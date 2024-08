PIPPITEL! - SU RAI1 “LA RICETTA DEL DELITTO PERFETTO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON 13.4% DI SHARE E 1.6 MILIONI DI TELEMORENTI. – SU CANALE5 “SOGNO OLIMPICO” INCHIODA AL 10% - SU ITALIA1 “CHICAGO MED” AL 7%, SU RAI3 “NEWSROOM” NON VA OLTRE IL 3.2%. SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 7.4% -“TECHETECHETÈ” (18.3%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.2%), BARRA-POLETTI (5.1%), APRILE-TELESE (7.9%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

la ricetta del delitto perfetto 2

Nella serata di ieri, mercoledì 21 agosto 2024, su Rai1 La Ricetta del Delitto Perfetto ha interessato 1.681.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 Sogno Olimpico ha conquistato 1.111.000 spettatori con uno share del 10%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 intrattiene 733.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Chicago Med ha incollato davanti al video 919.000 ascoltatori pari al 7%. Su Rai3 NewsRoom segna 416.000 spettatori e il 3.2%.

sogno olimpico 5

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 778.000 spettatori (7.4%). Su La7 Le Confessioni del Diavolo raduna 334.000 individui all’ascolto (3.2%). Su Tv8 Sconcert ottiene 295.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Il Contadino cerca Moglie raduna 296.000 spettatori (2.9%). Sul 20 Doom arriva a 237.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 Midsommar – Il Villaggio dei Dannati è scelto da 266.000 spettatori (2.2%). Su Iris Intrigo Internazionale è seguito da 358.000 spettatori pari al 3.1%. Su RaiMovie Finché c’è prosecco c’è speranza sigla 336.000 spettatori (2.5%).

Access Prime Time

4 di Sera supera il 5% nella seconda parte.

la ricetta del delitto perfetto 1

Su Rai1 Techetechetè ha ottenuto 2.759.000 spettatori con il 18.3%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.149.000 spettatori pari al 14.2% nella prima parte e 2.051.000 spettatori (14%) nella seconda. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.187.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Blob è visto da 798.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 678.000 spettatori (4.5%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 660.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 776.000 spettatori e il 5.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.196.000 spettatori (7.9%) mentre In Onda – Prima Serata 1.023.000 (7.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 618.000 spettatori pari al 4.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 562.000 spettatori (3.8%) nella prima . Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie .000 spettatori (%).

Preserale

Bene le repliche di The Wall.

sogno olimpico 4

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.960.000 spettatori pari al 20.5% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.745.000 spettatori pari al 23.6%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.265.000 spettatori (13.9%) mentre The Wall ha convinto 1.996.000 spettatori (17.8%). Su Rai2 l’appuntamento con NCIS Los Angeles raccoglie 349.000 appassionati pari al 3.2% mentre SWAT 433.000 pari al 3.2%.

la ricetta del delitto perfetto 3

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 348.000 spettatori (3.5%) e FBI: Most Wanted raccoglie 456.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.081.000 spettatori (16.8%). A seguire Blob segna .000 spettatori (%). Su Rete4 Terra Amara interessa 491.000 spettatori (3.6%). Su La7 Padre Brown raduna 135.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 275.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 335.000 spettatori con il 2.5%.

Daytime Mattina

sogno olimpico 1

Su Rai1 Tg1Mattina Estate dà il buongiorno a 502.000 spettatori con il 15.8%. All’interno il TG1 delle 8 è seguito da 727.000 persone con il 19.8%. Unomattina Estate intrattiene 640.000 spettatori con il 15%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 480.000 spettatori (21.3%), TG5 Mattina 1.105.000 (26.8%). A seguire Morning News raccoglie 828.000 spettatori con il 19.8% nella prima parte e 707.000 spettatori con il 17% nella seconda parte. Su Rai2 Che Todd ci aiuti è visto da 95.000 spettatori (2.3%), nel primo episodio, e 67.000 (1.6%), nel secondo. Su Italia1 Law & Order: Unità Speciale sigla .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza .000 spettatori (%) nel primo episodio.

la ricetta del delitto perfetto 4

Su Rai3, dopo una presentazione (130.000 – 3.1%), Agorà Estate intrattiene 206.000 spettatori (4.9%) e 160.000 spettatori (3.9%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 122.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto .000 spettatori (%) e Love is in the air è visto da .000 spettatori (%). Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori (%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a .000 spettatori (%), di .000 spettatori (%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza .000 spettatori (%).

Daytime Mezzogiorno

sogno olimpico 3

Su Rai1 Le Cartoline di Camper in Viaggio raccoglie 732.000 spettatori (13.5%) mentre Camper arriva a 1.412.000 spettatori (15.1%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.086.000 spettatori con il 16.1%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 336.000 appassionati pari al 4.9%. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra .000 spettatori (%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge .000 spettatori (%) e .000 spettatori (%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 206.000 spettatori (4.1%) e il TG3 delle 12 informa 557.000 spettatori (8.3%).

marianna aprile luca telese

A seguire Quante Storie conquista 445.000 spettatori (5.2%) e 402.000 spettatori (3.7%). Passato e Presente è seguito da 373.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Un Detective in Corsia raduna .000 spettatori pari al %. Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con il % nella prima parte e .000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a .000 spettatori (%) e 4 Ristoranti .000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Pomeriggio Cinque News al 17.8% nella prima parte.

sogno olimpico 2

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.285.000 – 20.3%), Che Dio ci aiuti ha collezionato 992.000 spettatori con il 10.1% nel primo episodio, e 884.000 spettatori con il 10.9% nel secondo episodio. Estate in Diretta Start segna 856.000 spettatori con l’11.5%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.156.000 – 15.4%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.245.000 spettatori con il 16.9% nella presentazione e di 1.529.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.939.000 spettatori pari al 17.3%. The Family raduna 1.702.000 spettatori pari al 17.2% e La Promessa segna 1.482.000 spettatori pari al 18.9%.

francesca barra roberto poletti 4 di sera 3

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.314.000 spettatori pari al 17.8% nella prima parte e 1.115.000 spettatori pari al 14.2% nella seconda parte (I Saluti a 868.000 e il 10.1%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 raduna 301.000 appassionati (2.9%), nel primo episodio, 332.000 (3.7%), nel secondo episodio, mentre Squadra Speciale Colonia 281.000 (3.6%). Hotel Portofino raccoglie 198.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio, e 179.000 spettatori (2.4%), nel secondo. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 471.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio, 511.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio, e 462.000 spettatori (4.9%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha interessato 328.000 spettatori (3.9%). A seguire Magnum P.I. raduna 310.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 321.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 302.000 spettatori (4%).

la ricetta del delitto perfetto 5

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.053.000 spettatori (18.8%), mentre Il Provinciale coinvolge 531.000 spettatori (6.5%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 507.000 spettatori (6.8%) e Il Mondo con gli occhi di Overland interessa 566.000 spettatori (7.6%). A seguire Geo Magazine conquista 736.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 672.000 spettatori con il 6.9%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 456.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 242.000 spettatori pari al 2.8%, mentre Segreti Reali arriva a 131.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 Due Baby Sitter segna 198.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Little Big Italy raduna 244.000 spettatori (2.7%).

newsroom di monica maggioni

Seconda Serata

Unabomber al 6.4%.

Su Rai1 I 10 (+ 2) Comandamenti è scelto da 451.000 spettatori con il 5.8%. Su Canale5 L’Ultima Gara è la scelta di 386.000 spettatori (7.7%) mentre Tg5 Notte è visto da 226.000 spettatori (8.3%). Su Rai2 Professor T raccoglie 293.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 Law & Order – I due volti della giustizia segna 573.000 spettatori con il 6.2% nel primo episodio, 399.000 (6.4%) nel secondo e 311.000 (7.7%) nel terzo. Su Rai3 Unabomber interessa 383.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Whiskey Cavalier è la scelta di 169.000 spettatori (4.2%). Su La7 Nazisti a Processo è visto da 115.000 spettatori (2.7%).

