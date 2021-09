PIPPITEL! - LA PRIMA PUNTATA DELLA FICTION “FINO ALL’ULTIMO BATTITO” SU RAI1 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.4% E DOPPIA LA SECONDA PUNTATA DEL PROGRAMMA FLOP “STAR IN THE STAR” SU CANALE5 CHE INCHIODA ALL’11.5% - SU RAI3 LA PRIMA PUNTATA DELLA SECONDA EDIZIONE DI “LUI È PEGGIO DI ME” CON PANARIELLO E GIALLINI FA PEGGIO DELL’ANNO DI SCORSO (4%). SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 6% - AMADEUS (19.1%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.9%) – PAREGGIO PALOMBA-GRUBER (5.7%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

fino all’ultimo battito

Nella serata di ieri, giovedì 23 settembre 2021, su Rai1 la prima puntata della fiction Fino all’Ultimo Battito ha appassionato 3.884.000 spettatori pari al 20.4%. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.37 – la seconda puntata Star in the Star ha raccolto davanti al video 1.816.000 spettatori pari all’11.5% di share (Remix: 623.000 – 10.3% – qui i vip svelati). Su Rai2 la prima visione di Widows – Eredità Criminale ha interessato 818.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 979.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 l’esordio della seconda edizione di Lui è Peggio di Me, con Giorgio Panariello e Marco Giallini, ha raccolto davanti al video 792.000 spettatori pari ad uno share del 4%.

star in the star

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 890.000 spettatori con il 6% di share (presentazione di 12 minuti: 1.060.000 – 4.6%). Su La7 PiazzaPulita ha registrato 713.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Tana Libera Tutti segna 360.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove lo spettacolo teatrale di Teresa Mannino Terrybilmente Divagante ha raccolto 516.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai4 Reprisal registra 394.000 spettatori con l’1.9%.

lui e' peggio di me

Su Iris Daylight – Trappola nel Tunnel ha interessato 382.000 spettatori con l’1.9%. Su La5 The Wedding Date ha ottenuto 415.000 spettatori con l’1.9%. Su Sky Uno la seconda puntata di X Factor ha ottenuto 617.000 spettatori con il 3% (745.000 spettatori complessivi considerando +1, altri passaggi e on demand). Su DAZN (parte rilevata da Auditel) Roma-Udinese ha raccolto 453.000 spettatori pari al 2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Bene Deal With It.

fino all’ultimo battito

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.345.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.180.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 907.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.122.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Via dei Matti N.0 raccoglie 1.112.000 spettatori (5.1%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.619.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.263.000 individui all’ascolto (5.7%), nella prima parte, e 1.124.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.291.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 373.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 588.000 spettatori con il 2.6%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 305.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

dritto e rovescio

In 2,2 mln per La Vita in Diretta con l’annuncio del cast di Ballando, Caduta Libera sale al 17.9%.

Su Rai1 – dalle 18.33 alle 19.53 – La Vita in Diretta Pop ha ottenuto un ascolto medio di 2.224.000 spettatori (15.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.440.000 spettatori (12%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.822.000 spettatori (17.9%). Su Rai2 – dalle 18.30 alle 19.38 – TG Sport Sera ha raccolto 496.000 spettatori (3.7%) mentre NCIS New Orleans ha raccolto 794.000 spettatori (4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 323.000 spettatori con il 2.3%. CSI ha ottenuto 565.000 spettatori (3%).

fino all’ultimo battito 6

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.808.000 spettatori con il 15.8%. Blob segna 1.039.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 817.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 134.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 187.000 spettatori (share dell’1.2%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 338.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

Storie Italiane al 18.7%.

lui e' peggio di me 2

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 675.000 telespettatori con il 13.7%, nella lunga presentazione, e a 946.000 spettatori con il 19.7%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 814.000 spettatori (18.7%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 799.000 spettatori con il 16.7%, nella prima parte, e 703.000 spettatori con il 16.1% nella seconda parte (Saluti: 665.000 – 15.3%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 161.000 spettatori con il 3.4%.

star in the star 6

Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 129.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Agorà convince 339.000 spettatori pari al 7% di share (presentazione: 292.000 – 5.4%). A seguire Agorà Extra ha raccolto 251.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete 4 The Closer registra una media di 90.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 143.000 spettatori con il 2.9%. A seguire Coffee Break ha informato 134.000 spettatori pari al 3%.

Daytime Mezzogiorno

Elisir meglio della prima parte de I Fatti Vostri.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 888.000 spettatori pari al 16.5%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.559.000 spettatori con il 15.5%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.203.000 telespettatori con il 16.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 363.000 spettatori con il 6.1%, nella prima parte, e 684.000 spettatori con il 7.2% nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 231.000 spettatori con il 3.4%. Grande Fratello Vip segna 786.000 spettatori con il 6.5%. Sport Mediaset ha ottenuto 908.000 spettatori con il 6.8%.

fino all’ultimo battito 4

Su Rai3 Elisir segna 412.000 spettatori con il 7.8% (presentazione di 13 minuti: 229.000 – 5.3%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 990.000 spettatori (12.4%). Quante Storie ha raccolto 748.000 spettatori (6.4%). Passato e Presente ha interessato 500.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 123.000 spettatori con il 2.3%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 183.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha ottenuto 596.000 (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 246.000 spettatori con share del 4.5% nella prima parte, e 394.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

lui e' peggio di me 4

Daytime Pomeriggio

Una Vita batte Beautiful.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.492.000 spettatori pari al 12.9% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.651.000 spettatori con il 18.2%. Dopo il TG1 Economia (1.161.000 – 14.5%), dalle 17.23 alle 17.45 Vita in Diretta ha raccolto 1.482.000 spettatori con il 17.9% (presentazione di 20 minuti: 1.359.000 – 16.3%). Dalle 17.49 alle 18.33, la Cerimonia di Restituzione della Bandiera da parte degli Atleti Olimpici, alla presenza di Mattarella, ha raccolto 1.332.000 spettatori pari al 14.2%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.350.000 spettatori con il 17.5%.

fino all’ultimo battito 1

Una Vita ha convinto 2.453.000 spettatori con il 19.1% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.357.000 spettatori con il 21.7% (finale: 1.788.000 – 18.9%). Il daytime di Amici ha interessato 1.714.000 spettatori con il 19.4%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.621.000 spettatori con il 19.8%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.416.000 spettatori pari al 17.1% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.372.000 spettatori con il 14.8% (presentazione di 9 minuti: 1.033.000 – 12.6%; Saluti: 1.276.000 – 11.7%). Su Rai2 TG2 Medicina 33 ha informato 694.000 spettatori pari al 5.2%. Ore 14 ha raccolto 461.000 spettatori con il 3.7%.

star in the star 2

Detto Fatto ha ottenuto 377.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 646.000 spettatori (5%), nel primo episodio, 719.000 spettatori (5.8%), nel secondo episodio, e 578.000 spettatori (5.1%), nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 452.000 spettatori (4.4%). Young Sheldon ha raccolto 388.000 spettatori (4.1%). Superstore ha ottenuto 150.000 spettatori con l’1.8%. Friends ha appassionato 158.000 spettatori con l’1.8%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 148.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.300.000 spettatori con il 17.5%.

fino all’ultimo battito 2

La Grande Storia ha coinvolto 391.000 spettatori pari al 3.9%. Aspettando Geo… ha raccolto 398.000 spettatori con il 4.5%. Geo ha registrato 539.000 spettatori con il 6.5%, dalle 16.29 alle 17.29, e 793.000 spettatori con il 6.9% dalle 18.37 alle 18.52 (tra le parti TG3 Speciale: 472.000 – 5.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 743.000 spettatori con il 6.1%. Su La7 Tagadà interessato 239.000 spettatori (share del 2.3%). Tagadoc raccoglie 116.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 L’Autunno dei Ricordi segna 219.000 spettatori con il 2.5%. Vite da Copertina ha raccolto 98.000 spettatori con l’1.1%.

Seconda Serata

Mamma Roma al 4.5%.

lui e' peggio di me 5

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 658.000 spettatori con l’8.9% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 372.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Rai2 Ossessione Omicida segna 247.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai 3 Caro Marziano raccoglie 528.000 spettatori e il 4.6% mentre il Tg3 Linea Notte segna 528.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 Codice d’Emergenza è visto da 268.000 spettatori (4.6%). Su Rete 4 il film Mamma Roma è stato scelto da 161.000 spettatori con il 4.5% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.133.000 (23.3%)

fino all’ultimo battito 5

Ore 20.00 4.157.000 (20.1%)

TG2

Ore 13.00 1.677.000 (13.4%)

Ore 20.30 1.334.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.483.000 (11.7%)

Ore 19.00 1.727.000 (11.9%)

TG5

Ore 13.00 2.488.000 (19.6%)

Ore 20.00 3.676.000 (17.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.271.000 (12.5%)

Ore 18.30 477.000 (4.2%)

TG4

Ore 12.00 283.000 (3.5%)

Ore 18.55 505.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 470.000 (3.5%)

fino all’ultimo battito 3

Ore 20.00 1.001.000 (4.8%)