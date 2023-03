PIPPITEL! SU RAI1 “CHE DIO CI AIUTI” SU RAI1 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.7% DI SHARE E 4.2 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 GLI SVIPPATI DEL “GRANDE FRATELLO VIP” CALANO AL 19.2% CON 2.4 MILIONI DI SPETTATORI - SU RAI3 CUCCIARI CON “SPLENDIDA CORNICE” AL 4.6% - DEL DEBBIO SU RETE4 (5.8%). SU LA7 FORMIGLI AL 5.3% - VESPA PERDE COLPI E CALA AL 18%. AMADEUS CON IL 21.6% SUPERA “STRISCIA” (18%) - DAMILANO (7.1%) GRUBER (6.8%) PALOMBA (3.9%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 16 marzo 2023 vedono, in prima serata, la puntata finale della settima stagione di Che Dio ci aiuti su Rai1 conquistare, seppur sottotono, una media di 4.254.000 spettatori contro i 2.472.000 del Grande Fratello Vip, in calo. Cresce su Rai3 Splendida cornice con Geppi Cucciari su Rai3 (4.6%), mentre il duello dell'approfondimento vede Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio (5.8%) su Rete4 superare Corrado Formigli con Piazza Pulita su La7 (5.3%).

Qui la classifica dei programmi in prima serata per numero di spettatori.

1) Che dio ci aiuti 7 (Rai1): 4.254.000

2) Grande Fratello Vip (Canale5): 2.472.000

3) Wonder Woman (Italia1): 1.140.000

4) Splendida cornice (Rai3): 944.000

5) Dritto e rovescio (Rete4): 890.000

6) Piazza pulita (La7): 789.000

7) The gentlemen (Rai2): 557.000

8) Nati stanchi (Nove): 458.000

9) Bruno Barbieri - 4 Hotel (Tv8): 432.000

In access prime time, note dolenti per Bruno Vespa con il suo Cinque minuti che perde quasi 500mila spettatori rispetto al traino del Tg1 ottenendo solo il 18%. Il tutto a fronte del 21.6% dei Soliti ignoti di Amadeus, che - a seguire - lo supera di quasi un milione di teste. Striscia, dal canto suo, totalizza il 18% di share.

Per quanto concerne l'approfondimento, Damilano raccoglie il 7.1%, Gruber il 6.8%, Palombelli il 3.9% e il 3.6% e Tg2 Post il 3.6%. Nel preserale da segnalare invece la partita di Europa League Juventus-Friburgo che, su Tv8, totalizza 1.471.000 spettatori con l'8.1% dando filo da torcere a Rai1 e Canale5.

In seconda serata, suonano altre lugubri sinfonie su Rai1 per Vespa e il suo Porta a Porta, fermo all'8.6% malgrado il traino della fiction, e su Rai2 per Cattelan che, ancora una volta senza un solido programma che lo preceda, ristagna a un magro 3.4%. Cresce invece su Rai3 Minoli con il suo Mixer - Vent'anni di televisione che raggiunge il 3.7%.

Daytime sfortunato per Rai1, che - a partire da sempre più esanime Tg1 Mattina fino al sempre più declinante Oggi è un altro giorno di Serena Bortone al pomeriggio - soccombe in toto a Canale5. In particolare volano Barbara Palombelli con Forum (22.4%) a mezzogiorno e Maria De Filippi con Uomini e Donne (29.5%) al pomeriggio.

Ma vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Che Dio Ci Aiuti 7 (ultima puntata) 4.254.000 spettatori (22.7%). Canale 5: Grande Fratello Vip 2.472.000 spettatori (19.1%), GF Vip Night 1.025.000 (27.5%), Live 585.000 (18.3%). Rai2: The Gentlemen 557.000 spettatori (2.9%). Italia 1: Wonder Woman 1.140.000 spettatori (6.4%). Rai3: Splendida Cornice 944.000 spettatori (4.6%), Splendida Appendice 715.000 (4.1%). Rete4: Dritto e Rovescio 890.000 spettatori (5.8%). La7: Piazza Pulita 789.000 spettatori (5.3%). Tv8: Quattro Hotel 432.000 spettatori (2.5%). Nove: Nati Stanchi 458.000 (2.3%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 3.767.000 spettatori (18%), I Soliti Ignoti 4.612.000 spettatori (21.6%). Canale 5: Striscia la Notizia 3.836.000 spettatori (18%). Rai2: TG2 Post 779.000 spettatori (3.6%). Italia1: NCIS 1.347.000 spettatori (6.3%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.485.000 spettatori (7.1%), Un Posto al Sole 1.583.000 spettatori (7.4%). Rete4: Stasera Italia 829.000 spettatori (3.9%) nella prima parte, 771.000 spettatori (3.6%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.458.000 spettatori (6.8%). Tv8: Uefa Europa League 734.000 spettatori (3.4%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 612.000 spettatori (2.9%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.926.000 spettatori (21.3%), L’Eredità3.985.000 spettatori (23.3%). Canale 5: Avanti il Primo 2.113.000 spettatori (16.5%), Avanti un Altro 3.220.000 spettatori (19.6%). Rai2: Hawaii Five O 485.000 spettatori (3.1%), The Rookie 736.000 spettatori (3.8%). Italia1: Studio Aperto Mag Drive Up 378.000 spettatori (2.6%), CSI 696.000 spettatori (3.7%). Rai3: TGR 2.249.000 spettatori (12.4%), Blob 924.000 (4.6%), Caro Marziano 1.077.000 spettatori (5.2%).

Rete4: Tempesta d’Amore 773.000 spettatori (3.8%). La7 Lingo – La Prima Sfida 163.000 spettatori (1.2%), Lingo – Parole in Gioco 242.000 spettatori (1.5%). Tv8: Calcio (Europa League) Friburgo-Juventus 1.471.000 spettatori (8.4%), pre e post: 956.000 (5.8%); primo tempo 1.133.000 (7.7%), secondo tempo 1.797.000 (8.9%). Nove: Cash or Trash (replica) 422.000 spettatori (2.3%).

Seconda serata

Rai1: Porta a Porta 701.000 spettatori (8.6%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 206.000 (5.8%). Canale 5: TG5 Notte 388.000 spettatori (13.8%). Rai2: Stasera C’è Cattelan su Rai2 362.000 (3.4%), Ancora 5 Minuti su Rai2 210.000 spettatori (2.9%). Rai 3: Mixer Vent’anni di Televisione 481.000 spettatori (3.7%), Tg3 Linea Notte 310.000 spettatori (4.3%). Italia1: Sucker Punch 302.000 spettatori (5.7%). Rete 4: Il Sequestro Moro – Gli Altri Testimoni 205.000 spettatori (4.5%).

Daytime

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 359.000 spettatori (13.5%), TG1 Ore 7.00 469.000 spettatori (11.1%), TgUnoMattina 616.000 spettatori (11.4%), TG1 ore 8.00 975.000 spettatori (17.7%), Uno Mattina 696.000 (15.9%), Storie Italiane (prima parte) 802.000 spettatori (18.1%). Canale5: Prima Pagina TG5 659.000 spettatori (18.8%), TG5 Mattina 1.217.000 (22.1%), Mattino Cinque News 1.007.000 spettatori (22%) nella prima parte, 999.000 (22.7%) nella seconda. Rai 2: Viva Asiago 10 156.000 spettatori (4.4%), Viva Rai2! Glass Cam 273.000 (7%), Viva Rai2! 920.000 (17.4%),

…E Viva il Videobox 265.000 (4.8%), Radio 2 Social Club 278.000 spettatori (6.1%), Coppa del Mondo di Sci 278.000 spettatori (6.2%). Italia 1: Chicago Fire 122.000 spettatori (2.7%), Chicago PD 168.000 spettatori (3.5%). Rai3: Buongiorno Italia 560.000 spettatori (13.4%), TGR Buongiorno Regione 660.000 spettatori (11.8%), Agorà (presentazione) 381.000 (6.9%), Agorà 341.000 (7.3%), Agorà Extra 244.000 (5.5%). Rete 4: Hazzard 119.000 spettatori (2.7%). La7: Omnibus (News) 114.000 spettatori (2.8%), Omnibus (Dibattito) 165.000 spettatori (3.3%), Coffee Break 115.000 (2.6%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 824.000 spettatori (15.4%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.593.000 spettatori (16%). Canale 5: Forum 1.670.000 spettatori (22.4%). Rai2: I Fatti Vostri 499.000 spettatori (8.3%) nella prima parte, 852.000 (8.9%) nella seconda. Italia 1: Chicago PD 313.000 spettatori (4.7%), Grande Fratello Vip 609.000 spettatori (5.2%), Sport Mediaset 836.000 spettatori (6.7%).

Rai3: Elisir (presentazione) 225.000 spettatori (5%), Elisir 324.000 spettatori (5.9%), TG3 Ore 12.00 774.000 spettatori (9.7%), Quante Storie 681.000 (5.9%), Passato e Presente 524.000 (4.2%). Rete4: Monk 140.000 spettatori (2.6%), Il Segreto (replica) 200.000 spettatori (2%), La Signora in Giallo 566.000 (4.6%). La7: L’Aria che Tira 216.000 spettatori (3.8%) nella prima parte, L'Aria che tira (Oggi) 440.000 (4.3%).

Pomeriggio

Rai1: TG1 Economia 2.312.000 (18.7%), Oggi è un Altro Giorno 1.464.000 (14.4%), presentazione 1.590.000 (13.4%), Il Paradiso delle Signore 1.735.000 spettatori (20.9%), TG1 1.459.000 (17.8%), La Vita in Diretta 2.207.000 (22.3%), presentazione 1.809.000 (21.5%). Canale5: Beautiful 2.917.000 spettatori (23.4%), Terra Amara 2.876.000 (24.5%), Uomini e Donne 2.989.000 (29.5%), finale 2.136.000 (24.7%), Amici 1.752.000 (21.2%), Grande Fratello Vip 7 1.598.000 (19.3%), Un Altro Domani 1.305.000 spettatori (15.6%), Pomeriggio Cinque 1.548.000 spettatori (15.6%), presentazione 1.310.000 (15.1%), Saluti 1.662.000 (14.7%). Rai2: Ore 14 635.000 spettatori (5.7%), Bella Ma’ 403.000 spettatori (4.6%), Candice Renoir 249.000 spettatori (2.8%).

Italia1: I Simpson 649.000 spettatori (5.4%) nel primo episodio, 656.000 (5.8%), nel secondo, 514.000 (4.9%) nel terzo, NCIS New Orleans 375.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 375.000 (4.5%) nel secondo, The Mentalist 294.000 spettatori (3.2%). Rai3: TGR 1.938.000 spettatori (15.9%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 270.000 (2.9%), Aspettando… Geo 493.000 (6%), Geo 1.156.000 spettatori (11.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 597.000 spettatori (5.3%), TG4 Diario del Giorno 286.000 (3.3%), Una Moglie per Papà 327.000 (3.4%). La7: Tagadà (presentazione) 348.000 spettatori (3%), Tagadà 345.000 (3.7%), Focus 245.000 (2.9%), C'era una volta il Novecento 131.000 (1.3%). TV8: Un Matrimonio da Ricordare 271.000 spettatori (3.2%)

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 2.935.000 (23.5%)

20.00: 4.215.000 (20.8%)

TG2

13.00: 1.658.000 (13.7%)

20.30: 1.078.000 (5.1%)

TG3

14.25: 1.275.000 (11.1%)

19.00: 1.732.000 (11.3%)

TG4

11.55: 266.000 (3.5%)

18.55: 606.000 (3.8%)

TG5

13.00: 3.177.000 (26.2%)

20.00: 3.845.000 (18.7%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.092.000 (10.8%)

18.30: 494.000 (4.1%)

TGLA7

13.30: 529.000 (4.2%)

20.00: 1.017.000 (4.9%)