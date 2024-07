PIPPITEL! - SU RAI1 LA PARTITA DEGLI OTTAVI DI FINALE AUSTRIA-TURCHIA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 27.5% DI SHARE E 4.8 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “LA SCELTA” INCHIODA AL 9.9% - SU RETE4 BERLINGUER CHIUDE AL 6.6%. SU RAI2 LA REPLICA DI “BOSS IN INCOGNITO” AL 6.3% - SU RAI3 “LA PRINCIPESSA SISSI” AL 5.7% - “PAPERISSIMA SPRINT” (12.5%) – BARRA – POLETTI (4.4%) APRILE – TELESE (7.3%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

austria turchia 8

Nella serata di ieri, martedì 2 luglio 2024, su Rai1 la partita degli ottavi di finale di Euro 2024 Austria-Turchia ha conquistato 4.863.000 spettatori pari al 27.5% di share (primo tempo a 5.066.000 e il 27.9%, secondo tempo a 4.677.000 e il 27.1%, pre e post gara nel complesso: 3.224.000 – 19.2%). Su Canale5 La Scelta: The Choice ha incollato davanti al video 1.625.000 spettatori pari al 9.9%. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito ha convinto 933.000 spettatori pari al 6.3% (presentazione a 693.000 e il 3.8%). Su Italia1 Le Iene presentano Inside ha interessato 853.000 spettatori pari al 7.4% (presentazione: 833.000 – 4.6%).

la scelta 6

Su Rai3 La Principessa Sissi ha coinvolto 990.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 831.000 spettatori con il 6.6% di share (qui come ha salutato Bianca Berlinguer). Su La7 Il Momento di Uccidere ha registrato 506.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Tv8 4 Matrimoni in Italia segna 390.000 spettatori con il 2.2% (episodio in replica in seconda serata a 317.000 e il 2.8%). Sul Nove Prima o Poi Mi Sposo ha raccolto 302.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 In Time registra 280.000 spettatori con l’1.6%.

la principessa sissi 3

Su Rai4 Rogue – Missione ad Alto Rischio ha appassionato 289.000 spettatori (1.7%). Su Iris Posta Grossa a Dodge City ha totalizzato 266.000 spettatori (1.6%). Su RaiMovie Colossal raduna 162.000 spettatori (0.9%). Su Rai Premium Blanca segna 218.000 spettatori con l’1.2%. Su La5 Angeli – Una Storia d’Amore intrattiene 292.000 spettatori (1.7%). Su TopCrime FBI: Most Wanted cattura l’attenzione di 242.000 individui (1.3%).

Access Prime Time

Bene In Onda.

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.233.000 spettatori pari al 12.5%. Su Rai2 TG2 Post segna 595.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.307.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Viaggio in Italia raccoglie 895.000 spettatori pari al 5.3%. Un Posto al Sole appassiona 1.377.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera ha radunato 737.000 spettatori con il 4.3%, nella prima parte, e 794.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.315.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti in replica raduna 389.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più ha raccolto 607.000 spettatori (3.4%). Su Real Time la replica di Casa a Prima Vista coinvolge .000 spettatori (%).

la scelta 4

Preserale

La replica di Cadita Libera al di sotto del 15%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.292.000 spettatori pari al 21.3% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.267.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.194.000 spettatori (11.9%) mentre Caduta Libera ha convinto 1.833.000 spettatori (14.3%). Su Rai2 NCIS – Los Angeles raccoglie 285.000 spettatori (2.3%). SWAT raccoglie 368.000 spettatori (2.4%).

boss in incognito 1

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 416.000 spettatori con il 3.6% e F.B.I Most Wanted raccoglie 493.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.961.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 764.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Terra Amara interessa 505.000 spettatori (3.2%). Su La7 – dalle 19.31 alle 19.51 – Il Palio di Siena – La Corsa raduna 860.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 262.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 475.000 spettatori (3.1%).

Daytime Mattina

Buona la prima parte per Morning News con il 20.8%, la seconda cala al 14.9%.

Su Rai1 TgUnoMattina Estate interessa 609.000 spettatori con il 16.6%. Il TG1 delle 8 è seguito da 937.000 spettatori con il 20.9%. Unomattina Estate intrattiene 655.000 spettatori con il 16.4%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 612.000 spettatori con il 20.9% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.081.000 spettatori con il 24.3%. Morning News raccoglie 844.000 spettatori con il 20.8% nella prima parte e 572.000 spettatori con il 14.9% nella seconda parte.

la principessa sissi 1

Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 133.000 spettatori (3.3%) mentre TG2 Dossier arriva a 93.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Station 19 sigla 86.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 129.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio. CSI: NY segna 196.000 spettatori e il 4.9%. Su Rai3 – dalle 7.01 alle 7.27 – la Rassegna Stampa raccoglie 87.000 spettatori pari all’8.2%. Dopo Amarcord (350.000 – 8%), Agorà Estate convince 194.000 spettatori con il 4.3%, nella presentazione di 20 minuti, 157.000 spettatori con il 3.8%, e 129.000 spettatori con il 3.2% nel segmento denominato Extra di 26 minuti.

la scelta 1

Elisir Estate – Il Meglio Di totalizza 134.000 spettatori pari al 3.4%. Su Rete4 Un Altro Domani ha raccolto 62.000 spettatori (1.4%) mentre Mr Wrong Lezioni d’Amore è visto da 87.000 spettatori (2.1%). Tempesta d’Amore segna 234.000 spettatori con il 6.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 131.000 spettatori (3.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 237.000 spettatori (5.5%), di 196.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 220.000 spettatori (5.7%).

Daytime Mezzogiorno

austria turchia 7

Parenzo in crescita.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 791.000 spettatori (16%) mentre Camper arriva a 1.483.000 spettatori (16.3%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.194.000 spettatori con il 18.8%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 292.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 CSI: NY registra un netto di 237.000 spettatori (4.3%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 812.000 spettatori con il 7% (Extra: 564.000 – 4.9%). Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 198.000 spettatori (4.3%) e il TG3 delle 12 informa 497.000 spettatori (7.8%).

Quante Storie conquista 422.000 spettatori (5%) e 398.000 spettatori (3.7%). Passato e Presente è seguito da 417.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore totalizza 152.000 spettatori (3.5%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 516.000 spettatori (4.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 303.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte e 524.000 spettatori con il 5.6% nella seconda parte chiamata Oggi.

bianca berlinguer

Daytime Pomeriggio

Lo Sportello di Forum in replica supera il 7%.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.087.000 – 18.3%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.110.000 spettatori con il 10.7%, nel primo episodio, e 1.041.000 spettatori con l’11.9%, nel secondo episodio. Estate in Diretta Start ha registrato 940.000 spettatori (11.5%). Dopo una breve edizione del TG1 (1.161.000 – 14.2%), Estate in Diretta ha raccolto 1.567.000 spettatori (19.3%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.153.000 spettatori pari al 18.8%. A seguire Endless Love incolla davanti al video 1.934.000 spettatori con il 18.1%.

austria turchia 5

My Home My Destiny 2 ha raccolto 1.631.000 spettatori con il 17.6%. La Promessa ha appassionato 1.407.000 spettatori (17%). Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 944.000 spettatori (12.5%) nella prima parte e a 955.000 spettatori (11.8%) nella seconda parte (I Saluti a 906.000 e il 10%). Su Rai2 Dribbling Europei ha raccolto 465.000 spettatori con il 4%. Tour de France interessa 1.068.000 spettatori (11.1%) nella prima parte Diretta e 1.614.000 spettatori (19.8%) nella seconda parte all’Arrivo in onda dalle 16.03 alle 17.06. A seguire Toureplay colleziona 613.000 spettatori con l’8.1%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 459.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 469.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio e 394.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio.

la principessa sissi 2

Lethal Weapon ha conquistato 274.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 264.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 289.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.828.000 spettatori (16.4%). Il Provinciale coinvolge 342.000 spettatori (3.9%). Overland segna 504.000 spettatori con il 6.6%. Geo Magazine conquista 766.000 spettatori (8.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 728.000 spettatori con il 7.2% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 542.000 spettatori con il 6.5%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 190.000 spettatori (2%). Il Palio di Siena – L’Attesa raggiunge 132.000 spettatori (1.6%), dalle 16.35 alle 17.05, mentre Il Palio di Siena ha interessato 441.000 spettatori pari al 4.8%, dalle 17.30 alle 19.30. Su Tv8 Le Radici dell’Amore realizza un a.m. di 201.000 spettatori (2.4%).

austria turchia 6

Seconda Serata

Zelig Lab all’8.8%.

Su Rai1 Notti Europee sigla 1.379.000 spettatori con il 12.4%, nella prima parte, e 621.000 spettatori con il 9.6%, nella seconda parte. Su Canale5 TG5 Notte coinvolge 564.000 spettatori (6.2%). Quello che so sull’Amore segna 297.000 spettatori e il 6.9%. Su Rai2 Storie di Donne al Bivio è scelto da 352.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 Zelig Lab segna 271.000 spettatori con l’8.8%.

austria turchia 4

Su Rai3 Ritratti – Laura Antonelli, la Diva Malinconica segna 447.000 spettatori con il 4%. TG3 Linea Notte informa 227.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Giovani si diventa è la scelta di 118.000 spettatori (3.6%) nella prima parte. Su Tv8 Sex and The City ha interessato 122.000 spettatori (2%), nel primo episodio, 73.000 spettatori (1.7%), nel secondo episodio, 72.000 spettatori (2.2%), nel terzo e 55.000 spettatori (2.1%) nella parte rilevata del quarto episodio.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.564.000 (21.9%)

Ore 20:00 3.935.000 (24.2%)

TG2

austria turchia 3

Ore 13:00 1.199.000 (10.7%)

Ore 20:30 1.004.000 (5.8%)

TG3

Ore 14:25 1.227.000 (11.7%)

Ore 19:00 1.394.000 (11.5%)

TG5

Ore 13:00 2.533.000 (22.4%)

Ore 20:00 2.870.000 (17.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 899.000 (10.8%)

Ore 18:30 409.000 (4.3%)

TG4

Ore 11:55 342.000 (5.3%)

Ore 18:55 432.000 (3.6%)

austria turchia 2

TG LA7

Ore 13:30 653.000 (5.6%)

Ore 20:00 1.347.000 (8.1%)

la scelta 2 austria turchia 1