PIPPITEL! L’ESTATE TELEVISIVA ITALIANA È UN’INFILATA DI REPLICHE: ALESSIA MARCUZZI, SPARITA DALLA PROSSIMA STAGIONE DEI PALINSESTI RAI, VEDE APPRODARE “BOOMERISSIMA”, LA TRASMISSIONE FLOP DELL’INVERNO, SUL PRIMO CANALE (12.1% CON 1.1 MILIONI DI TELEMORENTI) – SU CANALE5 “LO SHOW DEI RECORD” FA IL 12.8% CON 1.1 MILIONI DI SPETTATORI – “TECHETECHETÈ” (16.3%). “PAPERISSIMA SPRINT” (16%), SCAMPINI (5.4%), APRILE-TELESE (7.7%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

ALESSIA MARCUZZI - BOOMERISSIMA

Nella serata di ieri, sabato 20 luglio 2024, su Rai1 l’arrivo in replica di Boomerissima ha conquistato 1.174.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record in replica ha raccolto davanti al video 1.104.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 Lui non sarà più tuo è la scelta di 716.000 spettatori (6.5%). Su Italia1 Indiana Jones e il tempio maledetto ha radunato 723.000 spettatori pari al 7%. Su Rai3 Rita Levi-Montalcini raggiunge 602.000 spettatori e il 5.4%. Su Rete4 Una moglie bellissima totalizza un a.m. di 576.000 spettatori (5.4%).

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 410.000 spettatori con il 4.2%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 462.000 spettatori (4.1%). Sul Nove Crimini Italiani cattura l’attenzione di 255.000 spettatori con il 2.7%. Sul 20 Spia per caso è seguito da 285.000 spettatori (2.5%). Su Rai4 Departure è scelto da 215.000 spettatori (1.9%). Su Iris Facile preda interessa 262.000 spettatori pari al 2.3%. Su RaiMovie Qui rido io raggiunge 138.000 spettatori e l’1.3%. Su RaiPremium Amore Criminale è scelto da 195.000 spettatori (1.8%). Su TopCrime Poirot segna 261.000 spettatori con il 2.3%.

lo show dei record

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè raduna 1.946.000 spettatori pari al 16.3%. Su Canale5 Paperissima Sprint arriva a 1.916.000 spettatori con il 16%. Su Rai2 TG2 Post è seguito da 613.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 849.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Le Ragazze è la scelta di 580.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 571.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 650.000 spettatori (5.4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 923.000 spettatori pari al 7.7%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 498.000 spettatori pari al 4.2%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 208.000 spettatori (1.8%).

ALESSIA MARCUZZI - BOOMERISSIMA

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.780.000 spettatori pari al 20.3%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.369.000 spettatori pari al 23.7%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 921.000 spettatori (10.9%), mentre The Wall ha convinto 1.367.000 spettatori (14.2%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (603.000 – 7.3%), N.C.I.S. Los Angeles sigla 305.000 spettatori con il 3.3% e S.W.A.T. 381.000 spettatori con il 3.4%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 197.000 spettatori (2.2%) e FBI: Most Wanted raggiunge 275.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.595.000 spettatori pari al 15.3%, mentre Blob segna 644.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Terra Amara interessa 423.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 Formula 1 – Qualifiche GP Ungheria registra 558.000 spettatori con il 6.3%.

marianna aprile luca telese

Daytime Mattina

Su Rai1, dopo il TG1 delle 7 di 5 minuti (284.000 – 11.9%), Settegiorni – Parlamento segna 409.000 spettatori (13.5%), il TG1 delle 8 totalizza 843.000 spettatori (21%) e TG1 Dialogo interessa 760.000 spettatori (18.8%). A seguire Unomattina Weekly è visto da 713.000 spettatori (18.3%), mentre Vista Mare sigla 723.000 spettatori (16.3%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 384.000 spettatori pari al 16.7% e il TG5 Mattina delle 8 ha dato il buongiorno a 989.000 spettatori pari al 24.5%. A seguire Paradisi Selvaggi segna 532.000 spettatori pari al 13.9%.

boomerissima 8

Su Rai2 La nave dei sogni – Viaggio di nozze in Arizona totalizza 112.000 spettatori (3.2%), Performer Cup è seguito da 89.000 spettatori (2.3%) e Bellissima Italia segna 121.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 The Goldbergs ottiene 96.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 123.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio e 162.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio, mentre The Middle totalizza 146.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 145.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tempo di villeggiatura segna 99.000 spettatori con il 2.5% e Il Segno delle Donne interessa 102.000 spettatori con il 2.6%, mentre Parlamento Punto Europa raduna 98.000 spettatori con il 2.3%.

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale registra 50.000 spettatori (1.3%) e Love Is In The Air raduna 93.000 spettatori (2.4%), mentre Una tata pericolosa colleziona 121.000 spettatori (2.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 127.000 spettatori (4.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 (204.000 – 6%), 204.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato totalizza 174.000 spettatori (4.4%)

Daytime Mezzogiorno

lo show dei record 4

Su Rai1 Linea Verde Illumina colleziona 1.082.000 spettatori (17%) e Linea Verde Sentieri Estate raduna 2.000.000 spettatori (19.3%). Su Canale5 il meglio di Forum colleziona 994.000 spettatori pari al 14.8%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (131.000 – 2.9%), Dreams Road raccoglie 181.000 spettatori (3.5%), mentre Felicità – La Stagione dell’Amicizia e del Rispetto arriva a 277.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Due Uomini e 1/2 è visto da 163.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio, 187.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio e 241.000 spettatori (3.5%) nel terzo episodio.

boomerissima 7

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 741.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Storia delle Nostre Città è visto da 201.000 spettatori (4%) e il TG3 delle 12 è seguito da 587.000 spettatori (8.5%). A seguire Totò, Fabrizi e i giovani delle nostre città è scelto da 413.000 spettatori (3.9%). Su Rete4, dopo il TG, Detective in Corsia coinvolge 276.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 The Royals raccoglie 126.000 spettatori (2.6%) nella prima parte e 110.000 spettatori (1.4%) nella seconda parte, mentre Like Tutto Ciò che Piace sigla 137.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 4 Hotel totalizza 205.000 spettatori (3.7%) e 4 Ristoranti 380.000 spettatori (3.6%) Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 105.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 223.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

lo show dei record 2

Su Rai1 Linea Blu segna 1.430.000 spettatori (12.8%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 949.000 spettatori (9.9%), mentre A Sua Immagine è seguito da 709.000 spettatori (8%). Dopo il TG1 (804.000 – 9%), La Volta Buona Special totalizza 1.019.000 spettatori (11.9%). Su Canale5 Beautiful conquista 1.926.000 spettatori (16.6%), My Home My Destiny raggiunge 1.638.000 spettatori (15.6%) e La Promessa totalizza 1.519.000 spettatori (16.7%).

A seguire Love In Aruba è scelto da 1.018.000 spettatori (11.8%) nella prima parte e da .000 spettatori (%) nella seconda parte. Su Rai2, dopo Vincenzo Nibali – Il 7° Campione (583.000 – 5.2%), il Tour de France incolla davanti al video 1.461.000 spettatori pari al 16% nel Tour in Diretta e 2.010.000 spettatori pari al 22.9% nel Tour all’Arrivo. Su Italia1 Scrivimi una canzone raduna 338.000 spettatori (3.3%), mentre Superman & Lois raccoglie 208.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 149.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio.

boomerissima 5

Su Rai3 le news dei TGR informano 2.368.000 spettatori pari al 20.3%, mentre Divorzio all’italiana è seguito da 462.000 spettatori pari al 5% ed Eccellenze Italiane segna 253.000 spettatori pari al 2.9%. A seguire La Confessione raduna 375.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 660.000 spettatori (6.2%) e Macachi è visto da 296.000 spettatori (3.2%). A seguire Cuori ribelli arriva a 266.000 spettatori (3.1%).

luca telese marianna aprile in onda 4

Su La7 La Torre di Babele segna 222.000 spettatori con il 2.2%, mentre Casa mia, casa mia… totalizza 183.000 spettatori con il 2.1% e La patata bollente arriva a 127.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 la SBK totalizza un netto di 262.000 spettatori (2.3%), mentre Nel cuore della tempesta è visto da 211.000 spettatori (2.3%) e 4 Ristoranti interessa 244.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Crimini Italiani è scelto da 299.000 spettatori pari al 3.1%, mentre Little Big Italy conquista 181.000 spettatori pari al 2.1% nel primo episodio e 240.000 spettatori pari al 2.6% nel secondo episodio.

Seconda Serata

boomerissima 4

Su Rai1 Techeteche Top Ten registra 466.000 spettatori (9.5%). Su Canale5 TG5 Notte totalizza 444.000 spettatori (13.3%). Su Rai2 TG2 Dossier segna 196.000 spettatori (2.4%), TG2 Storie 105.000 spettatori (1.9%) e TG2 Mizar 69.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 Il Re Scorpione 3 – La battaglia finale è visto da 209.000 spettatori (4.3%). Su Rai3, dopo il TG3 delle 23:15 (294.000 – 3.5%), Spaccaossa è visto da 125.000 spettatori con il 2.2%. Su Rete4 Baciamo ancora è scelto da 170.000 spettatori (3.7%). Su La7 TGLa7 Notte sigla 123.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 4 Hotel raduna 260.000 spettatori (3.6%) e 4 Ristoranti 149.000 spettatori (4%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali arriva a 214.000 spettatori pari al 5.5%.

Telegiornali

TG1

boomerissima 1

Ore 13:30 3.104.000 (25.7%)

Ore 20:00 2.891.000 (25.2%)

TG2

Ore 13:00 1.187.000 (10.4%)

Ore 20:30 827.000 (6.9%)

TG3

Ore 14:25 1.627.000 (14.6%)

Ore 19:00 1.118.000 (12.2%)

TG5

Ore 13:00 2.406.000 (20.9%)

Ore 20:00 2.043.000 (17.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.081.000 (11.6%)

Ore 18:30 394.000 (4.8%)

TG4

Ore 11:55 333.000 (4.8%)

Ore 18:55 348.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13:30 578.000 (4.8%)

Ore 20:00 764.000 (6.6%)