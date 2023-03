PIPPITEL! SU RAI1 “IL COMMISSARIO RICCIARDI” CHIUDE CON IL 20.9% DI SHARE E 3.5 MILIONI DI SPETTATORI E CONQUISTA LA PRIMA SERATA – SU CANALE5 IL FILM “TRE SORELLE” NON VA OLTRE L’11.8% DI SHARE – SU RAI2 L’ULTIMA PUNTATA DI “BELVE” VOLA AL 7.3% DI SHARE E SUPERA, PER NUMERO DI SPETTATORI, “LE IENE” SU ITALIA1 (9.3%) – NELLA GUERRA DEI TALK: SU RAI3 “CARTABIANCA” (4.5%), SU RETE4 “FUORI DAL CORO” (5.5%), SU LA7 DIMARTEDÌ (6.7%) – VESPA (22.4%). AMADEUS CON IL 22.7% BATTE “STRISCIA” (18.3%) - GRUBER (8.1%) DAMILANO (6.6%),PALOMBA (4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 21 marzo 2023, in prima serata, vedono la vittoria dell'ultima puntata del Commissario Ricciardi 2 su Rai1. La fiction interpretata da Lino Guanciale totalizza 3.596.000 spettatori pari al 20.9% di share, surclassando la prima Tv del film di Carlo Vanzina Tre sorelle che, su Canale5, si è fermato a 1.974.000 individui all'ascolto con l'11.8% di share.

Chiude invece in crescita Belve su Rai2. Il programma di Francesca Fagnani che aveva ospiti Ornella Vanoni, Claudia Pandolfi e Claudio Amendola, ha totalizzato 1.209.000 spettatori con il 7.3% di share, salendo sul podio dei più visti per numero di spettatori e superando in valori assoluti Le Iene, che su Italia1, ha raccolto 1.193.000 individui all'ascolto (9.3%).

Note dolenti per #Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rai3, ferma a 717.000 spettatori con il 4.5% di share, battuta da Mario Giordano con Fuori dal coro su Rete4 (766.000 - 5.5%) e da diMartedì con Giovanni Floris su La7 che prevale nell'approfondimento con 1.089.000 spettatori (6.7%). Vediamo di seguito la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Il Commissario Ricciardi 2 (Rai1): 3.596.000

2) Tre sorelle (Canale5): 1.974.000

3) Belve (Rai2): 1.209.000

4) Le Iene (Italia1): 1.193.000

5) diMartedì (La7): 1.089.000

6) Fuori dal coro (Rete4): 766.000

7) #Cartabianca (Rai3): 717.000

8) Quel maledetto colpo al Rio Grande Express (Iris): 470.000

9) La fredda luce del giorno (Canale 20): 419.000

10) Primo Appuntamento (Real Time): 395.000

11) Joker - Wild Card (Nove): 376.000

12) L'ispettore Barnaby (Giallo): 356.000

13) Sicario (Rai4): 297.000

14) Venom (Tv8): 265.000

In access prime time, Vespa totalizza il 22.4%, Amadeus il 22.6% e Striscia il 18.3%. Vola Gruber all'8.1%, Damilano segna il 6.6%, Palombelli complessivamente il 4.0% e Tg2 Post il 3.2%. In seconda serata è da sottolineare il risultato di Stasera c'è Cattelan che, grazie al traino di Belve, e con l'ospitata di Elly Schlein conquista il 7.6% di share. Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Il Commissario Ricciardi 2 3.596.000 spettatori (20.9%). Canale 5: Tre Sorelle 1.974.000 spettatori (11.8%), presentazione 790.000 (3.7%). Rai2: Belve 1.209.000 spettatori (7.3%), presentazione 945.000 (4.5%). Italia 1: Le Iene 1.193.000 spettatori pari al (9.3%), presentazione 1.290.000 (6.1%). Rai3: CartaBianca 717.000 spettatori (4.5%). Rete4: Fuori dal Coro 766.000 spettatori (5.5%). La7: diMartedì 1.089.000 spettatori (6.7%), diMartedì Più 348.000 (5.9%).

Tv8: Venom 265.000 spettatori (1.5%). Nove: Joker – Wild Card 376.000 spettatori (2%). 20: La Fredda Luce del Giorno 419.000 spettatori (2.1%). Iris: Quel maledetto colpo al Rio Grande Express 470.000 spettatori (2.4%). Real Time: Primo Appuntamento 395.000 spettatori (1.8%), Rai4: Sicario 297.000 (1.6%), Giallo: L'Ispettore Barnaby 356.000 (1.8%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.683.000 spettatori (22.4%). Soliti Ignoti 4.849.000 spettatori (22.7%). Canale 5: Striscia la Notizia 3.910.000 spettatori (18.3%). Rai2: Tg2 Post 693.000 spettatori (3.2%). Italia1: NCIS 1.407..000 spettatori (6.6%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.390.000 spettatori (6.6%), Un Posto al Sole 1.554.000 spettatori (7.2%). Rete4: Stasera Italia 937.000 spettatori (4.5%) nella prima parte, 819.000 (3.8%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.738.000 spettatori (8.1%). Tv8: 100% Italia 497.000 spettatori (2.3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 672.000 spettatori (3.2%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.166.000 spettatori (23.4%), L’Eredità 4.485.000 (25.8%). Canale 5: Avanti il Primo 2.142.000 spettatori (17.5%), Avanti un Altro 3.386.000 spettatori (20.5%). Rai2: Ma chi sei Mennea? 461.000 spettatori (2.8%), The Rookie 715.000 spettatori (3.7%). Italia1: Studio Aperto Mag 569.000 spettatori (3.9%), CSI 804.000 spettatori (4.2%). Rai3: TgR 2.485.000 spettatori (13.6%), Blob 1.092.000 spettatori (5.5%), Generazione Bellezza 1.016.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 716.000 spettatori (3.5%). La7: Lingo – La Prima Sfida 184.000 spettatori (1.4%), Lingo – Parole in Gioco 281.000 spettatori (1.7%). Tv8: Celebrity Chef 327.000 spettatori (1.8%). Nove: Cash or Trash (replica) 395.000 spettatori (2.2%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 534.000 spettatori (9%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 182.000 spettatori (7.6%). Canale 5: X Style 492.000 spettatori (6.3%). Rai2: Stasera C’è Cattelan su Rai2 551.000 (7.6%), Ancora 5 Minuti su Rai2: 325.000 (6.5%), Generazione Z 191.000 spettatori (5.9%). Rai 3: Tg3 Linea Notte 295.000 spettatori (5%). Italia1 Chucky 148.000 spettatori (5.1%), Rete 4 In Darkness – Nell’Oscurità (prima parte) 146.000 spettatori (4.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 235.000 spettatori (8.8%), Tg1 Ore 7.00 451.000 (10.5%), TgUnoMattina 606.000 (11.6%), Tg1 Ore 8.00 963.000 spettatori (18.3%), Rai Parlamento 746.000 (15.2%), Uno Mattina 784.000 telespettatori (17.3%), Storie Italiane 752.000 spettatori (17.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 544.000 spettatori (15.9%), Tg5 Mattina 1.067.000 spettatori (20.4%), Mattino Cinque News 972.000 spettatori (20.7%) nella prima parte, 860.000 (19.9%) nella seconda. Rai 2: Viva Asiago 10 178.000 (5%), Viva Rai2! Glass Cam 260.000 (6.7%), Viva Rai2! 911.000 spettatori (17.5%), …E Viva il Videobox 255.000 spettatori (4.9%), Radio 2 Social Club 349.000 spettatori (7.6%).

Italia 1: Chicago Fire 156.000 spettatori (3.4%), Chicago PD 289.000 spettatori (6.3%). Rai3: Mattina 24 221.000 spettatori (10.3%), Buongiorno Italia 511.000 spettatori (12.1%), TgR Buongiorno Regione 628.000 spettatori (11.7%), Agorà (presentazione) 339.000 (6.5%), Agorà 298.000 spettatori (6.2%), Agorà Extra 232.000 (5.4%), Tg3 Speciale 161.000 spettatori (3.6%). Rete 4: Hazzard 129.000 spettatori (3%). La7: Omnibus (News) 112.000 spettatori (2.7%), Omnibus (Dibattito) 187.000 spettatori (3.8%), Coffee Break 190.000 spettatori (4.4%).

Mezzogiorno

Rai1: Tg1: In Ricordo di Don Diana 762.000 spettatori (14.1%), E’ Sempre Mezzogiorno! Menù 1.724.000 (16.2%), Canale 5: Forum 1.638.000 telespettatori (22.4%). Rai2: I Fatti Vostri Speciale (prima parte) 519.000 spettatori (8.2%), Rai Parlamento Speciale 422.000 spettatori (6.8%), I Fatti Vostri Speciale (seconda parte) 882.000 spettatori (8.8%). Italia 1: Chicago PD 396.000 (6%), Grande Fratello Vip 560.000 (4.7%), Sport Mediaset 641.000 (5.1%).

Rai3: Elisir 264.000 spettatori (4.8%), Tg3 Ore 12.00 799.000 spettatori (10.1%), TG3 Speciale 725.000 spettatori (7.5%), Quante Storie 652.000 spettatori (5.6%), Passato e Presente 668.000 spettatori (5.3%). Rete4: Monk 133.000 spettatori (2.5%), Il Segreto (replica) 155.000 (1.6%), La Signora in Giallo 573.000 (4.7%). La7: L’Aria che Tira 215.000 spettatori (4%) nella prima parte, L'aria che tira (Oggi) 406.000 spettatori (4%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.500.000 (20.6%), Oggi è un Altro Giorno 1.767.000 spettatori (17.4%), presentazione: 1.863.000 (15.5%), Il Paradiso delle Signore 1.719.000 spettatori (20.9%), Tg1 1.344.000 (16.9%), La Vita in Diretta 2.204.000 (22.6%), presentazione 1.587.000 (19.6%). Canale5: Beautiful 2.596.000 spettatori (20.8%), Terra Amara 2.695.000 (2.6%). Uomini e Donne 2.676.000 spettatori (26.5%), finale 2.036.000 (23.9%), Amici 1.728.000 spettatori (21.1%), Grande Fratello Vip 7 1.540.000 spettatori (18.8%), Un Altro Domani 1.299.000 (16.1%), Pomeriggio Cinque 1.561.000 spettatori (16.1%), presentazione 1.313.000 (15.4%, Saluti 1.568.000 (14.1%).

Rai2 Rai Parlamento Speciale 320.000 spettatori (2.8%), Bella Ma' (presentazione) 321.000 (3.6%), Bella Ma’ 397.000 (4.9%), Candice Renoir 234.000 spettatori (2.7%). Italia1: I Simpson 559.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 514.000 spettatori (4.5%), nel secondo, 438.000 (4.2%), nel terzo, NCIS New Orleans 338.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 276.000 spettatori (3.4%) nel secondo, The Mentalist 317.000 (3.4%). Rai3: TgR 2.222.000 (18.2%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 274.000 spettatori (3.1%), Aspettando… Geo 522.000 (6.5%), Geo 1.044.000 spettatori (10.6%).

Rete4: Lo Sportello di Forum 704.000 spettatori (6.2%), Tg4 Diario del Giorno 307.000 spettatori (3.6%). La7: Tagadà (presentazione) 352.000 (3%), Tagadà 347.000 spettatori (3.7%), Focus 273.000 (3.3%), C'era una volta il Novecento 157.000 (1.6%). TV8: Principessa per Caso 267.000 spettatori (3.2%). Rai Premium: Il Commissario Rex 253.000 spettatori (3%) nel primo episodio, 321.000 spettatori (3.9%) nel secondo.

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.220.000 (25.6%)

20.00: 5.090.000 (25.2%)

TG2

13.00: 1.657.000 (13.7%)

20.30: 1.146.000 (5.4%)

TG3

14.25: 1.422.000 (12.2%)

19.00: 1.975.000 (12.7%)

TG4

11.55: 213.000 (2.9%)

18.55: 641.000 (4%)

TG5

13.00: 3.231.000 (26.5%)

20.00: 4.160.000 (20.4%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.072.000 (10.6%)

18.30: 581.000 (5%)

TGLA7

13.30: 539.000 (4.3%)

20.00: 1.196.000 (5.9%)

