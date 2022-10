PIPPITEL! SU RAI1 LA FICTION “MINA SETTEMBRE 2” CONQUISTA A MANI BASSE LA PRIMA SERATA CON IL 25.5% DI SHARE E 4.7 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 MALE “LA NOTTE DI SCHERZI A PARTE” CHE SI FERMA ALL’8.6% E SI FA SUPERARE DALLA FORMULA 1 SU TV8 (8.4%) - SU RAI3 “CHE TEMPO CHE FA” ALL’11.1% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 4.1%, SU LA7 “NON È L’ARENA” AL 5.3% - AMADEUS (21.2%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.3%), GENTILI (5.5%), DE GREGORIO–PARENZO (4.2%)

mina settembre 5

Nella serata di ieri, domenica 23 ottobre 2022, su Rai1 la fiction Mina Settembre 2 ha conquistato 4.706.000 spettatori pari al 25.5% di share (primo episodio: 4.802.000 – 23.7%, secondo episodio: 4.622.000 – 27.3%). Su Canale 5 La Notte di Scherzi a Parte ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.234.000 spettatori pari all’8.6% di share (Presentazione di 9 minuti: 1.790.000 – 8.8%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 729.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Bull ha interessato 543.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 il film La Fabbrica di Cioccolato ha intrattenuto 869.000 spettatori con il 4.8% di share.

scherzi a parte 4

Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.514.000 – 8%), dalle 20.34 alle 22.17 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.254.000 spettatori (11.1%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.220.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 597.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 774.000 spettatori con il 5.3%. Su Tv8 – dalle 20.58 alle 22.49 – il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti è stato seguito da 1.679.000 spettatori con l’8.4% di share (pre e post nel complesso: 666.000 – 3.9%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie segna 373.000 spettatori (1.9%).

mina settembre 6

Sul 20 Shoot’em Up – Spara o Muori! ha convinto 484.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai Movie Belle & Sebastien – L’avventura continua ha ottenuto 175.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai Premium Ballando con le Stelle ha interessato 167.000 spettatori con l’1.4%. Su La5 Operation Christmas segna 211.000 spettatori e l’1.1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus al 21.2%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 4.276.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.671.000 spettatori con il 13.3%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha totalizzato 970.000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 1.063 .000 spettatori (5.5%), nella prima parte, e 809.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 837.000 spettatori con il 4.2%. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 447.000 spettatori con il 2.3%.

fabio fazio luciana littizetto

Preserale

La Superbike arriva al 2.8%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.849.000 spettatori (20.8%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 3.955.000 spettatori (24.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.167.000 spettatori (16.6%) mentre Caduta Libera ha raccolto 2.880.000 spettatori (18.3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha raccolto 740.000 spettatori (5.8%) mentre Novantesimo Minuto Tempi Supplementari ottiene 634.000 spettatori e il 4.1%. NCIS New Orleans ha raccolto 507.000 spettatori con il 2.8%.

mina settembre 4

Su Italia1 Studio Aperto – La Giornata ha informato 455.000 spettatori con il 3.1%. NCIS ha totalizzato 589.000 spettatori (3.3%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 719.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 l’informazione della TGR segna 2.551.000 spettatori con il 15.2%. Su La7 Late & Leopold ha appassionato 220.000 spettatori (share dell’1.8). Uozzap! segna 246.000 spettatori con l’1.5%. Su Tv8 la Superbike ha ottenuto 302.000 spettatori (2%) e 535.000 spettatori (2.8%). Sul Nove l’incontro di basket Umana Reyer Venezia-EA7 Emporio Armani Milano ha raccolto 91.000 spettatori con lo 0.7%.

scherzi a parte 2

Daytime Mattina

Agorà Weekend fermo al 3.6%.

Su Rai1 preceduto da una presentazione di 30 minuti (232.000 – 14.2%), Uno Mattina in Famiglia ha convinto 504.000 spettatori con il 18.1% nella prima parte, e 1.367.000 spettatori con il 22.8% nella seconda parte. All’interno il TG1 delle 8 ha interessato 1.009.000 spettatori con il 22.5%. Paesi che Vai... segna 1.288.000 spettatori con il 19%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.207.000 spettatori pari ad uno share del 15.7%.

mina settembre 2

Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 268.000 spettatori con il 13.6%. Il TG5 Mattina segna 1.154.000 spettatori con il 24%. Il Discorso della Montagna ha raccolto 634.000 spettatori con il 10%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 921.000 telespettatori con il 13.2% di share. Su Rai2 - dalle 10.19 alle 12.05 - Speciale TG2 Governo Meloni ha interessato 602.000 spettatori (8%). Su Italia1 Kung Fu segna 103.000 spettatori con l’1.6%%, nel primo episodio, e 151.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 188.000 spettatori con il 3.6% di share. Mi Manda Rai3 ha raccolto 254.000 spettatori con il 3.8%.

giletti

Dopo Timeline (193.000 – 2.7%), O Anche No ha ottenuto 117.000 spettatori con l’1.7%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 190.000 spettatori (2.8%). Dalle 10.20 alle 12.19, TG4 Speciale ha ottenuto 287.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 64.000 spettatori con il 2.9% di share, nelle News, 236.000 spettatori con il 4.1%, nel Dibattito. Dalle 9.56 alle 12.45, TG La7 Diario Politico è stata la scelta di 616.000 spettatori con il 7.7% di share.

Daytime Mezzogiorno

La prima di Storie di Palazzi non va oltre l’1.6%.

mina settembre 1

Su Rai1 la Santa Messa segna 1.283.000 spettatori con il 17.1% l’Angelus ha raccolto 1.900.000 spettatori (20.4%). Linea Verde ha intrattenuto 2.766.000 spettatori con il 22.9% (breve presentazione: 2.042.000 – 20%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 719.000 spettatori (10.1%) e 940.000 spettatori (11.9%). Melaverde raccoglie 1.709.000 con il 17.1%. Su Rai2 Un Ciclone in Convento ha convinto 309.000 spettatori con il 3%.

Su Italia1 Kung Fu segna il 2.2% con 162.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 843.000 spettatori con il 6.2% (Magazine XXL: 664.000 – 4.8%). Su Rai3 il TG3 delle 12 registra 487.000 spettatori con uno share del 5.2%. 100 opere tornano a casa raggiunge 272.000 spettatori e il 2%. Su Rete4 Una Tata Pericolosa ha fatto compagnia a 184.000 spettatori con l’1.4%. Su La7 Storie di Palazzi ha raccolto 208.000 spettatori con l’1.6% di share. Su Tv8 il Motociclismo ottiene 251.000 spettatori (3.4%), con la Moto 3, e 364.000 spettatori (3.3%), con la Moto 2.

zona bianca

Daytime Pomeriggio

Isoardi al 2.4% nel nuovo orario, la Annunziata sfiora il 10%.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.404.000 spettatori pari ad uno share del 18.1%, nella prima parte, e 2.140.000 spettatori pari ad uno share del 19.2%, nella seconda parte in onda dalle 15.03 alle 16.48, e 1.633.000 spettatori con il 15.7%, nella terza parte in onda dalle 16.52 alle 17.09. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.668.000 spettatori pari al 15.1%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.286.000 spettatori con il 16.5%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 2.728.000 spettatori (22.5%).

mina settembre 2

A seguire Verissimo ha interessato 2.293.000 spettatori con il 21.9%, nella prima parte, e 1.966.000 spettatori con il 17.9%, nella parte denominata Giri di Valzer in onda dalle 18 alle 18.41. Su Rai2 Vorrei Dirti Che ha raccolto 317.000 spettatori con il 2.4%. Il Provinciale in replica ha convinto 300.000 spettatori pari al 2.6%. Domenica Dribbling ha raggiunto 193.000 spettatori (1.8%), ne Le Storie, 142.000 spettatori (1.4%), con Salute, e 297.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re raccoglie 360.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.004.000 spettatori con il 14.6%.

scherzi a parte

Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.193.000 spettatori con il 9.9% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 858.000 spettatori con l’8%. Rebus ha ottenuto 677.000 spettatori (6.5%). Preceduto da una presentazione di 6 minuti (652.000 – 6.3%), Kilimangiaro Di Nuovo in Viaggio ha raccolto 776.000 spettatori con il 7.2% mentre Kilimangiaro ha raccolto 1.050.000 spettatori con l’8.9%. Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 ha ottenuto 205.000 spettatori con l’1.6%. TG4 – Diario della Domenica ha registrato 212.000 spettatori con l’1.9%.

Su La7 Una Giornata Particolare ha appassionato 240.000 spettatori (share del 2%). Su Tv8 la gara di Moto Gp ha appassionato 1.109.000 spettatori con l’8.3%. Zona Rossa ha interessato 426.000 spettatori con il 3.6%. Le prove di Formula 1 hanno interessato 396.000 spettatori con il 3.8%.

fabio fazio che tempo che fa

Seconda Serata

Il 6.6% per la Domenica Sportiva.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 909.000 spettatori pari ad uno share del 10.5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha informato 367.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 735.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 346.000 ascoltatori con il 6.7% di share (Highlights di 24 minuti: 542.000 – 5.6%). Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 450.000 spettatori (5.8%). Su Rete 4 la prima parte di Life è la scelta di 96.000 spettatori (2.9%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.123.000 (29.8%) Billy 3.511.0000 (25.9%)

Ore 20.00 4.520.000 (24.2%)

TG2

Ore 13.00 1.561.000 (11.8%)

Ore 20.30 1.170.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.631.000 (12.1%)

Ore 19.00 2.134.000 (14.3%)

TG5

Ore 13.00 2.853.000 (21.6%)

Ore 20.00 3.772.000 (20%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.050.000 (9.6%)

Ore 18.30 639.000 (5.2%)

TG4

Ore 18.55 671.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 478.000 (3.5%)

Ore 20.00 893.000 (4.7%)