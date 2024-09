PIPPITEL! - SU RAI3 CHIAMBRETTI SALE AL 4.3%, MA RIMANE FANALINO DI CODA: FA MEGLIO SOLO DEL FILM “MOONFALL” SU RAI2 (3.9%) – CALA IL “GRANDE FRATELLO” CHE FA IL 16.3% CON QUASI DUE MILIONI DI TELEMORENTI. SU RAI1 “KOSTAS” FA IL 16.9% CON 2.7 MILIONI DI SPETTATORI - SU RETE4 DEL DEBBIO (7%), FORMIGLI SCIVOLA AL 5.3% - VESPA (23.7%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (12.2%), DAMILANO (5.4%), DEL DEBBIO IN ACCESS (4.3%), GRUBER (8%), AMADEUS (3.7%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

donne sull'orlo di una crisi di nervi

Nella serata di ieri, giovedì 26 settembre 2024, su Rai1 la fiction Kostas ha interessato 2.792.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Canale5 – dalle 21:36 all’1.19 – Grande Fratello 18 ha raggiunto 1.993.000 spettatori con uno share del 16.3% (Night: 818.000 – 23.6%, Live: 510.000 – 17.1%, il video del “matrimonio” di Brooke di Beautiful).

Su Rai2 Moonfall intrattiene 659.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Palermo incolla davanti al video 1.602.000 spettatori con l’8.4% (primo tempo: 1.682.000 – 8.2%, secondo tempo: 1.522.000 – 8.7%).

kostas 2

Su Rai3 dopo una presentazione di 20 minuti (500.000 – 2.5%), Donne sull’orlo di una crisi di nervi segna 664.000 spettatori e il 4.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 930.000 spettatori (7%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 697.000 spettatori e il 5.3%.

Su Tv8 l’incontro di Europa League Ajax – Besiktas ottiene 292.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 561.000 spettatori (3.4%). Sul 20 Skiptrace: Missione Hong Kong fa sintonizzare 303.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 Hawaii Five O è scelto da 297.000 spettatori (1.7%).

donne sull'orlo di una crisi di nervi piero chiambretti 8

Su Iris Sorvegliato Speciale è seguito da 347.000 spettatori pari al 2%. Su RaiMovie I mercenari: The Expendables sigla 303.000 spettatori (1.6%). Su HGTV Fixer to Fabulous: Italiano segna 162.000 spettatori con lo 0.9%. Su Sky Uno la nuova edizione di X Factor ottiene 561.000 spettatori con il 3.2% (683.000 spettatori cumulati con +1/on demand/replica). Su Sky Sport Uno l’incontro di Europa League Roma – Athletic Bilbao segna 301.000 spettatori e l’1.6%.

Access Prime Time

Tg2 Post fermo al 2.7%.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.489.000 spettatori (23.7%), mentre, con la vincita di 300.000 euro, Affari Tuoi – dalle 20:46 alle 21:37 – raduna 5.402.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 – dalle 20:43 alle 21:29 – Striscia la Notizia raccoglie 2.489.000 spettatori pari al 12.2%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 567.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 828.000 spettatori (4.3%).

grande fratello 4

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.037.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.507.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 896.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 897.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.620.000 spettatori e l’8%. Su Tv8 lo studio di Uefa Europa League ha interessato 234.000 spettatori (1.2%). Sul Nove – dalle 20:42 alle 20:40 – Chissà Chi è raccoglie 745.000 spettatori con il 3.7%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 764.000 spettatori (3.8%).

donne sull'orlo di una crisi di nervi piero chiambretti 5

Preserale

Reazione a Catena allunga sulla Ruota.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.370.000 spettatori pari al 19.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.641.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.747.000 spettatori (16%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.759.000 spettatori (19.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (435.000 – 4.3%), Medici in Corsia totalizza 215.000 spettatori con l’1.7% nel primo episodio e 384.000 spettatori con il 2.2% nel secondo episodio.

paolo del debbio contro antonio scurati

Su Italia1 Studio Aperto Mag Drive Up sigla 353.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 605.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.171.000 spettatori (13.7%).

A seguire Blob segna 855.000 spettatori (4.8%) e Riserva Indiana sigla 747.000 spettatori (4%). Su Rete4 Terra Amara interessa 504.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 173.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 336.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 714.000 spettatori con il 4.2%. Sul 20 Monza-Brescia di Coppa Italia segna 325.000 spettatori con il 2.3%.

Daytime Mattina

Svetta il TG5 Mattina.

donne sull'orlo di una crisi di nervi piero chiambretti 4

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 438.000 spettatori con il 12.2% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 395.000 e il 12.7%). A seguire il TG1 delle 8 ha informato 922.000 spettatori (19.7%), Unomattina intrattiene 771.000 spettatori con il 19.4% e Storie Italiane arriva a 793.000 spettatori con il 18.9% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 567.000 spettatori con il 18.9% e TG5 Mattina delle 8 1.162.000 spettatori con il 25.2%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 926.000 spettatori con il 23.4% nella prima parte e 852.000 spettatori con il 20.7% nella seconda parte (I Saluti a .000 e il %).

kostas 6

Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (131.000 – 3.1%), Radio2 Social Club raggiunge 172.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 71.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 140.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 225.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 340.000 spettatori (9.6%), TGR Buongiorno Regione 488.000 (10.8%). Dopo la presentazione (212.000 – 4.5%), Agorà intrattiene 204.000 spettatori (5.1%).

ReStart totalizza 161.000 spettatori (4%). Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto 47.000 spettatori (1%) e Love is in the air è visto da 85.000 spettatori (2.1%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 237.000 spettatori (5.7%). Su La7 Omnibus raduna 151.000 spettatori (4.1%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (234.000 – 5.1%), 168.000 spettatori (4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 156.000 spettatori (3.7%).

donne sull’orlo di una crisi di nervi 4

Daytime Mezzogiorno

Balzo di Elisir.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 897.000 spettatori (17.6%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.626.000 spettatori (17.5%). Su Canale5 Forum totalizza 1.282.000 spettatori con il 18.4%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (210.000 – 4.5%), I Fatti Vostri raduna 428.000 spettatori (7.6%) nella prima parte e 735.000 spettatori (8.2%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 270.000 spettatori (4.4%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 652.000 spettatori (5.5%) e 719.000 spettatori (5.8%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3, dopo la presentazione (197.000 – 4.6%), Elisir sigla 362.000 spettatori (7%) e il TG3 delle 12 informa 767.000 spettatori (10%).

corrado formigli

A seguire Quante Storie conquista 620.000 spettatori (5.8%), mentre Passato e Presente è seguito da 446.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 151.000 spettatori pari al 3% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 532.000 spettatori pari al 4.9%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 238.000 spettatori con il 4.5% nella prima parte e 422.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte chiamata Oggi. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 87.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 198.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Infante si avvicina al milione.

donne sull’orlo di una crisi di nervi 1

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.316.000 – 18.7%), La Volta Buona colleziona 1.246.000 spettatori con il 10.4% nella prima parte chiamata La Volta Magazine e 1.307.000 spettatori con il 12.9% nel seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.450.000 spettatori con il 16.8%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.148.000 – 14.1%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.532.000 spettatori con il 19.1% nella presentazione e 1.813.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.123.000 spettatori pari al 17.1%, Endless Love sigla 2.166.000 spettatori pari al 18.2%. Uomini e Donne raccoglie 2.236.000 spettatori con il 22.1%. Dopo il Grande Fratello (1.498.000 – 16.9%), My Home My Destiny raduna 1.379.000 spettatori pari al 16.4%.

alfonso signorini grande fratello

La Promessa segna 1.386.000 spettatori pari al 16.8%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.143.000 spettatori pari al 14.2% nella prima parte e 1.007.000 spettatori pari all’11.6% nella seconda parte (I Saluti a 1.059.000 e il 10.8%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 982.000 spettatori con l’8.7% e BellaMa’ intrattiene 523.000 spettatori con il 6%. A seguire Gli Specialisti è seguito da 156.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 Vela America’s Cup ha raccolto 863.000 spettatori (8.4%). Person of Interest ha raccolto 268.000 spettatori (3.3%). Due Uomini e Mezzo segna 155.000 spettatori e l’1.8%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.169.000 spettatori (17.6%), mentre Rai Parlamento Question Time coinvolge 293.000 spettatori (3%).

kostas 1

Dopo Aspettando Geo (475.000 – 5.7%), il ritorno di Geo conquista 998.000 spettatori (10.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 699.000 spettatori con il 6.2%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 462.000 spettatori con il 5.1%. Su La7, dopo la presentazione (379.000 – 3.3%), Tagadà è visto da 358.000 spettatori pari al 3.8% e 278.000 spettatori pari al 3.3% nella parte chiamata #Focus. Su Tv8 Colby & Case segna 197.000 spettatori (2.3%). Sul Nove la replica di Chissà Chi è è scelta da 90.000 spettatori (0.8%).

corrado formigli

Seconda Serata

Elisabetta Gregoraci su Rai2 parte dal 3%.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 577.000 spettatori con l’8.9%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 396.000 spettatori (15.8%). Su Rai2 Questioni di Stile raccoglie 258.000 spettatori pari al 3% (Night di 8 minuti: 160.000 – 2.6%). Generazione Z segna 129.000 spettatori e il 3.1%. Su Italia1 Coppa Italia Live segna 707.000 spettatori con il 5.1%. Blood Diamond – Diamanti di sangue segna 225.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 270.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 No Sudden Move è la scelta di 178.000 spettatori (5.3%) nella prima parte.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

kostas 3

TG1 3.088.000 (25.1%) – h.13:30 4.409.000 (24.4%) – h.20

TG2 1.455.000 (13%) – h.13 996.000 (5.1%) – h.20:30

TG3 1.371.000 (11.7%) – h.14:25 1.717.000 (12.8%) – h.19

TG5 2.423.000 (21.3%) – h.13 3.520.000 (19.2%) – h.20

STUDIO APERTO 946.000 (10%) – h.12:25 497.000 (4.8%) – h.18:30

TG4 327.000 (4.5%) – h.11:55 538.000 (4%) – h.19

TGLA7 558.000 (4.5%) – h.13:30 1.395.000 (7.6%) – h.20