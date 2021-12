PIPPITEL! - SU RAI1 “THE VOICE SENIOR” SALE E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.8% - SU CANALE5 “CADUTA LIBERA CAMPIONISSIMI” INCHIODA AL 12.1% - SU RAI3 “CITTÀ SEGRETE” AL 5.7%, SU LA7 “SPECIALE PIAZZAPULITA” AL 5.1% - AMADEUS (20.6%), “STRISCIA” (16.1%), GENTILI (4.3%), GRUBER (7.2%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

the voice senior

Nella serata di ieri, giovedì 23 dicembre 2021, su Rai1 The Voice Senior dalle 21:41 alle 00:09 ha conquistato 3.736.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale5 Caduta Libera Campionissimi dalle 21:44 alle 00:37 ha incollato davanti al video 2.084.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Un Natale senza tempo ha interessato 1.319.000 spettatori (6%). Su Italia1 Now You See Me 2 – I maghi del crimine ha raccolto 1.180.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 Città Segrete è visto da 1.204.000 spettatori (5.7%).

speciale piazzapulita

Su Rete4 The Family Man totalizza un a.m. di 826.000 spettatori (4.2%). Su La7 Speciale Piazzapulita registra 1.066.000 spettatori con il 5.1%. Su Tv8 Un Natale con i fiocchi segna 311.000 spettatori (1.5%). Sul Nove La leggenda di un amore: Cinderella è seguito da 323.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 Con Air conquista 353.000 spettatori (1.7%). Su Iris Passenger 57 – Terrore ad alta quota arriva a 462.000 spettatori pari al 2.1%. Su SkyUno MasterChef è la scelta di 668.000 spettatori con il 3.2% (852.000 spettatori considerando +1, repliche e on demand, primo episodio 918.000 spettatori – 3%, secondo episodio 785.000 spettatori – 3.4%).

Access Prime Time

Gentili al posto della Palombelli segna il 4.3% e 4%.

un natale senza tempo 3

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.661.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.648.000 spettatori pari al 16.1%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 884.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.160.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.425.000 spettatori (6.6%) e Un Posto al Sole da 1.658.000 spettatori (7.4%).

Su Rete4 Controcorrente ha radunato 952.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte e 915.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.632.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 4 Ristoranti interessa 354.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 276.000 spettatori (1.2%).

Preserale

caduta libera campionissimi

Cresce la replica di Caduta Libera.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.067.000 spettatori pari al 20.4%, mentre L’Eredità è visto da 4.204.000 spettatori pari al 23.3%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.064.000 spettatori (14%), mentre Caduta Libera! ha convinto 3.143.000 spettatori (17.8%). Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 451.000 spettatori (2.7%) e Bull 677.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 554.000 spettatori (2.8%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.929.000 spettatori pari al 15.4%, mentre Blob segna 1.300.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 789.000 spettatori (3.8%). Su La7 Ghost Whisperer ha totalizzato 148.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 243.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 191.000 spettatori (1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 222.000 spettatori (1.2%).

Daytime Mattina

the voice senior 4

Calano Rai1 e Canale 5.

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 489.000 spettatori (10.8%) nella presentazione dalle 7:10 alle 7:54 e 924.000 spettatori (15.7%) dalle 8:38 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.105.000 spettatori (19.4%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 776.000 spettatori (14%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:55 informa 526.000 spettatori con il 16.2% e Tg5 Mattina 1.136.000 spettatori con il 19.9%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 983.000 spettatori con il 16.8% nella prima parte dalle 8:41 alle 9:50 e 822.000 spettatori con il 14.9% nella seconda parte dalle 9:54 alle 10:40.

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 203.000 spettatori (3.5%), mentre Tg2 Storie è visto da 130.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Looney Tunes: Back in Action ottiene un ascolto di 139.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:59 alle 7:35 realizza un ascolto pari a 567.000 spettatori e il 14.2%, mentre TgR – Buongiorno Regione dalle 7:40 alle 8 778.000 spettatori e il 15.2%. A seguire Agorà convince 455.000 spettatori pari al 7.8% e Agorà Extra 400.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rete4 Insieme per forza ha raccolto 95.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 217.000 spettatori (4.1%) e Coffee Break di 148.000 spettatori (2.7%).

the voice senior 6

Daytime Mezzogiorno

Clerici leader senza Fatti Vostri e con Forum in replica.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 751.000 spettatori (12.2%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.770.000 spettatori (16.6%). Su Canale5 la replica di Forum totalizza 1.225.000 spettatori con il 15%. Su Rai2 I Fatti Vostri dalle 11:09 alle 11:54 segna 326.000 spettatori (5.2%). A seguire la Cerimonia di consegna della Bandiera Tricolore alla Delegazione Olimpica interessa 378.000 spettatori (4%). Su Italia, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 674.000 spettatori (5.3%) e Sport Mediaset a 761.000 spettatori (5.4%).

un natale senza tempo

Su Rai3 Elisir interessa 405.000 spettatori pari al 6.5% (presentazione a 320.000 e il 5.7%), il Tg3 delle 12 informa 906.000 spettatori (10.6%), mentre Quante Storie conquista 739.000 spettatori (6.9%), Caro Marziano 674.000 spettatori (5.4%) e Le Storie di Passato e Presente 552.000 spettatori (3.9%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto arriva a 211.000 spettatori (1.9%) e La Signora in Giallo a 671.000 spettatori (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 313.000 spettatori con il 5% nella prima parte e 428.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 124.000 spettatori (1.6%) e 4 Hotel 182.000 spettatori (1.4%).

Daytime Pomeriggio

Bortone supera i 2 milioni.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 2.041.000 spettatori (16%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.981.000 spettatori (17.9%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.651.000 e il 15.1%, Tg1 Economia a 1.624.000 e il 14.8%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.871.000 spettatori con il 16.3% nella presentazione dalle 17:08 alle 17:26 e 2.204.000 spettatori con il 17.4% dalle 17:26 alle 18:36. Su Canale5 Beautiful conquista 2.493.000 spettatori (17.3%) e Una Vita 2.330.000 spettatori (16.7%), mentre Un Natale da Corgi sigla 1.752.000 spettatori (14.8%), Grande Fratello Vip 1.509.000 spettatori (13.6%) e Love Is In The Air 1.509.000 spettatori (13.4%).

the family man

A seguire Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.382.000 spettatori pari all’11.5% nella presentazione dalle 17:25 alle 17:49 e 1.486.000 spettatori pari all’11.5% dalle 17:53 alle 18:26 (I Saluti di 12 minuti a 1.566.000 e l’11.4%). Su Rai2 I miei pasticci di Natale conquista 224.000 spettatori con l’1.7%, Detto Fatto incolla 386.000 spettatori con il 3.5% e Una Parola di Troppo intrattiene 381.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 629.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio e 623.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio.

A seguire Spirit – Cavallo selvaggio ha conquistato 404.000 spettatori (3.5%) e Il ritorno di Prancer – La renna di Babbo Natale 339.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.600.000 spettatori (18.3%); Aspettando… Geo arriva a 1.084.000 spettatori (9.8%) e Geo a 1.529.000 spettatori (12%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 845.000 spettatori con il 6.4%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 485.000 spettatori con il 4.3%. Su La7 Tagadà è visto da 368.000 spettatori (3.1%) e Tagadoc da 113.000 spettatori (1%). Su Tv8 Un Natale di cioccolato incolla 291.000 spettatori (2.2%) e La regina del Natale 370.000 spettatori (3.3%).

citta' segrete

Seconda Serata

La morte di fa bella al 4.2%.

Su Rai1 Aspettando… Stanotte a Napoli è seguito da 1.199.000 spettatori con il 12.9% e Overland 22 da 685.000 spettatori con l’11%. Su Canale5 X-Style totalizza una media di 413.000 spettatori pari al 7.5%. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 269.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 Un amico molto speciale è visto da 523.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Lo straordinario viaggio di T. S. Spovet interessa 318.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 La morte ti fa bella è la scelta di 265.000 spettatori (4.2%). Su La7 Mangia prega ama interessa 195.000 spettatori (2.5%). Su Tv8 Tutto merito del Natale è visto da 159.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Resta anche domani sigla 104.000 spettatori (1.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.258.000 (22.7%)

caduta libera campionissimi 2

Ore 20.00 5.073.000 (24.3%)

TG2

Ore 13.00 1.531.000 (11.6%)

Ore 20.30 1.281.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.25 1.834.000 (13.3%)

Ore 19.00 2.246.000 (13.4%)

TG5

Ore 13.00 2.661.000 (20%)

Ore 20.00 3.947.000 (18.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.175.000 (10.9%)

Ore 18.30 720.000 (5.1%)

TG4

Ore 11.55 202.000 (2.5%)

Ore 18.55 721.000 (4.3%)

the voice senior 2

TGLA7

Ore 13.30 524.000 (3.7%)

the family man

Ore 20.00 1.093.000 (5.2%)