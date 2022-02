PIPPITEL! - SU RAI1 “MÀKARI 2” CALA, MA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.9% DI SHARE E 4.8 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 IL “GRANDE FRATELLO VIP” FA IL 22.5% - SU RAI3 “PRESADIRETTA” AL 5.2%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 4.7% - SU RAI2 “UN’ORA SOLA VI VORREI” AL 5% - SU ITALIA1 “FREEDOM – OLTRE IL CONFINE” AL 4.1% - AMADEUS (21.6%), “STRISCIA” (15.8%), PALOMBA (4.6%), GRUBER (7.2%)

Nella serata di ieri, lunedì 14 febbraio 2022, su Rai1 Màkari 2 ha conquistato 4.808.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.347.000 spettatori con uno share del 22.5% (Night di 10 minuti a 1.339.000 e il 32.4%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei – Love Edition interessa 1.177.000 spettatori (5%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 850.000 spettatori pari al 4.1% (presentazione a 830.000 e il 3.4%).

Su Rai3 Presadiretta è visto da 1.157.000 spettatori con il 5.2% (presentazione a 869.000 e il 3.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 829.000 spettatori (4.7%). Su La7 Sherlock registra 290.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 309.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Avamposti – Uomini in Prima Linea è seguito da 420.000 spettatori (1.8%). Su Iris La legge della notte arriva a 460.000 spettatori (2.1%). Su RaiMovie La strage del 7° Cavalleggeri è scelto da 444.000 spettatori (1.9%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 5.361.000 spettatori con il 21.6%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.902.000 spettatori pari al 15.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.022.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.432.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.517.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole da 1.690.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.115.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 954.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.789.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 310.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 378.000 spettatori (1.5%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.603.000 spettatori pari al 21.4%, mentre L’Eredità è visto da 5.044.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.678.000 spettatori (16.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 4.110.000 spettatori (20.7%). Su Rai2 Cerchi Azzurri raccoglie 447.000 spettatori (2.4%) e 9-1-1 670.000 spettatori (3%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 635.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.854.000 spettatori pari al 13.6%, mentre Blob segna 1.178.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 867.000 spettatori (3.9%). Su La7 Lie to Me ha totalizzato 109.000 spettatori (0.7%) nel primo episodio e 178.000 spettatori (0.9%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 237.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 237.000 spettatori (1.2%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 633.000 spettatori (12.4%) nella presentazione dalle 7:11 alle 7:55 e 1.003.000 spettatori (17.2%) dalle 8:33 alle 9:48; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.184.000 spettatori (20.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 1.006.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:56 informa 590.000 spettatori con il 16.6% e Tg5 Mattina 1.116.000 spettatori con il 19.2%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 1.030.000 spettatori con il 18% nella prima parte dalle 8:42 alle 9:48 e 990.000 spettatori con il 17.1% nella seconda parte dalle 9:53 alle 10:37 (I Saluti di 3 minuti a 862.000 e il 14%).

Su Rai2 le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 dalle 8:49 alle 11 sono viste da 420.000 spettatori pari al 7.2% (Curling a 422.000 e il 7.2%, Snowboard a 390.000 e il 7.2%, Pattinaggio Artistico a 462.000 e l’8%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 86.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 130.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. è scelto da 162.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:59 alle 7:37 realizza un ascolto pari a 553.000 spettatori e il 12.2%, mentre TgR – Buongiorno Regione dalle 7:40 alle 8 728.000 spettatori e il 12.9%. A seguire Agorà convince 443.000 spettatori pari al 7.7% e Agorà Extra 357.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 108.000 spettatori con l’1.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 188.000 spettatori (3.4%) e Coffee Break di 187.000 spettatori (3.2%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.097.000 spettatori (15.4%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.835.000 spettatori (15.5%). Su Canale5 Forum totalizza 1.591.000 spettatori con il 17.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 574.000 spettatori (7.5%) nella prima parte e 957.000 spettatori (8.4%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. è seguito da 223.000 spettatori (2.6%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 667.000 spettatori (4.9%) e Sport Mediaset a 749.000 spettatori (5%).

Su Rai3 Elisir interessa 380.000 spettatori pari al 5.4% (presentazione a 323.000 e il 5.3%), il Tg3 delle 12 informa 892.000 spettatori (9.3%), Quante Storie conquista 804.000 spettatori (5.9%) e Passato e Presente arriva a 671.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Carabinieri ha incollato 123.000 spettatori (1.8%) e, dopo il tg, Il Segreto 178.000 spettatori (1.5%) e La Signora in Giallo 687.000 spettatori (4.7%).

Su La7 L’Aria che Tira interessa 295.000 spettatori con il 4.1% nella prima parte e 416.000 spettatori con il 3.5% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Hotel raccoglie 116.000 spettatori (0.9%). Su RaiSport le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 dalle 11 alle 13:31 sono seguite da 309.000 spettatori pari al 3% (Staffetta a 297.000 e il 3.7%, Discesa Libera a 364.000 e il 3.3%, Salti a 372.000 e il 2.7%, Bob a 383.000 e il 2.6%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.901.000 spettatori (14%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.002.000 spettatori (17.3%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.372.000 e l’11.8%, Tg1 Economia a 1.488.000 e il 12.7%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.924.000 spettatori con il 16% nella presentazione dalle 17:08 alle 17:26 e 2.445.000 spettatori con il 17.7% dalle 17:26 alle 18:43. Su Canale5 Beautiful conquista 2.603.000 spettatori (17.2%) e Una Vita 2.548.000 spettatori (17.3%), mentre Uomini e Donne sigla 2.973.000 spettatori pari al 23.1% (Finale a 2.527.000 e il 21.9%), Amici 2.177.000 spettatori (18.8%), Grande Fratello Vip 2.091.000 spettatori (18.1%) e Love Is In The Air 1.782.000 spettatori (14.9%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.876.000 spettatori pari al 15% nella presentazione dalle 17:26 alle 17:45 e 2.103.000 spettatori pari al 15% dalle 17:49 alle 18:29 (I Saluti di 6 minuti a 1.765.000 e l’11.4%). Su Rai2 Ore 14 conquista 567.000 spettatori con il 3.9%, Detto Fatto incolla 518.000 spettatori con il 4.4% e Castle interessa 270.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 684.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 694.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio e 556.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio.

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 341.000 spettatori (2.9%), The Goldbergs 295.000 spettatori (2.6%), Modern Family 273.000 spettatori (2.3%) e Due uomini e mezzo 297.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.699.000 spettatori (17.8%); Aspettando… Geo arriva a 943.000 spettatori (8.1%) e Geo a 1.642.000 spettatori (11.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 926.000 spettatori con il 6.6%, mentre Dalla Parte degli Animali arriva a 316.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Tagadà è visto da 368.000 spettatori (3%) e Tagadoc da 191.000 spettatori (1.5%).

Seconda Serata

Su Rai1 Via delle Storie è seguito da 928.000 spettatori con il 9.2%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 492.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rai2 Ricomincio da San Valentino segna 449.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 393.000 spettatori con il 6% (presentazione a 484.000 e il 4%). Su Rai3 La Versione di Fiorella interessa 522.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Motive è la scelta di 130.000 spettatori (2.4%). Su La7 TgLa7 informa 71.000 spettatori (1.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.727.000 (24.6%)

Ore 20.00 5.339.000 (23.5%)

TG2

Ore 13.00 1.951.000 (13.9%)

Ore 20.30 1.306.000 (5.4%)

TG3

Ore 14.25 1.818.000 (12.6%)

Ore 19.00 2.348.000 (12.4%)

TG5

Ore 13.00 3.037.000 (21.4%)

Ore 20.00 4.627.000 (20.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.382.000 (11.7%)

Ore 18.30 619.000 (3.9%)

TG4

Ore 11.55 301.000 (3.2%)

Ore 18.55 701.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 560.000 (3.7%)

Ore 20.00 1.418.000 (6.1%)

