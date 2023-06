PIPPITEL! SU RAI1 “UN MARITO SOSPETTO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 17.8% E 3.2 MILIONI DI SPETTATORI. BOOM SU ITALIA1 PER LA REPLICA DI “PUCCI SHOW” CHE FA IL 9.2% - SU CANALE5 “SISSI” ALL’8.8% - A DIMOSTRAZIONE CHE LA TV GENERALISTA LA GUARDANO SOLO I VECCHI: “DON CAMILLO... MONSIGNORE MA NON TROPPO” SU RETE4 FA IL 7.4% - SU LA7 BERSANI A “DIMARTEDÌ” FA IL 7.1% E SUPERA LA SCHLEIN CHE METTE IN FUGA GLI SPETTATORI DI “CARTABIANCA” (6%) - AMADEUS (24.6%), “STRISCIA” (16%). DAMILANO (5.8%), GRUBER (7.3%), PALOMBA (4.2%)

1. GLI ASCOLTI DI MARTEDI' 7 GIUGNO

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 6 giugno 2023 vedono, in prima serata, la vittoria dello sconosciutissimo film francese Un marito sospetto su Rai1, che ha totalizzato 3.208.000 spettatori con il 17.8%.

Ma l'exploit più sorprendente è quello del film Don Camillo... monsignore ma non troppo su Rete4, che - probabilmente al suo milionesimo passaggio - ha conquistato 1.212.000 appassionati con il 7.4% di share battendo perfino diMartedì con Giovanni Floris, con i suoi 1.172.000 e il 7.1%, e staccando ampiamente Bianca Berlinguer con il suo #Cartabianca, ferma a 971.000 affezionati con il 6%. Fossimo nei panni dei blasonati conduttori dei blasonati talk di approfondimento, ci faremmo due domande...

Trionfo su Italia1, e secondo programma più visto in prime time, per la replica di Pucci Show con il politicamente scorrettissimo Andrea Pucci, che ha divertito 1.485.000 individui all'ascolto pari al 9.2%, superando anche la replica della serie Sissi su Canale5. Victoria Cabello su Tv8 con i suoi Viaggi Pazzeschi si assesta invece a 414.000 spettatori con il 2.2%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Un marito sospetto (Rai1) - 3.208.000

2) Pucci Show (Italia1) - 1.485.000

3) Sissi (Canale5) -1.218.000

4) Don Camillo - Monsignore ma non troppo (Rete4) - 1.212.000

5) diMartedì (La7) - 1.172.000

6) #Cartabianca (Rai3) - 971.000

7) Un'estate all'Isola d'Elba (Rai2) - 856.000

8) Mission Impossible 2 (20) - 415.000

9) Viaggi Pazzeschi (Tv8) - 414.000

10) L'Immortale (Nove) - 362.000

In access prime time, Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti con ospite Fiorello su Rai1 ha segnato il 23%, mentre l'ultimo appuntamento con Amadeus e Affari Tuoi ha raccolto il 24.6% (con 600.000 spettatori in più rispetto a Vespa). Su Canale5 Striscia la Notizia ha siglato dal canto suo il 16%.

Per l'approfondimento, Il Cavallo e La Torre con Marco Damilano ha totalizzato il 5.8%, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 il 7.3%, Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete4 il 4.2% e il 3.9% e Tg2 Post il 3.4%.

A mezzogiorno, vanno forte I Fatti Vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi, superando la doppia cifra in entrambe le parti, e volano al 20% le repliche di Forum con Barbara Palombelli su Canale5. Al pomeriggio, ottimo Ore14 con Milo Infante su Rai2 che arriva al 7.4% di share (raddoppiando quella che una volta era la percentuale di fascia), mentre in seconda serata sempre su Rai2 il programma La conferenza stampa con Stefano De Martino e Valerio Lundini segna il 3.6%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Un Marito Sospetto 3.208.000 (17.8%). Canale5: Sissi 1.218.000 (l’8.8%). Rai2: Un’estate all’isola d’Elba 856.000 (4.7%). Italia1: Pucci Show 1.485.000 (9.2%), presentazione 1.016.000 (5.1%). Rai3: CartaBianca 971.000 (6%), presentazione 838.000 (4.2%). Rete4: Don Camillo monsignore… ma non troppo 1.212.000 (7.4%). La7: diMartedì 1.172.000 (7.1%) diMartedì Più 368.000 (5.8%). Tv8: Viaggi Pazzeschi 414.000 (2.2%), 306.000 (2.4%). Nove: L’Immortale 362.000 (2.2%). 20: Mission Impossibile 2 415.000 (2.3%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.261.000 (23%), Affari Tuoi 4.866.000 (24.6%). Canale5: Striscia la Notizia 3.168.000 (16%). Rai2: Tg2 Post 681.000 (3.4%). Italia1: NCIS 1.406.000 (7.2%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.079.000 (5.8%), Un Posto al Sole 1.488.000 (7.5%). Rete4: Stasera Italia 788.000 (4.2%) nella prima parte, 769.000 (3.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.432.000 (7.3%). Tv8: 4 Hotel 408.000 (2.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 310.000 (1.6%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.461.000 (23.3%), L’Eredità 3.509.000 (25.9%). Canale5: Avanti il Primo! Story1.397.000 (14.1%), Avanti un Altro! Story 2.369.000 (18.4%). Rai2: Hawaii Five O 449.000 (3.6%), NCIS 726.000 (4.5%). Italia1: Studio Aperto Mag 370.000 (3.2%), CSI 509.000 (3.3%). Rai3: Tgr 2.022.000 (13.9%). Blob 778.000 (4.8%), Via dei Matti N.0 668.000 (3.8%). Rete4: Tempesta d’Amore 635.000 (3.8%). La7: Lingo – La Prima Sfida 213.000 (2.1%), Lingo – Parole in Gioco 336.000 (2.6%). Tv8: 4 Ristoranti 208.000 (1.5%). Nove: Cash or Trash 470.000 (3.2%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 984.000 (11.9%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 273.000 (8.6%). Canale5: X Style266.000 (6.1%), Tg5.000 (3.4%).Rai3: Tg3 Linea Notte 349.000 (5.6%). Italia1: Sport Mediaset – Road To Istanbul 345.000 (5.2%), AP Bio 240.000 (5.3%), 175.000 (5%), 156.000 (5.5%). Rete4: Giù al Nord 253.000 (5.1%). Tv8: GialappaShow154.000 (3.5%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 306.000 (10.9%), Tg1 Ore 7.00 480.000 (11.2%), TgUnoMattina 636.000 (12.9%), Tg1 Ore 8.00 883.000 (17.6%), Uno Mattina 663.000 (16.3%), Storie Italiane (prima parte) 694.000 (17.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 703.000 (20.6%), Tg5 Mattina 1.060.000 (21.3%), Mattino Cinque News 835.000 (19.7%) nella prima parte, 868.000 (22%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 200.000 (5.6%), Viva Rai2! Glass Cam 245.000 (6.3%), Viva Rai2! 879.000 (17.6%), Aracataca – Non Voglio Cambiare Pianeta 404.000 (8.1%), …E Viva il Mini Videobox 278.000 (5.6%), Radio 2 Social Club 293.000 (7%).

Italia1: Chicago Fire 154.000 (3.5%), Chicago PD 228.000 (4.7%). Rai3: Buongiorno Italia 408.000 (9.9%), Tgr Buongiorno Regione 508.000 (9.8%), Agorà presentazione 258.000 (5.2%), Agorà 240.000 (5.5%), Agorà Extra 140.000 (3.5%), Elisir A Gentile Richiesta 129.000 (3.2%). Rete4: Un Detective in Corsia 76.000 (1.9%). La7: Omnibus 114.000 (2.8%), Omnibus (Dibattito) 140.000 (3.1%), Coffee Break 150.000 (3.8%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 908.000 (18.7%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.558.000 (16.7%). Canale5: Forum 1.360.000 (20%). Rai2: I Fatti Vostri 602.000 (10.8%) nella prima parte, 943.000 (10.6%) nella seconda. Italia1: Sport Mediaset 806.000 (6.6%), Extra 611.000 (5%). Rai3: Doc Martin 161.000 (3%), Tg3 Ore 12.00 615.000 (8.3%), Quante Storie 592.000 (5.3%), Passato e Presente 517.000 (4.3%). Rete4: Hazzard 154.000 (3.2%), Il Segreto 186.000 (2%), La Signora in Giallo 593.000 (5%). La7: L’Aria che Tira 223.000 (4.3%), L’Aria che Tira (Oggi) 314.000 (3.3%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.246.000 (18.9%), Oggi è un Altro Giorno 1.474.000 (16.1%), presentazione 1.645.000 (14.6%), Sei Sorelle 896.000 (12.7%), Tg1 1.093.000 (15.4%), La Vita in Diretta 1.936.000 (24%), presentazione 1.586.000 (21.5%). Canale5: Beautiful 2.705.000 (22.3%), Terra Amara 2.451.000 (22%), La Promessa 1.885.000 (20.4%), L’Isola dei Famosi 17 1.262.000 (16.7%), Un Altro Domani 976.000 (13.8%), Inga Lindstrom – Segreti 802.000 (10.3%). Rai2: Ore 14 760.000 (7.4%), Squadra Speciale Cobra 11 395.000 (5.2%) nel primo episodio, 414.000 (5.9%) nel secondo.

Italia1: I Simpson 565.000 (4.8%) nel primo episodio, 597.000 (5.5%), nel secondo, 541.000 (5.4%) nel terzo, I Griffin 417.000 (4.7%), Lethal Weapon 362.000 (4.9%) nel primo episodio, 337.000 (4.7%) nel secondo. Rai3: Tgr 1.874.000 (16%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 332.000 (4.2%), Geo Magazine 708.000 (8.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum 680.000 (6.5%), Tg4 Diario del Giorno 385.000 (5.3%). La7: Tagadà presentazione 327.000 (3%), Tagadà 302.000 (3.7%), Focus 264.000 (3.7%), C’era una volta il Novecento 155.000 (1.9%). Tv8: L’Amore è Servito 225.000 (3.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.932.000 (24.1%)

20.00 4.205.000 (24.9%)

TG2

13.00 - 1.675.000 (14.3%)

20.30 - 1.225.000 (6.5%)

TG3

14.25 - 1.252.000 (11.6%)

19.00 - 1.455.000 (12.2%)

TG4

11.55 - 262.000 (3.7%)

18.55 - 552.000 (4.5%)

TG5

13.00 - 2.868.000 (24.4%)

20.00 - 3.495.000 (20.3%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.132.000 (12.1%)

18.30 - 460.000 (5%)

TGLA7

13.30 - 514.000 (4.3%)

20.00 - 1.156.000 (6.7%)

ELLY SCHLEIN

2. BERSANI A DI MARTEDÌ SUPERA NETTAMENTE SCHLEIN OSPITE DI CARTABIANCA (BATTUTA ANCHE DALL'IMITAZIONE DI LUCA E PAOLO)

Estratto dell'articolo di Marco Castoro per www.leggo.it

A diMartedi ieri il buon vecchio Bersani durante la sua ospitata ha registrato una media del 9% di share mentre la Schlein a Cartabianca sempre ieri ha fatto il 5,2%.

Perfino l’imitazione della leader del Pd, con la satira di Luca e Paolo è andata meglio (6%) dell’ospitata della Schlein da Bianca Berlinguer.

PIER LUIGI BERSANI

[...]

Cartabianca alla stessa ora fa il suo picco con Corona 8,8 share e 1,650. E proprio alle 22 finisce Corona ed entra Schlein e c’è la grande fuga. Perde in 3 minuti 3 punti di share e 650 mila spettatori.

