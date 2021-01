PIPPITEL! - SU RAI1 PARTE FORTE LA FICTION “IL COMMISSARIO RICCIARDI” CHE CONQUISTA LA SERATA CON IL 24.1%. I “CARCERATI” DEL “GF VIP” SU CANALE5 STABILI AL 19.5% - RIMONTA “REPORT” SU RAI3 AL 9%, PORRO SU RETE4 CON “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.5% - AMADEUS (20.6%), “STRISCIA” (16.5%), PALOMBA CON MASTELLA E SINISCALCO (5.9%), GRUBER (9.4%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

il commissario ricciardi 4

Nella serata di ieri, lunedì 25 gennaio 2021, su Rai1 la prima puntata della fiction Il Commissario Ricciardi ha conquistato 5.951.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.19 - Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.393.000 spettatori pari al 19.5% di share (GF Vip Night dall’1.22 all’1.32: 1.753.000 – 31.3%). Su Rai2 NCIS in replica ha interessato 828.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Safe ha intrattenuto 1.877.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.330.000 spettatori pari ad uno share del 9% (presentazione di 12 minuti: 1.724.000 – 6.1%).

grande fratello vip

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.091.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Schegge di Paura ha ottenuto 446.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 401.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Ma tu di che segno 6? ha raccolto 316.000 spettatori con l’1.3%. Sul 20 Hunger Games – Il Canto della Rivolta segna 238.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai4 The Prodigy – Il Figlio del Male raccoglie 376.000 spettatori pari all’1.4%. Su Iris Dragon – La Storia di Bruce Lee raccoglie 482.000 spettatori con l’1.9%. Su Cine 34 La Vita è Bella raccoglie 345.000 spettatori con l’1.3%.

il commissario ricciardi 5

Ascolti TV Access Prime Time

Gruber da record, tocca il 9.4%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.750.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.594.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 986.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.190.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.484.000 spettatori con il 5.5%.

Un Posto al Sole raccoglie 1.838.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.603.000 individui all’ascolto (5.9%), nella prima parte, e 1.466.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.617.000 spettatori (9.4%). A seguire - dalle 21.21 alle 21.32 - Propaganda per Giulio ha registrato 710.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 Guess My Age ha divertito 610.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto .000 spettatori con %.

report

Preserale

L’Eredità saldamente leader.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.767.000 spettatori (19.7%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.450.000 spettatori (24.2%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.536.000 spettatori (14%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.887.000 spettatori (17.9%). Su Rai2 NCIS segna 751.000 spettatori (3.6%), nel primo episodio, e 1.180.000 spettatori (4.7%), nel secondo episodio.

dayane mello

Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 602.000 spettatori con il 3%. CSI Miami ha ottenuto 642.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.461.000 spettatori con il 14.9%. Blob segna 1.302.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 943.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 256.000 spettatori (share dell’1.2%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 403.000 spettatori con l’1.6%.

grande fratello vip 1

Daytime Mattina

Mattino Cinque stabile tra le due parti.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 582.000 telespettatori con il 12.6% mentre Uno Mattina raccoglie 1.081.000 spettatori con il 16.7%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.157.000 spettatori (17.5%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.191.000 spettatori (18.4%), nella prima parte, 1.198.000 spettatori nella seconda parte (18.4%) e 968.000 spettatori (14.3%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 273.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia 1 Chicago PD ottiene un ascolto di 242.000 spettatori (3.4%).

amadeus i soliti ignoti 1

Su Rai3 Agorà convince 571.000 spettatori pari al 9% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 422.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 220.000 spettatori (2.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 239.000 spettatori con il 4.1%. A seguire Coffee Break ha informato 338.000 spettatori pari al 5.1%. Su Tv8 Lo Spirito del Natale segna 115.000 spettatori con l’1.8%. A seguire Ogni Mattina ha raccolto 49.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Mezzogiorno

Va forte lo sci su Rai Sport.

il commissario ricciardi 1

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.200.000 spettatori con il 15.4%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.926.000 spettatori con il 14.6% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.659.000 telespettatori con il 16.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 476.000 spettatori con il 5.8%, nella prima parte, e 953.000 spettatori con il 7.8%, nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD raccoglie 318.000 spettatori con il 3.4%. Grande Fratello Vip 5 segna 830.000 spettatori con il 5.4%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.105.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Elisir ha interessato 587.000 spettatori con il 7.4%.

NICOLA PORRO

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.327.000 spettatori (12.1%). Quante Storie ha raccolto 966.000 spettatori (6.5%). Passato e Presente segna 826.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 147.000 spettatori con l’1.1%. La Signora in Giallo ha ottenuto 681.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 530.000 spettatori con share del 6.7% nella prima parte, e 681.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 78.000 spettatori con lo 0.5%. Dalle 10.43 alle 12.02, la Coppa del Mondo di Sci segna 275.000 spettatori pari al 3.5%.

Daytime Pomeriggio

Dopo l’arrivo di Daydreamer, Pomeriggio Cinque torna a battere La Vita in Diretta.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.898.000 spettatori pari al 12.6% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.222.000 spettatori con il 17.2%. Il TG1 ha informato 1.610.000 spettatori con il 12.6% mentre TG1 Economia ha raccolto 1.607.000 spettatori con il 12.4%. La Vita Diretta ha raccolto 2.289.000 spettatori con il 15.2% (presentazione: 1.774.000 – 13.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.906.000 spettatori con il 17%. Una Vita ha convinto 2.821.000 spettatori con il 17.5% di share.

il commissario ricciardi 3

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.217.000 spettatori con il 22.4% (finale: 2.902.000 – 22%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.568.000 spettatori (20.1%) mentre la pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.639.000 spettatori (20.4%). Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.468.000 spettatori pari al 19% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.204.000 spettatori con il 15.8%, nella prima parte, a 2.556.000 spettatori nella seconda parte con il 16.3% (Social: 2.178.000 spettatori – 12.8%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 480.000 spettatori con il 3%. Detto Fatto ha ottenuto 592.000 spettatori con il 4.5% (Quasi Detto Fatto della durata di 11 minuti: 420.000 – 3%).

greggio iacchetti striscia

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 830.000 spettatori (5.1%), nel primo episodio, 869.000 spettatori (5.5%), nel secondo episodio e 683.000 spettatori (4.6%) nel terzo episodio. Modern Family segna 343.000 spettatori (2.6%). Friends ha appassionato 276.000 spettatori con il 2%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 278.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.358.000 spettatori con il 20.3%. Il Commissario Rex ha coinvolto 803.000 spettatori pari al 6%. Aspettando… Geo ha registrato 962.000 spettatori con il 7.5%. Geo ha raccolto 1.838.000 spettatori e il 12.2%.

barbara palombelli stasera italia

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 948.000 spettatori con il 6.1%. Su La7 Tagadà ha interessato 546.000 spettatori (share del 3.9%). Tagadoc ottiene 514.000 spettatori con il 4%. TGLA7 Speciale raccoglie 532.000 spettatori con il 3.5%. Su TV8 Una Tradizione di Famiglia ottiene 303.000 spettatori con il 2.3%. Crimini da Copertina ha raccolto 121.000 spettatori con lo 0.8%. Su Rai Movie La Resa dei Conti raccoglie 399.000 spettatori con il 3%.

Seconda Serata

Male Voice Anatomy.

LILLI GRUBER

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 1.086.000 spettatori con il 9.7% di share. Su Canale 5 i 5 minuti di Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 917.000 spettatori pari ad uno share del 19.5%. Su Rai2 Voice Anatomy segna 272.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai 3 Dottori in Corsia segna 871.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 443.000 spettatori (4.5%). Su Rete 4 Pensa in Grande è stato scelto da 174.000 spettatori con il 2.9% di share.