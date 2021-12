PIPPITEL! SU RAI 1 SALE “BLANCA” CHE CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 26% DI SHARE E 5.5 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 IL “GRANDE FRATELLO VIP” CALA AL 20.3% - SU RAI 3 “REPORT” AL 7.2%. “QUARTA REPUBBLICA” SU RETE4 AL 5.1% - AMADEUS (21.7%), “STRISCIA” (16.8%), PALOMBA (4.9%), GRUBER (7.3%) – NEL POMERIGGIO DI CANALE5 SIMONA BRANCHETTI ESORDISCE CON IL 13.8% SENZA MATANO SU RAI 1

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

blanca

Nella serata di ieri, lunedì 20 dicembre 2021, su Rai1 il penultimo episodio di Blanca dalle 21:40 alle 23:32 ha conquistato 5.512.000 spettatori pari al 26% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:45 alle 1:26 ha incollato davanti al video 3.017.000 spettatori con uno share del 20.3% (Night di 8 minuti a 1.373.000 e il 30.5%, Live di 5 minuti a 772.000 e il 20.6%).

Su Rai2 Alla ricerca di Dory ha interessato 677.000 spettatori (3%). Su Italia1 Die Hard – Un buon giorno per morire ha raccolto 1.016.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Report è visto da 1.586.000 spettatori pari al 7.2% (presentazione a 1.177.000 e il 4.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 869.000 spettatori (5.1%). Su La7 il finale di Grey’s Anatomy 17 registra 308.000 spettatori con l’1.4% (presentazione a 442.000 e l’1.8%).

SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT

Su Tv8 Indiana Jones e il tempio maledetto segna 272.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da 252.000 spettatori pari all’1.4%. Su Iris The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca sigla 369.000 spettatori (1.7%). Su RaiMovie Preparati la bara! incolla 293.000 spettatori (1.3%). Su Cielo A spasso con Bob arriva a 332.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time

blanca 7

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 5.220.000 spettatori con il 21.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.059.000 spettatori pari al 16.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 904.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.337.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.304.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole da 1.599.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.144.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 992.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.765.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti interessa 309.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 331.000 spettatori (1.4%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna .000 spettatori (%).

grande fratello vip 1

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.800.000 spettatori pari al 18.2%, mentre L’Eredità è visto da 4.543.000 spettatori pari al 24%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.973.000 spettatori (13.1%), mentre Caduta Libera! ha convinto 3.130.000 spettatori (16.9%). Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 510.000 spettatori (2.9%) e Bull 731.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 596.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.168.000 spettatori pari al 15.9%, mentre Blob segna 1.321.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 909.000 spettatori (4.2%). Su La7 Ghost Whisperer ha totalizzato 180.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 262.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 175.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 281.000 spettatori (1.4%).

blanca 5

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 574.000 spettatori (12.1%) nella presentazione dalle 7:08 alle 7:54 e 960.000 spettatori (17.7%) dalle 8:37 alle 9:50; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.138.000 spettatori (20.6%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 923.000 spettatori (18.1%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:56 informa 598.000 spettatori con il 18% e Tg5 Mattina 1.062.000 spettatori con il 19.3%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 1.003.000 spettatori con il 18.6% nella prima parte dalle 8:43 alle 9:50 e 938.000 spettatori con il 18.3% nella seconda parte dalle 9:55 alle 10:32 (I Saluti a 852.000 e il 16.7%).

quarta repubblica

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 208.000 spettatori (3.9%), mentre Sci – Coppa del Mondo è visto da 209.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Station 19 ottiene un ascolto di 140.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 124.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 119.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:58 alle 7:36 realizza un ascolto pari a 592.000 spettatori e il 14.2%, mentre TgR – Buongiorno Regione dalle 7:41 alle 8:01 807.000 spettatori e il 15%. A seguire Agorà convince 471.000 spettatori pari all’8.7% e Agorà Extra 356.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 99.000 spettatori con l’1.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 160.000 spettatori (3.1%) e Coffee Break di 145.000 spettatori (2.8%).

blanca 4

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 918.000 spettatori (15.6%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.872.000 spettatori (18%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.448.000 spettatori con il 18.6%. Su Rai2 la Cerimonia di consegna dei Collari d’Oro segna 372.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 192.000 spettatori (3%).

A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 642.000 spettatori (5.2%) e Sport Mediaset a 728.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Elisir interessa 409.000 spettatori pari al 6.9% (presentazione a 261.000 e il 5.1%), il Tg3 delle 12 informa 972.000 spettatori (11.7%), Quante Storie conquista 736.000 spettatori (6.9%) e Passato e Presente arriva a 634.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 116.000 spettatori (2%) e, dopo il tg, Il Segreto 172.000 spettatori (1.6%) e La Signora in Giallo 588.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 263.000 spettatori con il 4.4% nella prima parte e 348.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 103.000 spettatori (1.2%) e 4 Hotel 152.000 spettatori (1.1%).

scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 13

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 2.039.000 spettatori (16.3%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.031.000 spettatori (19.1%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.482.000 e il 13.9%, Tg1 Economia a 1.590.000 e il 14.8%), Techetechetè è visto da 1.389.000 spettatori con il 12.5%, Tg1: Scambio di auguri di fine anno del Presidente della Repubblica dalle 17:24 alle 18:09 realizza un ascolto pari a 1.266.000 spettatori con il 10.4% e Techetechetè arriva a 1.428.000 spettatori con il 10.4%.

blanca 6

Su Canale5 Beautiful conquista 2.442.000 spettatori (17.4%) e Una Vita 2.292.000 spettatori (16.9%), mentre Uomini e Donne sigla 2.524.000 spettatori pari al 21.4% (Finale a 2.015.000 e il 18.9%), Amici 1.846.000 spettatori (17.4%), Grande Fratello Vip 1.854.000 spettatori (17.4%) e Love Is In The Air 1.689.000 spettatori (15.2%). A seguire il primo appuntamento con Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.537.000 spettatori pari al 13.1% nella presentazione dalle 17:26 alle 17:49 e 1.802.000 spettatori pari al 13.8% dalle 17:54 alle 18:24 (I Saluti a 1.848.000 e il 13%). Su Rai2 Due cuori e un tesoro conquista 248.000 spettatori con il 2.1%, Detto Fatto incolla 391.000 spettatori con il 3.6% e Una Parola di Troppo intrattiene 524.000 spettatori con il 4.4%.

scontro alfonso signorini e sonia bruganelli 7

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 623.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 663.000 spettatori (5%) nel secondo episodio e 559.000 spettatori (4.5%) nel terzo episodio. A seguire Young Sheldon ha conquistato 448.000 spettatori (4%), Big Bang Theory 343.000 spettatori (3.2%), Modern Family 265.000 spettatori (2.4%) e Due uomini e mezzo 300.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.449.000 spettatori (17.7%); Aspettando… Geo arriva a 931.000 spettatori (8.7%) e Geo a 1.922.000 spettatori (14.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 834.000 spettatori con il 6.4%, mentre Dalla Parte degli Animali arriva a 298.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Tagadà è visto da 362.000 spettatori (3.2%) e Tagadoc da 173.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Un bianco Natale totalizza 270.000 spettatori (2.2%) e Un Natale incantato 299.000 spettatori (2.8%).

Seconda Serata

simona branchetti 2

Su Rai1 Cose Nostre è seguito da 1.181.000 spettatori con l’11%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 612.000 spettatori pari al 17.8%. Su Rai2 Il Natale che ho sempre desiderato segna 409.000 spettatori (3%). Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 371.000 spettatori con il 5.5% (presentazione a 561.000 e il 4.2%). Su Rai3 La Versione di Fiorella interessa 739.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 The Jackal è la scelta di 164.000 spettatori (3.3%). Su La7 Gazzetta Sports Awards sigla 69.000 spettatori (0.8%). Su Tv8 Il collezionista di ossa arriva a 116.000 spettatori (1.6%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.437.000 (24.4%)

Ore 20.00 5.078.000 (23.4%)

TG2

Ore 13.00 1.691.000 (13.4%)

Ore 20.30 1.496.000 (6.4%)

TG3

Ore 14.25 1.819.000 (13.6%)

Ore 19.00 2.510.000 (14.4%)

TG5

Ore 13.00 2.788.000 (21.6%)

blanca 8

Ore 20.00 4.227.000 (19.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.208.000 (11.4%)

Ore 18.30 672.000 (4.6%)

TG4

Ore 11.55 241.000 (3.1%)

blanca 1

Ore 18.55 702.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 437.000 (3.1%)

Ore 20.00 1.283.000 (5.8%)

maria chiara giannetta blanca maria chiara giannetta blanca 1