PIPPITEL! - SU RAI1 LA PRIMA PUNTATA DE “I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 3” SEMINA IL “GRANDE FRATELLO VIP”: LA FICTION HA CONQUISTATO IL 21.8% DI SHARE CON OLTRE 4.4 MILIONI DI SPETTATORI – LE SORTI DEI VIPPONI DI SIGNORINI FRENANO AL 17.5% - SU ITALIA1 “ATTACCO AL POTERE 3” AL 7.2% - SU RAI3 "PRESADIRETTA" (6.6%), SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” (4.9%) – AMADEUS (20%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.9%), PALOMBA (5.2%), GRUBER (6.6%)

Nella serata di ieri, lunedì 20 settembre 2021, su Rai1 la prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha conquistato 4.496.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip – dalle 21:43 all’1:06 – ha incollato davanti al video 2.578.000 spettatori con uno share del 17.5% (Night dall’1:10 all’1:20 a 870.000 e il 21.8%, Live a 483.000 e il 13.9%). Su Rai2 Jumanji – Benvenuti nella giungla ha interessato 869.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Attacco al potere 3 ha raccolto 1.474.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rai3 Presadiretta è visto da 1.417.000 spettatori con il 6.6% (presentazione a 1.144.000 e il 4.8%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 788.000 spettatori (4.9%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare registra 341.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Il codice da Vinci segna 404.000 spettatori pari all’1.7%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 394.000 spettatori (1.8%). Sul 20 Next arriva a 351.000 spettatori (1.6%). Su RaiMovie Il cacciatore di indiani è visto da 341.000 spettatori (1.5%). Su RealTime Vite al Limite è la scelta di 313.000 spettatori (1.4%). Su SkySportCalcio la partita di Serie A Udinese-Napoli sigla 337.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.699.000 spettatori con il 20%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 3.265.000 spettatori pari al 13.9%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 816.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.152.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Via dei Matti n° 0 è visto da 1.042.000 spettatori (4.7%) e Un Posto al Sole da 1.690.000 spettatori (7.2%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.173.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 979.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.556.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 365.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 416.000 spettatori (1.8%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.799.000 spettatori pari al 21.7%, mentre Reazione a Catena è visto da 4.397.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.726.000 spettatori (14.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.686.000 spettatori (16.5%). Su Rai2 Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 316.000 spettatori (2.1%) e N.C.I.S. New Orleans 733.000 spettatori (3.6%).

Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 460.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.868.000 spettatori pari al 15.6%, mentre Blob segna 1.153.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 849.000 spettatori (4.1%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 116.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 171.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 314.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 691.000 spettatori (14.9%) nella presentazione dalle 7:11 alle 7:55 e 984.000 spettatori (20.4%) dalle 8:31 alle 9:50. A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Storie Italiane nella prima parte è seguito da 872.000 spettatori (19.8%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 531.000 spettatori con il 16.2% e Tg5 Mattina 1.058.000 spettatori con il 20.5%, mentre il debutto stagionale di Mattino Cinque ha raccolto 846.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte e 783.000 spettatori con il 17.8% nella seconda parte (I Saluti a 752.000 e il 17%). Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 159.000 spettatori (3.4%), mentre Tg2 Italia è visto da 150.000 spettatori (3.4%).

Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 60.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 105.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 121.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio. Su Rai3 Agorà convince 288.000 spettatori pari al 6% (presentazione a 298.000 e il 5.8%, Extra a 227.000 e il 5.2%). A seguire Elisir segna 328.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 The Closer ha raccolto 81.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 162.000 spettatori (3.4%) e Coffee Break di 125.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 803.000 spettatori (15.4%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.535.000 spettatori (15%). Su Canale5 Forum totalizza 1.353.000 spettatori con il 18.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 343.000 spettatori (6%) nella prima parte e 697.000 spettatori (7.4%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 148.000 spettatori (2.2%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 834.000 spettatori (6.8%) e Sport Mediaset a 1.008.000 spettatori (7.3%).

Su Rai3 il Tg3 delle 12 informa 957.000 spettatori (11.9%), Quante Storie conquista 667.000 spettatori (5.6%) e Passato e Presente arriva a 451.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 100.000 spettatori (1.9%) e, dopo il tg, Il Segreto 159.000 spettatori (1.5%). A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 545.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 213.000 spettatori con il 4% nella prima parte e 350.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 85.000 spettatori (1.1%) e 4 Hotel 158.000 spettatori (1.2%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.479.000 spettatori (12%) e Il Paradiso delle Signore – dalle 15:22 alle 16:07 – ha raccolto 1.543.000 spettatori (14.8%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Tutti a Scuola realizza un ascolto di 1.212.000 spettatori (13.1%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.317.000 spettatori (16.8%) e Una Vita 2.272.000 spettatori (17.9%), mentre Uomini e Donne sigla 2.290.000 spettatori pari al 20.7% (Finale a 1.951.000 e il 19.6%), Amici 2.064.000 spettatori (22.7%), Grande Fratello Vip 1.867.000 spettatori (21.4%) e Love Is In The Air 1.457.000 spettatori (16.8%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.156.000 spettatori pari al 13.6% nella presentazione dalle 17:35 alle 17:43 e 1.538.000 spettatori pari al 16% dalle 17:47 alle 18:28 (I Saluti di 7 minuti a 1.479.000 e il 13.3%). Su Rai2 Ore 14 conquista 509.000 spettatori con il 4.1%, mentre Detto Fatto incolla 481.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 610.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 633.000 spettatori (5.2%) nel secondo episodio e 499.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory ha conquistato 360.000 spettatori (3.4%) e Young Sheldon 348.000 spettatori (3.5%); alle 18:04 Grande Fratello Vip interessa 201.000 spettatori (2.1%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.415.000 spettatori (18.1%); Il Commissario Rex è seguito da 618.000 spettatori (6%) e a seguire Aspettando Geo arriva a 609.000 spettatori (6.8%) e Geo a 944.000 spettatori (9.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 680.000 spettatori con il 5.6%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 288.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Tagadà è visto da 240.000 spettatori (2.3%) e Tagadoc da 108.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Vite da Copertina raccoglie 87.000 spettatori pari all’1%.

Seconda Serata

Su Rai1 Sette Storie è seguito da 829.000 spettatori con uno share dell’8.6%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 337.000 spettatori pari all’11.5%. Su Rai2 The Circle segna 270.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 384.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Io Li Conoscevo Bene interessa 544.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Gone è stato scelto da 82.000 spettatori (2.1%). Su La7 TgLa7 informa 75.000 spettatori (1.1%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.166.000 (22.8%)

Ore 20.00 5.221.000 (24.7%)

TG2

Ore 13.00 1.789.000 (14%)

Ore 20.30 1.534.000 (6.7%)

TG3

Ore 14.25 1.546.000 (12.4%)

Ore 19.00 2.062.000 (13.9%)

TG5

Ore 13.00 2.690.000 (20.7%)

Ore 20.00 3.958.000 (18.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.366.000 (13.3%)

Ore 18.30 467.000 (4.1%)

TG4

Ore 12.00 298.000 (3.7%)

Ore 18.55 578.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 561.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.288.000 (6%)

