PIPPITEL! SU RAI1 “CUORI” HA CONQUISTATO LA PRIMA SERATA CON IL 17.7% DI SHARE E 3.7 MILIONI DI SPETTATORI – LA SECONDA PUNTATA DI “ALL TOGETHER NOW” NON VA OLTRE IL 12.4%. SU RAI3 “CHE TEMPO CHE FA” AL 9.4%. SU RETE4 LA GENTILI ROSICCHIA UN 4.4% - AMADEUS (18.9%), “PAPERISSIMA” (12.2%), “CONTROCORRENTE” (4.2%), PARENZO - DE GREGORIO (3.4%) – NEL POMERIGGIO VENIER (17.5%,), DE FILIPPI (19.2%) – LA TOFFANIN CON IL 18.7% STACCA LA FIALDINI AL 13.1%...

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

pilar fogliati cuori

Nella serata di ieri, domenica 7 novembre 2021, su Rai1 Cuori ha conquistato 3.727.000 spettatori pari al 17.7% di share (primo episodio: 3.924.000 – 16.9%; secondo episodio: 3.545.000 – 18.8%). Su Canale 5 – dalle 21.22 alle 0.19 – la seconda puntata di All Together Now ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.329.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 la dodicesima stagione di NCIS Los Angeles in prima tv assoluta ha catturato l’attenzione di 945.000 spettatori (3.9%).

all together now

A seguire la settima stagione di NCIS News Orleans ha raccolto 760.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 il film Sherlock Holmes ha intrattenuto 692.000 spettatori con il 3.4% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 35 minuti (1.529.000 – 6.7%), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.259.000 spettatori (9.4%), dalle 20.41 alle 22.06, e 1.677.000 spettatori (8.7%) dalle 22.09 alle 23.41 nel segmento ‘Il Tavolo’. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 805.000 spettatori con il 4.4% di share.

Su La7 Atlantide ha interessato 420.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 in prima visione free Masterchef Italia 10 è stato seguito da 517.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Sei Giorni Sette Notti segna 368.000 spettatori (1.7%). Sul 20 Duro da Uccidere segna 535.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai4 Widows – Eredita criminale ha ottenuto 283.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai Premium Ballando… Tutti in Pista segna 141.000 spettatori (0.6%) mentre Ballando con le Stelle raccoglie 139.000 spettatori (1%).

cuori

Su Real Time 90 Giorni per Innamorarsi raggiunge 352.000 spettatori (1.5%), nel primo episodio, e 456.000 spettatori (2.2%), nel secondo episodio. Su DAZN Milan-Inter ha ottenuto 1.459.000 spettatori con il 6.2% (parte rilevata da Auditel). Su Sky Uno Quattro Matrimoni raccoglie 60.000 spettatori con lo 0.25%.

Ascolti TV Access Prime Time

In Onda non va oltre il 3.4%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 4.554.000 spettatori con il 18.9%. Su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint ha ottenuto 2.951.000 spettatori con il 12.2%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.035.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Controcorrente raccoglie 983.000 spettatori (4.2%), nella prima parte, e 835.000 spettatori (3.5%), nella seconda parte. Su La7 In Onda segna 815.000 spettatori con il 3.4%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 469.000 spettatori pari al 2% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 279.000 spettatori con l’1.2%. Sui canali Sky Sport il Gran Premio di Formula 1 del Messico ha interessato 884.000 spettatori e il 3.8%.

che tempo che fa

Preserale

Caduta Libera in replica coi vip tiene al 16.5%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.184.000 spettatori (17%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.391.000 spettatori (21.3%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.679.000 spettatori (14.7%) mentre Caduta Libera ha raccolto 3.345.000 spettatori (16.5%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 882.000 spettatori (4.7%). Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 749.000 spettatori con il 3.4%.

cuori 8

Su Italia1 Studio Aperto Mag segna 607.000 spettatori e il 3.1%. CSI ha totalizzato 592.000 spettatori (2.7%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 819.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 l’informazione della TGR raccoglie 2.749.000 spettatori e il 13%. Su La7 Pronti a Morire ha appassionato 239.000 spettatori (share dell’1.3%).

Daytime Mattina

Rai1 al 19.7% con la Messa delle 10.55.

amici 2

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 303.000 spettatori con il 13.1%, nella presentazione, 659.000 spettatori con il 16.1% nella prima parte, e 1.582.000 spettatori con il 21.9% nella seconda parte. Paesi che Vai… segna 1.394.000 spettatori con il 17.4%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.524.000 spettatori pari ad uno share del 17.5%. La Santa Messa segna 1.707.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.067.000 spettatori con il 17.3%. Speciale TG5 ha informato 832.000 spettatori (10.8%).

cuori 7

A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.079.000 telespettatori con il 13.5% di share. Su Rai2 O Anche No hanno tenuto compagnia a 92.000 spettatori (1.2%). Su Italia1 Hart of Dixie segna 197.000 spettatori con il 2.5% e 281.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 420.000 spettatori con il 6.5% di share. Mi Manda Rai3 segna 446.000 spettatori con il 5.7%. Le Parole per Dirlo raggiunge 316.000 spettatori pari al 4%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 131.000 spettatori (1.6%), nel primo episodio, e 206.000 spettatori (2.6%), nel secondo episodio. Dalla Parte degli Animali segna 212.000 spettatori e il 2.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 176.000 spettatori con il 3% di share. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 104.000 spettatori con l’1.2% di share.

veronica gentili 2

Daytime Mezzogiorno

Quasi 3 milioni per Linea Verde.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.181.000 spettatori (20.3%). Linea Verde ha intrattenuto 2.987.000 spettatori (21.1%). Su Canale 5 Melaverde Editing ha interessato 1.073.000 spettatori (12.4%). Melaverde raccoglie 1.954.000 con il 16.3%. Su Rai2 TGSport Giorno ha informato 233.000 spettatori con il 2.8%. Preceduto da una presentazione di 22 minuti (240.000 – 2.8%), Citofonare Rai2 ha convinto 454.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 Hart of Dixie segna il 2.9% con 245.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 807.000 spettatori con il 5%.

Su Rai3 il TG3 ha informato 663.000 spettatori con il 5.9%. Radici registra 541.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Rete4 Poirot ha fatto compagnia a 344.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Mica Pizza e Fichi ha raccolto 122.000 spettatori con l’1.2% di share. Artbox Speciale segna 89.000 spettatori e lo 0.7%. L’Aria che Tira il Diario ha ottenuto 113.000 spettatori e lo 0.7%. Su Sky Sport Calcio Venezia-Roma raccoglie 310.000 spettatori pari al 2%.

Daytime Pomeriggio

Toffanin stacca Fialdini.

cuori 6

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.859.000 spettatori pari ad uno share del 17.5%, nella prima parte, e 2.509.000 spettatori pari ad uno share del 16.9%, nella seconda parte. Dopo il TG1 (2.012.000 – 13.8%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.106.000 spettatori pari al 13.1%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.529.000 spettatori con il 15%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 2.982.000 spettatori (19.2%). A seguire Verissimo ha appassionato 2.744.000 spettatori con il 18.7% mentre Verissimo Giro di Valzer ha interessato 2.702.000 spettatori con il 16.2%.

all together now 1

Su Rai2 Lei è la Mia Follia ha convinto 492.000 spettatori pari al 3.1%. Mompracem ha raccolto 505.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 Lucifer raccoglie 372.000 spettatori (2.4%), nel primo episodio, e 305.000 spettatori (2.1%), nel secondo episodio. A seguire Walker ha convinto 224.000 spettatori (1.5%), nel primo episodio, e 262.000 spettatori (1.7%), nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.455.000 spettatori con il 14.6%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.132.000 spettatori con il 7.4% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 778.000 spettatori con il 5.4%. Rebus segna 703.000 spettatori con il 4.8%.

MARA VENIER

Kilimangiaro Di Nuovo in Viaggio segna 893.000 spettatori con il 6.1%. Kilimangiaro ha interessato 1.262.000 spettatori e il 7.6%. Su Rete 4 Taverna Paradiso ha registrato 266.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 Non è L’Arena ha convinto 217.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Tv8 alle 14.17 la gara di Moto 3 ha raccolto 519.000 spettatori (3.2%), alle 16.03 la gara di Moto Gp 829.000 spettatori (5.7%), alle 17.37 la gara di Moto2 418.000 (2.6%).

Seconda Serata

Bene la Domenica Sportiva.

Su Rai 1 Speciale TG1 ha conquistato un ascolto di 522.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 586.000 spettatori con il 9.9% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.050.000 spettatori con il 9.2% (presentazione 973.000 – 5%) mentre L’Altra DS ha ottenuto 399.000 spettatori con il 6.6%. Su Italia1 Pressing segna un netto di 529.000 ascoltatori con il 5% di share (Highlights: 529.000 – 5%). Su Rai 3 TGR Mondo è visto da 509.000 spettatori (5.4%). Su Rete 4 Confessione Reporter è la scelta di 151.000 spettatori (2.7%). Su Tv8 la gara di Formula 1 ha appassionato 694.000 spettatori con il 5.7%.

cuori 2

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.301.000 (25.8%)

Ore 20.00 5.001.000 (22%)

TG2

Ore 13.00 1.627.000 (10.5%)

Ore 20.30 1.368.000 (5.8%)

TG3

cuori 10

Ore 14.25 1.718.000 (10.4%)

Ore 19.00 2.082.000 (10.6%)

TG5

Ore 13.00 2.933.000 (18.8%)

Ore 20.00 4.116.000 (18%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.161.000 (8.7%)

Ore 18.30 739.000 (4.2%)

TG4

Ore 12.00 399.000 (3.6%)

Ore 18.55 703.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 389.000 (2.3%)

Ore 20.00 845.000 (3.7%)

veronica gentili 3 veronica gentili

cuori 4