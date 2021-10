PIPPITEL! SU RAI 1 L’ESORDIO DELLA FICTION “CUORI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON OLTRE 4 MILIONI DI SPETTATORI - “SCHERZI A PARTE” SU CANALE5 CALA AL 14.6% - FAZIO ACCHIAPPA IL 10.1% SU RAI 3 - LA GENTILI SU RETE4 RACIMOLA IL 3.8% - AMADEUS (19.7%), “PAPERISSIMA SPRINT” (12.6%), “CONTROCORRENTE” (4.4%), DE GREGORIO-PARENZO (3.6%) – NEL POMERIGGIO “AMICI” AL 17.7%, VENIER SU RAI AL 17.1% - LA TOFFANIN TIENE A DISTANZA LA FIALDINI: “VERISSIMO” AL 17.2% CONTRO “DA NOI…A RUOTA LIBERA” AL 13.7% - CALA ANCORA “CITOFONARE RAI2” CON PEREGO - VENTURA (3.3%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

cuori 6

Nella serata di ieri, domenica 17 ottobre 2021, su Rai1 l’esordio della fiction Cuori ha conquistato 4.123.000 spettatori pari al 19.4% di share (primo episodio: 4.332.000 – 18.6%, secondo episodio: 3.954.000 – 20.3%). Su Canale 5 una nuova puntata di Scherzi a Parte ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.664.000 spettatori pari al 14.6% di share (Scherzi a Parte Nip dalle 21.19 alle 21.32: 2.741.000 – 11.5%). Su Rai2 la dodicesima stagione di NCIS Los Angeles in prima tv assoluta ha catturato l’attenzione di 1.049.000 spettatori (4.4%).

veronica gentili controcorrente

A seguire NCIS News Orleans ha raccolto 922.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 il film in prima visione Skyscraper ha intrattenuto 1.001.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 32 minuti (1.575.000 – 7.1%), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.388.000 spettatori (10.1%) e 1.455.000 spettatori (7.6%), nel segmento Che Tempo Che Fa – Il Tavolo in onda dalle 22.14 alle 23.38. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 691.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Atlantide ha interessato 421.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 in prima visione free Masterchef Italia 10 è stato seguito da 489.000 spettatori con il 2.8% di share.

cuori 5

Sul Nove Rocky segna 262.000 spettatori (1.3%). Su Rai4 Cani di Paglia ha ottenuto 205.000 spettatori con lo 0.9%. Su Iris USS Indianapolis segna 366.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai Premium Ballando…Tutti in Pista raccoglie 158.000 spettatori (0.7%) mentre Ballando con le Stelle segna 195.000 spettatori (1.5%). Su Real Time 90 Giorni per Innamorarsi segna 357.000 spettatori (1.5%), nel primo episodio, e 402.000 spettatori (2.3%), nel secondo episodio. Su Rai Sport l’incontro di Pallacanestro Milano-Venezia segna 107.000 spettatori e lo 0.5%. Su DAZN (parte rilevata da Auditel) l’incontro Juventus-Roma ha ottenuto 1.188.000 spettatori con il 5.1%. Su Sky Uno Quattro Matrimoni segna 52.000 spettatori e lo 0.2% (172.000 spettatori cumulati se consideriamo +1, On Demand e replica).

simona ventura paola perego

Ascolti TV Access Prime Time

Paperissima non va oltre il 12.6%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 4.660.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint ha ottenuto 3.001.000 spettatori con il 12.6%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.148.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Controcorrente segna 1.030.000 spettatori (4.4%), nella prima parte, e 908.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Su La7 In Onda segna 847.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 434.000 spettatori pari all’1.8% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 351.000 spettatori con l’1.5%.

scherzi a parte 5

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di 2.740.000 spettatori (16.5%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 3.918.000 spettatori (20.1%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.216.000 spettatori (13.8%) mentre Caduta Libera ha raccolto 3.209.000 spettatori (16.9%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 776.000 spettatori (4.6%).

Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 701.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna 567.000 spettatori con il 3.2%. CSI ha totalizzato 592.000 spettatori (2.8%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 794.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 l’informazione della TGR segna 2.822.000 spettatori con il 14%. Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 185.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 232.000 spettatori (1.2%), nel secondo episodio. Su Tv8 la Superbike ottiene 302.000 spettatori (1.7%) e 429.000 spettatori (2%).

silvia toffanin

Daytime Mattina

Le Parole per Dirlo riparte dal 3.2%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 211.000 spettatori con l’11.3%, nella presentazione dalle 6.30 alle 6.58, 537.000 spettatori con il 16.9% nella prima parte, e 1.479.000 spettatori con il 22.1% nella seconda parte. Paesi che Vai… ha interessato 1.341.000 spettatori pari al 17.5%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.385.000 spettatori pari ad uno share del 16.1%. La Santa Messa segna 1.458.000 spettatori con il 17.6%.

scherzi a parte

Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.177.000 spettatori con il 21.7% e la Santa Messa Celebrata dal Papa raccoglie un ascolto di 868.000 telespettatori con l’11.4% di share. Su Rai2 O Anche No hanno tenuto compagnia a 96.000 spettatori (1.3%). Su Italia1 Hart of Dixie segna 248.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 235.000 spettatori con il 4% di share. Mi Manda Rai3 segna 363.000 spettatori con il 4.9%. L’esordio delle Parole per Dirlo segna 257.000 spettatori e il 3.2%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 145.000 spettatori (1.9%) e 150.000 spettatori (1.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 141.000 spettatori con il 2.7% di share.

cuori 4

Daytime Mezzogiorno

Tinto torna su La7 con uno scarso 0.5%.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.134.000 spettatori (20.8%). Linea Verde ha intrattenuto 2.903.000 spettatori (21.6%). Su Canale 5 l’appuntamento con Le Storie di Melaverde ha interessato 1.017.000 spettatori (11.9%). Melaverde raccoglie 1.893.000 con il 16.4%. Su Rai2 dopo il TGSport Giorno (234.000 – 2.9%), Citofonare Rai2 ha convinto 334.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Hart of Dixie segna il 2.7% con 236.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 954.000 spettatori con il 6.2% (Magazine: 861.000 – 5.4%).

mara venier

Su Rai3 il TG3 delle 12 segna 639.000 spettatori con il 6%. Radici registra 425.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raccoglie 233.000 spettatori con il 2.8%. Poirot ha fatto compagnia a 324.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 98.000 spettatori con l’1.2% di share. Mica Pizza e Fichi ha raccolto 49.000 spettatori con lo 0.5% di share. Artbox segna 58.000 spettatori con lo 0.4%.

Daytime Pomeriggio

Toffanin tiene alla larga la Fialdini.

francesca fialdini

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.516.000 spettatori pari ad uno share del 16.8%, nella prima parte, e 2.210.000 spettatori pari ad uno share del 17.1%, nella seconda parte in onda dalle 15.01 alle 17.05. Dopo il TG1 (1.649.000 – 13.8%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.809.000 spettatori pari al 13.7%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.337.000 spettatori con il 14.7%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 2.466.000 spettatori (17.7%).

cuori

A seguire Verissimo ha appassionato 2.111.000 spettatori con il 17.2%, dalle 16.30 alle 17.41, e 2.154.000 spettatori con il 15.7%, dalle 17.46 alle 18.38 nella parte denominata Verissimo Giri di Valzer. Su Rai2 Mompracem ha convinto 559.000 spettatori pari al 3.9%. Ciclismo Veneto Classic ha raccolto 537.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 Lucifer raccoglie 331.000 spettatori (2.3%), nel primo episodio, e 337.000 spettatori (2.6%), nel secondo episodio.

che tempo che fa

A seguire Walker ha convinto 272.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, e 219.000 spettatori (1.7%), nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.524.000 spettatori con il 16%. Barbecue ha ottenuto 735.000 spettatori con il 5.4% mentre Rebus ha ottenuto 581.000 spettatori con il 4.6%. Kilimangiaro ha convinto 895.000 spettatori e il 6.7%. Su Rete 4 Attacco: Piattaforma Jennifer ha registrato 347.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Tootsie ha appassionato 221.000 spettatori (share dell’1.8%).

Seconda Serata

che tempo che fa

Bene La Domenica Sportiva che batte anche Speciale TG1.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 509.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 592000 spettatori con il 10.5% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.104.000 spettatori (5.5%), nella presentazione di 26 minuti, e 1.147.000 spettatori (9.4%) dalle 23.10 alle 0.34. L’Altra DS segna 282.000 spettatori e il 5%. Su Italia1 Pressing segna un netto di 561.000 ascoltatori con il 4.3% di share, negli Highlights, e 405.000 spettatori (6.7%) dalle 0.05 all’1.39. Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 470.000 spettatori (5%). Su Rete 4 Blackkklansman è la scelta di 120.000 spettatori (2.6%).

Telegiornali

TG1

cuori 10

Ore 13.30 4.261.000 (26.9%) Billy 3.965.000 (25.2%)

Ore 20.00 4.996.000 (22.9%)

TG2

Ore 13.00 1.582.000 (10.8%)

Ore 20.30 1.361.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.15 1.718.000 (11.5%)

Ore 19.00 2.174.000 (12%)

TG5

Ore 13.00 2.805.000 (18.8%)

Ore 20.00 3.974.000 (18%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.135.000 (9.1%)

Ore 18.30 624.000 (4%)

TG4

citofonare rai 2

Ore 12.00 343.000 (3.2%)

Ore 18.55 590.000 (3.2%)

TGLA7

Ore 13.30 406.000 (2.6%)

Ore 20.00 891.000 (4%)

amici 2 amici cuori 2