PIPPITEL! - SU RAI1 LA PRIMA SERATA DEI "SEAT MUSIC AWARDS 2021" VA BENE, MA NON BENISSIMO: POCO PIÙ DI 3 MILIONI DI SPETTATORI E IL 19.8% DI SHARE - SU CANALE 5 IL FILM "PELÈ" INCHIODA AL 10.8% - SU RETE4 "DRITTO E ROVESCIO" SI PORTA A CASA IL 7.6%. SU LA7 "ATLANTIDE" SULL’11 SETTEMBRE AL 4.8% - PAPERE (14.1%) , GENTILI (5.7%), PARENZO - DE GREGORIO (5.3%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

music awards 2021 5

Nella serata di ieri, giovedì 9 settembre 2021, su Rai1 la prima serata dei Seat Music Awards 2021 – dalle 21.07 alle 0.39 – ha appassionato 3.153.000 spettatori pari al 19.8% (presentazione dalle 20.41 alle 21.02: 3.741.000 – 18.1%; qui i dati dello scorso anno). Su Canale 5 il film Pelè ha raccolto davanti al video 1.919.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 in prima visione la stagione 18 di NCIS ha interessato 1.146.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.322.000 spettatori (6.3%).

film pele' 4

A seguire la quinta stagione di Chicago Med debutta con 963.000 spettatori e il 5.7%. Su Rai3 la pellicola in prima visione La Favorita ha raccolto davanti al video 876.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.103.000 spettatori con il 7.6% di share. Su La7 Atlantide sull’11 Settembre ha registrato 754.000 spettatori con uno share del 4.8%. Su Tv8 la fiction I Delitti del BarLume (episodio Mare Forza Quattro) segna 335.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove 11 Settembre – Io C’Ero ha raccolto 633.000 spettatori con il 3.2%. Sul 20 il film Tartarughe Ninja segna 219.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai4 Escape Plan 3 – L’Ultima Sfida registra 354.000 spettatori con l’1.8%. Su Iris 48 ore ha ottenuto 305.000 spettatori con l’1.6%.

Ascolti TV Access Prime Time

Upas al 7.1%.

la favorita

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.949.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 987.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.027.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema raccoglie 1.012.000 spettatori (5%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.478.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.062.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.210.000 spettatori (5.7%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.111.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 389.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 451.000 spettatori con il 2.2%. Su Real Time in prima tv Cortesie per gli Ospiti raccoglie 313.000 spettatori e l’1.5%.

dritto e rovescio

Preserale

Col traino di Un Milione di Piccole Cose, NCIS Los Angeles deve accontentarsi del 3.8% (mentre Rai Sport con la Pallavolo è al 3.2%).

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.281.000 spettatori (21.3%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.743.000 spettatori (25.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.281.000 spettatori (12.4%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.116.000 spettatori (15%). Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 296.000 spettatori (2.3%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto 672.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 352.000 spettatori con il 2.9%.

music awards 2021 3

CSI ha ottenuto 474.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.329.000 spettatori con il 14.5%. Blob segna 797.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 788.000 individui all’ascolto (4.3%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 79.000 spettatori (share dello 0.8%), nel primo episodio, e 98.000 spettatori (share dello 0.7%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 318.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai Sport il Campionato Europeo di Pallavolo con Repubblica Ceca-Italia raccoglie 551.000 spettatori con il 3.2%.

Daytime Mattina

Dedicato leader col 15.5%.

film pele'

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 828.000 telespettatori con il 17%. Dedicato ha ottenuto 714.000 spettatori (15.5%). Su Canale5 l’appuntamento con Morning News ha intrattenuto 781.000 spettatori con il 15.5%, nella prima parte, e 624.000 spettatori con il 13.6% nella seconda parte. Su Rai 2 Desperate Housewives ha raccolto 100.000 spettatori con il 2%, nel primo episodio, e 106.000 spettatori con il 2.3%, nel secondo episodio. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 97.000 spettatori (2%).

music awards 2021 7

Su Rai3 Agorà convince 338.000 spettatori pari al 6.6% di share (presentazione: 319.000 – 5.7%). A seguire Agorà Extra ha raccolto 263.000 spettatori con il 5.8%. Elisir segna 336.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 8 registra una media di 141.000 spettatori (3.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 161.000 spettatori con il 3.3%. A seguire Coffee Break ha informato 159.000 spettatori pari al 3.5%.

Daytime Mezzogiorno

Merlino supera il 5% nella prima parte.

Su Rai1 Don Matteo ha ottenuto 852.000 spettatori con il 12.8%, nel primo episodio, e 1.613.000 spettatori con il 14.1%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.187.000 telespettatori con il 16.1%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 464.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 170.000 spettatori con il 2.5%.

film pele' 3

Sport Mediaset ha ottenuto 1.060.000 spettatori con il 7.8%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 825.000 spettatori (10.2%). Quante Storie ha raccolto 720.000 spettatori (6.9%). Storie in Movimento ha interessato 519.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 92.000 spettatori con l’1.7%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 166.000 spettatori con l’1.6%. La Signora in Giallo ha ottenuto 458.000 (3.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 282.000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte, e 344.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

veronica gentili 2

Daytime Pomeriggio

In calo Pomeriggio Cinque.

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha convinto 1.361.000 spettatori pari all’11% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.072.000 spettatori con il 10.7%. Estate in Diretta ha raccolto 1.134.000 spettatori con il 12.9%, nella prima parte, e 1.385.000 spettatori con il 16.4%, nella seconda parte (tra le due parti il TG1: 1.134.000 – 13.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.534.000 spettatori con il 18.5%. Una Vita ha convinto 2.275.000 spettatori con il 18.1% di share. A seguire il doppio episodio di Brave and The Beautiful ha ottenuto 1.841.000 spettatori con il 18.7%.

music awards 2021 2

Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.463.000 spettatori pari al 17.6% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.051.000 spettatori con il 13.1%, nella prima parte in onda dalle 17.35 alle 17.56, e 1.186.000 spettatori con il 13.6% nella seconda parte (Saluti: 1.092.000 – 11.8%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 539.000 spettatori con il 4.3%, nel primo episodio, e 641.000 spettatori con il 6.2%, nel secondo episodio. Tutto per la Mia Famiglia ha ottenuto 449.000 spettatori con il 5.1%.

music awards 2021 1

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 640.000 spettatori (4.7%), nel primo episodio, e 688.000 spettatori (5.4%), nel secondo episodio. I Griffin ha raccolto 569.000 spettatori (4.9%), nel primo episodio, e 445.000 spettatori (4.3%), nel secondo episodio. Big Bang Theory segna 339.000 spettatori (3.5%). Friends ha appassionato 139.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.565.000 spettatori con il 19.2%.

Il Commissario Rex ha coinvolto 484.000 spettatori pari al 4.9%. Aspettando Geo… ha raccolto 418.000 spettatori con il 4.8%. Geo ha registrato 730.000 spettatori con l’8.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 725.000 spettatori con il 6.1%. Su La7 il film L’Oro di Mackenna ha interessato 145.000 spettatori (share dell’1.5%). Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 101.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai4 Supernatural segna 144.000 spettatori (1.2%), nel primo episodio, e 115.000 spettatori (1.1%), nel secondo episodio.

Seconda Serata

Cose Nostre al 9.9%.

paperissima

Su Rai1 Cose Nostre è stato seguito da 393.000 spettatori con il 9.9% di share. Su Canale 5 42 – La Vera Storia di una Leggenda Americana ha totalizzato una media di 368.000 spettatori pari ad uno share del 6.9%. Su Rai2 Delitti in Paradiso segna 621.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai 3 Ossi di Seppia segna 251.000 spettatori con l’1.9% e 272.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 13 Hours è visto da 214.000 spettatori (3.8%). Su Rete 4 Roger Waters: The Wall è stato scelto da 134.000 spettatori con il 3.8% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.101.000 (22.5%)

Ore 20.00 4.695.000 (25.2%)

TG2

Ore 13.00 1.719.000 (13.3%)

Ore 20.30 1.655.000 (8.1%)

TG3

Ore 14.25 1.536.000 (12.8%)

Ore 19.00 1.728.000 (13.5%)

TG5

Ore 13.00 2.730.000 (20.7%)

Ore 20.00 3.384.000 (17.8%)

STUDIO APERTO

david parenzo concita de gregorio

Ore 12.25 1.415.000 (13.6%)

Ore 18.30 503.000 (5.2%)

TG4

Ore 12.00 326.000 (4.1%)

Ore 18.55 532.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 502.000 (3.7%)

Ore 20.00 969.000 (5.1%)