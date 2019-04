PIPPITEL! - CON RAZZI E UNA SUORA, CAMO-MILLY CARLUCCI VINCE LA GUERRA CATODICA DEL SABATO SERA: “BALLANDO CON LE STELLE” (20.5%) FA SBALLARE MARIA LA SANGUINARIA (19.9%): IL TALENTO TRA GLI “AMICI” LATITA, RICKY MARTIN SI ACCENDE SOLO PER TOCCARE LE PARTI BASSE DI QUALCUNO E VITTORIO GRIGOLO NON ECCITA IL PUBBLICO DEI GIOVANISSIMI…

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

milly carlucci amadeus

Nella serata di ieri, sabato 6 aprile 2019, su Rai1 la seconda puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.574.000 spettatori pari al 20.5% di share, nel segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.44 alle 21.56, e 3.966.000 spettatori pari al 22.8% nella parte di programma più lunga in onda dalle 21.59 alle 0.43 (qui i risultati della scorsa settimana).

Su Canale 5 – dalle 21.15 alle 0.46 – la seconda puntata del serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 3.665.000 spettatori pari al 19.9% di share (Buonanotte di 10 minuti: 1.404.000 – 17.7%). Su Rai2 la serie in prima tv assolutaThe Rookie ha interessato 1.214.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Rio 2 – Missione Amazzonia ha intrattenuto 895.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Sapiens segna 1.333.000 spettatori con il 6.7%.

maria de filippi milly carlucci

Su Rete4 …Altrimenti ci arrabbiamo! totalizza un a.m. di 1.100.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 la serie Little Murders ha registrato 403.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Il frutto dell’amore ha raccolto 338.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove La figlia del generale ha ottenuto 358.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 Chaos ottiene 559.000 spettatori e il 2.5%. Su Iris La Promessa raccoglie 453.000 spettatori e il 2.1%. Su La7d Amare per Sempre ha appassionato 85.000 spettatori pari allo 0.4%.

Access Prime Time

Striscia al 18.1%.

milly carlucci ricorda sandro mayer

Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 3.930.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai3 Le Parole della Settimana ha registrato 1.629.000 spettatori con il 7.3% (presentazione: 1.113.000 – 5.4%). Su Italia1 CSI segna 976.000 spettatori con il 4.6%.

Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto un a.m. di 840.000 telespettatori con il 4%, nella prima parte, e 842.000 telespettatori con il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 886.000 spettatori (4.1%). Su TV8 l’episodio delle 20.18 di 4 Ristoranti segna 458.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove Fratelli di Crozza in replica segna 400.000 spettatori e l’1.9%.

gina lollobrigida con milly carlucci e paolo belli ballando finale

Preserale

Boom Juventus-Milan al 13.2%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.708.000 spettatori (18%) mentre L’Eredità ha giocato con 3.767.000 spettatori (21%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.159.000 spettatori (15%) mentre Avanti un Altro raccoglie 2.993.000 spettatori (17%). Su Rai2 Mac Gyver ha raccolto 428.000 spettatori (2.6%) mentre NCIS Los Angeles ha ottenuto 774.000 spettatori (3.9%).

Su Italia1 Sport Mediaset ha raccolto 341.000 spettatori (2.1%) mentre CSI NY ha totalizzato 453.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Blob segna 877.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha fatto sognare un a.m. di 785.000 telespettatori con il 4.1%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 233.000 spettatori (share dell’1.5%). Sui canali Sky Sport Juventus-Milan segna 2.012.000 spettatori e il 13.2%.

milly carlucci che tempo che fa

Daytime Mattina/Mezzogiorno

Il buongiorno di Vira Carbone al 14.7%.

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno segna 183.000 spettatori e il 10.4%. Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 1.465.000 spettatori (22.1%), nella prima parte, 1.276.000 spettatori (20.6%) nella seconda parte e 1.096.000 spettatori (18.6%) nella terza parte. Buongiorno Benessere ha ottenuto 877.000 spettatori con il 14.7% di share. Dreams Road segna 905.000 spettatori con l’11.8%. Linea Verde Life ha interessato 2.047.000 spettatori con il 15.1%. Su Canale5 il TG5 Mattina ha informato 1.179.000 spettatori (18.8%). X Style segna 680.000 spettatori con il 10.3%. Forum arriva a 1.045.000 telespettatori con l’11.8%. Su Rai 2 Frigo segna 115.000 spettatori con l’1.9%.

milly carlucci

In Viaggio con Marcello ha raccolto 244.000 spettatori con il 4.2%. Sempre su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia segna 637.000 spettatori con il 9.1%, nella prima parte, e 1.190.000 spettatori con il 10.8%, nella seconda parte. Su Italia 1 Una Mamma Per Amica ottiene un ascolto di 165.000 spettatori pari al 2.8% di share, nel primo episodio, e 236.000 spettatori pari al 3%, nel secondo episodio. Sport Mediaset ha ottenuto 1.225.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Mi Manda Raitre in Più totalizza una media di 383.000 spettatori (6.2%).

milly carlucci

Il TG3 delle 12 ha informato 761.000 spettatori con l’8.3%. TGR Petrarca segna 554.000 spettatori e il 3.6%. Su Rete4 Ricette all’Italiana raggiunge 155.000 spettatori con il 2.3%, nel primo episodio, e 274.000 spettatori con il 2.2% nel secondo episodio. Parola di Pollice Verde 324.000 (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 245.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Coffee Break ha informato 153.000 spettatori pari al 2.6%. Su La7 Belli Dentro, Belli Fuori interessa 145.000 spettatori con share dell’1.4%. Like Tutto Ciò Che Piace segna 139.000 spettatori e lo 0.9%.

milly carlucci

Daytime Pomeriggio

Italia Sì oltre il 13%.

Su Rai1 Linea Bianca ha raccolto 1.886.000 spettatori con il 12.1%. Passaggio a Nord Ovest ha raggiunto 1.335.000 spettatori (10.1%). A Sua Immagine ha appassionato 940.000 spettatori con il 7.7%, nella prima parte, e 873.000 spettatori con il 7.4%, nella seconda parte. Italia Sì ha raccolto 1.504.000 spettatori con il 13.1%, nella prima parte, e 1.816.000 spettatori con il 13.7% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful ha ottenuto 2.733.000 spettatori con il 16.1%. Una Vita ha raccolto 2.367.000 spettatori con il 15.4%.

maria de filippi

Il Segreto segna 2.188.000 spettatori con il 17%. Sulla stessa rete Verissimo ha ottenuto 2.302.000 spettatori con il 19.9% mentre Verissimo – Giri di Valzer ha raccolto 2.167.000 spettatori con il 17.2%. Su Rai2 Il Collegio ha raccolto 462.000 spettatori con il 3.2%. Sereno Variabile segna 414.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 960.000 spettatori con il 5.7%, nel primo episodio, e 980.000 spettatori con il 6.1% nel secondo episodio.

Crisi su Terra è stato seguito da 418.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Tv Talk ha fatto compagnia a 1.274.000 spettatori con il 10.2% (presentazione di 10 minuti: 1.312.000 – 9.2%). Per un Pugno di Libri ha ottenuto 547.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4Lo Sportello di Forum è stato seguito da 858.000 spettatori con il 5.6%. Sempre su Rete 4 Colombo ha ottenuto 426.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Draquila – L’Italia che Trema ha ottenuto 181.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai Premium Il Paradiso delle Signore in replica segna 285.000 spettatori e il 2.3%.

maria de filippi

Seconda Serata

Photoshow al 5.6%.

Su Rai1 Top è stato seguito da 779.000 spettatori con il 10.7% di share. Su Canale 5 TG5 ha totalizzato una media di 783.000 spettatori pari ad uno share del 13.1%. Su Rai2 Bull segna 976.000 spettatori con il 5%. Su Rai 3 Photoshow segna il 5.6% con 368.000 spettatori. Su Italia1 Dragon Ball viene visto da una media di 330.000 ascoltatori (2%), nel primo episodio, 287.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio, e 310.000 spettatori (2.8%), nel terzo episodio. Su Rete 4 il film Fracchia – La Belva Umana è stato scelto da 358.000 spettatori con il 3.6% di share.

maria de filippi con ricky martin e vittorio grigolo

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.897.000 (23%)

Ore 20.00 4.641.000 (23.2%)

TG2

Ore 13.00 2.107.000 (13.7%)

Ore 20.30 1.391.000 (6.5%)

TG3

Ore 14.25 1.911.000 (12.3%)

Ore 19.00 1.361.000 (8.2%)

TG5

Ore 13.00 2.884.000 (18.3%)

Ore 20.00 3.651.000 (18.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.444.000 (11.8%)

Ore 18.30 491.000 (3.5%)

TG4

Ore 12.00 378.000 (4.1%)

Ore 18.55 607.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 573.000 (3.4%)

maria de filippi 1

Ore 20.00 928.000 (4.6%)

Dati auditel per fasce (share %)

RAI 1 17.3 19.49 17.24 15.35 10.77 19.23 20.76 20.69

RAI 2 4.75 3.91 4.78 7.43 3.8 2.98 5.65 4.06

RAI 3 6.69 5.74 5.56 8.07 7.96 6.19 6.57 6.27

RAI SPEC 7.4 9.43 10.46 7.42 9.64 6.57 6.6 5.17

RAI 36.13 38.57 38.05 38.28 32.16 34.97 39.58 36.19

CANALE 5 16.79 17 7.81 15.52 18.47 16.7 17.7 20.36

ITALIA 1 3.82 1.66 2.5 6.75 3.28 2.51 4.34 3.02

RETE 4 3.69 0.87 2.23 3.45 3.76 3.78 4.2 4.68

MED SPEC 7.21 7.28 9.16 6.61 7.08 5.16 7.21 7.86

MEDIASET 31.52 26.81 21.7 32.33 32.59 28.14 33.45 35.92

LA7+LA7D 2.72 4.77 3.53 2.09 1.83 2.5 3.21 2.69

SATELLITE 17.65 16.28 20.99 15.94 21.32 22.63 12.28 15.02

TERRESTRI 11.99 13.57 15.73 11.37 12.1 11.76 11.48 10.19

ALTRE RETI 29.63 29.85 36.72 27.31 33.42 34.39 23.76 25.2

Ascolti Medi settimanali share %, valori assoluti in migliaia .000

Rai 1 17,3 1.772

maria de filippi

Rai 2 5,5 558

Rai 3 7,1 721

Rai Specializzate 6,6 671

Canale5 17,0 1.734

Italia1 4,9 502

Rete4 3,8 385

Mediaset Specializzate 6,8 691

La7 3,6 365

TV8 2,1 219

Nove 1,5 149

Rai 4 1,2 123

Rai 5 0,4 37

Rai Movie 1,1 110

Rai Premium 1,3 128

Rai Gulp 0,3 29

Rai Yoyo 1,2 118

Rai Sport 0,4 45

Rai News 24 0,5 53

Rai Scuola 0,0 3

Rai Storia 0,2 24

20 0,9 88

maurizio costanzo matrimonio con maria de filippi

Boing 0,6 62

Iris 1,1 109

La5 0,8 76

Mediaset Extra 0,4 44

Italia 2 0,1 12

Focus 0,6 58

Cartoonito 0,6 59

Top Crime 1,0 107

Tgcom 24 0,3 32

Premium Cinema +24 0,1 5

Premium Cinema 0,1 8

Premium Cinema Energy 0,1 6

Premium Cinema Comedy 0,1 6

Premium Cinema Emotion 0,0 4

Premium Crime 0,1 6

Premium Action 0,0 4

Premium Joi 0,0 4

Premium Stories 0,0 1

Paramount Network 0,8 79

Cielo 1,1 108

Sky Uno 0,3 29

Sky Atlantic 0,1 14

comunicato maria de filippi temptation

Sky Cinema Uno 0,2 16

Real Time 1,4 138

Dmax 0,6 59

Giallo 0,8 82

Motor Trend 0,4 41

FRISBEE 0,5 52

La7d 0,5 46

Super! 0,5 55

Tv2000 0,9 90

Sportitalia 0,1 14

Totale Rai 36,4 3.722

Totale Mediaset 32,4 3.311

Totale La7 4,0 411

SKY+FOX 8,4 856

Totale DISCOVERY 6,4 657

Altre TV 12,4 1.266