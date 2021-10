PIPPITEL! RAI 1 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON LA FICTION “FINO ALL’ULTIMO BATTITO” CHE HA INCOLLATO ALLA TV IL 20% E QUASI 4 MILIONI DI SPETTATORI. IL CANTO DEL CIGNO DI “STAR IN THE STAR” CHE CHIUDE IN RISALITA AL 12.7% - SU RAI2 “THE GOOD DOCTOR” AL 4.9% PERDE LA SFIDA CON “CHICAGO MED” AL 5.1% - SU RAI3 “LUI È PEGGIO DI ME” NON VA OLTRE IL 4.1%. SU LA7 “PIAZZAPULITA” AL 6.8%. SU SKY CRESCE “X FACTOR” AL 2.9% - AMADEUS (20.5%), “STRISCIA” (16.6%), PALOMBA CRESCE GRAZIE A DAGO (5.5%), GRUBER (7.5%) - VIDEO

"Linea non interventista per far uscire il gruppo di estremisti"



Ecco cosa pensa Roberto D'Agostino sulla gestione della manifestazione violenta di sabato a Roma contro il #Greenpass#StaseraItalia pic.twitter.com/ZFJl3n5LF6 — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 14, 2021

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

fino all’ultimo battito

Nella serata di ieri, giovedì 14 ottobre 2021, su Rai1 il quarto appuntamento con Fino all’Ultimo Battito ha appassionato 3.955.000 spettatori pari al 20%. Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.42 – la quinta e ultima puntata di Star in the Star ha raccolto davanti al video 2.057.000 spettatori pari al 12.7% di share (chi ha vinto e tutte le maschere). Su Rai2 il ritorno della quarta stagione di The Good Doctor ha interessato 1.155.000 spettatori pari al 4.9% di share.

star in the star

A seguire un doppio appuntamento con The Resident segna 613.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia 1 i quattro episodi di Chicago Med hanno intrattenuto 881.000 spettatori pari al 5.1% (solo il primo: 989.000 – 4.2%). Su Rai3 Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 888.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.064.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.099.000 spettatori con uno share del 6.8%. Su Tv8 Cani Sciolti segna 474.000 spettatori con il 2.3%.

dago a stasera italia 3

Sul Nove Il Contadino cerca Moglie ha raccolto 391.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Private Eyes registra 127.000 spettatori con lo 0.6%. Su Iris Arma Letale 2 raccoglie 364.000 spettatori con l’1.7%. Su La5 Il Diario di Bridget Jones segna 334.000 spettatori con l’1.5%. Su Sky Uno X Factor ha ottenuto 612.000 spettatori con il 2.9% (765.000 spettatori cumulati con +1, replica e on demand).

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia non va oltre il 16.6%.

star in the star 2

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.874.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.945.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.020.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.177.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.150.000 spettatori (5.2%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.636.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.266.000 individui all’ascolto (5.5%), nella prima parte, e 1.158.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.777.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 329.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 366.000 spettatori con l’1.6%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti ha ottenuto 322.000 spettatori e l’1.4%.

Preserale

Blob al 5.9%.

x factor

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.749.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.242.000 spettatori (23.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.151.000 spettatori (15.7%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.404.000 spettatori (19.5%). Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 301.000 spettatori (1.8%) mentre NCIS New Orleans ha raccolto 694.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 529.000 spettatori con il 3.4%.

dago a stasera italia 8

CSI ha ottenuto 563.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.999.000 spettatori con il 15.7%. Blob segna 1.247.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 855.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 114.000 spettatori (share dello 0.9%), nel primo episodio, e 138.000 spettatori (share dello 0.8%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 320.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 143.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Mattina

Agorà Extrà ai livelli di Agorà.

fino all’ultimo battito 6

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 656.000 telespettatori con il 13.6%, nella lunga presentazione, e a 959.000 spettatori con il 18.1%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 786.000 spettatori (16.3%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 968.000 spettatori con il 18.4%, nella prima parte, e 796.000 spettatori con il 16.6% nella seconda parte (I Saluti: 715.000 – 14.7%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 186.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 176.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Agorà convince 403.000 spettatori pari al 7.5% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 350.000 spettatori con il 7.3%. Su Rete 4 la replica delle 6.52 di Stasera Italia registra una media di 40.000 spettatori (1.2%) e 67.000 spettatori (1.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 172.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Coffee Break ha informato 170.000 spettatori pari al 3.5%.

dago a stasera italia 1

Daytime Mezzogiorno

Quante Storie al 6.5%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 883.000 spettatori con il 15%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.664.000 spettatori con il 15.7%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.368.000 telespettatori con il 17.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 428.000 spettatori (6.7%), nella prima parte, e 776.000 spettatori (7.7%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 270.000 spettatori con il 3.7%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 754.000 spettatori con il 5.9%. Sport Mediaset ha ottenuto 731.000 spettatori con il 5.3%.

chicago med

Su Rai3 Elisir segna 370.000 spettatori con il 6.3% (presentazione: 271.000 – 5.6%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 933.000 spettatori (11%). Quante Storie ha raccolto 799.000 spettatori (6.5%). Le Storie di Passato e Presente ha interessato 511.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 128.000 spettatori con il 2.2%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 189.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 547.000 (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 300.000 spettatori con share del 5% nella prima parte, e 437.000 spettatori con il 4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Canale 5 al 18%, su Italia1 il daytime del GF Vip sprofonda all’1.3%.

dago a stasera italia 4

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.592.000 spettatori pari al 13% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.840.000 spettatori con il 18.6%. Dopo il TG1 Economia (1.425.000 – 15.3%), Vita in Diretta ha raccolto 1.669.000 spettatori (17.3%), nella presentazione fino alle 17.33, e 2.012.000 spettatori (18.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.610.000 spettatori con il 18.7%. Una Vita ha convinto 2.588.000 spettatori con il 19.4% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.643.000 spettatori con il 22.9% (finale: 1.944.000 – 19.5%). Il daytime di Amici ha interessato 1,822.000 spettatori con il 18.7%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.690.000 spettatori con il 18%.

chicago med 8

Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.591.000 spettatori pari al 16.7% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.370.000 spettatori con il 14%, nella presentazione in onda dalle 17.34 alle 17.44, e 1.591.000 spettatori con il 14.4% dalle 17.47 alle 18.30 (Saluti: 1.641.000 – 13.1%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 543.000 spettatori con il 4.2%. Detto Fatto ha ottenuto 452.000 spettatori con il 4.5%. Voglio Essere un Mago segna 198.000 spettatori e il 2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 668.000 spettatori (4.9%), nel primo episodio, 708.000 spettatori (5.5%), nel secondo episodio, e 538.000 spettatori (4.4%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 382.000 spettatori con il 3.5%.

the good doctor

Big Bang Theory ha raccolto 333.000 spettatori (3.3%). Superstore segna 193.000 spettatori (2%). Friends ha appassionato 223.000 spettatori con il 2.2%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 150.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.550.000 spettatori con il 18.5%. #Maestri ha coinvolto 364.000 spettatori pari al 3.4%. Aspettando Geo… ha raccolto 633.000 spettatori con il 6.6%. Geo ha registrato 1.294.000 spettatori con l’11.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 766.000 spettatori con il 6%. Su La7 Tagadà interessato 320.000 spettatori con uno share del 2.9% (presentazione: 312.000 – 2.3%). Tagadoc ha raccolto 142.000 spettatori con l’1.5%. Su TV8 L’Amore in Fuga segna 251.000 spettatori con il 2.6%. Vite da Copertina ha raccolto 132.000 spettatori con l’1.3%.

Seconda Serata

Anni 20 Notte parte male.

chicago med 3

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 696.000 spettatori con il 9.6% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 511.000 spettatori pari ad uno share dell’11.9%. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 128.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai 3 Illuminate, con una puntata su Marta Marzotto, segna 548.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 Izombie è visto da 142.000 spettatori (3.1%), nella prima parte, e 84.000 spettatori (2.9%), nella seconda parte. Su Rete 4 il programma Pensa in Grande è stato scelto da 180.000 spettatori con il 4.8% di share.

panariello giallini

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.251.000 (23.3%)

Ore 20.00 5.243.000 (24.4%)

TG2

Ore 13.00 1.809.000 (13.8%)

Ore 20.30 1.396.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.624.000 (12.4%)

Ore 19.00 2.218.000 (13.6%)

TG5

Ore 13.00 2.952.000 (22.2%)

Ore 20.00 4.347.000 (20%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.423.000 (13.2%)

the good doctor 3

Ore 18.30 568.000 (4.4%)

TG4

Ore 12.00 278.000 (3.3%)

Ore 18.55 632.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 545.000 (3.9%)

Ore 20.00 1.159.000 (5.3%)

the good doctor 1 star in the star 6

the good doctor 5 chicago med 6 chicago med 5 dago a stasera italia 5 dago a stasera italia 2 dago a stasera italia 6 star in the star 4 dago a stasera italia 7 fino all’ultimo battito 5 star in the star 5