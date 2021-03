PIPPITEL! SU RAI1 CALA LO SHOW DI SERENA ROSSI: “CANZONE SEGRETA” CONQUISTA IL 17.5% DI SHARE CON POCO MENO DI 4 MILIONI DI SPETTATORI – LE REPLICHE PORCELLINE DI “CIAO DARWIN 8 – TERRE DESOLATE” AL 13.4% - SU ITALIA 1 "LE IENE SHOW" (7.9%), SU RETE4 "QUARTO GRADO" (6.8%), SU LA7 "PROPAGANDA LIVE" (5.7%) – SU SKY LA SERIE SU TOTTI "SPERAVO DE MORI' PRIMA" SI PORTA A CASA 500MILA SPETTATORI MEDI - AMADEUS (17.7%) "STRISCIA" (15.3%), PALOMBA (4%), GRUBER ALL’8.5%

Stefania Stefanelli per "www.davidemaggio.it"

canzone segreta 3

Nella serata di ieri, venerdì 19 marzo 2021, su Rai1 Canzone Segreta ha conquistato 3.984.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 – Terre Desolate in replica ha raccolto davanti al video 2.458.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 The Good Doctor 4 ha interessato 1.396.000 spettatori pari al 5.1% di share mentre The Resident 1.119.000 (5.2%). Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.443.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 463.000 spettatori pari ad uno share dell’1.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.327.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.039.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su TV8 Inferno ha segnato l’1.9% con 446.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.376.000 spettatori (5.3%).

ciao darwin 8 4

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.847.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.189.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.8% con 1.055.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.348.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Via dei Matti n°0 ha convinto 1.442.000 spettatori pari al 5.5% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.789.000 spettatori pari al 6.5%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.066.000 individui all’ascolto (4%) nella prima parte e 1.040.000 (3.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.345.000 spettatori (8.5%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 554.000 spettatori con il 2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 538.000 spettatori con il 2%.

canzone segreta 2

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.426.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.198.000 spettatori (24.2%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.630.000 spettatori con il 15.8% di share e Avanti un Altro! 3.855.000 con il 18.5% di share. Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 542.000 spettatori (2.8%) e NCIS 1.012.000 (4.2%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il 3.3% con 634.000 spettatori e CSI Miami segna il 2.9% con 688.000 spettatori.

Su Rai3 il TGR informa 3.501.000 spettatori con il 15.4% di share e Blob segna 1.253.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.6% con 891.000 spettatori. Su La7 TGLa7 Speciale interessa 267.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 345.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 198.000 spettatori (0.9%).

ciao darwin 8 3

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 649.000 telespettatori con il 13.5% di share e Uno Mattina informa 1.065.000 spettatori (16.8%); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 959.000 spettatori con il 15.6% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 988.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e 998.000 (16.2%) nella seconda (i saluti 900.000 – 14.6%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.6% con 227.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 266.000 spettatori (4.2%).

quarto grado

Su Rai3 Agorà convince 508.000 spettatori pari al 7.9% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 4.5% con 278.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Rizzoli & Isles registra 102.000 spettatori con share dell’1.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 177.000 spettatori con il 4% nelle News e 216.000 (3.3%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 221.000 spettatori pari al 3.6%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 48.000 spettatori (0.7%).

Daytime Mezzogiorno

speravo de mori prima 3

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 1.025.000 spettatori (13.9%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 14.6% con 1.897.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.668.000 telespettatori con il 17.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 506.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte e 1.004.000 spettatori (8.3%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P. D. è la scelta di 357.000 spettatori con il 4.6% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.061.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Elisir è seguito da 440.000 spettatori (5.8%), Quante Storie si porta al 7% con 1.043.000 spettatori.

Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 179.000 spettatori con l’1.3% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 741.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 326.000 spettatori con share del 4.4% nella prima parte e 504.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.6% con 88.000 spettatori.

propaganda live

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.951.000 spettatori (12.9%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.217.000 spettatori (17.3%). La Vita in Diretta informa 2.349.000 spettatori con il 16.8% (presentazione 1.926.000 – 15.6%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.764.000 spettatori (16.2%), Una Vita ha convinto 2.774.000 spettatori con il 17% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.8% con 3.276.000 spettatori (finale 2.772.000 – 21.4%); Amici di Maria De Filippi interessa a 2.588.000 spettatori (20.4%), L’Isola dei Famosi a 2.504.000 (20.3%) e Day Dreamer – Le Ali del Sogno il 17.9% con 2.195.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 15.7% con 2.026.000 spettatori nella prima parte e al 15.8% con 2.295.000 spettatori nella seconda (Pomeriggio Cinque Social % – .000 spettatori).

fratelli di crozza

Su Rai 2 Ore 14 informa 588.000 spettatori (3.7%), Detto Fatto ha convinto 594.000 spettatori con il 4.6% di share (Quasi Detto Fatto 423.000 – 3%), Squadra Speciale Cobra 11 359.000 (2.7%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 971.000 spettatori (5.8%) nel primo episodio, 1.040.000 (6.5%) nel secondo e 831.000 (5.6%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 544.000 spettatori (4.1%) e Friends diverte 347.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 3.222.000 spettatori (19.2%) e Geo 1.637.000 spettatori con l’11.5% di share (Aspettando Geo 876.000 – 7.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.063.000 spettatori con il 6.8%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 457.000 spettatori con il 3.3% e Tagadoc convince 257.000 spettatori (2%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 160.000 spettatori (1.2%).

Seconda Serata

le iene

Su Rai1 TV7 convince 704.000 spettatori con il 7.6% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 435.000 spettatori pari ad uno share dell’11.4%. Su Rai2 Gli Specialisti segna 546.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte Speciale segna il 2.4% con 291.000 spettatori. Su Italia1 Amici di Maria De Filippi viene visto da una media di 419.000 ascoltatori con il 7.4% di share nella prima puntata e da 321.000 spettatori (7.7%) nella seconda. Su Rete4 Motive ha segnato il 5.6% con 300.000 spettatori.

the good doctor 2

pietro castellitto speravo de mori prima gian marco tognazzi luciano spalletti speravo de mori' prima PH Iacovelli-Zayed pietro castellitto marco rossetti speravo de mori' prima PH Iacovelli-Zayed gabriel montesi antonio cassano in speravo de mori' prima PH Iacovelli-Zayed pietro castellitto speravo de mori prima 5 pietro castellitto speravo de mori prima 10 greta scarano speravo de mori prima GRETA SCARANO - ILARY BLASI IN SPERAVO DE MORI' PRIMA pietro castellitto speravo de mori prima 6 pietro castellitto speravo de mori prima 9 pietro castellitto speravo de mori prima pietro castellitto speravo de mori prima speravo de mori prima 4 pietro castellitto speravo de mori prima 5 11

ciao darwin 8 1 canzone segreta 1 canzone segreta 4 canzone segreta 5 ciao darwin 8 2 the good doctor