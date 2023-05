PIPPITEL! TRA LE REPLICHE FAZIO GODE: “CHE TEMPO CHE FA” È IL SECONDO PROGRAMMA PIÙ VISTO DEL PRIME TIME CON IL 12.4% DI SHARE. SU RAI1 IL RIPASSONE DELLA FICTION “LA SPOSA” CONQUISTA IL 15.9% MENTRE SU CANALE5 “IL MEGLIO DELLO SHOW DEI RECORD” SI FERMA AL 12.1% - BENE SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” CON IL 7.7%. SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 4.2% - AMADEUS CON “AFFARI TUOI” (23.3%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.8%). GENTILI (3.9%), DE GREGORIO-PARENZO CON VELTRONI ESANGUI (3.3%)

Marco Zonetti per Dagospia

Sonnacchiosa domenica di ponte, quella di ieri 30 aprile 2023, che ha visto nella prima serata televisiva la replica della fiction La Sposa con Serena Rossi su Rai1 conquistare una media di 2.706.000 spettatori pari al 15.9% di share, battendo il meglio dello Show dei Record con Gerry Scotti su Canale5, fermo a 1.866.000 affezionati con il 12.1%.

Tra le repliche ha invece brillato Fabio Fazio con un'inedita puntata di Che Tempo che Fa su Rai3 che ha totalizzato una media di 2.307.000 spettatori con il 12,4%, risultando il secondo programma più visto in prime time. Bene su Italia1 Le Iene presentano: Inside con il 7.7% pari a 1.245.000 spettatori mentre Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4 ha visto sintonizzarsi 594.000 individui all'ascolto con il 4.2%.

In assenza di Massimo Giletti e il suo Non è L'Arena, chiuso anzitempo fra mille polemiche, La7 è invece crollata ai minimi termini con il documentario Carlo, il nuovo re (e prepariamoci a giorni di "passione" per l'incoronazione prevista per il 6 maggio prossimo con relativa occupazione militare dei palinsesti e dei salotti televisivi). Ma intanto vediamo di seguito la classifica del prime time di ieri per numero di spettatori:

La Sposa (Rai1) - 2.706.000

Che Tempo Che Fa (Rai3) - 2.307.000

Lo Show Dei Record - Remix (Canale5) - 1.866.000

Le Iene presentano: Inside (Italia1) - 1.245.000

Crossword Mysteries (Rai2) - 880.000

Zona Bianca (Rete4) - 594.000

L'Uomo D'Acciaio (Canale20) - 520.000

Blacklight (Tv8) - 390.000

Little Big Italy (Nove) - 369.000

Carlo, il nuovo re (La7) - 358.000

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi su Rai1 conquista il 23.3% di share, mentre su Canale5 Paperissima Sprint raduna il 14.8%. Per l'approfondimento, Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4 ha segnato il 3.9% nella prima parte e il 3.4% nella seconda, superando Concita de Gregorio e David Parenzo con il loro In Onda su La7 che, con ospite Walter Veltroni, si è fermato al 3.3%. In seconda serata, La Domenica Sportiva su Rai2 ha invece conquistato 811.000 spettatori (8.5%), e su Italia1 Pressing ne ha radunati 448.000 (8.3%).

Al pomeriggio, consueta vittoria di Silvia Toffanin con il suo Verissimo su Canale5, che totalizza il 20.5% sgominando la concorrenza di Rai1 sia con Mara Venier e Domenica In (19.2%, 17.9%, 14.2%) sia con Francesca Fialdini e Da Noi... A ruota libera (15.0%).

Su Rai2, Domenica Dribbling condotto da Paola Ferrari con ospiti Adriano Panatta e Antonello Piroso raddoppia invece la media domenicale di rete in fascia pomeridiana totalizzando il 4.2% con 466.000 spettatori. Vediamo di seguito, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

La Sposa 2.706.000 (15.9%). Canale5: Lo Show dei Record – Remix 1.866.000 (12.1%). Rai2: Crossword Mysteries – Proposta con omicidio 880.000 (4.8%). Italia1: Le Iene presentano: Inside 1.245.000 (7.7%). Rai3: Che Tempo Che Fa 2.307.000 (12.4%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, 1.650.000 (11.2%), presentazione 1.235.000 (7.0%). Rete4: Zona Bianca 594.000 (4.2%). La7: Carlo, il nuovo re 358.000 (2%). Tv8: Blacklight 390.000 (2.2%). Nove: Little Big Italy 369.000 (2%). 20: L’uomo d’acciaio 520.000 (3.1%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.344.000 (23.3%). Canale5: Paperissima Sprint 2.745.000 (14.8%). Italia1 C.S.I. Crime Scene 399.000 (2.5%). Rete4: Controcorrente 713.000 (3.9%) nella prima parte, 640.000 (3.4%) nella seconda. La7: In Onda 616.000 (3.3%). Tv8: 4 Ristoranti 476.000 (2.6%).

Preserale

Rai1: L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 2.651.000 (19.9%), L’Eredità Weekend 3.616.000 (23.8%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.895.000 (14.8%), Avanti un Altro! Story 2.653.000 (17.8%). Rai2: 90° Minuto 658.000 (5.1%) nella prima parte, Tempi Supplementari 548.000 (3.7%), S.W.A.T. 641.000 (3.8%). Italia1: Studio Aperto Mag 368.000 (2.7%), C.S.I. 399.000 (2.5%). Rai3: Tg Regione 2.021.000 (12.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 695.000 (4%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 426.000 (5.4%). Canale5: Tg5 Notte 592.000 (9.7%). Rai2: La Domenica Sportiva 811.000 (8.5%), presentazione 831.000 (5%). Italia1: Pressing 448.000 (8.3%). Rai3: Tg3 Mondo 573.000 (7.5%). Rete4: Il dolce e l’amaro – Prima 161.000 (4.1%). La7: Elisabetta segreta 268.000 (2.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Unomattina in Famiglia 220.000 (12.1%) nella presentazione, 561.000 (16.4%) nella prima parte, 1.389.000 (23.9%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 1.088.000 (22.1%), Santa Messa 1.434.000 (21.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 389.000 (16.6%), Tg5 Mattina 1.125.000 (21.5%), Tg5 Speciale 819.000 (13.2%), Santa Messa 874.000 (12.8%). Rai2: Radio2 Happy Family 260.000 (3.9%). Italia1: The Goldbergs 143.000 (2.3%) nel primo episodio, 121.000 (1.9%) nel secondo, 154.000 (2.3%) nel terzo, Mom 183.000 (2.7%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Weekend 180.000 (3.3%), Mi Manda Raitre 283.000 (4.4%), O anche No 152.000 (2.2%), Timeline 138.000 (2%). Rete4: Casa Vianello 153.000 (2.3%). La7: Omnibus 148.000 (3%), L’Ingrediente Perfetto 115.000 (1.7%).

Mezzogiorno

Rai1: A Sua Immagine 1.685.000 (21.8%), Linea Verde 2.982.000 (23.1%), presentazione 2.053.000 (20.3%). Canale5: Le Storie di Melaverde 789.000 (11.4%) nella prima parte, 1.185.000 (15.9%) nella seconda, Melaverde 2.086.000 (19.7%). Rai2: Tg Sport 251.000 (3.6%), Citofonare Rai2 470.000 (4.7%) presentazione 286.000 (4%). Italia1: Mom 193.000 (2.8%) nel secondo episodio, 223.000 (3.1%) nel terzo. Sport Mediaset XXL 604.000 (4.1%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 451.000 (4.8%), Il Posto Giusto 212.000 (1.5%). Rete4: Dalla Parte degli Animali, presentazione 183.000 (2.7%), 216.000 (3.1%), Poirot: la serie infernale 307.000 (2.2%). La7: Le Parole della Salute 83.000 (1.2%), Uozzap! 89.000 (1.1%), L’Aria che Tira – Il Diario 139.000 (1.2%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In presentazione 2.146.000 (15.3%), 2.554.000 (19.2%) nella prima parte, 2.086.000 (17.9%) nella seconda, 1.588.000 (14.2%) nella terza, Da Noi… A Ruota Libera 1.754.000 (15%). Canale5: L’Arca di Noè 2.311.000 (15.8%), Beautiful 2.056.000 (15%), Terra Amara 2.146.000 (17.4%), Verissimo 2.256.000 (20.5%) nella prima parte, Verissimo (Giri di Valzer) 2.144.000 (18.1%). Rai2: Il Provinciale 515.000 (3.8%), Dreams Road 366.000 (2.9%), Domenica Dribbling 261.000 (2.3%) nella prima parte, 466.000 (4.2%) nella seconda. Italia1: E-Planet 436.000 (3.1%), Ruby Red 286.000 (2.4%), Due Uomini e Mezzo 180.000 (1.6%) nel primo episodio, 207.000 (1.8%) nel secondo, 226.000 (1.9%) nel terzo.

Rai3: Tg Regione 2.017.000 (14.4%), Mezz’Ora in Più 803.000 (6.3%), Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà 655.000 (5.7%), Rebus 669.000 (6.1%), Testimone di Pace 445.000 (3.9%), Kilimangiaro Collection 727.000 (5.9%). Rete4: Pensa in grande 216.000 (1.7%), Tg4 – Diario della Domenica 158.000 (1.3%), Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio 245.000 (2.2%), Una storia del West 415.000 (3.5%). La7: la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica 134.000 (1.1%), La patata bollente 152.000 (1.1%). Tv8: GP Spagna di MotoGP (diretta) 1.295.000 (10.4%), GP Azerbaijan di Formula 1 (differita) 1.234.000 (9.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.721.000 (25.3%)

20.00 - 4.018.000 (23.1%)

TG2

13.00 - 1.177.000 (8.3%)

20.30 - 1.120.000 (6.1%)

TG3

14.15 - 1.511.000 (11%)

19.00 - 1.512.000 (10.6%)

TG4

11.55 - 266.000 (2.9%)

18.55 - 469.000 (3.2%)

TG5

13.00 - 2.857.000 (19.9%)

20.00 - 3.723.000 (21.2%)

STUDIO APERTO

12.25 - 923.000 (7.8%)

18.30 - 449.000 (3.6%)

TGLA7

13.30 - 411.000 (2.8%)

20.00 - 788.000 (4.5%)

