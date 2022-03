PIPPITEL! SU RAI1 LA TRISTISSIMA NAZIONALE, GIÀ FUORI DAL MONDIALE, CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.6% DI SHARE E 5.2 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “IL DIAVOLO VESTE PRADA” (12%), IL CUCCUZZARO DI “STASERA TUTTO È POSSIBILE” (11%). CALA ANCORA “LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW” (8.2%). IL RITORNO DI ORSINI SU RAI3 NON FA FARE IL BOTTO A “CARTABIANCA” (5.8%). SU RETE4 “FUORI DAL CORO” (5.6%), SU LA7 “DIMARTEDÌ” (6.1%) – “STRISCIA” (15.4%), PALOMBA (4.5%), GRUBER (6.1%) – NELLA NOTTE BOOM DEI “LUNATICI” CHE TOCCANO IL 7.3%

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

donnarumma turchia italia

Nella serata di ieri, martedì 29 marzo 2022, su Rai1 la partita tra le escluse ai Mondiali Turchia-Italia ha conquistato 5.206.000 spettatori pari al 21.6% di share (primo tempo a 5.487.000 e il 22.3%, secondo tempo a 4.939.000 e il 20.9%). Su Canale5 Il diavolo veste Prada ha incollato davanti al video 2.487.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile, in onda dalle 21:45 alle 00:22, arriva a 1.986.000 spettatori pari all’11% (presentazione a 1.883.000 e il 7.6%). Su Italia1 La Pupa e il Secchione Show dalle 21:43 alle 1:18 ha raccolto 1.228.000 spettatori con l’8.2% (presentazione a 1.465.000 e il 5.9%). Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 1.128.000 spettatori con il 5.8% (presentazione a 1.086.000 e il 4.4%).

il diavolo veste prada

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 947.000 spettatori (5.6%). Su La7 DiMartedì registra 1.236.000 spettatori pari al 6.1% (DiMartedì Più a 563.000 e il 5.4%). Su Tv8 Italia’s Got Talent – Special Edition segna 419.000 spettatori (2%). Sul Nove Solo 2 ore è visto da 360.000 spettatori (1.6%). Sul 20 The Time Machine arriva a 358.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 Jailbirds incolla 328.000 spettatori (1.4%). Su Iris Quel maledetto colpo al Rio Grande Express è la scelta di 454.000 spettatori pari all’1.9%. Su RaiPremium Ransom raccoglie 355.000 spettatori (1.6%). Su RealTime Primo Appuntamento sigla 387.000 spettatori (1.7%).

Access Prime Time

In salita Cortesie per gli Ospiti Ristorante con la seconda puntata.

TURCHIA ITALIA

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.771.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.380.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.490.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.293.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole da 1.829.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.046.000 individui all’ascolto (4.5%) nella prima parte e 979.000 spettatori (4%) nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.539.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 428.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 338.000 spettatori (1.4%). Su La5 Uomini e Donne arriva a 391.000 spettatori pari all’1.8% (Finale a 343.000 e l’1.4%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti Ristorante segna 342.000 spettatori (1.4%).

stasera tutto e' possibile 2

Preserale

Avanti un Altro ripiomba al di sotto del 20%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.009.000 spettatori pari al 21.8%, mentre L’Eredità è visto da 4.502.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.905.000 spettatori (14.3%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.187.000 spettatori (18.4%). Su Rai2 The Good Doctor raccoglie 601.000 spettatori (2.9%).

TURCHIA ITALIA

Su Italia1 La Pupa e il Secchione Short è visto da 372.000 spettatori (2.1%) e C.S.I. Miami da 608.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.414.000 spettatori pari al 12.6%, mentre Blob segna 951.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 773.000 spettatori (3.6%). Su La7 TgLa7 Speciale dalle 17 alle 19:50 ha totalizzato 490.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 MasterChef ha conquistato 204.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 251.000 spettatori (1.5%).

il diavolo veste prada 1

Daytime Mattina

Radio2 Social Club tocca il 5%.

Su Rai1 Tg1 – Edizione Straordinaria interessa 872.000 spettatori (16.5%), mentre Unomattina è visto da 851.000 spettatori (16.5%); in mezzo il Tg1 delle 8 a 1.149.000 spettatori (20.5%). A seguire la prima parte di Storie Italiane è seguita da 774.000 spettatori (15.7%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 539.000 spettatori con il 16% e Tg5 Mattina 1.296.000 spettatori con il 23.1%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 1.030.000 spettatori con il 19.1% nella prima parte e 871.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte. Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 263.000 spettatori (5%), mentre Tg2 Italia arriva a 198.000 spettatori (4%) e Tg2 Flash a 223.000 spettatori (4.4%).

la pupa e il secchione show

Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 119.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 167.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. è scelto da 210.000 spettatori (4%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 439.000 spettatori e l’11.2%, mentre TgR – Buongiorno Regione 711.000 spettatori e il 13.4%. A seguire Agorà convince 366.000 spettatori pari al 6.7% e Agorà Extra 278.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 161.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 190.000 spettatori (3.7%) e Coffee Break di 198.000 spettatori (4%).

fuori dal coro

Daytime Mezzogiorno

Forum allunga le distanze su E’ Sempre Mezzogiorno.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 824.000 spettatori (14.3%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.594.000 spettatori (15%). Su Canale5 Forum totalizza 1.522.000 spettatori con il 19.5%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 254.000 spettatori (4.8%), I Fatti Vostri segna 563.000 spettatori (8.9%) nella prima parte e 1.012.000 spettatori (10%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. è seguito da 294.000 spettatori (4.1%). A seguire, dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short arriva a 675.000 spettatori (5.4%) e Sport Mediaset a 690.000 spettatori (4.9%).

la pupa e il secchione show 9

Su Rai3 Elisir interessa 316.000 spettatori pari al 5.5% (presentazione a 254.000 e il 5.1%), il Tg3 delle 12 informa 814.000 spettatori (9.8%), Quante Storie conquista 656.000 spettatori (5.3%) e Passato e Presente arriva a 519.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Carabinieri 3 ha incollato 126.000 spettatori (2.3%) e, dopo il tg, Il Segreto 142.000 spettatori (1.3%) e La Signora in Giallo 695.000 spettatori (5.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 308.000 spettatori con il 5.2% nella prima parte e 536.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 150.000 spettatori (1.3%).

il diavolo veste prada

Daytime Pomeriggio

Pomeriggio Cinque fermo all’11.6%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.705.000 spettatori (14%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.036.000 spettatori (20.4%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.486.000 e il 16.3%, Tg1 Economia a 1.616.000 e il 17%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.744.000 spettatori con il 18% nella presentazione dalle 17:07 alle 17:24 e 2.074.000 spettatori con il 18.9% dalle 17:24 alle 18:42. Su Canale5 Beautiful conquista 2.516.000 spettatori (17.8%) e Una Vita 2.435.000 spettatori (18.2%), mentre Uomini e Donne sigla 2.732.000 spettatori pari al 23.8% (Finale a 2.206.000 e il 21.6%), Amici 1.869.000 spettatori (18.9%), L’Isola dei Famosi 1.639.000 spettatori (17.6%) e Love is in the Air 1.384.000 spettatori (14.6%).

la pupa e il secchione show 5

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.135.000 spettatori pari all’11.6% nella presentazione dalle 17:24 alle 17:37 e 1.282.000 spettatori pari all’11.6% dalle 17:41 alle 18:29 (I Saluti di 7 minuti a 1.249.000 e il 10.4%). Su Rai2 Ore 14 conquista 707.000 spettatori con il 5.5%, Detto Fatto incolla 401.000 spettatori con il 4% e Italia-Bosnia Erzegovina valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21 interessa 504.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 575.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 655.000 spettatori (5%) nel secondo episodio e 515.000 spettatori (4.2%) nel terzo episodio.

giovanni floris dimartedi'

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 355.000 spettatori (3.3%), The Goldbergs 226.000 spettatori (2.3%), Modern Family 230.000 spettatori (2.4%) e Due uomini e mezzo 270.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.278.000 spettatori (16.3%) e Tg3 Speciale dalle 15:44 alle 16:45 410.000 spettatori (4.1%). A seguire Aspettando… Geo arriva a 696.000 spettatori (7.2%) e Geo a 898.000 spettatori (8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 874.000 spettatori con il 6.8%, mentre Tg4 – Diario di Guerra dalle 15:36 alle 16:30 arriva a 389.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 Tagadà è visto da 414.000 spettatori pari al 3.8% (presentazione a 486.000 e il 3.7%, #Focus a 351.000 e il 3.8%).

Seconda Serata

la pupa e il secchione show 4

Tonica chiude al rialzo.

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 768.000 spettatori con il 6.9%. Su Canale5 X-Style totalizza una media di 582.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rai2 Tonica segna 508.000 spettatori (7.9%). Su Italia1 I Griffin è visto da 292.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 437.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 La giustizia di una madre è la scelta di 232.000 spettatori (5.5%). Su La7 TgLa7 informa 288.000 spettatori (3.3%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.418.000 (24.2%)

Ore 20.00 5.434.000 (25.4%)

TG2

la pupa e il secchione show 7

Ore 13.00 1.943.000 (14.8%)

Ore 20.30 1.593.000 (6.7%)

TG3

Ore 14.25 1.531.000 (11.7%)

Ore 19.00 1.791.000 (11.2%)

TG5

Ore 13.00 2.993.000 (22.6%)

Ore 20.00 4.247.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.280.000 (11.9%)

Ore 18.30 544.000 (4.4%)

TG4

Ore 11.55 232.000 (2.9%)

Ore 18.55 669.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 678.000 (4.8%)

Ore 20.00 1.218.000 (5.6%)

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

orsini parsi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 29 marzo 2022 hanno visto, in prima serata, l'eterno ritorno della consueta disfida settimanale tra talk show politici: #Cartabianca su Rai3, Fuori dal coro su Rete4 e diMartedì su La7, con relativa panoplia di opinionisti. In particolare, #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer ha visto ricomparire tra gli ospiti il docente di Sociologia del Terrorismo Internazionale Alessandro Orsini, riaccolto in studio a titolo gratuito dopo che - fra mille polemiche che hanno finanche oscurato la guerra russo-ucraina - il suo contratto di opinionista con il programma era stato rescisso dal Direttore Franco Di Mare e dall'Ad Rai Carlo Fuortes.

orsini parsi

Come rilanciato anche da Dagospia, il Professor Orsini rimetteva inoltre piede nello studio di Bianca Berlinguer previo roboante annuncio pubblicato sulle sue pagine social; annuncio nel quale egli rivelava di aver querelato il Deputato del Pd Andrea Romano, esponente della Commissione di Vigilanza Rai, che alcuni giorni fa lo aveva tacciato di essere "un pifferaio della propaganda di Putin".

E l'epifania - ancorché gratuita - di Alessandro Orsini poteva non innescare un'altra delle ormai immancabili risse a #Cartabianca - risse che, secondo Aldo Grasso, sono l'unico vero motivo che orienta la scelta di determinati opinionisti nei talk show? Ovviamente no, e infatti durante la trasmissione sono volate scintille tra il docente della Luiss e il politologo Vittorio Emanuele Parsi, che ha lasciato infuriato lo studio.

orsini parsi

Per potenzialità trash, la baruffa tra esperti a #Cartabianca adombrava i tempi d'oro di Live - Non è la D'Urso con gli infuocati battibecchi tra Karina Cascella e Nina Moric; e forse era un ineffabile segno del destino che ieri, in concomitanza con il programma di Bianca Berlinguer, andasse in onda La Pupa e il Secchione condotto proprio da Barbara D'Urso, in una sorta d'ideale passaggio di testimone fra le due primedonne del piccolo schermo.

Ma la ricomparsa del Professor Orsini con annessa lite ha giovato agli ascolti di #Cartabianca? Il programma di Bianca Berlinguer su Rai3 ha ottenuto il 5.8% di share con 1.128.000 spettatori, su Rete4 Fuori dal Coro ha segnato 947.000 spettatori (5.6%), ma è sempre DiMartedì su La7 a prevalere con 1.236.000 spettatori e il 6.1%.

orsini cartabianca

E se poi pensiamo che il succitato "Pupa e secchione" su Italia1 ha totalizzato l'8.2% con 1.228.000 spettatori, e addirittura Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai2 è cresciuto ancora arrivando a toccare un astronomico 11% di share con 1.986.000 individui all'ascolto, ci rendiamo conto che, caciara per caciara, gli spettatori finiscono per preferire quella che si prende meno sul serio...

il diavolo veste prada 9 il diavolo veste prada 2

la pupa e il secchione show 3 la pupa e il secchione show 1