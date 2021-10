PIPPITEL! - SU RAI1 “FINO ALL’ULTIMO BATTITO” HA CONQUISTATO LA PRIMA SERATA CON IL 19.1% DI SHARE E 3.8 MILIONI DI SPETTATORI – ENNESIMO FLOP PER “STAR IN THE STAR” SU CANALE 5 CHE SI AVVIA VERSO LA CHIUSURA RACIMOLANDO IL 10.4% - SU RAI3 “LUI È PEGGIO DI ME”CON GIALLINI E PANARIELLO NON VA OLTRE IL 4.2% - FORMIGLI (7.1%) BATTE DEL DEBBIO (5.5%) - AMADEUS (19.7%), “STRISCIA” (16.4%), PALOMBA (4.1%), GRUBER (6.3%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

fino all’ultimo battito 6

Nella serata di ieri, giovedì 7 ottobre 2021, su Rai1 Fino all’Ultimo Battito ha appassionato 3.882.000 spettatori pari al 19.1%. Su Canale 5 la semifinale di Star in The Star ha raccolto davanti al video 1.898.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Giovanni e Droga ha interessato 632.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 898.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 929.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 912.000 spettatori con il 5.5% di share.

star in the star 6

Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.170.000 spettatori con uno share del 7.1%. Su Tv8 Sahara segna 318.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove la seconda puntata de Il Contadino Cerca Moglie ha raccolto 445.000 spettatori con il 2%. Sul 20 la semifinale di Nations League Belgio-Francia ha ottenuto 1.489.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai4 Private Eyes registra .000 spettatori con il %. Su Rai Movie Passengers segna 486.000 spettatori e il 2.2%. Su Sky Uno la quarta puntata di X Factor ha totalizzato 617.000 spettatori con il 2.8% (734.673 spettatori complessivi considerando +1, replica e on demand).

fino all’ultimo battito 5

Ascolti TV Access Prime Time

NCIS al di sotto del 5%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.742.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.959.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 764.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.132.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.280.000 spettatori (5.7%).

panariello giallini

Un Posto al Sole ha appassionato 1.697.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 954.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 969.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.510.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 285.000 spettatori con l’1.2% (presentazione dalle 20.22 alle 20.32: 194.000 – 0.9%). Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 420.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

Caduta Libera si avvicina al 20%.

fino all’ultimo battito 3

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.607.000 spettatori (18.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.069.000 spettatori (22.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.373.000 spettatori (17.1%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.488.000 spettatori (19.8%). Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 273.000 spettatori (1.7%) mentre NCIS ha raccolto 787.000 spettatori (3.8%).

formigli piazza pulita 4

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 433.000 spettatori con il 2.7%. CSI ha ottenuto 551.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.920.000 spettatori con il 15.3%. Blob segna 1.134.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 841.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 123.000 spettatori (share dell’1%), nel primo episodio, e 121.000 spettatori (share dello 0.7%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 274.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? registra 162.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Mattina

La prima parte di Mattino Cinque sorpassa sul filo di lana Uno Mattina.

dritto e rovescio

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 718.000 telespettatori con il 14.2%, nella lunga presentazione, e a 909.000 spettatori con il 17.5%. Dopo il breve tg (762.000 – 15.9%), la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 885.000 spettatori (18.3%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 911.000 spettatori con il 17.7%, nella prima parte, e 758.000 spettatori con il 15.9% nella seconda parte (I Saluti: 613.000 – 12.5%).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 202.000 spettatori con il 4%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 144.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Agorà convince 432.000 spettatori pari all’8% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 312.000 spettatori con il 6.5%. Su Rete 4 The Closer registra una media di 90.000 spettatori (1.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 160.000 spettatori con il 3.1%. A seguire Coffee Break ha informato 134.000 spettatori pari al 2.8%.

fino all’ultimo battito 2

Daytime Mezzogiorno

Clerici al 15.8%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.011.000 spettatori con il 16.8%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.705.000 spettatori con il 15.8%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.424.000 telespettatori con il 17.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 467.000 spettatori (7.1%), nella prima parte, e 759.000 spettatori (7.4%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 223.000 spettatori con il 3%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 781.000 spettatori con il 6.1%. Sport Mediaset ha ottenuto 864.000 spettatori con il 6.1%.

star in the star 2

Su Rai3 Elisir segna 375.000 spettatori con il 6.4% (presentazione: 238.000 – 4.9%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 957.000 spettatori (11.1%). Quante Storie ha raccolto 765.000 spettatori (6.1%). Passato e Presente ha interessato 559.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 155.000 spettatori con il 2.6%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 161.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 621.000 (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 295 .000 spettatori con share del 4.9% nella prima parte, e 420.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso delle Signore al 17.9%.

fino all’ultimo battito 1

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.546.000 spettatori pari al 12.4% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.850.000 spettatori con il 17.9%. Preghiera per la Pace ha ottenuto 1.300.000 spettatori pari al 13%. Dalle 17.50, Vita in Diretta Pop ha raccolto 1.681.000 spettatori (14.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.518.000 spettatori con il 17.7%. Una Vita ha convinto 2.381.000 spettatori con il 17.7% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.644.000 spettatori con il 22.5% (finale: 2.076.000 – 19.6%). Il daytime di Amici ha interessato 1.811.000 spettatori con il 17.9%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.670.000 spettatori con il 17.2%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.610.000 spettatori pari al 16.1% di share. Dopo una presentazione di 9 minuti (1.455.000 – 14%), Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.688.000 spettatori con il 14.8% (Saluti: 1.738.000 – 13.7%).

star in the star 6

Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 516.000 spettatori con il 3.9%. Detto Fatto ha ottenuto 495.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 628.000 spettatori (4.6%), nel primo episodio, 655.000 spettatori (5%), nel secondo episodio, e 518.000 spettatori (4.2%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha raccolto 407.000 spettatori (3.6%). Mom ha ottenuto 277.000 spettatori con il 2.8%. Superstore segna 237.000 spettatori (2.4%). Friends ha appassionato 229.000 spettatori con il 2.2%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 203.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.610.000 spettatori con il 18.7%. #Maestri ha coinvolto 378.000 spettatori pari al 3.5%.

Aspettando Geo… ha raccolto 666.000 spettatori con il 6.7%. Geo ha registrato 1.322.000 spettatori con l’11.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 823.000 spettatori con il 6.3%. Su La7 Tagadà interessato 330.000 spettatori c0n uno share del 2.9% (presentazione: 331.000 – 2.5%). Tagadoc ha raccolto 180.000 spettatori con l’1.8%. Su TV8 Un Bouquet per Due raccoglie 223.000 spettatori e il 2.2%. Vite da Copertina ha raccolto 130.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove la replica de Il Contadino Cerca Moglie ha ottenuto 131.000 spettatori e l’1.1%.

fino all’ultimo battito 2

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 719.000 spettatori con il 9.5% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Amore e Libertà – Masaniello segna 162.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai 3 Illuminate – Susanna Agnelli segna 471.000 spettatori con il 3.3%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 291.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 IZombie è visto da 153.000 spettatori (3.1%), nel primo episodio, e 105.000 spettatori (3.2%), nel secondo episodio. Su Rete 4 Pensa in Grande è stato scelto da 199.000 spettatori con il 5.2% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.222.000 (22.6%)

Ore 20.00 5.132.000 (23.7%)

TG2

Ore 13.00 1.699.000 (12.7%)

Ore 20.30 1.434.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.758.000 (13.2%)

formigli piazzapulita 2

Ore 19.00 2.243.000 (13.8%)

TG5

Ore 13.00 2.846.000 (21.1%)

Ore 20.00 4.496.000 (20.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.347.000 (12.4%)

Ore 18.30 627.000 (4.8%)

TG4

Ore 12.00 268.000 (3.1%)

Ore 18.55 570.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 517.000 (3.6%)

Ore 20.00 1.026.000 (4.7%)

dritto e rovescio