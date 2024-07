PIPPITEL! - SU RAI1 LA SERIE TRANSALPINA “SOPHIE CROSS 2 – VERITÀ NASCOSTE” PIACE POCO E RACIMOLA IL 10.8% DI SHARE CON 1.5 MILIONI DI SPETTATORI. LA FICTION VIENE SUPERATA DALLA REPLICA DI “CIAO DARWIN 9” CHE CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 15.9% DI SHARE CON 1.7 MILIONI DI PIPPAROLI IN ATTESA DI MADRE NATURA - SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” AL 9% - SU LA7 APRILE-TELESE IN PRIMA SERATA AL 6.6% - “TECHETECHETÈ” (16%), “PAPERISSIMA SPRINT” (15.4%), BARRA-POLETTI (4.8%), APRILE-TELESE IN ACCESS (7.9%)

Maria Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 23 luglio 2024, su Rai1 la serie transalpina Sophie Cross 2 – Verità Nascoste ha interessato 1.502.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha conquistato 1.708.000 spettatori con uno share del 15.9% (Highlights: 642.000 – 15.6%).

Su Rai2 il documentario Generazione di Fenomeni intrattiene 546.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 969.000 spettatori pari al 9% (presentazione dalle 21.17 alle 21.35: 969.000 – 9%). Su Rai3 Filorosso – Revolution segna 655.000 spettatori con il 4.2%, nella presentazione dalle 21.18 alle 21.57, e 490.000 spettatori e il 4.1%, dalle 21.57 alle 0.00. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza un a.m. di 539.000 spettatori (4.1%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 962.000 spettatori e il 6.6%.

Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 554.000 spettatori con il 3.8% (episodio in replica in seconda serata: 366.000 – 3.6%). Sul Nove Ip Man 3 raduna 332.000 spettatori (2.4%). Sul 20 Pacific Rim: La Rivolta arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 The Reef: Intrappolate è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Il grande giorno di Jim Flagg è seguito da .000 spettatori pari al %. Su Rai Premium La Sposa sigla .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Pif al 6.9%.

Su Rai1 Techetchetè ha ottenuto 2.598.000 spettatori con il 16%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.491.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rai2 TG2 Post raduna 637.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.119.000 spettatori (7%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 1.067.000 spettatori (6.9%) e Un Posto al Sole appassiona 1.518.000 spettatori (9.2%).

marianna aprile luca telese

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 683.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 775.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.292.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 413.000 spettatori pari al 2.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 613.000 spettatori (3.8%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie .000 spettatori (%).

Preserale

La replica di The Wall accorcia le distanze da Reazione a Catena.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.973.000 spettatori pari al 21.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.825.000 spettatori pari al 23.9%. Su Canale5, in replica, The Wal – Protagonisti ha intrattenuto 1.273.000 spettatori (15%), mentre The Wall ha convinto 1.893.000 spettatori (17%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (389.000 – 4.6%), N.C.I.S. – Los Angeles totalizza 355.000 spettatori con il 3.3% e S.W.A.T. 435.000 spettatori con il 3.2%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 265.000 spettatori (2.7%) e FBI: Most Wanted raccoglie 362.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.875.000 spettatori (15%). A seguire Blob segna 732.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara interessa 523.000 spettatori (3.8%). Su La7 Padre Brown raduna 161.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 278.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 440.000 spettatori con il 3.4%.

Daytime Mattina

Meglio del solito la mattina di Canale 5.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 456.000 spettatori con il 12.5% e il TG1 delle 8 è seguito da 906.000 spettatori con il 20.2%. A seguire Unomattina Estate intrattiene 663.000 spettatori con il 17%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 627.000 spettatori con il 22.6% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.089.000 spettatori con il 24.3%. A seguire Morning News raccoglie 867.000 spettatori con il 21% nella prima parte e 639.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte.

Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 157.000 spettatori (3.9%), mentre TG2 Dossier arriva a 135.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Station 19 sigla 73.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 145.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 152.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (163.000 – 3.6%), Agorà Estate intrattiene 195.000 spettatori (4.6%) e 97.000 spettatori (2.5%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 106.000 spettatori (2.9%).

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 49.000 spettatori (1.1%) e Love is in the air è visto da 71.000 spettatori (1.7%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 161.000 spettatori (4.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 143.000 spettatori (4.3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 238.000 spettatori (5.7%), di 177.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 182.000 spettatori (5%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 845.000 spettatori (16.4%), mentre Camper arriva a 1.480.000 spettatori (16.6%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.157.000 spettatori con il 18%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (167.000 – 4.1%), La nave dei sogni raduna 362.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 212.000 spettatori (3.6%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 644.000 spettatori (5.8%) e 371.000 spettatori (3.3%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 179.000 spettatori (3.8%) e il TG3 delle 12 informa 489.000 spettatori (7.3%).

A seguire Quante Storie conquista 509.000 spettatori (6%) nella prima parte e 466.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 491.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore totalizza 82.000 spettatori pari all’1.8%. Dopo il TG, Un Detective in Corsia raduna 277.000 spettatori pari al 2.7%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 335.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte e 450.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 141.000 spettatori (2.5%) e 4 Ristoranti 281.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 186.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 197.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

La Promessa tocca il 21.7%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.354.000 – 21.1%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.170.000 spettatori con l’11.6% nel primo episodio, 1.083.000 spettatori con il 13.9% nel secondo episodio più lungo. Dopo una breve edizione del TG1 (1.069.000 – 15.3%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.363.000 spettatori con il 19.4% nella presentazione e di 1.578.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.084.000 spettatori pari al 18.5%, Endless Love incolla davanti al video 1.990.000 spettatori pari al 19.2%, The Family raduna 1.800.000 spettatori pari al 20.2% e La Promessa segna 1.572.000 spettatori pari al 21.7%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.226.000 spettatori pari al 17.5% nella prima parte e 1.139.000 spettatori pari al 15.1% nella seconda parte (I Saluti a 1.045.000 e il 12.7%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (459.000 – 4.1%), Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 263.000 (2.5%) e 276.000 spettatori (3.1%). A seguire Squadra Speciale Stoccarda totalizza 176.000 spettatori pari al 2.4%. Squadra Speciale Colonia intercetta 201.000 (2.9%) e 165.000 (2.3%) individui all’ascolto. Su Italia1 Backstage Cornetto Battiti Live segna 342.000 spettatori e il 3.1%. I Simpson ha raccolto 374.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio, e 380.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio.

La serie animata I Griffin ha interessato 335.000 spettatori (3.7%). A seguire Lethal Weapon raduna 215.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 239.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 221.000 spettatori (3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.169.000 spettatori (19.8%), mentre Il Provinciale coinvolge 486.000 spettatori (5.9%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 421.000 spettatori (5.9%) e Overland interessa 605.000 spettatori (8.5%). A seguire Geo Magazine conquista 749.000 spettatori (9.2%).

Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 704.000 spettatori con il 7.2%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 408.000 spettatori con il 5.4%. A seguire Catlow sigla 264.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 230.000 spettatori pari al 2.7%, mentre I Kennedy arriva a 144.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 Inganno Seducente segna 248.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Little Big Italy raduna 189.000 spettatori (2.3%).

Seconda Serata

Su Rai1 Il mondo con gli occhi di Overland è scelto da 498.000 spettatori con il 6.2%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 461.000 spettatori (14.1%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio raccoglie 297.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Zelig Lab segna 263.000 e 166.000 spettatori con il 7.7% e il 6.6%. Su Rai3 TG3 Linea Notte Estate raduna 278.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Il caso Thomas Crawford è la scelta di 123.000 spettatori (2.6%). Su La7 E’ solo l’inizio è visto da 180.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 Sex and the City segna 139.000 (2.4%), 96.000 (2.3%), 93.000 (3%), 82.000 (3.6%) spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.793.000 (24.5%)

Ore 20:00 3.124.000 (22.1%)

TG2

Ore 13:00 1.326.000 (12.4%)

Ore 20:30 985.000 (6.2%)

TG3

Ore 14:25 1.540.000 (15.3%)

Ore 19:00 1.357.000 (13%)

TG5

Ore 13:00 2.569.000 (23.8%)

Ore 20:00 2.775.000 (19.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.143.000 (12.7%)

Ore 18:30 326.000 (3.9%)

TG4

Ore 11:55 291.000 (4.4%)

Ore 18:55 482.000 (4.6%)

TGLA7

Ore 13:30 667.000 (5.9%)

Ore 20:00 1.088.000 (7.5%)