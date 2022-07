PIPPITEL! - SU RAI1 IL FILM “RICATTO D’AMORE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16% DI SHARE. SU CANALE5 LA PRIMA TV DI “SONO TORNATO” INCHIODA AL 9.8%. SU RAI2 “DALLA STRADA AL PALCO” ALL’8.7%, SU ITALIA1 IL RITORNO DI “CORNETTO BATTITI LIVE” AL 12.3% - SU RAI3 “FILOROSSO” FA IL 5.7%. SU LA7 “IN ONDA” RACIMOLA IL 3.6% - “TECHETECHETÈ” DEDICATO ALLA CARRÀ AL 21.5%. “PAPERISSIMA” (14.3%), GENTILI (5.4%), DE GREGORIO-PARENZO (5.65)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

ricatto d’amore

Nella serata di ieri, martedì 5 luglio 2022, su Rai1 il film Ricatto d’Amore ha appassionato 2.371.000 spettatori pari al 16%. Su Canale 5 la prima tv di Sono Tornato ha raccolto davanti al video 1.485.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha interessato 1.155.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Italia 1 il ritorno di Cornetto Battiti Live ha intrattenuto 1.521.000 spettatori con il 12.3% (presentazione 7 minuti: 1.160.000 – 7.5% – qui il confronto con lo scorso anno). Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video 782.000 spettatori pari ad uno share del 5.7% (presentazione di 30 minuti: 763.000 – 4.7%).

sono tornato

Su Rete4 Dynasties – L’avventura della vita otalizza un a.m. di 412.000 spettatori con il 2.8% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 552.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su Tv8 Snitch – l’infiltrato segna 322.000 spettatori con il 2.2. Sul Nove Il Monaco ha raccolto 249.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 Oldboy segna 398.000 spettatori e il 2.6%. Su Rai4 Hansel e Gretel – Cacciatori di Streghe registra 328.000 spettatori con il 2.1%. Su Iris Posta Grossa a Dodge City segna 314.000 spettatori con il 2%. Su La5 The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 ha raccolto 225.000 spettatori e l’1.5%. Su Real Time Primo Appuntamento in Crociera ha ottenuto 219.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti TV Access Prime Time

NCIS al 7.5%.

ricatto d’amore 5

Su Rai1 Techetechetè dedicato a Raffaella Carrà raccoglie 3.393.000 spettatori con il 21.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.246.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 732.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.160.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3 Generazione Bellezza raccoglie 820.000 spettatori (5.4%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.255.000 spettatori (8%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 685.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 846.000 spettatori (5.4%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 870.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 Celebrity Chef ha divertito 340.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 266.000 spettatori con l’1.7%.

cornetto battiti live 6

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.417.000 spettatori (24.6%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.442.000 spettatori (28.4%). Su Canale 5 la replica Avanti il Primo segna 792.000 spettatori (9.3%) mentre Avanti un Altro ha interessato 1.568.000 spettatori (15%). La presentazione dei palinsesti Mediaset 2022 ha raccolto 1.745.000 spettatori con il 13.9%. Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 403.000 spettatori (3.6%) mentre Blue Bloods ha raccolto 561.000 spettatori (4.1%).

ricatto d’amore 6

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 355.000 spettatori con il 3.4%. CSI Miami ha ottenuto 500.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 1.945.000 spettatori con il 15.3%. Blob segna 844.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 618.000 individui all’ascolto (4.3%). Su La7 Padre Brown ha raccolto 135.000 spettatori (share dell’1.5%), nel primo episodio, e 161.000 spettatori (share dell’1.4%), nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 184.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Cash or Trash registra .000 spettatori con il %.

dalla strada al palco 2

Daytime Mattina

Paddington al 3.3% su Rai YoYo (più di Italia1 e Rete4).

Su Rai1 Mattina 24 segna 197.000 spettatori con il 12.8%. A seguire TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 282.000 spettatori con l’11.8%. TgUnoMattina ha raccolto 747.000 spettatori con il 18.5%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 1.059.000 spettatori con il 23.7%. Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 761.000 telespettatori con il 18.7%. Su Canale5 TG5 Mattina ha informato 985.000 spettatori con il 22.3%. A seguire l’appuntamento con Morning News ha intrattenuto 729.000 spettatori con il 18.4%, nella prima parte, e 600.000 spettatori con il 15.4% nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Happy Family ha raccolto 146.000 spettatori con il 3.7%.

ricatto d’amore 4

Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 88.000 spettatori (2.3%), nel primo episodio, e 105.000 spettatori (2.5%), nel secondo episodio. Su Rai3 – dalle 7.27 – Mattina 24 ha informato 322.000 spettatori con il 7.9%. Agorà Estate convince 222.000 spettatori pari al 5.4% di share. (Agorà Extra Estate: 243.000 spettatori con il 6.3%). Elisir – A Gentile Richiesta segna 185.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 81.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 127.000 spettatori con il 3.8%, nelle News, e 159.000 spettatori con il 3.8%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 158.000 spettatori pari al 4%. Su Rai YoYo Le Avventure di Paddington segna 129.000 spettatori con il 3.3%.

filorosso

Daytime Mezzogiorno

La replica di Forum torna a superare il 20%.

Su Rai1 Camper ha ottenuto 1.181.000 spettatori con il 14.1%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.387.000 telespettatori con il 20.5%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 407.000 spettatori (5.8%). Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 188.000 spettatori con il 3.1%. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset ha ottenuto 833.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Doc Martin segna 228.000 spettatori con il 4.6%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 750.000 spettatori (10.7%).

ricatto d’amore 2

Quante Storie ha raccolto 500.000 spettatori (5.5%) e 396.000 spettatori (3.7%). Passato e Presente ha interessato 434.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 RIS Delitti Imperfetti ha appassionato 109.000 spettatori con il 2.3%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 184.000 spettatori con il 2%. La Signora in Giallo ha ottenuto 566.000 (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 205.000 spettatori con share del 4.1% nella prima parte, e 392.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Littizzetto-Carrà portano Rai3 al 6.7%.

Su Rai1 Don Matteo 7 ha ottenuto 1.293.000 spettatori (12.3%), nel primo episodio, e 1.294.000 spettatori (14.7%), nel secondo episodio. Sei Sorelle ha raggiunto 858.000 spettatori con il 10.6%. Dopo il TG1 Economia (958.000 – 11.7%), Estate in Diretta ha raccolto 1.355.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 il doppio episodio Beautiful ha appassionato 2.023.000 spettatori con il 18%. Una Vita ha convinto 1.782.000 spettatori con il 17.8% di share. A seguire Un Altro Domani ha ottenuto 1.364.000 spettatori con il 15.8%. Il doppio episodio di Terra Amara ha ottenuto un ascolto medio di 1.200.000 spettatori pari al 14.7% di share.

david parenzo concita de gregorio

Su Rai2 Giro di Italia donne ha raccolto 478.000 spettatori con il 4.4%. Tour de France segna 834.000 spettatori con il 9.6% (Diretta: 737.000 – 8.3%, all’Arrivo: 1.046.000 – 12.8%) Toureplay ha interessato 639.000 spettatori con l’8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 584.000 spettatori (5.1%), nel primo episodio, 534.000 spettatori (5.1%), nel secondo episodio, e 545.000 spettatori (5.5%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha appassionato 384.000 spettatori con il 4.3%. Lethal Weapon segna 292.000 spettatori (3.5%). NCIS Los Angeles ha interessato 291.000 spettatori con il 3.6%, nel primo episodio, e 326.000 spettatori con il 3.9%, nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.314.000 spettatori con il 20.5%.

ricatto d’amore 5

A Raccontare Comincia Tu ha coinvolto 552.000 spettatori pari al 6.7% (presentazione di 17 minuti: 438.000 – 4.9%). Geo Magazine ha registrato 741.000 spettatori con l’8.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 726.000 spettatori con il 7.1%. TG4 Speciale ha interessato 376.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato 229.000 spettatori con il 2.6%. Lady Diana La Sua Storia – La Giovane Principessa segna 126.000 spettatori e l’1.5%. Su TV8 il film Solo per l’Estate ha raccolto 246.000 spettatori con il 3%. Su Sky Sport Uno il match di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic raggiunge 402.000 spettatori con il 4.7%.

dalla strada al palco

Seconda Serata

Premio Biagio Agnes al 9.6%.

Su Rai1 Premio Biagio Agnes è stato seguito da 564.000 spettatori con il 9.6% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 528.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Shades of Blue segna 202.000 spettatori e il 3.8%. Su Rai2 Let’s Play segna 186.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 430.000 spettatori con il 6.5%. Su Italia1 Il Giorno del Giudizio è visto da 272.000 spettatori (8.3%). Su Rete 4 Raffaella Carrà Special è stato scelto da 180.000 spettatori con il 3.6% di share. Sul 20 L’Uomo D’Acciaio ottene 247.000 spettatori e il 4.3%. Su La7 Before the Flood segna 168.000 spettatori e il 2.4%.

Telegiornali

TG1

cornetto battiti live 4

Ore 13.30 2.926.000 (24.8%)

Ore 20.00 3.914.000 (27.4%)

TG2

Ore 13.00 1.812.000 (16.3%)

Ore 20.30 1.181.000 (7.7%)

TG3

Ore 14.25 1.434.000 (13.9%)

Ore 19.00 1.521.000 (13.9%)

TG5

Ore 13.00 2.563.000 (22.7%)

Ore 20.00 2.598.000 (17.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.276.000 (13.7%)

Ore 18.30 465.000 (5.3%)

TG4

Ore 12.00 242.000 (3.5%)

Ore 18.55 486.000 (4.3%)

cornetto battiti live 2

TGLA7

Ore 13.30 553.000 (4.7%)

Ore 20.00 720.000 (5%)