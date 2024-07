PIPPITEL! - LA PARTITA PORTOGALLO – SLOVENIA FA VOLARE RAI1 AL 31.9% DI SHARE CON 5.4 MILIONI DI TELESPETTATORI - SU CANALE5 “BARDOT” CROLLA AL 7.2% CON 1.2 MILIONI DI TELEMORENTI E SI FA TALLONARE DAL FILM DI RAI3 “MAI STATI UNITI” (6.2%) - SU RETE4 PORRO (5.6%), SU LA7 APRILE - TELESE (6.2%) – “PAPERISSIMA SPRINT” (12.1%) BARRA – POLETTI (4.3%) APRILE – TELESE IN ACCESS (6.8%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 1 luglio 2024, su Rai1 la partita di Euro 2024 Portogallo-Slovenia ha conquistato 5.450.000 spettatori pari al 31.9% (nel dettaglio primo tempo: 5.369.000 – 28.1%, secondo tempo: 5.573.000 – 32.1%, supplementari: 5.360.000 – 37.2%, rigori: 5.670.000 – 43.3%; pre e post nel complesso: 3.833.000 – 23.5%). Su Canale5 Bardot ha incollato davanti al video 1.223.000 spettatori con uno share del 7.2%. Su Rai2 Dawn – Sussurri nella Notte è la scelta di 681.000 spettatori pari al 3.9%.

Su Italia1 The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 è visto da 723.000 spettatori con il 4,3%. Su Rai3 Mai Stati Uniti segna 1.102.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 744.000 spettatori (5.6%). Su La7 – dalle 21.12 alle 21.50 - In Onda Prima Serata segna 1.183.000 spettatori con il 6.2% mentre- dalle 22.01 alle 0.1 – In Viaggio con Barbero raggiunge 540.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Viaggi Pazzeschi ottiene 276.000 spettatori con l’1.6% (episodio in replica in seconda serata: 207.000 – 1.7%).

Sul Nove Faking It – Bugie Criminali sigla 403.000 spettatori con il 2.3%. Sul 20 Hulk raduna 316.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 Becky è visto da 317.000 spettatori (1.8%). Su Iris The Prestige è scelto da 231.000 spettatori (1.5%). Su RaiMovie La Via del West registra 225.000 spettatori (1.3%). Su Real Time Hercai – Amore e Vendetta segna 354.000 spettatori con il 2.1%. Su Sky Sport Uno la partita di Euro 2024 Portogallo-Slovenia ha ottenuto 348.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time

4 Ristoranti torna col 2.1%.

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.271.000 spettatori pari al 12.1%. Su Rai2 TG2 Post segna 639.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.237.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Viaggio in Italia raccoglie 1.189.000 spettatori pari al 6.8%. Un Posto al Sole appassiona 1.560.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 4 di Sera ha radunato 738.000 spettatori con il 4.2%, nella prima parte, 824.000 spettatori con il 4.3%, nella seconda parte.

Su La7 In Onda ha interessato 1.281.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 4 Ristoranti in replica raduna 377.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più ha raccolto 606.000 spettatori (3.3%). Su Real Time Casa a Prima Vista coinvolge 626.000 spettatori (3.4%).

Preserale

FBI Most Wanted, al posto di CSI, segna il 3%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.242.000 spettatori pari al 20.4% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.163.000 spettatori pari al 23.3%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.427.000 spettatori (13.9%) mentre Caduta Libera ha convinto 2.053.000 spettatori (15.8%). Su Rai2 NCIS Los Angeles raccoglie 368.000 spettatori (2.9%). SWAT raccoglie 503.000 spettatori (3.3%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 362.000 spettatori con il 3.1% e F.B.I Most Wanted raccoglie 456.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.923.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 808.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 Terra Amara interessa 484.000 spettatori (3.1%). Su La7 Padre Brown raduna 196.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 299.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 408.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mattina

Uno Mattina al 15.6% contro il nuovo competitor.

Su Rai1 TgUnoMattina Estate ha interessato 568.000 spettatori con il 16.1%. Il TG1 delle 8 è seguito da 894.000 spettatori con il 20.2%. Unomattina Estate intrattiene 614.000 spettatori con il 15.6%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 577.000 spettatori con il 20.6% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 966.000 spettatori con il 22%. Morning News raccoglie 684.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte e 652.000 spettatori con il 16.9% nella seconda parte (I Saluti a .000 e il %).

Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 127.000 spettatori (3.3%) mentre TG2 Dossier arriva a 94.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Station 19 sigla 58.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 127.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio. CSI: NY segna 119.000 spettatori e il 3%. Su Rai3 la Rassegna Stampa delle 7 raccoglie 258.000 spettatori pari all’8.1% e Amarcord convince 283.000 spettatori pari al 6.3%. Agorà Estate convince 211.000 spettatori con il 5.% (Extra: 144.000 – 3.7%) mentre Elisir Estate – Il Meglio Di totalizza 195.000 spettatori pari al 5%.

Su Rete4 Un Altro Domani ha raccolto 21.000 spettatori (0.5%) mentre Mr Wrong Lezioni d’Amore è visto da 127.000 spettatori (3.3%). Tempesta d’Amore segna 240.000 spettatori con il 6.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 141.000 spettatori (4.3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 226.000 spettatori (5.4%), di 205.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

La Nave dei Sogni al 5.5%.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 747.000 spettatori (14.2%) mentre Camper arriva a 1.297.000 spettatori (14.4%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.117.000 spettatori con il 17.4%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 372.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 CSI: NY registra un netto di 240.000 spettatori (4.1%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 800.000 spettatori con il 6.7% (Extra: 675.000 – 5.6%). Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 194.000 spettatori (4%) e il TG3 delle 12 informa 587.000 spettatori (8.6%).

Quante Storie conquista 483.000 spettatori (5.8%) e 445.000 spettatori (4.2%). Passato e Presente è seguito da 420.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore totalizza 164.000 spettatori (4.6%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 548.000 spettatori (5.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 299.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte e 509.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

L’informazione regionale tocca il 19%.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.170.000 – 18.6%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.199.000 spettatori con l’11.9%, nel primo episodio, e 1.044.000 spettatori con il 12.3%, nel secondo episodio. Estate in Diretta Start ha registrato 961.000 spettatori (12.2%). Dopo una breve edizione del TG1 (1.159.000 – 14.2%), Estate in Diretta ha raccolto 1.592.000 spettatori (19%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.103.000 spettatori pari al 17.9%.

A seguire Endless Love e My Home My Destiny 2 hanno raccolto complessivamente 1.783.000 spettatori con il 18.6%. La Promessa ha appassionato 1.539.000 spettatori (19%). Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.103.000 spettatori (13.8%) nella prima parte e a 1.096.000 spettatori (13%) nella seconda parte (I Saluti a 942.000 e il 10.4%). Su Rai2 Dribbling Europei ha raccolto 513.000 spettatori con il 4.3%. Tour de France interessa 813.000 spettatori (8.9%) nella prima parte Diretta e 1.211.000 spettatori (15.2%) nella seconda parte all’Arrivo. A seguire Toureplay colleziona 622.000 spettatori con il 7.8%.

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 568.000 spettatori (5%) nel primo episodio, 483.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio e 377.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio. Lethal Weapon ha conquistato 323.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 359.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 275.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.135.000 spettatori (19%). Il Provinciale coinvolge 400.000 spettatori (4.7%). Overland segna 517.000 spettatori con il 6.5%.

Geo Magazine conquista 821.000 spettatori (9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 649.000 spettatori con il 6.5% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 540.000 spettatori con il 6.5%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 221.000 spettatori (2.5%). The Royals raggiunge 144.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Il Filo dell’Amore realizza un a.m. di 193.000 spettatori (2.4%).

Seconda Serata

Il 3.5% per l’esordio della nuova conduzione estiva a Lineanotte.

Su Rai1 Notti Europee sigla 1.171.000 spettatori con il 17.5%, nella prima parte, e 613.000 spettatori con il 12.8% nella seconda parte dalla durata inferiore. A seguire il primo tempo in replica di Portogallo-Slovenia ha interessato 267.000 spettatori con l’8.2%. Su Canale5 TG5 Notte coinvolge .000 spettatori (%). Su Rai2 Gli Occhi del Musicista è scelto da 269.000 spettatori (2.3%).

A seguire Gran Galà del Sociale segna 108.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 segna .000 spettatori con il %. Su Rai3 Petrolio raccoglie 448.000 spettatori con il 3.5%. TG3 Linea Notte informa 288.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Conflitto di Interessi è la scelta di 182.000 spettatori (5.4%) nella prima parte. Su La7 Palio 2024 – L’Attesa è visto da 144.000 spettatori (2.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.716.000 (22.6%)

Ore 20:00 3.827.000 (23.8%)

TG2

Ore 13:00 1.297.000 (11.5%)

Ore 20:30 1.120.000 (6.3%)

TG3

Ore 14:25 1.382.000 (13.6%)

Ore 19:00 1.429.000 (11.6%)

TG5

Ore 13:00 .000 (%)

Ore 20:00 .000 (%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 .000 (%)

Ore 18:30 .000 (%)

TG4

Ore 11:55 341.000 (5.1%)

Ore 18:55 488.000 (4%)

TG LA7

Ore 13:30 676.000 (5.7%)

Ore 20:00 1.165.000 (7.1%)

