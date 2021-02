PIPPITEL! - SU RAI1 LA FICTION “IL COMMISSARIO RICCIARDI” CONQUISTA LA SERATA CON IL 22.9% - GLI ERGASTOLANI DEL “GF VIP” SALGONO AL 21.2%: SI ASPETTAVANO TUTTI LO SHAMPOO ALLA D’EUSANIO? FREGATI! - “PRESA DIRETTA” AL POSTO DI “REPORT” SU RAI3 NON VA OLTRE IL 5.2%, PORRO SU RETE4 CON “QUARTA REPUBBLICA” AL 6.1% - AMADEUS (18.8%), “STRISCIA” (16.7%), PALOMBA (6.1%), GRUBER (9.2%)

Stefania Stefanelli per "www.davidemaggio.it"

il commissario ricciardi

Nella serata di ieri, lunedì 8 febbraio 2021, su Rai1 Il Commissario Ricciardi, in onda dalle 21.36 alle 23.26, ha conquistato 5.521.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.48 all’1.06, ha raccolto davanti al video 3.692.000 spettatori pari al 21.2% di share (Grande Fratello Vip Night 1.794.000 – 31.3% e Grande Fratello Vip Live 867.000 – 18.6%). Su Rai2 NCIS ha interessato 1.134.000 spettatori pari al 4.4% di share.

Su Italia 1 Transporter: Extreme ha catturato l’attenzione di 1.636.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.298.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.283.000 spettatori con il 6.1% di share (Quarta Repubblica – I Saluti 522.000 – 5.7%). Su La7 Speciale Atlantide ha registrato 560.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su TV8 4 Ristoranti ha segnato il 2.1% con 465.000 spettatori mentre sul Nove Rocky II ha catturato l’attenzione di 476.000 spettatori (2.1%). Sul 20 Independence Day sigla il 2.1% con 460.000 spettatori.

grande fratello vip 8

Ascolti TV Access Prime Time

Otto e Mezzo supera il 9%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.201.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.606.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.6% con 995.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.341.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.703.000 spettatori pari al 6.4% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.775.000 spettatori pari al 6.4%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.646.000 individui all’ascolto (6.1%) nella prima parte e 1.406.000 (5%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.540.000 spettatori (9.2%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 568.000 spettatori con il 2.1% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 584.000 spettatori con il 2.1%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti si porta all’1.4% con 377.000 spettatori.

il commissario ricciardi 4

Preserale

Caduta Libera 19.1%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.532.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.098.000 spettatori (23.1%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.784.000 spettatori con il 15.9% di share e Caduta Libera 4.120.000 con il 19.1% di share. Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 704.000 spettatori (3.5%) e NCIS 1.136.000 (4.6%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il 3.4% con 671.000 spettatori e CSI Miami segna il 2.7% con 650.000 spettatori.

riccardo iacona presa diretta

Su Rai3 il TGR informa 3.568.000 spettatori con il 15.4% di share e Blob segna 1.375.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4% con 990.000 spettatori. Su La7 The Good Wife interessa 256.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 292.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 270.000 spettatori (1.3%).

Daytime Mattina

Agorà sfiora il 9%.

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 594.000 telespettatori con il 12.1% di share e Uno Mattina informa 1.015.000 spettatori (15.6%); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 1.018.000 spettatori con il 16.4% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.101.000 spettatori (17%) nella prima parte e 1.155.000 (18.7%) nella seconda (i saluti 960.000 – 15.2%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.2% con 273.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 181.000 spettatori (2.8%).

il commissario ricciardi 5

Su Rai3 Agorà convince 576.000 spettatori pari all’8.9% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.9% con 366.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 150.000 spettatori con share del 2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 154.000 spettatori con il 3.5% nelle News e 311.000 (4.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 383.000 spettatori pari al 6.1%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 58.000 spettatori (0.9%). Su TV2000 la Santa Messa si porta al 5.2% con 344.000 spettatori.

grande fratello vip 9

Daytime Mezzogiorno

L’Aria che Tira all’8.3% nella prima parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 1.062.000 spettatori (14.5%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 14.3% con 1.851.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.484.000 telespettatori con il 15.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 561.000 spettatori con il 6.9% nella prima parte e 1.032.000 spettatori (8.2%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P. D. è la scelta di 306.000 spettatori con il 3.9% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 5.4% di share con 816.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.127.000 spettatori con il 6.7%.

NICOLA PORRO

Su Rai3 Elisir è seguito da 454.000 spettatori (6.1%), Quante Storie si porta al 6.1% con 901.000 spettatori. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 152.000 spettatori con l’1.2% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 604.000 spettatori (3.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 620.000 spettatori con share dell’8.3% nella prima parte e 733.000 spettatori con il 5.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.4% con 69.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

amadeus i soliti ignoti 1

Il Paradiso al 17.5%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.801.000 spettatori (12.4%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.168.000 spettatori (17.5%). La Vita in Diretta informa 2.264.000 spettatori con il 15.9% (presentazione 1.958.000 – 15.7%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.738.000 spettatori (16.6%), Una Vita ha convinto 2.621.000 spettatori con il 16.8% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.6% con 3.096.000 spettatori (finale 2.532.000 – 20.3%); Amici di Maria De Filippi interessa a 2.489.000 spettatori (20.2%), il Grande Fratello Vip sigla il 19.9% di share con 2.457.000 spettatori e Day Dreamer – Le Ali del Sogno il 18.4% con 2.262.000 spettatori.

il commissario ricciardi 1

Pomeriggio Cinque si porta al 16% con 2.079.000 spettatori nella prima parte e al 16.8% con 2.546.000 spettatori nella seconda (Pomeriggio Cinque Social 14.1% – 2.321.000 spettatori). Su Rai 2 Ore 14 informa 488.000 spettatori (3.2%), Detto Fatto ha convinto 520.000 spettatori con il 4.1% di share, Campioni di Domani 338.000 (2.7%), Speciale TG2 informa 436.000 (3.2%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 857.000 spettatori (5.4%) nel primo episodio, 849.000 (5.6%) nel secondo e 678.000 (4.8%) nel terzo. Big Bang Theory intrattiene 386.000 spettatori (3%), Modern Family è la scelta di 299.000 spettatori (2.4%) e Due Uomini e Mezzo intrattiene 277.000 spettatori (2.2%).

grande fratello vip 10

Friends diverte 314.000 spettatori (2.3%) mentre il Grande Fratello Vip sigla l’1.9% di share con 281.000 spettatori. Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.173.000 spettatori (14.1%), il Tg3 Speciale 702.000 spettatori (5.6%) e Geo 1.627.000 spettatori con l’11.4% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 849.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 550.000 spettatori con il 4.1% e Tagadoc convince 336.000 spettatori (2.4%). Su TV8 Sfida ai Fornelli è la scelta di 251.000 spettatori (2%). Su TV2000 il Rosario in diretta da Lourdes delle ore 18.00 sigla il 4.6% con 698.000 spettatori.

Seconda Serata

Tiki Taka 5.7%.

il commissario ricciardi 2

Su Rai1 Sette Storie convince 1.191.000 spettatori con il 9.6% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 621.000 spettatori pari ad uno share del 16.8%. Su Rai2 Dolcissime segna 519.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 Dottori in Corsia segna il 3.5% con 573.000 spettatori. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone viene visto da una media di 467.000 ascoltatori con il 5.7% di share (presentazione 637.000 – 3.6%). Su Rete4 Pensa in Grande ha segnato il 3.4% con 208.000 spettatori.

lino guanciale – il commissario ricciardi 1 il commissario ricciardi il commissario ricciardi 3