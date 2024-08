PIPPITEL! LA PALLAVOLO FEMMINILE CON IL QUARTO DI FINALE ITALIA-SERBIA FA VOLARE RAI2 AL 23.1% DI SHARE CON 3.7 MILIONI DI SPETTATORI – L’ENNESIMA REPLICA AFFOSSA RAI1: “VOLARE-LA GRANDE STORIA DI DOMENICO MODUGNO” (11.3%), SU CANALE5 “CIAO DARWIN 9” CALA ALL’11.3% – SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” AL 5.1% – SU LA7 APRILE-TELESE IN PRIMA SERATA RACIMOLA IL 2.8% – “TECHETECHETÈ EXTRA” (11.2%), “PAPERISSIMA SPRINT” (10.6%), BARRA-POLETTI (3.3%), APRILE-TELESE IN ACCESS (4%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

pallavolo femminile italia serbia 9

Nella serata di ieri, martedì 6 agosto 2024, su Rai1 Volare – La Grande Storia di Domenico Modugno ha interessato 1.519.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Canale5 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha conquistato 1.371.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Pallavolo femminile con il quarto di finale Italia-Serbia intrattiene 3.785.000 spettatori pari al 23.1% dalle 21 alle 22:30.

DOMENICO MODUGNO - SANREMO

A seguire i Tuffi totalizzano 2.704.000 spettatori pari al 19.8% dalle 22:32 alle 22:48. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 525.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Filorosso Revolution segna 325.000 spettatori e il 2.7%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza un a.m. di 549.000 spettatori (4%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 429.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 290.000 spettatori con il 2.2%.

Sul Nove Rocky IV raduna 301.000 spettatori (2%). Sul 20 Midnight Special – Fuga nella notte fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 The North Sea è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris La valle della vendetta è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Il ragazzo invisibile – Seconda generazione sigla .000 spettatori (%). Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Pugilato femminile è scelto da 444.000 spettatori con il 3.5% dalle 22:06 alle 23:38.

pallavolo femminile italia serbia 8

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè Extra arriva a 1.877.000 spettatori (11.2%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.754.000 spettatori pari al 10.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 945.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 627.000 spettatori (4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.302.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 532.000 spettatori e il 3.3% nella prima parte e 557.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte.

Su La7 In Onda ha interessato 668.000 spettatori (4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 327.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 372.000 spettatori (2.2%). Su RealTime Casa a Prima Vista raduna .000 spettatori (%). Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’Atletica conquista 2.045.000 spettatori con il 12.4% dalle 20:26 alle 22:03.

le iene inside

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.757.000 spettatori pari al 16.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.387.000 spettatori pari al 18.7%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.216.000 spettatori (12.4%), mentre The Wall ha convinto 1.723.000 spettatori (14.2%). Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 18:19 alle 20:26, totalizzano 1.507.000 spettatori con il 13.1%. Nel dettaglio: Beach Volley 859.000 (9%), Tuffi femminile 1.128.000 (11.3%), Atletica 2.474.000 (17.5%).

pallavolo femminile italia serbia 7

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 360.000 spettatori (3.2%) e FBI: Most Wanted raccoglie 381.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.549.000 spettatori (11.5%). A seguire Blob segna 452.000 spettatori (3%). Su Rete4 Terra Amara interessa 433.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 120.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 189.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 295.000 spettatori con il 2.1%. Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Ciclismo su Pista interessa 1.010.000 spettatori (8.5%), il Nuoto Sincronizzato 564.000 (4.1%), il Ciclismo su Pista 476.000 (3.2%), il Nuoto Sincronizzato 362.000 (2.3%).

Daytime Mattina

ciao darwin 9 2

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 427.000 spettatori con il 13.4% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 392.000 e il 15.5% e il TG1 delle 8 a 754.000 e il 18.1%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 588.000 spettatori con il 13.5%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 454.000 spettatori con il 19% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 950.000 spettatori con il 22.8%. A seguire Morning News raccoglie 716.000 spettatori con il 17.9% nella prima parte e 592.000 spettatori con il 14.1% nella seconda parte. Su Rai2 Qui Parigi dà il buongiorno a 515.000 spettatori (12.6%).

A seguire le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 8:55 alle 12:56, raggiungono 824.000 spettatori e il 17.7%. Nel dettaglio: Pallavolo femminile 679.000 (17.1%), Tuffi 716.000 (18.5%), Atletica 7744.000 (19.3%), Tuffi 820.000 (19.7%), Atletica 877.000 (20.1%), Tuffi 1.031.000 (2.1%) fino alle 10:58. Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (71.000 – 1.8%), Law & Order – Unità Speciale sigla 87.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 106.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 137.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio.

pallavolo femminile italia serbia 6

Su Rai3, dopo una presentazione (105.000 – 2.5%), Agorà Estate intrattiene 141.000 spettatori (3.5%) e 115.000 spettatori (2.9%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 101.000 spettatori (2.3%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 49.000 spettatori (1.2%) e Love is in the Air è visto da 79.000 spettatori (2%), mentre Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 57.000 spettatori (1.2%).

Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 125.000 spettatori (4.3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 214.000 spettatori (5.8%), 116.000 spettatori (2.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 85.000 spettatori (2%). Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Pallavolo femminile con il quarto di finale Cina-Turchia è seguita da 269.000 spettatori pari al 5.9%.

ciao darwin 5

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 671.000 spettatori (11.2%), mentre Camper arriva a 1.255.000 spettatori (12.9%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.012.000 spettatori con il 13.9%. Su Rai2, dopo TG2 Flash (1.015.000 – 20.3%), per le Olimpiadi di Parigi 2024, i Tuffi radunano 976.000 spettatori (19.2%), l’Atletica 1.249.000 (23.6%), i Tuffi 1.458.000 (26.1%), l’Atletica 1.518.000 (25.4%), i Tuffi 1.675.000 (26.2%), l’Atletica 2.212.000 (24.8%).

pallavolo femminile italia serbia 5

Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 250.000 spettatori (3.8%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 654.000 spettatori (5.4%) e 467.000 spettatori (3.8%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 160.000 spettatori (2.9%) e il TG3 delle 12 informa 435.000 spettatori (5.9%). A seguire Quante Storie conquista 303.000 spettatori (3.3%) nella prima parte e 271.000 spettatori (2.4%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 317.000 spettatori (2.6%). Su Rete4, dopo il TG, Detective in Corsia raduna 192.000 spettatori pari all’1.9% nel primo episodio e 344.000 spettatori pari al 2.9% nel secondo episodio.

PAOLO BONOLIS CIAO DARWIN

Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 166.000 spettatori con il 3% nella prima parte e 281.000 spettatori con il 2.8% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 122.000 spettatori (1.6%) e 4 Ristoranti 239.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (42.000 – 0.8% e 49.000 -0.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 174.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 190.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio. Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Pallacanestro con Germania-Grecia raggiunge 206.000 spettatori e il 2.6% e la Ginnastica Artistica femminile 693.000 spettatori e il 5.8%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (1.886.000 – 15.7%), Un Passo dal Cielo colleziona 982.000 spettatori con il 9.8% e Estate in Diretta Start intrattiene 908.000 spettatori con il 10.6%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.074.000 – 12.6%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.266.000 spettatori con il 14.9% nella presentazione e 1.419.000 spettatori con il 15.8%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.895.000 spettatori pari al 15.8%, Endless Love incolla davanti al video 1.804.000 spettatori pari al 16.7%, The Family raduna 1.569.000 spettatori pari al 16.1% e La Promessa segna 1.544.000 spettatori pari al 17.6%. A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.179.000 spettatori pari al 13.9% nella prima parte e 1.045.000 spettatori pari all’11.9% nella seconda parte (I Saluti a 1.025.000 e il 10.8%).

pallavolo femminile italia serbia 4

Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 13:30 alle 18:03, totalizzano 1.200.000 spettatori pari al 12.6%. Nel dettaglio: TG Olimpico 1.878.000 (15.2%), Canoa 2.077.000 (17.1%), Pallanuoto 1.452.000 (13%), Pallanuoto 1.163.000 (11.4%), TG Olimpico 1.040.000 (10.7%), Pallanuoto 1.374.000 (14.9%), Pallanuoto 1.646.000 (18.9%), TG Olimpico 1.530.000 (18%), Beach Volley 1.044.000 (12.4%), Beach Volley 921.000 (10.4%). Su Italia1, dopo Backstage Battiti Live (411.000 – 3.4%), I Simpson ha raccolto 484.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio e 460.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio, mentre I Griffin 360.000 spettatori (3.7%). A seguire Magnum P.I. raduna 236.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 245.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 336.000 spettatori (3.9%).

PAOLO BONOLIS - LUCA LAURENTI - CIAO DARWIN

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.729.000 spettatori (14.9%), mentre Il Provinciale coinvolge 403.000 spettatori (4.3%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 354.000 spettatori (4.1%) e Overland interessa 537.000 spettatori (6.3%) A seguire Geo Magazine conquista 627.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 616.000 spettatori con il 5.9%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 387.000 spettatori con il 4.3%. A seguire Sette donne per una strage sigla 242.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 161.000 spettatori pari all’1.7%, mentre Amore mio aiutami! arriva a 93.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 Un pericolo dal passato segna 266.000 spettatori (2.6%), Un nuovo inizio 230.000 spettatori (2.6%) e Tra i filari dell’amore 151.000 spettatori (1.6%).

pallavolo femminile italia serbia 3

Sul Nove Scomparsa – Il Caso Ragusa interessa 163.000 spettatori (1.6%), mentre Ombre e Misteri raduna 114.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 90.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. A seguire Little Big Italy è scelto da 139.000 spettatori (1.5%). Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Ginnastica Artistica arriva a 438.000 spettatori (3.7%), il Tiro a Volo 514.000 (4.9%), i Tuffi 684.000 (6.6%), i Tuffi femminile 807.000 (8.6%), l’Equitazione 522.000 (6.1%), il Ciclismo su Pista femminile 956.000 (10.7%).

pallavolo femminile italia serbia 10

Seconda Serata

Su Rai1 Il Mondo con gli Occhi di Overland è scelto da 285.000 spettatori con il 5.3%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 458.000 spettatori (12.8%). Su Rai2 Notti Olimpiche raccoglie 1.364.000 spettatori pari al 15.6%. A seguire Il Meglio Di… Parigi 2024 è visto da 313.000 spettatori pari al 9.6% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Italia1 Zelig Lab segna 221.000 spettatori con il 7.1% nella prima parte e 145.000 spettatori con il 5.6% nella seconda parte rilevata fino alle 1:59.

pallavolo femminile italia serbia 2

Su Rai3 TG3 Linea Notte Estate raduna 209.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Dr. Knock è la scelta di 109.000 spettatori (2.3%). Su La7 Tutti dicono I Love You è visto da 91.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Sex and the City sigla 120.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 97.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio. Sul Nove Rocky V intrattiene 172.000 spettatori pari al 2.5%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.335.000 (19%) – h.13:30 2.641.000 (17.5%) – h.20

TG2 2.451.000 (21.2%) – h.13 1.944.000 (12.3%) – h.20:30

TG3 1.197.000 (11.3%) – h.14:25 1.152.000 (10%) – h.19

TG5 2.336.000 (20%) – h.13 2.285.000 (15%) – h.20

STUDIO APERTO 843.000 (8.5%) – h.12:25 424.000 (4.4%) – h.18:25

TG4 250.000 (3.4%) – h.11:55 377.000 (3.3%) – h.18:55

TGLA7 528.000 (4.3%) – h.13:30 726.000 (4.8%) – h.20

pallavolo femminile italia serbia 1