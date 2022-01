PIPPITEL! - SU RAI1 LA FICTION “LA SPOSA” CHIUDE COL BOTTO E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 31.8% DI SHARE E 6.9 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA” SI FERMA AL 12.2% DI SHARE - SU RAI3 BENE “CHE TEMPO CHE FA” CHE FA IL 10.1% - SU RETE4 GENTILI RACIMOLA IL 3.9% - SU LA7 “IN ONDA PRIMA SERATA” AL 3.7% - AMADEUS (22%), “PAPERISSIMA” (13.2%), CONTROCORRENTE (4.9%), “IN ONDA” (5.2%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

la sposa

Nella serata di ieri, domenica 30 gennaio 2022, su Rai1 La Sposa ha conquistato 6.925.000 spettatori pari al 31.8% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.689.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.017.000 spettatori (4%) e CSI Vegas di 741.000 (3.1%). Su Italia 1 Deadpool 2 ha intrattenuto 996.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.42 alle 22.20, ha raccolto davanti al video 2.527.000 spettatori pari ad uno share del 10.1% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.23 alle 23.51, interessa a 1.522.000 spettatori con il 7.8% di share. ù

avanti un altro! pure di sera 4

Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 685.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha segnato il 3.7% con 903.000 spettatori. Su Tv8 Un Amore Inaspettato è la scelta di 298.000 spettatori (1.3%) mentre sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo segna il 2.5% con 547.000 spettatori. Su Rai Premium Un’Ora sola vi Vorrei sigla lo 0.4% con 92.000 spettatori. Sul 20 Nemici Giurati è la scelta di 336.000 spettatori (1.4%). Su Real Time Drag Race Italia interessa a 332.000 spettatori con l’1.4% di share.

Access Prime Time

la sposa

Su Rai 1 PrimaFestival sigla il 18.8% con 4.619.000 spettatori e Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 22% con 5.558.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.322.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.329.000 spettatori (5.3%). Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 1.198.000 spettatori nella prima parte (4.9%) e a 1.159.000 (4.6%) nella seconda. Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa è la scelta di 2.021.000 spettatori con l’8.5% di share. Su La7 In Onda sigla il 5.2% con 1.290.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.3% con 570.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 371.000 (1.5%).

fabio fazio

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.826.000 spettatori (20%) e L’Eredità 4.839.000 spettatori (22.9%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.964.000 spettatori con il 15.9% di share e Avanti un Altro! 4.006.000 (19.3%). Su Rai2 Allmen e le Dalie interessa a 459.000 spettatori (2.4%) e NCIS a 729.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 il TGR segna il 14.3% con 3.104.000 spettatori. Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 626.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio. Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 839.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Segreti Reali si porta all’1.2% con 241.000 spettatori.

la sposa 5

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 236.000 (12.6%) nella presentazione, 546.000 spettatori con il 16.3% di share nella prima parte e 1.648.000 (21.8%) nella seconda., mentre Paesi che Vai sigla il 19.6% con 1.705.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1795.000 spettatori pari ad uno share del 18.1% e la Santa Messa è stata seguita da 1.941.000 spettatori (19.7%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.060.000 telespettatori con il 18% di share mentre la Santa Messa segna l’11.2% con 1.012.000 spettatori.

avanti un altro! pure di sera 3

Su Rai2 Speciale Tg2 – Il Colle più Alto ha tenuto compagnia a 265.000 spettatori (3%). Su Italia1 Hart of Dixie totalizza un ascolto di 256.000 spettatori con uno share del 2.9% nel primo episodio e 298.000 spettatori (3.2%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 436.000 spettatori con il 6.7% di share, Mi Manda Raitre 376.000 (4.5%) e Le Parole per Dirlo 285.000 (3.1%). Su Rete 4 Le Stagioni del Cuore ha coinvolto 116.000 spettatori (1.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 58.000 spettatori con il 2.2% di share nelle News e 266.000 spettatori (3.7%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.585.000 spettatori (21.1%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.472.000 spettatori (22%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 863.000 spettatori (9%) e Melaverde ha interessato 2.219.000 spettatori con il 16.2% di share. Su Rai2 Citofonare Rai 2 conquista 489.000 spettatori con uno share del 3.7% (presentazione 235.000 – 2.4%).

la sposa 5 copia

Su Italia1 Hart of Dixie sigla il 2.1% con 245.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 968.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Radici registra 570.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha fatto compagnia a 255.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 107.000 spettatori con l’1.1% di share. Su Rai Sport la Coppa del Mondo di Sci Femminile è la scelta di 478.000 con il 3.9% di share.

veronica gentili

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 3.355.000 spettatori (20.5%) nella prima parte, di 2.964.000 spettatori (20.1%) nella seconda e di 3.035.000 spettatori (20.4%) nei Saluti di Mara; Da Noi… A Ruota Libera segna il 14.9% con 2.478.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.508.000 spettatori con il 14.1%, Speciale Amici 2.493.000 (15.1%), Verissimo Pre Show 2.224.000 (14.7%), Verissimo 2.409.000 (16.2%) e Verissimo – Giri di Valzer 2.835.000 (16.6%).

la sposa 4

Su Rai2 Ritrovarsi a San Valentino si porta al 2.8% di share con 460.000 spettatori, Mompracem ha convinto 306.000 spettatori (2.1%) e Squadra Speciale Stoccarda 384.000 (2.5%). Su Italia1 Happy Feet segna il 2.7% con 423.000 spettatori e Happy Feet Two il 3.3% con 499.000 spettatori. Su Rai3 il TgR è stato seguito da 2.300.000 spettatori (13.3%), Mezz’Ora in Più da 1.539.000 spettatori (9.7%) e Mezz’Ora in Più – Il Tempo che Verrà sigla il 7.3% con 1.073.000 spettatori;

Rebus fa compagnia a 934.000 spettatori (6.3%), Kilimangiaro Di Nuovo Insieme interessa a 1.335.000 spettatori (8.6%) e Kilimangiaro a 1.723.000 (9.9%). Su Rete 4 I Soldi degli Altri ha registrato 369.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Atlantide ha appassionato 220.000 spettatori (share dell’1.4%) nella prima parte e 246.000 (1.6%) nella seconda.

avanti un altro! pure di sera 3

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 814.000 spettatori pari ad uno share del 9.1%. Su Canale 5 Speciale TG5 ha intrattenuto 696.000 spettatori con l’8% di share. Su Rai2 Ultima Traccia: Berlino è stata vista da 385.000 spettatori (1.8%) e La Domenica Sportiva da 418.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Superhero – Il più Dotato fra i Supereroi segna un netto di 562.000 ascoltatori con il 7.2% di share. Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 671.000 spettatori (7%). Su Rete 4 C’era una Volta a New York è la scelta di 177.000 spettatori (4.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.837.000 (27.3%)

Ore 20.00 5.441.000 (22.9%)

la sposa 2

TG2

Ore 13.25 1.816.000 (10.6%)

Ore 20.30 1.362.000 (5.5%)

TG3

Ore 14.15 2.040.000 (12.1%)

Ore 19.00 2.552.000 (12.7%)

TG5

Ore 12.55 3.047.000 (17.8%)

Ore 20.00 4.618.000 (19.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.322.000 (8.8%)

Ore 18.30 796.000 (4.4%)

TG4

Ore 11.55 306.000 (2.5%)

Ore 18.55 791.000 (3.9%)

TGLA7

la sposa 3

Ore 13.30 541.000 (3.1%)

Ore 20.00 1.020.000 (4.3%)

fabio fazio 2