Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 15 marzo 2022 vedono, ancora una volta lo Speciale Tg1 mattutino, soprannominato ormai TeleMaggioni per la costante presenza della Direttrice Monica Maggioni in video, soccombere pesantemente alla concorrenza di Canale5. Se il "Tg1 edizione straordinaria" dalle 06.59 alle 9.02 si ferma al 17.8% di share con 1.013.000 spettatori, ecco che il Tg5 Prima Pagina totalizza il 19.4% con 744.000 spettatori dalle 06.00 alle 07.56, mentre il Tg5 dalle 07.59 alle 08.38 conquista addirittura la cifra esorbitante del 25.6% di share con 1.544.000 spettatori.

Traino ideale per Mattino Cinque News che, sempre su Canale5, raggiunge il 22.1% con 1.305.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 24.8% con 1.358.000 nella seconda. A conti fatti, con la prima mattina di Canale5 esponenzialmente favorita a tutto svantaggio di quella di Rai1, non è che la discussa sovraesposizione della Direttrice del Tg1 stia facendo suo malgrado il gioco di Mediaset?

A mezzogiorno, salva dal canto suo le castagne dal fuoco alla Rai l'exploit de I Fatti Vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi che, su Rai2, raduna l'8.8% con 630.000 spettatori nella prima parte e soprattutto il 9.9% con 1.046.000 nella seconda.

Se Monica Maggioni piange al mattino, Bianca Berlinguer non ride la sera, anzi. In prime time #Cartabianca su Rai3 si ferma al 4.5% di share con 897.000 spettatori, testa a testa con Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete4 e il suo 4.8% di share con 830.000 spettatori, e distaccata da diMartedì condotto da Giovanni Floris che, complice la corrispondenza d'amorosi sensi tra gli ospiti Pierluigi Bersani e Giuseppe Conte, prevale con il 6.5% di share con 1.338.000 spettatori.

Ma i blasonati e autoreferenziali conduttori dei talk show politici hanno molto su cui riflettere, essendo doppiati se non triplicati da Barbara D'Urso con il suo esordio su Italia1 alle redini de La pupa e il secchione che totalizza il 12.6% con 2.003.000 di spettatori, sul podio dei più visti dopo la fiction di Rai1 e il calcio della Champions su Canale5.

STUDIO BATTAGLIA VINCE COL 18.9% (4,2 MLN), LA PUPA E IL SECCHIONE PARTE DAL 12.62% (2 MLN)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 15 marzo 2022, su Rai1 l’esordio della fiction Studio Battaglia ha appassionato 4.183.000 spettatori pari al 18.91%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Manchester United vs Atletico Madrid ha raccolto davanti al video 3.469.000 spettatori pari al 14.42% di share (pre partita: 2.923.000 – 11.55%; post partita di 4 minuti: 2.369.000 – 11.65%).

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.318.000 spettatori pari al 7.37% di share (presentazione di 21 minuti: 1.422.000 – 5.6%). Su Italia 1 – dalle 21.30 all’1.17 – la prima puntata de La Pupa e il Secchione Show, con Barbara D’Urso, ha intrattenuto 2.003.000 spettatori con il 12.62% (pre show di 4 minuti e mezzo: 1.826.000 – 7.23%; qui la partenza di 2 anni fa, qui la partenza dello scorso anno, qui i confronti con tutte le premiere). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 897.000 spettatori pari ad uno share del 4.48% (presentazione: 859.000 -3.4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 830.000 spettatori con il 4.84% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.338.000 spettatori con uno share del 6.53% mentre DiMartedì Più segna 416.000 spettatori e il 5.22%. Su Tv8 Italia’s Got Talent segna 659.000 spettatori con il 3.23%. Sul Nove 40 Carati ha raccolto 283.000 spettatori con l’1.3%.

Su Rai4 I Miserabili registra 230.000 spettatori con l’1%. Su Iris Wyatt Eart ha ottenuto 337.000 spettatori con l’1.87%. Sul 20 Van Helsing arriva a 378.000 spettatori (1.75%). Su Rai4 I miserabili è visto da 230.000 spettatori (1%). Su Iris Wyatt Earp incolla 337.000 spettatori pari all’1.87%. Su RaiMovie L’ufficiale e la spia sigla 193.000 (0.84%). Su Real Time Primo Appuntamento ha ottenuto 401.000 spettatori con l’1.7%. Su Sky la partita di Champions League Manchester United vs Atletico Madrid ha conquistato 426.000 spettatori (1.78%).

Ascolti TV Access Prime Time

Record per NCIS (prima de La Pupa e senza Striscia) e Guess My Age (in valori assoluti).

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.394.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 3.724.000 spettatori con uno share del 15.14%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.278.000 spettatori con il 5.03%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.763.000 spettatori con il 7.03%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.261.000 spettatori (5.25%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.772.000 spettatori (6.97%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.108.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 1.119.000 spettatori (4.39%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.007.000 spettatori (7,94%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 475.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove la replica di Don’t Forget The Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 320.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

The Good Doctor cala al di sotto del 3%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.468.000 spettatori (21%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.870.000 spettatori (24.36%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.536.000 spettatori (16.17%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.891.000 spettatori (19.99%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 638.000 spettatori (3.37%) mentre The Good Doctor ha raccolto 655.000 spettatori (2.92%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 499.000 spettatori con il 2.82%.

CSI Miami ha ottenuto 620.000 spettatori (2.85%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.537.000 spettatori con il 12.13%. Blob segna 1.063.000 spettatori con il 4.68%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 919.000 individui all’ascolto (3.95%). Su La7 TGLA7 Speciale ha informato 655.000 spettatori (share del 4.47%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 335.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Little Big Italy registra 235.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Mattina

Boom Canale 5: il TG5 stacca il TG1 con oltre il 25%, la seconda parte di Mattino Cinque – col post GF Vip – al 24.75%.

Su Rai1 – dalle 6.59 alle 9.02 - TG1 Edizione Straordinaria ha raccolto 1.013.000 spettatori con il 17.76%. Uno Mattina dà il buongiorno a 997.000 telespettatori con il 17.17%. Storie Italiane ha ottenuto 933.000 spettatori (15.43%). Su Canale5 Prima Pagina segna 744.000 spettatori con il 19.37%. Il TG5 Mattina raccoglie 1.544.000 spettatori con il 25.63%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.305.000 spettatori con il 22.06%, nella prima parte, e 1.358.000 spettatori con il 24.75% nella seconda parte (I Saluti di 30 secondi: 1.059.000 – 18.97%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 273.000 spettatori con il 4.65%.

Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 147.000 spettatori (2.44%), nel primo episodio, e 162.000 spettatori (2.89%), nel secondo episodio. Chicago PD ha ottenuto 178.000 spettatori (3.07%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione segna 714.000 spettatori con il 12.04%. Agorà convince 420.000 spettatori pari al 7.04% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 373.000 spettatori con il 6.8%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 174.000 spettatori (3.15%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 141.000 spettatori con il 3%, nelle News, e 240.000 spettatori con il 4.01%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 245.000 spettatori pari al 4.42%.

Daytime Mezzogiorno

Merlino batte Elisir e Quante Storie.

Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.745.000 spettatori con il 15.72%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.671.000 telespettatori con il 20%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 630.000 spettatori (8.81%), nella prima parte, e 1.046.000 spettatori (9.92%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 262.000 spettatori con il 3.39%. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset ha ottenuto 644.000 spettatori con il 4.61% (Extra: 548.000 – 3.81%). Su Rai3 Elisir segna 317.000 spettatori con il 4.79% (presentazione: 236.000 – 4.19%).

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 807.000 spettatori (9.15%). Quante Storie ha raccolto 606.000 spettatori (4.72%). Passato e Presente ha interessato 483.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 252.000 spettatori con il 3.95%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 176.000 spettatori con l’1.58%. La Signora in Giallo ha ottenut 681. 000 (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 429.000 spettatori con share del 6.41% nella prima parte, e 621.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Infante in netta crescita.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.799.000 spettatori pari al 14.37% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.101.000 spettatori con il 19.75%. Dopo il TG1 Economia (1.600.000 – 15.43%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.675.000 spettatori (15.68%), nella presentazione, e 2.083.000 spettatori (16.31%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.457.000 spettatori con il 17.25%. Una Vita ha convinto 2.467.000 spettatori con il 18.17% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.836.000 spettatori con il 23.88% (finale: 2.198.000 – 20.13%). Il daytime di Amici ha interessato 1.899.000 spettatori con il 18%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.636.000 spettatori pari al 15.6% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.551.000 spettatori con il 13.88%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.36, e 1.939.000 spettatori con il 15.37% (Saluti: 1.946.000 – 13.49%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 710.000 spettatori con il 5.35%. Detto Fatto ha ottenuto 404.000 spettatori con il 3.75%. Speciale TG2 ha interessato 369.000 spettatori con il 2.75%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 555.000 spettatori (3.95%), nel primo episodio, 633.000 spettatori (4.72%), nel secondo episodio, e 551.000 spettatori (4.31%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato 411.000 spettatori con il 3.68%.

The Goldbergs segna 251.000 spettatori (2.38%). Due Uomini e Mezzo ha interessato 273.000 spettatori con il 2.24%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.192.000 spettatori con il 15.65%. TG3 Speciale ha coinvolto 635.000 spettatori pari al 5.74%. Aspettando Geo… ha raccolto 822.000 spettatori con il 7.79%. Geo ha registrato 1.387.000 spettatori con il 10.75%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 785.000 spettatori con il 6.03%. TG4 Diario di Guerra raccoglie 432.000 spettatori con il 4.02%. Su La7 Tagadà interessato 476.000 spettatori con il 4.19% (presentazione. 518.000 – 3.85%). Tagadà Focus ha raccolto 455.000 spettatori con il 4.4%. Su TV8 il film La Melodia del Mio Cuore ha raccolto 185.000 spettatori con l’1.7%.

Seconda Serata

I Griffin, dopo La Pupa, superano l’11%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 947.000 spettatori con il 10.25% di share. Su Canale 5 Champions League Live ha totalizzato una media di 1.104.000 spettatori pari ad uno share del 7.28%. X Style segna 321.000 spettatori e il 3.81%. Su Rai2 Tonica segna 280.000 spettatori con il 4.46%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 424.000 spettatori con il 5.44%. Su Italia1 la serie animata I Griffin è visto da 426.000 spettatori (11.55%), nel primo episodio, e 347.000 spettatori (11.85%), nella prima parte del secondo episodio. Su Rete 4 il film Evil Nanny Una Famiglia In Pericolo è stato scelto da 143.000 spettatori con il 3.52% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.574.000 (24.92%)

Ore 20.00 5.788.000 (25.02%)

TG2

Ore 13.00 2.102.000 (15.73%)

Ore 20.30 1.515.000 (6.11%)

TG3

Ore 14.25 1.421.000 (10.58%)

Ore 19.00 2.171.000 (11.75%)

TG5

Ore 13.00 2.887.000 (21.33%)

Ore 20.00 4.701.000 (20.26%) Prima Pagina 4.206.000 (19.64%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.107.000 (10.62%)

Ore 18.30 715.000 (4.79%)

TG4

Ore 12.00 287.000 (3.36%)

Ore 18.55 797.000 (4.19%)

TGLA7

Ore 13.30 728.000 (5.09%)

Ore 20.00 1.413.000 (6.05%)

