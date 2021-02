23 feb 2021 13:07

PIPPITEL! - SU RAI1 LA FICTION “IL COMMISSARIO RICCIARDI” CONQUISTA LA SERATA CON IL 23.8% CONTRO LA MIGLIORE PUNTATA DEL “GF VIP” CHE SCODELLA IN DIRETTA SCAZZI, TRADIMENTI E UN SIGNORINI MEGLIO DI BOLT IN FUGA DA UN TOPO FINTO (20.68%) - “PRESA DIRETTA” SU RAI3 NON VA OLTRE IL 5.3%, PORRO SU RETE4 CON “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.4% - AMADEUS (17.7%), “STRISCIA” (16.4%), PALOMBA (5.2%), GRUBER (7.6%)