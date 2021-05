PIPPITEL! IL RIPASSONE SU RAI 1 DEL "COMMISSARIO MONTALBANO – LA DANZA DEL GABBIANO " CONQUISTA OLTRE 4.4 MILIONI DI SPETTATORI E IL 20.6% - SU CANALE 5 IL FILM CON JENNIFER LOPEZ “RICOMINCIO DA ME” DI FERMA ALL’11.4% - BENE “LE IENE” AL 10%, BRIGNANO SU RAI 2 AL 6.1% - “FUORI DAL CORO” SU RETE 4 (5.1%), “CARTABIANCA” SU RAI 3 AL 4%, FLORIS SU LA7 (5.1%) - AMADEUS (20.6%) “STRISCIA” (15.3%) - GRUBER (7.4%) E PALOMBA (4.8%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

il commissario montalbano – la danza del gabbiano 8

Nella serata di ieri, martedì 18 maggio 2021, su Rai1 la fiction Il Commissario Montalbano – La Danza del Gabbiano ha appassionato 4.418.000 spettatori pari al 20.6%. Su Canale 5 il film in prima tv Ricomincio da Me, con Jennifer Lopez, ha raccolto davanti al video 2.436.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.464.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.667.000 spettatori con il 10% (presentazione dalle 21.17 alle 21.41: 1.332.000 – 5.3%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 817.000 spettatori pari ad uno share del 4% (presentazione di 12 minuti: 814.000 – 3.2%).

ricomincio da me 2

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 896.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.081.000 spettatori con uno share del 5.1% (diMartedì Pi§ dalle 0.03 alle 0.53.: 353.000 – 4.4%) Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 329.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Attacco Al Potere – Olympus Has Fallen ha raccolto 606 .000 spettatori con il 2.7%. Sul 20 Security raccoglie 429.000 spettatori con l’1.8%.

le iene

Su Rai4 la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021 registra 533.000 spettatori con il 2.2% (presentazione dalle 20.45 alle 20.59: 313.000 – 1.3%; qui il confronto con il risultato dell’ultima edizione). Su la5 L’Isola dei Famosi ha raccolto 149.000 spettatori e lo 0.9%. Su La7D Downton Abbey ha ottenuto 203.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai Storia Franco Battiato Sei Un Essere Speciale segna 90.000 spettatori e lo 0.4%. Su Real Time la prima puntata di Primo Appuntamento Crociera raccoglie 584.000 spettatori con il 2%. Su Sky Uno Cinque Ragazzi per Me ha ottenuto 27.600 spettatori e lo 0.1%.

Ascolti TV Access Prime Time

il commissario montalbano – la danza del gabbiano

Buon risultato per il ricordo di Che Tempo Che Fa di Battiato.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.106.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.821.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 969.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.068.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa Ricorda Franco Battiato raccoglie 1.731.000 spettatori con il 7.5%.

Un Posto al Sole raccoglie 1.836.000 spettatori con il 7.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.131.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 1.127.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.815.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 409.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 458.000 spettatori con l’1.9%. Su Real Time Cortesie in Famiglia ha ottenuto .000 spettatori con il %.

ricomincio da me 4

Preserale

L’Eredità sopra la media.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.664.000 spettatori (20.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.253.000 spettatori (24.7%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 1.977.000 spettatori (15.6%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.114.000 spettatori (18.7%). Su Rai2 l’appuntamento con gli Europei di Nuoto ha raccolto 453.000 spettatori (3.4%), NCIS Los Angeles segna 886.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 407.000 spettatori con il 2.7%.

brignano

CSI ha ottenuto 501.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.687.000 spettatori con il 14.5%. Blob segna 1.305.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 830.000 individui all’ascolto (4.1%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 114.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 197.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Little Big Italy sena 204.000 spettatori e l’1.2%.

Daytime Mattina

Barbarossa in netta crescita.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 600.000 telespettatori con il 12.8% mentre Uno Mattina raccoglie 899.000 spettatori con il 17.2%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 830.000 spettatori (17.4%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 916.000 spettatori (17.7%), nella prima parte, 887.000 spettatori nella seconda parte (18.7%) e 787.000 spettatori (16.3%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 283.000 spettatori con il 5.5%. Su Italia 1 CSI Miami ottiene un ascolto di 149.000 spettatori (3.1%).

il commissario montalbano – la danza del gabbiano 9

Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha informato 950.000 spettatori con il 16.4%. Agorà convince 437.000 spettatori pari all’8.3% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 218.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete 4 The Mysteries of Laura registra una media di 159.000 spettatori (3.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 150.000 spettatori con il 3.5% nelle News e 191.000 spettatori con il 3.6% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 194.000 spettatori pari al 4%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 36.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Mezzogiorno

La seconda parte di Storie Italiane segna uno dei migliori risultati.

fuori dal coro

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 990.000 spettatori con il 17%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.709.000 spettatori con il 15.5% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.458.000 telespettatori con il 18.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 423.000 spettatori con il 6.6%, nella prima parte, e 864.000 spettatori con l’8.3%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI Miami ha ottenuto 234.000 spettatori con il 3.7%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 309.000 spettatori con il 3.4%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 751.000 spettatori con il 5.8%. Sport Mediaset ha ottenuto 828.000 spettatori con il 5.7%.

ricomincio da me 5

Su Rai3 Elisir ha interessato 314.000 spettatori con il 5.2%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 943.000 spettatori (10.7%). Quante Storie ha raccolto 811.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 171.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 652.000 (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 303.000 spettatori con share del 5.1% nella prima parte, e 426.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 77.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Pomeriggio

Senza Giro, crescono i programmi del primo pomeriggio. Una Vita, con la morte della cattiva Ursula e gli sviluppi di un amore lesbo, arriva al 19%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.866.000 spettatori pari al 14.7% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.036.000 spettatori con il 20.6%. Il TG1 ha informato 1.436.000 spettatori con il 15.5%. La Vita Diretta ha raccolto 1.789.000 spettatori con il 17.7% (presentazione: 1.635.000 – 17.5%). Dalle 18.31 alle 18.37, Techetechetè dedicato a Franco Battiato raccoglie 1.955.000 spettatori e il 16.7%.

cartabianca

Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.571.000 spettatori con il 17.6%. Una Vita ha convinto 2.638.000 spettatori con il 19% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.860.000 spettatori con il 24.2% (finale: 2.252.000 – 22.5%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 1.976.000 spettatori con il 20.5%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.802.000 spettatori pari al 19.3% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.595.000 spettatori con il 16.9%, nella prima parte, a 1.708.000 spettatori con il 16.1% nella seconda parte (Social: 1.679.000 spettatori – 14.2%). Su Rai2 Squadra Omicidi Istanbul ha raccolto 321.000 spettatori con il 2.4%, nel primo episodio, e 353.000 spettatori con il 3.5%, nel secondo episodio.

il commissario montalbano – la danza del gabbiano 3

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 673.000 spettatori (4.8%), nel primo episodio, 645.000 spettatori (4.7%), nel secondo episodio e 563.000 spettatori (4.5%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 430.000 spettatori (4%). Due Uomini e Mezzo ha appassionato 228.000 spettatori con il 2.4%. Will and Grace segna 248.000 spettatori con il 2.5%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 275.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.732.000 spettatori con il 19.2%. #Maestri ha coinvolto 398.000 spettatori pari al 3.7%. Aspettando… Geo ha registrato 628.000 spettatori con il 6.6%. Geo ha raccolto 1.141.000 spettatori e il 10.8%.

brignano

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.015.000 spettatori con il 7.7%. Corvo Rosso Non Avrai il Mio Scalpo segna 436.000 spettatori e il 4.3%. Su La7 Tagadà ha interessato 311.000 spettatori (share del 2.7%). Tagadoc ottiene 122.000 spettatori con l’1.2%. Su TV8 Giustizia per Mia Madre segna 278.000 spettatori con il 2.1%. Amore in Bottiglia ha interessato 171.000 spettatori e l’1.8%. Vite da Copertina ha raccolto 97.000 spettatori con l’1%. Su Tv2000 il Santo Rosario segna 542.000 spettatori e il 5%.

Seconda Serata

Cresce Una Pezza di Lundini.

il commissario montalbano – la danza del gabbiano 6

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 929.000 spettatori con l’11.6% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 802.000 spettatori pari ad uno share del 7.4%. Su Rai2 Fuori Tema segna 531.000 spettatori con il 3.2%. A seguire Una Pezza di Lundini segna 315.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 441.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia1 APB è visto da 431.000 spettatori (9.6%), nel primo episodio, e 331.000 spettatori (9.6%), nel secondo episodio. Su Rete 4 Franco Battiato Special è stato scelto da 179.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai4 Wonderland segna 135.000 spettatori e lo 0.8%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.558.000 (24.3%)

Ore 20.00 5.156.000 (24.2%)

TG2

Ore 13.00 1.841.000 (13.6%)

le iene

Ore 20.30 1.461.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.745.000 (12.7%)

Ore 19.00 2.043.000 (13.2%)

TG5

Ore 13.00 2.941.000 (21.5%)

Ore 20.00 4.339.000 (20%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.313.000 (11.9%)

Ore 18.30 638.000 (5.2%)

TG4

Ore 12.00 276.000 (3.1%)

Ore 18.55 561.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 584.000 (4%)

Ore 20.00 1.134.000 (5.2%)

le iene 1