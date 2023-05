PIPPITEL! SU RAI1 LA FICTION “UN PASSO DAL CIELO 7” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.9% DI SHARE E 3.6 MILIONI DI SPETTATORI – DOPPIATE LA REPLICA SU CANALE5 DELLO “SHOW DEI RECORD” (10.9%) – SU RAI3 “CHE TEMPO CHE FA” VOLA ALL’11.5% - “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” SU ITALIA1 SI ASSESTA AL 5.5%.” ZONA BIANCA” SU RETE4 SI FERMA AL 3.3% - AMADEUS (24.2%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.4%) GENTILI (3.3%), DE GREGORIO - PARENZO (3.9%)

Marco Zonetti per Dagospia

UN PASSO DAL CIELO 7

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 7 maggio 2023 vedono, in prima serata su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 7 conquistare 3.604.000 spettatori con il 20.9% doppiando le repliche dello Show dei Record con Gerry Scotti su Canale5, ferme a 1.665.000 affezionati con il 10.9%. Che Tempo che Fa con Fabio Fazio su Rai3 è invece il secondo programma più visto in prime time con i suoi 2.200.000 spettatori e l'11.5% di share. Bene su SkySport il Gp Miami di Formula 1 con i suoi 1.138.000 appassionati (6.1%).

lo show dei record 8

Le Iene presentano: Inside su Italia1 si assesta al 5.5%, mentre Zona Bianca con Giuseppe Brindisi su Rete4 si ferma al 3.3%. Senza Non è L'Arena e Massimo Giletti, la domenica di La7 resta esangue con l'1,8% del film Harry, ti presento Sally. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Un passo dal cielo 7 (Rai1) - 3.604.000

2) Che tempo che fa (Rai3) - 2.200.000

3) Lo Show dei record - Remix (Canale5) - 1.665.000

4) Gp Miami di Formula 1 (SkySport) - 1.138.000

5) Le Iene presentano: Inside (Italia1) - 906.000

6) Crossword Mysteries (Rai2) - 744.000

7) Gp Miami Formula 1 (Tv8) - 559.000

8) Zona Bianca (Rete4) - 460.000

9) After The Sunset (20) - 441.000

10) Little Big Italy (Nove) - 423.000

11) Harry, ti presento Sally (La7) - 328.000

UN PASSO DAL CIELO 7

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi su Rai1 conquista il 24.2% mentre su Canale5 Paperissima Sprint segna il 14.4%. Quanto all'approfondimento, numeri bassi per Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4, che raduna il 3.3% mentre In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo su La7, dedicato alla Staffetta della Pace e con ospite Michele Santoro, si ferma al 3.9%. in seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva segna 608.000 spettatori (6.9%), mentre su Italia1 Pressing ne attira 364.000 (7.4%).

Al pomeriggio, Domenica In con Mara Venier soccombe nuovamente nella seconda (17%) e terza parte (14%) contro la soap turca Terra Amara (19.2%) e Verissimo (20.2%-18.5%) con Silvia Toffanin, che batte agevolmente anche Francesca Fialdini con Da noi... A ruota libera (13.1%). Bene su Rai2 il Giro d'Italia che conquista il 9.7% di share. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

fabio fazio luciana littizetto

Prima Serata

Rai1: Un Passo dal Cielo 7 3.604.000 (20.9%). Canale5: Lo Show dei Record – Remix 1.655.000 (10.9%). Rai2: Crossword Mysteries – Abracadavere 744.000 (3.9%). Italia1: Le Iene presentano: Inside 906.000 (5.5%), anteprima 655.000 (3.7%). Rai3: Che Tempo Che Fa 2.200.000 (11.5%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.320.000 (9.8%), presentazione 1.230.000 (7.5%). Rete4: Zona Bianca 460.000 (3.3%). La7: Harry, ti presento Sally… 328.000 (1.8%). Tv8: GP Miami di Formula 1 (pre-gara) 559.000 (2.9%). Nove: Little Big Italy 423.000 (2.3%). 20: After The Sunset 441.000 (2.4%). SkySport GP Miami di Formula 1 1.138.000 (6.1%).

UN PASSO DAL CIELO 7

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.605.000 (24.2%). Canale5: Paperissima Sprint 2.714.000 (14.4%). Italia1: N.C.I.S. .000 (%). Rete4: Controcorrente 586.000 (3.3%) nella prima parte e 630.000 (3.3%) nella seconda. La7: In Onda 728.000 (3.9%). Tv8: 4 Ristoranti 508.000 (2.8%).

Preserale

Rai1: L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 2.304.000 (20%), L’Eredità Weekend da 3.273.000 (24.2%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.595.000 (14.8%), Avanti un Altro! Story 2.343.000 (17.9%). Rai2: 90° Minuto 798.000 (7.3%) nella prima parte, Tempi Supplementari 650.000 (5%, N.C.I.S. New Orleans 515.000 (3.3%). Italia1: Studio Aperto Mag 382.000 (3.2%), C.S.I. 378.000 (2.6%). Rai3: Tg Regione 1.905.000 (13.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 601.000 (3.7%). Tv8: 4 Hotel 262.000 (1.9%). Nove: Il Contadino Cerca Moglie 130.000 (1.1%).

lo show dei record 7

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 754.000 (9.4%). Canale5: Tg5 Notte 412.000 (8.6%). Rai2: La Domenica Sportiva 608.000 (6.9%), presentazione 713.000 (4.4%). Italia1: Pressing 364.000 (7.4%). Rai3: Tg3 Mondo 469.000 (7.1%). Rete4: Il figlio più piccolo 129.000 (3.8%). La7: The Royals 175.000 (1.9%). Tv8: GP Miami di Formula 1 (differita) 1.055.000 (9.6%). Nove: Little Big Italy 159.000 (1.6%).

DAYTIME

Mattina

UN PASSO DAL CIELO 7

Rai1: Uno Mattina in Famiglia 212.000 (10.3%) nella presentazione, 578.000 (16.4%) nella prima parte, 1.334.000 (24.1%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 996.000 (20.5%), Paesi che Vai 1.146.000 (20.3%), A Sua Immagine 1.281.000 (19.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 448.000 (18%), Tg5 Mattina 999.000 (19.8%), Speciale Tg5 598.000 (10.7%), Viaggiatori – Uno sguardo sul mondo 605.000 (10.7%), Santa Messa 882.000 (15.4%). Rai2: Radio2 Happy Family 201.000 (3.5%).

Italia1: The Goldbergs 91.000 (1.6%) nel primo episodio, 91.000 (1.6%) nel secondo, 125.000 (2.2%) nel terzo, Mom 177.000 (3%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Weekend 176.000 (3.3%). Mi Manda Raitre 241.000 (4.3%), O anche No 138.000 (2.4%), Timeline 108.000 (1.9%). Rete4: Casa Vianello 129.000 (2.3%) nel primo episodio, 166.000 (2.9%) nel secondo. La7: Omnibus 163.000 (3.5%), L’Ingrediente Perfetto 88.000 (1.5%).

le iene presentano: inside 1

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.449.000 (22.6%), Angelus 1.845.000 (22.8%), Linea Verde 2.636.000 (22.6%), presentazione 1.891.000 (20.1%). Canale5: Le Storie di Melaverde 779.000 (12.6%) nella prima parte, 1.056.000 (15.9%) nella seconda, Melaverde 1.765.000 (18.6%). Rai2: Tg Sport 302.000 (4.8%), Citofonare Rai2 510.000 (5.6%), presentazione 296.000 (4.6%). Italia1: Mom 156.000 (2.5%) nel secondo episodio, 145.000 (2.2%) nel terzo, Sport Mediaset XXL 689.000 (5.2%), Magazine 504.000 (3.8%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 469.000 (5.7%), Il Posto Giusto 278.000 (2.1%). Rete4: Dalla Parte degli Animali presentazione 201.000 (3.5%), 194.000 (3.1%), Poirot: memorie di un delitto 257.000 (2%). La7: Le Parole della Salute 97.000 (1.6%), Uozzap! 73.000 (1.1%), L’Aria che Tira – Il Diario 112.000 (1.2%), Like – Tutto Ciò che Piace 106.000 (0.9%).

un passo dal cielo 8

Pomeriggio

Rai1: Domenica In 2.561.000 (21.4%) nella prima parte, 1.814.000 (17%) nella seconda, 1.427.000 (14%), presentazione 2.251.000 (17.3%). Da Noi… A Ruota Libera 1.320.000 (13.1%). Canale5: L’Arca di Noè 2.494.000 (18.5%), Beautiful 2.094.000 (16.5%), Terra Amara 2.169.000 (19.2%), Verissimo 2.066.000 (20.2%) nella prima parte, Giri di Valzer 1.857.000 (18.5%). Rai2: Giro d’Italia 1.087.000 (9.7%), Giro in Diretta 964.000 (8.2%), Giro all’Arrivo 1.392.000 (13.6%), Processo alla Tappa 953.000 (9.6%).

zona bianca

Italia1: E-Planet 465.000 (3.6%), Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro 297.000 (2.7%), Due Uomini e Mezzo 178.000 (1.7%) nel primo episodio, 256.000 (2.6%) nel secondo, 267.000 (2.7%) nel terzo . Rai3: Tg Regione 1.705.000 (13%), Mezz’Ora in Più 814.000 (7%), Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà 670.000 (6.2%), Rebus 561.000 (5.5%), Rai Parlamento Speciale 570.000 (5.6%). Rete4: Pensa in grande 164.000 (1.4%), La freccia nella polvere 219.000 (2.1%), Colombo 302.000 (3%). La7: Atlantide 178.000 (1.5%) nella prima parte, 242.000 (2.4%) nella seconda.

lo show dei record 6

un passo dal cielo 7

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.544.000 (26.3%)

20.00 - 4.083.000 (25.2%)

TG2

13.00 - 1.331.000 (10.5%)

20.30 - 1.107.000 (6.1%)

TG3

14.15 - 1.397.000 (11%)

19.00 - 1.389.000 (11.2%)

TG4

11.55 - 226.000 (2.8%)

18.55 - 419.000 (3.3%)

TG5

13.00 - 2.719.000 (21.1%)

20.00 - 3.273.000 (19.9%)

STUDIO APERTO

12.25 - 913.000 (8.5%)

18.30 - 432.000 (4.1%)

TGLA7

13.30 - 413.000 (3.1%)

un passo dal cielo 6

20.00 - 718.000 (4.4%)

un passo dal cielo 4 un passo dal cielo 3 un passo dal cielo 5