PIPPITEL! - SU RAI1 A PIERO ANGELA E AL SUO "SUPERQUARK" BASTANO IL 14.1% DI SHARE E 1.9 MILIONI DI SPETTATORI PER CONQUISTARE LA PRIMA SERATA E DOPPIARE "L’ORA – INCHIOSTRO CONTRO PIOMBO" SU CANALE5: LA FICTION SI È ARENATA AL 7.1% - SU RAI3 "CHI L’HA VISTO?" VOLA AL 13.5% - SU RETE4 "CONTROCORRENTE" AL 5.7% - "TECHETECHETÈ" (18.1%), "PAPERISSIMA" (14.5%), GENTILI (5%), PARENZO - DE GREGORIO (5.8%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

SUPER QUARK

Nella serata di ieri, mercoledì 6 luglio 2022, su Rai1 SuperQuark ha conquistato 1.970.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 L’Ora – Inchiostro contro Piombo ha raccolto davanti al video 978.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Rai2 Un Piccolo Favore ha interessato 803.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.242.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.791.000 spettatori pari ad uno share del 13.5%. Su Rete4 Controcorrente – Prima serata totalizza un a.m. di 698.000 spettatori con il 5.7% di share.

l’ora – inchiostro contro piombo 8

Su La7 Atlantide – Storie di uomini e di Mondi ha registrato 373.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su TV8 Chi Vuole sposare mia Mamma? ha segnato il 2.2% con 322.000 spettatori mentre sul Nove Trappola in fondo al Mare ha catturato l’attenzione di 431.000 spettatori (3.1%). Su Rai Movie Tutte lo Vogliono si porta al 2% con 310.000 spettatori. Su Rai Sport il match utile per gli Europei di Calcio Femminile 2022 Inghilterra-Austria è stato seguito da 219.000 spettatori con uno share dell’1.4%. Sul 20 Dredd – Il Giudice dell’Apocalisse è la scelta di 333.000 spettatori (2.2%) e su Iris By the Sea interessa a 258.000 spettatori (1.8%). Su Cine34 Febbre da Cavallo – La Mandrakata registra il 2.2% con 334.000 spettatori.

PIERO ANGELA

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè ottiene 2.845.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.277.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.9% con 932.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.122.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Generazione Bellezza ha convinto 758.000 spettatori pari al 5.1% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.411.000 spettatori pari all’8.9%.

Su Rete4 Controcorrente ha radunato 726.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 791.000 (5%) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha interessato 919.000 spettatori (5.8%). Su TV8 Alessandro Borghese – Celebrity Chef intrattiene 175.000 spettatori con l’1.4% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 257.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale

chi l'ha visto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.311.000 spettatori (25.2%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.456.000 spettatori (29.7%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 924.000 spettatori con il 10.9% di share e Avanti un Altro! 1.621.000 con il 14.5% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 475.000 spettatori con il 4.4% e Blue Bloods 678.000 (5%). Su Italia1 CSI Miami segna il 3.8% con 493.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 1.790.000 spettatori con il 14.3% di share e Blob segna 637.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.4% con 625.000 spettatori. Su La7 Padre Brown interessa 150.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Home Restaurant fa compagnia a 357.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 168.000 spettatori (1.3%).

PIERO ANGELA

Daytime Mattina

Su Rai1 il TGunoMattina Rassegna Stampa informa 286.000 spettatori con l’11.9% di share e il TGunoMattina 639.000 (16.5%); Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 585.000 telespettatori con il 15.3% di share. Su Canale5 Tg5 Mattina informa 974.000 spettatori (22.8%) e Morning News 697.000 spettatori (18.6%) nella prima parte e 586.000 (16%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Happy Family sigla il 4.6% con 170.000 spettatori. Su Italia 1 DR. House – Medical Division è la scelta di 76.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e di 132.000 (3.3%) nel secondo.

Su Rai3 Rassegna Stampa informa 303.000 spettatori (9%) e Rassegna Stampa Mondo 255.000 (6.4%); Agorà Estate convince 205.000 spettatori pari al 5.2% di share e Elisir – A Gentile Richiesta si porta al 4.2% con 155.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Kojak registra 53.000 spettatori con share dell’1.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 116.000 spettatori con il 3.6% nelle News e 145.000 (3.6%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 145.000 spettatori pari al 3.9%.

veronica gentili

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper fa compagnia a 1.177.000 spettatori (14.4%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.205.000 telespettatori con il 18.2%. Su Rai2 La Nave dei Sogni segna 408.000 spettatori con il 6%. Su Italia 1 CSI NY è la scelta di 218.000 spettatori con il 3.7% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 707.000 spettatori con il 6%. Su Rai 3 il TG delle 12 è stato seguito da 630.000 spettatori (9.2%), Ennio’s Dreams – Musica per i tuoi Occhi si porta al 3.2% con 327.000 spettatori e Geo è la scelta di 299.000 spettatori pari al 2.5% di share.

PIERO ANGELA

Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 148.000 spettatori con l’1.6% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 556.000 spettatori (4.8%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 251.000 spettatori con share del 5.3% nella prima parte e 411.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 140.000 spettatori (2%) e Alessandro Borghese – Celebrity Chef 184.000 (1.6%).

l’ora – inchiostro contro piombo 6

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Don Matteo intrattiene 1.203.000 spettatori (11.9%) nel primo episodio e 1.238.000 (15.3%) nel secondo, mentre Sei Sorelle fa compagnia a 954.000 spettatori (12.4%). Estate in Diretta informa 1.512.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.221.000 spettatori (18.9%), Una Vita ha convinto 1.966.000 spettatori con il 18.9% di share mentre Un altro Domani si porta al 17.1% con 1.500.000 spettatori. Terra Amara interessa a 1.333.000 spettatori (17.2%), Inga Lindstrom – Cuore Rubato a 831.000 spettatori con l’11%. Su Rai 2 il Giro d’Italia Donne interessa a 536.000 spettatori (5.1%), il Tour de France ha convinto 772.000 spettatori con il 9.2% di share nella prima parte e 1.204.000 (15.7%) nella seconda; Tuoreplay piace a 612.000 spettatori (8.4%).

PIERO ANGELA

Su Italia1 I Simpson intrattengono 562.000 spettatori (5%) nel primo episodio, 571.000 (5.6%) nel secondo e 570.000 (6.1%) nel terzo. I Griffin sono la scelta di 418.000 spettatori (5%) e NCIS Los Angeles intrattiene 319.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e 369.000 (5%) nel secondo. Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.023.000 spettatori (18.4%) e Overland 398.000 spettatori con il 5.4% di share; Geo Magazine registra 757.000 spettatori con il 9.7% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 777.000 spettatori con l’8% mentre TG4 – Diario di guerra informa 331.000 spettatori con 4.3% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha ottenuto 205.000 spettatori con il 2.5% e The Royals 176.000 (2.4%). Su TV8 Una Calda Estate è la scelta di 239.000 spettatori (3.1%).

l’ora – inchiostro contro piombo 2

Seconda Serata

Su Rai1 SuperQuark Natura convince 702.000 spettatori con il 10.9% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 355.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rai2 Il Mythonauta segna 221.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai 3 Fame d’Amore segna il 9.4% con 591.000 spettatori. Su Italia1 La Brea viene visto da una media di 511.000 ascoltatori con il 4.7% di share nel primo episodio e da 353.000 spettatori (5.5%) nel secondo. Su Rete4 Nemici Giurati ha segnato il 4.2% con 145.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.945.000 (24.8%)

Ore 20.00 3.555.000 (25.3%)

TG2

Ore 13.00 1.638.000 (14.5%)

Ore 20.30 1.168.000 (7.6%)

PIERO ANGELA

TG3

Ore 14.25 1.309.000 (13.2%)

Ore 19.00 1.375.000 (13.2%)

TG5

Ore 13.00 2.458.000 (21.6%)

Ore 20.00 2.591.000 (18.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.324.000 (14.1%)

Ore 18.30 438.000 (5.4%)

TG4

Ore 12.00 252.000 (3.7%)

Ore 18.55 415.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 501.000 (4.4%)

Ore 20.00 799.000 (5.6%)

l’ora – inchiostro contro piombo 1 l’ora – inchiostro contro piombo 4 l’ora – inchiostro contro piombo 7 l’ora – inchiostro contro piombo 3 PIERO ANGELA