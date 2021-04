PIPPITEL! - SU RAI 1 “UN PASSO DAL CIELO 6 – I GUARDIANI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.2% – “L’ISOLA DEI FAMOSI” IMBARCA OPINIONISTI, MA ANCHE ACQUA, E AFFONDA AL 16.5% - SU RAI 2 ANCORA DISASTRO PER “ANNI 20” ALL’1.7% - SU RAI 3 “AMORE CRIMINALE” AL 4.9% - “DRITTO E ROVESCIO” (5.8%) - FORMIGLI (5.4%) – MANCHESTER UNITED – ROMA FA IL 7% SU TV8 - AMADEUS (19.1%), “STRISCIA” (15.3%) - PALOMBA (5.4%), GRUBER (7.6%) – IL “PUNTO Z” DI ZORZI SU ITALIA 1 FA MENO DEL ROSARIO SU TV2000

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

un passo dal cielo 6 – i guardiani 7

Nella serata di ieri, giovedì 29 aprile 2021, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo ha appassionato 4.747.000 spettatori pari al 20.2%. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.06 - L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 2.871.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Rai2 Anni 20 ha interessato 411.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 Transformers 4 ha intrattenuto 947.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.212.000 spettatori pari ad uno share del 4.9% (presentazione di 11 minuti: 764.000 – 2.8%).

ilary blasi 1

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.087.000 spettatori con il 5.8% di share (presentazione dalle 21.26 alle 21.35: 1.080.000 – 4%). Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.030.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Manchester United – Roma segna 1.704.000 spettatori con il 7% (nel dettaglio primo tempo: 2.191.000 – 8.1%, secondo tempo: 1.416.000 – 6.2%; pre e post partita nel complesso: 777.000 – 3.4%). Sul Nove Un Amore a Cinque Stelle ha raccolto 492.000 spettatori con il 2.1%. Sul 20 Lone Survivor ha interessato 405.000 spettatori pari all’1.7%.

amore criminale

Su Rai4 Criminal Minds registra 487.000 spettatori con l’1.9%. Su Iris L’Avvocato del Diavolo raccoglie 373.000 spettatori con l’1.6%. Su La5 Guardia del Corpo ha convinto 268.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai Gulp La Caserma raccoglie 137.000 spettatori e lo 0.5%. Sui canali Sky Sport Manchester United-Roma raccoglie 1.004.000 spettatori con il 3.9%. Su Real Time Il Regno di Katia Salzano ha raccolto 141.000 spettatori pari allo 0.5%. Su Sky Uno Cinque Ragazzi per Me ha interessato 20.000 spettatori pari allo 0.07%.

Ascolti TV Access Prime Time

Contro l’Europa League, Striscia cala al 15.3%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.063.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.088.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 937.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.127.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.408.000 spettatori con il 5.8%.

un passo dal cielo 6 – i guardiani 1

Un Posto al Sole raccoglie 1.757.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.355.000 individui all’ascolto (5.4%), nella prima parte, e 1.127.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.985.000 spettatori (7.6%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 483.000 spettatori con l’1.9%. Su Real Time Cortesie in Famiglia ha ottenuto 342.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Lie To Me sempre al di sotto dell’1%.

isola dei famosi 1

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.966.000 spettatori (19.7%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.439.000 spettatori (23.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.280.000 spettatori (15.9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.621.000 spettatori (19.6%). Su Rai2 Swat ha raccolto 556.000 spettatori (3.2%), NCIS segna 1.040.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 651.000 spettatori con il 3.9%. CSI ha ottenuto 601.000 spettatori (2.8%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.045.000 spettatori con il 15%. Blob segna 1.216.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 826.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 148.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 in prima visione Cuochi di Italia raccoglie 290.000 spettatori con l’1.4%.

anni 20 1

Daytime Mattina

Buongiorno Regione al 16.5%.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 590.000 telespettatori con il 12.3% mentre Uno Mattina raccoglie 1.011.000 spettatori con il 17.6%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 942.000 spettatori (17.2%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 956.000 spettatori (16.7%), nella prima parte, 859.000 spettatori nella seconda parte (15.9%) e 778.000 spettatori (13.8%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 267.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia 1 CSI Miami ottiene un ascolto di 174.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 TGR Buongiorno Regione raccoglie 999.000 spettatori con il 16.5%. Agorà convince 493.000 spettatori pari all’8.5% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 316.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete 4 The Mysteries of Laura registra una media di 114.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 147.000 spettatori con il 3.3% nelle News e 200.000 spettatori con il 3.4% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 245.000 spettatori pari al 4.5%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 40.000 spettatori con lo 0.7%.

manchester united roma

Daytime Mezzogiorno

Cotto e Mangiato Menù in crescita.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.022.000 spettatori con il 15.3%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.799.000 spettatori con il 14.9% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.485.000 telespettatori con il 16.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 393.000 spettatori con il 5.4%, nella prima parte, e 865.000 spettatori con il 7.7%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI Miami ha ottenuto 222.000 spettatori con il 3.1%.

isola dei famosi 11

Cotto e Mangiato Menù raccoglie 438.000 spettatori con il 4.4%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 816.000 spettatori con il 5.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 876.000 spettatori con il 5.6% (Extra: 753.000 – 4.8%). Su Rai3 Elisir ha interessato 509.000 spettatori con il 7.4%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.129.000 spettatori (11.6%). Quante Storie ha raccolto 1.022.000 spettatori (7.4%).

un passo dal cielo 6 – i guardiani 3

Passato e Presente segna 794.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 152.000 spettatori con l’1.2%. La Signora in Giallo ha ottenuto 631.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 451 .000 spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 647.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 93.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Pomeriggio

Record per Il Paradiso delle Signore, bene anche la Bortone.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 2.085.000 spettatori pari al 15.3% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.214.000 spettatori con il 19.4%. Il TG1 ha informato 1.596.000 spettatori con il 14.8%. La Vita Diretta ha raccolto 2.019.000 spettatori con il 16.6% (presentazione: 1.859.000 – 16.8%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.684.000 spettatori con il 17%. Una Vita ha convinto 2.492.000 spettatori con il 16.9% di share.

isola dei famosi 6

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.700.000 spettatori con il 21.1% (finale: 2.216.000 – 19.4%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.098.000 spettatori (18.4%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.087.000 spettatori con il 18.9%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.832.000 spettatori pari al 16.8% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.677.000 spettatori con il 14.9%, nella prima parte, a 1.952.000 spettatori nella seconda parte con il 15.8% (Social: 1.772.000 spettatori – 13.1%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 674.000 spettatori con il 4.6%. Dalle 14.58 alle 16, Rai Parlamento Question segna 181.000 spettatori con l’1.5%.

un passo dal cielo 5 2

Dalle 16.03 alle 16.59 Quasi Detto Fatto ha ottenuto 382.000 spettatori con il 3.4%. TG2: 100 Anni di Storia ha ottenuto 176.000 spettatori con l’1.6%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 804.000 spettatori (5.3%), nel primo episodio, 799.000 spettatori (5.6%), nel secondo episodio e 567.000 spettatori (4.2%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 393.000 spettatori (3.3%). Friends ha appassionato 285.000 spettatori con il 2.5%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 322.000 spettatori con il 2.6%.

anni 20 2

Il Punto Z ha ottenuto 254.000 spettatori con il 2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.080.000 spettatori con il 19.9%. #Maestri ha coinvolto 495.000 spettatori pari al 4.1%. Aspettando… Geo ha registrato 861.000 spettatori con il 7.7%. Geo ha raccolto 1.482.000 spettatori e il 12%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 898.000 spettatori con il 6.3%. Su La7 Tagadà ha interessato 479.000 spettatori (share del 3.9%). Tagadoc ottiene 190.000 spettatori con l’1.6%. Su TV8 L’Amore Dietro la Maschera raccoglie 264.000 spettatori con il 2.4%. Vite da Copertina ha raccolto 151.000 spettatori con l’1.1%. Su TV2000 Rosario in Diretta da Lourdes raccoglie 609.000 spettatori con il 4.9%.

Seconda Serata

Vespa al 10%.

un passo dal cielo 6 – i guardiani

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.035.000 spettatori con il 10% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 655.000 spettatori pari ad uno share del 15.3%. Su Rai2 911 segna 256.000 spettatori con l’1.7%. Il Lato Positivo raccoglie 136.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai 3 Sopravissute segna 779.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 Interceptor (Mad Max) è visto da 369.000 spettatori (7.5%). Su Rete 4 Arrangiatevi è stato scelto da 209.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Tv8 Europa League – Terzo Tempo segna 200.000 spettatori con l’1.9%.

isola dei famosi 2

2. FLOP DI TOMMASO ZORZI, FA PIÙ ASCOLTI IL ROSARIO IN DIRETTA DA LOURDES

Franco Bagnasco per "www.tpi.it"

Ardua è la via della tv per i giovani eroi del web. Il 27 pomeriggio su Italia 1 Tommaso Zorzi, lanciato dall’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini e accolto da una fascia di pubblico come nuovo, sorprendente teen idol, con il suo “Il punto Z“, ha racimolato appena l’1,8% di share e l’intimo pubblico di 229.000 spettatori. Giusto per fare un raffronto diretto e cocente, su Tv2000 (mica Rai1) lo stesso pomeriggio il Rosario in diretta da Lourdes (mica il Festival di Sanremo) ha calamitato l’attenzione di 626.000 persone con il 5,1%.

punto z 1

E d’accordo che nel luogo di culto ai piedi dei Pirenei hanno santi in Paradiso ai massimi livelli, ma anche Zorzi sembra aver costruito con molta determinazione e benevoli sguardi il proprio lancio mediatico. Come raccontammo proprio su queste pagine.

Fra l’altro il debutto generalista del programma, che va in onda prima su Mediaset Play (giusto per confermare la vocazione internettiana del rampollo ben spremuto dal video), portò a casa il 2,5%. Sempre molto poco, del resto avevamo parlato nei dettagli della pochezza della proposta, ma almeno c’era la curiosità del debutto.

tommaso zorzi

Dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà, Zorzi è stato immediatamente utilizzato da Mediaset non solo come ospite qua e là, ma anche nella zoppicante edizione in corso dell’”Isola dei famosi” di Ilary Blasi. Mettendo assieme come opinionisti lui ed Elettra Lamborghini, altra con una vistosa fan base giovanile, gli autori probabilmente speravano di compensare facendo lievitare gli ascolti. Invece il programma arranca: il cast – ultimi arrivi compresi – è molto debole e il format mi pare ormai piuttosto bollito. Al netto delle puntuali critiche all’inviato Rosolino. Le ultime puntate hanno oscillato in prima serata su Canale 5 tra il 16,9% di share e il 17,4% dell’ultima, nonostante sia stato calato a sorpresa l’asso di Asia Argento come ospite di richiamo. Con spostamento al venerdì della puntata del giovedì.

punto z 1

Eppure (e questo va detto con chiarezza) l’ultima puntata si è chiusa con più di 91.000 interazioni su Twitter, molte delle quali da intestare allo stesso Zorzi. Che si conferma fenomeno web. Ma non è assolutamente detto (e i numeri appena citati lo confermano) che essere una web star diventi automaticamente sinonimo di ascolti televisivi. I tweet non sempre si convertono in share, insomma. Soprattutto oggi, quando i volti si consumano molto velocemente. Tra le web star delle origini ancora in voga (e altrimenti spendibili) sono rimasti Chiara Ferragni, Frank Matano, reduce dal successo di LOL, e pochi altri.

punto z 8

Zorzi, che interpreta bene il ruolo della simpatica spezia televisiva, non sa però fare il conduttore. Non è mestiere suo. In un’intervista appena rilasciata a Giuseppe Candela lo critica (con la massima cautela) persino il suo Pigmalione, o comunque uno tra i suoi più accesi sostenitori: Alfonso Signorini. “Fossi stato in lui” ha commentato il boss del GFVIP nonché direttore di Chi – “mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia ‘Il Punto Z’ è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare”.

punto z

Già, in tv non si può improvvisare neppure se sei una web star col vento che soffia nelle vele. Il pubblico fa presto ad abbandonarti, la share ci mette niente a calare. E nuove “eterne” rivelazioni sono già pronte a rimpiazzarti per il loro quarto d’ora di celebrità.

punto z 3 punto z

un passo dal cielo 6 – i guardiani 5