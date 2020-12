PIPPITEL - "THE VOICE SENIOR" FA LA VOCE GROSSA (19%, 4,3 MLN) E BATTE I VIPPONI DEL GRANDE FRATELLO (17.3%, 3,2 MLN) – LA FIGLIA DI AL BANO SI COMMUOVE - GOMEZ, COL TRAINO DI CROZZA E LE INTERVISTE A CACCIARI E MAURO CORONA, BATTE LUNDINI - "UNO MATTINA PRIMA PAGINA AI MINIMI, IL FILM DI TV8 A UN PASSO DA "DETTO FATTO" - “STRISCIA” TALLONA “I SOLITI IGNOTI”..

Da davidemaggio.it

antonella clerici

Nella serata di ieri, venerdì 11 dicembre 2020, su Rai1 – dalle 21.38 alle 0.14 – la terza puntata di The Voice Senior ha conquistato 4.336.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.18 – la venticinquesima puntata di Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.184.000 spettatori pari al 17.3% di share (GF Vip Night dall’1.23 all’1.32: 1.585.000 – 27%).

Su Rai2 Troppa Grazia ha interessato 1.240.000 spettatori pari al 4.8% di share. In sovrapposizione Rai1 raccoglie il 19.2% con 4.3 milioni, Canale5 il 15.4% con 3.5 milioni. Su Italia 1 Freedom ha intrattenuto 1.267.000 spettatori con il 5.8% (presentazione dalle 21.22 alle 21.40: 1.118.000 – 4%). Su Rai3 La Caduta – Gli Ultimi Giorni di Hitler ha raccolto davanti al video 1.066.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.127.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.058.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Tv8 Hotel Transylvania segna 413.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove l’ultimo appuntamento dell’anno con Fratelli di Crozza ha raccolto 1.522.000 spettatori con il 5.7%.

antonella clerici

Su Real Time la prima puntata di Junior Bake Off 6, con Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, registra 514.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Hitman: Agent 47 raccoglie 525.000 spettatori pari al 2%. Su Rai Premium Vite in Fuga ha ottenuto 118.000 spettatori pari allo 0.6%. Su Iris Gli Spietati ha interessato 634.000 spettatori con il 2.5%. Su La5 Il Sogno di una Vita raccoglie 487.000 spettatori pari all’1.8%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.923.000 spettatori con il 17.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.902.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.228.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.258.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.405.000 spettatori con il 5.4% (presentazione di 7 minuti: 965.000 – 3.8%). Un Posto al Sole raccoglie 1.840.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.338.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 1.252.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.977.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 697.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 448.000 spettatori con l’1.7%.

antonella clerici the voice senior

Preserale

Sempre male CSI:NY.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.567.000 spettatori (19.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.097.000 spettatori (23.8%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.556.000 spettatori (14.5%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.684.000 spettatori (17.5%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 785.000 spettatori (4%), NCIS segna 1.176.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 700.000 spettatori con il 3.6%. CSI: NY ha ottenuto 617.000 spettatori (2.6%).

stefano bettarini squalificato dopo tre giorni al grande fratello vip 3

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.410.000 spettatori con il 15.1%. Blob segna 1.217.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 851.000 individui all’ascolto (3.6%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 279.000 spettatori (share dell’1.7%), nel primo episodio, e 321.000 spettatori (share dell’1.6%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 333.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 487.000 telespettatori con il 10.6% mentre Uno Mattina raccoglie 1.056.000 spettatori con il 16.9%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 945.000 spettatori (16.3%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.086.000 spettatori (17.5%), nella prima parte, 885.000 spettatori (15.5%) nella seconda parte e 741.000 spettatori (12.4%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 234.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 212.000 spettatori (3.3%), nel primo episodio, 213.000 (3.7%), nel secondo, e 253.000 (4.2%) nel terzo episodio. Su Rai3 Agorà convince 500.000 spettatori pari all’8% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 299.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 180.000 spettatori (3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 234.000 spettatori con il 4%. A seguire Coffee Break ha informato 241.000 spettatori pari al 4.2%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 68.000 spettatori con l’1.1%.

elisabetta gregoraci annuncia di voler lasciare il grande fratello vip

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 931.000 spettatori con il 13.3%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.734.000 spettatori con il 14.3% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.469.000 telespettatori con il 16.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 540.000 spettatori con il 7.3%, nella prima parte, e 1.007.000 spettatori con il 9.1%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 301.000 spettatori con il 4%. Grande Fratello Vip 5 segna 827.000 spettatori con il 5.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.210.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3 Elisir ha interessato 513.000 spettatori con il 7.2%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.176.000 spettatori (12.1%). Quante Storie ha raccolto 973.000 spettatori (7%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 101.000 spettatori con l’1.4%, nella prima parte, e 213.000 spettatori (1.7%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 686.000 (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 394.000 spettatori con share del 5.5% nella prima parte, e 478.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 102.000 spettatori con lo 0.7%.

grande fratello vip 94

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.638.000 spettatori pari all’11.6% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.023.000 spettatori con il 16.7%. Il TG1 ha informato 1.547.000 spettatori con il 12.6%. La Vita Diretta ha raccolto 2.272.000 spettatori con il 15.5% (presentazione: 1.903.000 – 14.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.683.000 spettatori con il 16.8%. Una Vita ha convinto 2.567.000 spettatori con il 16.7% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.704.000 spettatori con il 20.3% (finale: 2.109.000 – 17.5%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.101.000 spettatori (17.5%) mentre la pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.979.000 spettatori (16.1%).

Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.040.000 spettatori pari al 16.3% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.185.000 spettatori (16%), nella prima parte, a 2.501.000 spettatori nella seconda parte (15.9%) e a 2.184.000 spettatori (13.1%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 519.000 spettatori con il 3.5%. Quasi Detto Fatto ha interessato 432.000 spettatori (3.3%) mentre Detto Fatto ha ottenuto 466.000 spettatori (3.8%). NCIS Los Angeles ha interessato 340.000 spettatori pari al 2.6%. Resta a Casa e Vinci ottiene 305.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 970.000 spettatori (6.2%), nel primo episodio, 991.000 spettatori (6.6%), nel secondo episodio e 692.000 spettatori (5%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 494.000 spettatori (4%). Young Sheldon in prima tv free raggiunge 484.000 spettatori (4%) mentre The Middle ha raccolto 476.000 spettatori (3.7%). Friends ha appassionato 402.000 spettatori con il 2.8%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 346.000 spettatori con il 2.2%.

grande fratello vip 95

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.162.000 spettatori con il 19.9%. #Maestri ha coinvolto 539.000 spettatori pari al 4.4%. Aspettando… Geo ha registrato 962.000 spettatori con il 7.9%. Geo ha raccolto 1.787.000 spettatori e il 12%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 903.000 spettatori con il 6.2%. Su La7 Tagadà ha interessato 464.000 spettatori (share del 3.6%). Tagadà #Focus ottiene 427.000 spettatori con il 3.5%. Senti chi Mangia raccoglie 166.000 spettatori con l’1.2% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 175.000 – 1.2%). Su TV8 Confessione d’Amore raccoglie 337.000 spettatori (2.3%) mentre Natale a Rocky Mountain segna 440.000 spettatori (3.6%). Vite da Copertina ha raccolto 215.000 spettatori con l’1.5%.

Seconda Serata

grande fratello vip 93

Su Rai1 TV7 è stato seguito da 710.000 spettatori con il 7.9% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 837.000 spettatori pari ad uno share del 16.8%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 355.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 428.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 Le Mummie Parlanti è visto da 499.000 spettatori (5.9%). Su Rete 4 L’Uomo che Pianse è stato scelto da 230.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 La Confessione segna 535.000 spettatori e il 2.8%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.643.000 (22.7%)

Ore 20.00 5.880.000 (23.7%)

TG2

Ore 13.00 2.245.000 (14.9%)

Ore 20.30 1.781.000 (6.7%)

TG3

Ore 14.25 2.065.000 (13.7%)

Ore 19.00 2.708.000 (13.5%)

TG5

Ore 13.00 3.216.000 (21.1%)

ALFONSO SIGNORINI

Ore 20.00 5.169.000 (20.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.563.000 (12.9%)

Ore 18.30 956.000 (5.6%)

TG4

Ore 12.00 261.000 (2.7%)

Ore 18.55 726.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 673.000 (4.2%)

Ore 20.00 1.405.000 (5.6%)

TG8

Ore 12 119.000 (1.2%)

Dati auditel per fasce (share %)

RAI 1 16.56 15.29 15.05 14.57 14.62 21.12 17.13 16.93

alfonso signorini

RAI 2 4.44 2.13 4.93 7.76 3.22 4.06 5.14 2.74

RAI 3 7.53 10.96 6.66 10.05 8.02 11.14 4.89 4.33

RAI SPEC 6.12 9.49 8.8 5.32 7.55 5.78 5.18 4.25

RAI 34.66 37.87 35.45 37.7 33.42 42.1 32.34 28.25

CANALE 5 17.18 18.17 15.71 17.73 17.81 17.48 16.16 18.63

ITALIA 1 4.79 2.8 3.83 7.24 3.82 3.28 4.95 5.83

RETE 4 4.12 0.8 2.18 4.2 4.35 3.57 4.79 5.34

MED SPEC 8.82 8.18 9.05 7.08 7.82 7.57 9.39 10.45

MEDIASET 34.91 29.96 30.77 36.25 33.8 31.9 35.28 40.25

LA7+LA7D 4.49 4.35 5.16 3.93 3.57 2.78 5.86 5.92

SATELLITE 12.74 14.3 14.23 10.51 15.5 12.08 12.53 11.53

una pezza di lundini 5

TERRESTRI 13.2 13.52 14.4 11.61 13.72 11.13 13.98 14.06

ALTRE RETI 25.94 27.82 28.63 22.12 29.22 23.22 26.52 25.59

una pezza di lundini 3 Valerio Lundini

una pezza di lundini 4 una pezza di lundini