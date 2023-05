PIPPITEL! SU RAI “I MIGLIORI ANNI DELL'ESTATE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.4% DI SHARE E 3.8 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “COME UN GATTO IN TANGENZIALE” INCHIODA AL 12% - LO SPECIALE DI CORRADO AUGIAS DEDICATO A MARIA CALLAS SU RAI3 AL 5.5% - TG2 POST (4%), CONTROCORRENTE (3.7%) - AMADEUS (25.7%). “STRISCIA” (15.8%). “LE PAROLE” (7.7%), GENTILI (4.1%), DE GREGORIO - PARENZO (4.5%)

Marco Zonetti per Dagospia

sabrina salerno a i migliori anni dell'estate 2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 20 maggio 2023 vedono, in prima serata, Carlo Conti su Rai1 con I migliori anni dell'estate (fra gli ospiti Sabrina Salerno e Umberto Tozzi) totalizzare 3.894.000 spettatori con il 24.4% di share, doppiando il film di Canale5 Come un gatto in tangenziale, con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, che ha divertito 2.023.000 spettatori con uno share del 12%.

come un gatto in tangenziale

Lo speciale di Corrado Augias dedicato a Maria Callas su Rai3 ha invece appassionato 899.000 spettatori con il 5.5%, superando lo speciale di Tg2 Post condotto da Luciano Ghelfi e lo Speciale Controcorrente presentato da Veronica Gentili, entrambi dedicati all'alluvione. Lo Speciale Tg2 Post ha raccolto il 4% di share mentre Gentili si è fermata al 3.7%. Ma vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

I Migliori anni dell'estate (Rai1) - 3.894.000

Come un gatto in tangenziale (Canale5) - 2.023.000

Shrek (Italia1) - 1.189.000

Callas Segreta (Rai3) - 899.000

Speciale Tg2 Post (Rai2) - 749.000

Speciale Controcorrente (Rete4) - 687.000

Prisoners (Iris) - 635.000

Radio Italia Live - Il Concerto (Tv8) - 541.000

Black Butterfly (Rai4) - 498.000

Eden - Un pianeta da salvare (La7) - 456.000

LBA Playoff (Nove ) - 116.000

sabrina salerno a i migliori anni dell'estate 1

In access prime time, su Rai1 Amadeus con Affari Tuoi ha raccolto il 25.7%, mentre su Canale5 Striscia la Notizia ha segnato il 15.8%. Per l'approfondimento, su Rai3 Le Parole condotto da Massimo Gramellini, con ospite Michela Murgia, svetta ancora una volta con una media di 1.435.000 spettatori pari al 7.7%, superando Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 (4.1% e 3.4%), e In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo che, su La7 con ospiti Elly Schlein e Achille Occhetto, hanno siglato il 4.5%.

corrado augias

Al pomeriggio, su Canale5, vola lo Speciale Verissimo dedicato ad Amici con Silvia Toffanin, che totalizza 2.254.000 spettatori con il 20.24%, mentre su Rai2 il Giro d'Italia all'Arrivo tocca il 19.1%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

come un gatto in tangenziale

Prima Serata

Rai1: I Migliori Anni dell’Estate 3.894.000 (24.4%). Canale5: Come un gatto in tangenziale 2.023.000 (12%). Rai2: Speciale Tg2 Post 749.000 (4%). Italia1: Shrek 1.189.000 (6.6%). Rai3: Callas segreta – Speciale La gioia della musica 899.000 (5.5%). Rete4: Controcorrente Speciale 687.000 (3.7%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 456.000 (3%). Tv8: Radio Italia Live – Il Concerto 541.000 (3.2%). Nove: LBA Playoff 116.000 (0.7%). Rai4: Black Butterfly 498.000 (2.7%). Iris: Prisoners 635.000 (4%).

veronica gentili

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.826.000 (25.7%). Canale5: Striscia la Notizia 2.974.000 (15.8%). Italia1: N.C.I.S. 1.061.000 (5.7%). Rai3: Le Parole 1.435.000 (7.7%), (presentazione) 1.105.000 (6.1%). Rete4: Controcorrente 750.000 (4.1%) nella prima parte, 650.000 (3.4%) nella seconda. La7: In Onda 847.000 (4.5%). Tv8: 4 Ristoranti 389.000 (2.3%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 207.000 (1.2%).

Preserale

come un gatto in tangenziale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.782.000 (21.6%), L’Eredità 3.702.000 (24.6%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.838.000 (15%), Avanti un Altro! Story 2.587.000 (17.8%). Rai2: The Blacklist 368.000 (2.6%) nel primo episodio, 428.000 (2.5%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 345.000 (2.6%) e C.S.I. 523.000 (3.2%). Rai3: Tg Regione 2.223.000 (14%), Blob 858.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 712.000 (4.1%). La7: Lingo – La Prima Sfida 184.000 (1.5%), Lingo – Parole in Gioco 227.000 (1.6%). Tv8: 4 Hotel 200.000 (1.6%). Nove: Little Big Italy 203.000 (1.6%).

massimo gramellini le parole

Seconda Serata

Rai1: Lilly Schonauer 688.000 (12.5%). Canale5: Tg5 Notte 973.000 (9.5%). Rai2: Detectives – Casi Risolti e Irrisolti 446.000 (2.7%), Tg2 Dossier 321.000 (2.7%). Italia1: Trolls 355.000 (3.6%). Rai3: Tg3 Mondo 446.000 (4.3%). Rete4: Sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre 374.000 (2.9%). La7: TgLa7 Notte 200.000 (2.9%).

DAYTIME

claudio amendola come un gatto in tangenziale

Mattina

Rai1: Il Caffè 93.000 (5.7%), Tg1 Ore 8.00 1.009.000 (20%), Tg1 Dialogo 1.093.000 (20.3%), Unomattina in Famiglia 1.312.000 (23.7%) nella prima parte, 1.327.000 (24.5%) nella seconda, Buongiorno Benessere 1.210.000 (20.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 473.000 (19.5%), Tg5 Mattina 1.221.000 (23.6%). X-Style 678.000 (12.2%), Alla scoperta delle Highlands 497.000 (9.1%). Rai2: Radio2 Social Club 166.000 (3%), Per Me 145.000 (2.7%), Quasar 153.000 (2.8%).

Italia1: The Middle 71.000 (1.3%) nel primo episodio, 87.000 (1.6%) nel secondo, 111.000 (2.1%) nel terzo, The Goldbergs 160.000 (3%) nel primo episodio, 143.000 (2.5%) nel secondo. Rai3: Agorà Weekend 349.000 (6.5%), Mi Manda Raitre 338.000 (6.3%), Rai Parlamento Punto Europa 219.000 (4.1%). Rete4: I Cesaroni 50.000 (1.1%) nel primo episodio, 83.000 (1.5%) nel secondo, Don Franco e Don Ciccio nell’anno della contestazione 164.000 (2.8%). La7: Omnibus 203.000 (4.3%), Coffee Break 156.000 (2.8%).

Mezzogiorno

veronica gentili

Rai1: Line Verde Discovery 1.253.000 (17.4%), Linea Verde Start 1.765.000 (19.7%), Linea Verde Life 2.495.000 (19.3%). Canale5: Forum 1.504.000 (17.5%). Rai2: Tg Sport a 182.000 (3%), Pizza Doc 255.000 (3.6%), Check Up 375.000 (3.6%). Italia1: Mom 151.000 (2.4%) nel primo episodio, 155.000 (2.2%) nel secondo, 185.000 (2.2%) nel terzo, Sport Mediaset 860.000 (5.7%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 878.000 (10.1%). Rete4: Il Segreto 217.000 (1.9%), La Signora in Giallo 662.000 (4.5%). La7: Belli Dentro, Belli Fuori 92.000 (1.3%), L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu 151.000 (1.5%), Like – Tutto ciò che Piace 154.000 (1.1%).

locandina Come un gatto in tangenziale

Pomeriggio

Rai1: Sentieri – La strada giusta 1.648.000 (11.5%), Passaggio a Nord Ovest 1.084.000 (8.7%), A Sua Immagine 783.000 (6.9%) nella prima parte, 761.000 (6.9%) nella seconda, Tg1 825.000 (7.3%), Italia Sì 1.630.000 (14.6%) nella prima parte, 1.892.000 (15.9%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.715.000 (17.9%), Terra Amara 2.652.000 (19.6%), Verissimo – Speciale Amici 2.161.000 (18.6%) nella prima parte, 2.254.000 (20.2%) nella seconda, 2.154.000 (18.6%) nella terza. Rai2: Giro d’Italia 1.743.000 (13.8%), Giro in Diretta 1.627.000 (12.4%), Giro all’Arrivo 2.130.000 (19.1%), Processo alla Tappa 1.278.000 (11.5%). Italia1: I Simpson 499.000 (3.5%), Due uomini e mezzo 397.000 (2.9%) nel primo episodio, 302.000 (2.4%) nel secondo, Person of Interest 246.000 (2.1%), Internazionali BNL d’Italia 208.000 (1.9%).

veronica gentili

Rai3: Tg Regione 2.769.000 (18.5%), Tv Talk 905.000 (7.6%), 962.000 (7.3%), Extra 796.000 (7.1%), Frontiere 442.000 (4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 881.000 (6.3%), Tg4 – Diario del Giorno 574.000 (5%), I documentari di Rete4 527.000 (4.8%), Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio 460.000 (4.1%), Colombo 544.000 (4.7%). La7: Calcio Serie A femminile Roma-Inter 108.000 (0.9%), Meraviglie senza tempo 93.000 (0.8%) nella prima parte, 141.000 (1.2%) nella seconda. Tv8: Matrimonio a 4 mani 321.000 (2.5%), La rivincita delle bionde 304.000 (2.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 4.368.000 (28.3%)

20.00 - 4.444.000 (25.3%)

TG2

13.00 - 1.746.000 (12.2%)

20.30 - 1.068.000 (5.8%)

TG3

14.25 - 1.963.000 (13.8%)

19.00 - 1.840.000 (13.2%)

TG4

11.55 - 387.000 (4.5%)

18.55 - 730.000 (5.2%)

TG5

13.00 - 3.596.000 (24.6%)

20.00 - 3.785.000 (21.3%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.243.000 (10.8%)

18.30 - 546.000 (4.5%)

TGLA7

13.30 - 530.000 (3.4%)

20.00 - 885.000 (5%)