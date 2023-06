PIPPITEL! SU RAI1 LA SEMIFINALE DI UEFA NATIONS LEAGUE SPAGNA-ITALIA SI PAPPA TUTTO E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON 33.5% DI SHARE E 6.5 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 LA SERIE “LA RAGAZZA E L'UFFICIALE” SI FERMA AL 10.9% - SU RETE4 BENE “DRITTO E ROVESCIO” ALL’8.4% - SU LA7 LO SPECIALE DI “PIAZZAPULITA” SUI NAUFRAGI DEI MIGRANTI RACIMOLA IL 3.3% - “PAPERISSIMA SPRINT” (12.5%). DAMILANO (6.6%) GRUBER (6.2%), PALOMBA (5%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 15 giugno 2023 vedono i palinsesti tornare alla normalità dopo le varie giornate dedicate al lutto per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Su Rai1, la semifinale di UEFA Nations League disputata tra Spagna e Italia ha totalizzato una media di 6.539.000 spettatori con il 33.5% di share, mentre la serie La Ragazza e l'ufficiale, su Canale5, si è fermata al 10.9% con 1.751.000 individui all'ascolto.

Bene Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 con i suoi 1.107.000 affezionati pari all'8.4%. Lo Speciale di Piazza Pulita sui naufragi dei migranti, su La7, ha raccolto il 3.3% con 607.000 individui all'ascolto. Vediamo, per numero di spettatori, la classifica dei programmi di prima serata:

Spagna-Italia (Rai1) - 6.539.000

La ragazza e l'ufficiale (Canale5) - 1.751.000

Dritto e Rovescio (Rete4) - 976.000

Chicago Fire (Italia1) - 976.000

Qualcosa di speciale (Rai2) - 889.000

Speciale Piazza Pulita (La7) - 607.000

Spagna-Italia (Sky Sport Uno) - 402.000

Donne, regole... e tanti guai (Tv8) - 366.000

Le donne di Pasolini (Rai3) - 365.000

Killers (Nove) - 358.000

In access prime time, su Canale 5 la nuova stagione di Paperissima Sprint debutta, contro la partita della Nazionale, con una media di 2.425.000 spettatori e il 12.5%, mentre per l'approfondimento, su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano sigla il 6.6%, su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber segna il 6.2%, su Rete4 Barbara Palombelli con Stasera Italia il 5% e il 4.6%, e su Rai2 Tg2 Post il 4.1%.

Seppur a tardissima notte, dopo l'una, qualcuno si è degnato di rendere omaggio a Francesco Nuti, nel caso specifico Rete4 che ha trasmesso Tutta colpa del paradiso che lo vedeva a fianco di Ornella Muti, totalizzando un buon 4.3% con 143.000 spettatori.

piazzapulita

A mezzogiorno, su Rai2, I Fatti vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi volano all'11.4% nella seconda parte, mentre in fascia pomeridiana, Ore14 con Milo Infante su Rai2 supera nuovamente l'8% (in uno slot che una volta faceva il 3% di media) mentre, su Rai1, Alberto Matano con La vita in diretta arriva alla cifra record del 27.0% di share con 2.281.000 spettatori. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Calcio- Nations League Spagna-Italia 6.539.000 (33.5%). Canale5: La Ragazza e l’Ufficiale 1.751.000 (10.9%). Rai2: Qualcosa di Speciale 889.000 (5.1%). Italia1: Chicago Fire 976.000 (5.2%). Rai3: Le Donne di Pasolini 365.000 (2.2%). Rete4: Dritto e Rovescio 1.107.000 (8.4%), presentazione 1.072.00 (5.4%). La7: Speciale Piazza Pulita – L’Abisso 607.000 (3.3%). Tv8: Donne, regole… e tanti guai!366.000 (2.1%). Nove: Killers 358.000 (2%). Sky Sport Uno: Calcio - Nations League Spagna-Italia 402.000 spettatori (2.1%).

Access Prime Time

Canale5: Paperissima Sprint 2.425.000 (12.5%). Rai2: Tg2 Post 823.000 (4.1%). Italia1: NCIS 928.000 (4.9%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.185.000 (6.6%), Un Posto al Sole 1.612.000 (8.1%). Rete4: Stasera Italia 888.000 (5%), nella prima parte, 906.000 (4.6%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.201.000 (6.2%). Tv8: 4 Hotel 397.000 (2.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 268.000 (1.4%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.430.000 (23.4%), L’Eredità 3.430.000 (25.8%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida1.588.000 (16.6%), Caduta Libera 2.387.000 (19%). Rai2: Hawaii Five O 483.000 (4.1%), NCIS 673.000 (4.3%). Italia1: Studio Aperto Mag 339.000 (3%), CSI 377.000 (2.5%). Rai3: Tgr 2.016.000 (14.2%). Blob 844.000 (5.3%), Via dei Matti N 0770.000 (4.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 668.000 (4.1%). La7: Lingo – La Prima Sfida 122.000 (1.3%), Lingo – Parole in Gioco 226.000 (1.9%). Tv8: 4 Ristoranti 268.000 (2%). Nove: Cash or Trash 445.000 (3.2%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 828.000 (9.9%). Canale5: Station 19 434.000 (7.4%). Rai2: Digitalworld 324.000 (3.1%). Shake 190.000 (2.4%), nel primo episodio, 136.00 (2.3%) nel secondo. Rai3: 100 Opere Tornano a Casa 251.000 (2.5%), Tg3 Linea Notte 259.000 (4.2%). Italia1: Chicago Med 647.000 (6.7%), The Cleaning Lady207.000 (5.2%) nel primo episodio, 139.000 (5.4%) nel secondo. Rete4: Tutta Colpa del Paradiso 143.000 (4.3%). La7: Ipotesi di Reato 187.000 (2.3%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 273.000 (11%), Tg1 Ore 7.00 488.000 (13.3%), TgUnoMattina 682.000 (15%), Tg1 Ore 8.00 927.000 (19.2%), Uno Mattina 702.000 (16.3%), Storie Italiane (prima parte) 842.000 (20.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 588.000 (19.3%), Tg5 Mattina 1.199.000 (24.8%), Mattino Cinque News 973.000 (21.9%) nella prima parte, 888.000 (21.2%) nella seconda. Rai2: Gli Italians 72.000 (1.5%), Radio 2 Social Club 242.000 (5.6%).

Italia1: Chicago Fire 138.000 (3.1%), CSI: NY 170.000 (4%). Rai3: Buongiorno Italia 534.000 (14.6%), Tgr Buongiorno Regione 686.000 (15.3%), Agorà (presentazione) 303.000 (6.2%), Agorà 299.000 (6.7%), Agorà Extra 176.000 (4.2%). Rai3: Rai Parlamento Speciale 81.000 (1.9%). Rete4: Un Detective in Corsia 94.000 (2.3%). La7: Omnibus (News) 138.000 (3.8%), Omnibus (Dibattito) 162.000 (3.5%), Coffee Break 168.000 (4%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.008.000 (17%), Camper 1.386.000 (12.9%). Canale5: Forum 1.201.000 (17.5%), Rai2: I Fatti Vostri 523.000 (9.5%) nella prima parte, 1.029.000 (11.4%) nella seconda. Italia1: CSI: NY 241.000 (3.9%), Sport Mediaset 782.000 (6.5%), Extra 510.000 (4.2%). Rai3: Doc Martin 138.000 (2.6%), Tg3 Ore 12.00 629.000 (8.3%), Quante Storie 466.000 (4.2%), Passato e Presente 412.000 (3.4%). Rete4: Carabinieri 4 95.000 (2%), Il Segreto 174.000 (1.9%), La Signora in Giallo 555.000 (4.7%). La7: L’Aria che Tira 278.000 (5.4%), L’Aria che Tira (Oggi) 433.000 (4.4%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.114.000 (17.4%), Oggi è un Altro Giorno 1.524.000 (16.4%), presentazione 1.457.000 (12.6%), Sei Sorelle 1.032.000 (13.9%), Tg1 1.367.000 (18.5%), La Vita in Diretta 2.281.000 (27%), presentazione 1.842.000 (23.9%). Canale5: Beautiful 2.703.000 (22.2%), Terra Amara 2.525.000 (22.3%), La Promessa 1.909.000 (20.7%), L’Isola dei Famosi 171.342.000 (17.3%), Un Altro Domani 1.175.000 (15.8%), Tata Giramondo: Missione Canada 985.000 (12.2%). Rai2: Ore 14 850.000 (8.1%), Squadra Speciale Cobra 11 409.000 (5.1%) nel primo episodio, 507.000 (6.9%) nel secondo.

Italia1: I Simpson 498.000 (4.1%) nel primo episodio, 478.000 (4.3%) nel secondo, 467.000 (4.5%) nel terzo, I Griffin 337.000 (3.7%), Magnum P.I. 229.000 (2.9%) nel primo episodio, 266.000 (3.6%) nel secondo, Person of Interest 185.000 (2.3%). Rai3: TGR 2.008.000 (16.9%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 259.000 (3.2%), Geo Magazine 698.000 (7.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 508.000 (4.8%), Tg4 Diario del Giorno 391.000 (5%). La7: Tagadà (presentazione) 388.000 (3.5%), Tagadà 371.000 (4.4%), Tagadà (Focus): 302.000 (4.1%), C’era una volta il Novecento 136.000 (1.7%). Tv8: Come un Padre 227.000 (3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.836.000 (23.2%)

20.00 - 4.053.000 (25.1%)

TG2

13.00 - 1.733.000 (14.9%)

20.30 - 1.147.000 (6.3%)

TG3

14.25 - 1.331.000 (12.1%)

19.00 - 1.372.000 (11.8%)

TG4

11.55 - 315.000 (4.4%)

18.55 - 490.000 (4.1%)

TG5

13.00 2.924.000 (24.8%)

20.00 3.563.000 (21.5%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 1.146.000 (12.1%)

18.30 461.000 (5%)

TGLA7

13.30 606.000 (5%)

20.00 1.048.000 (6.3%)

