PIPPITEL! - L’UNICA RAGIONE PER ESSERE ITALIANI: LA PARTITA DELLA NAZIONALE FA IL 65.2% DI SHARE CON 15.483.000 DI SPETTATORI - SU CANALE5 “ADALINE – L’ETERNA GIOVINEZZA” S’ACCONTENTA DI 769MILA SPETTATORI CON UNO SHARE DEL 3.4%. SU RAI2 “FASCINO E MORTE A HOLLYWOOD” RAGGRANELLA 369MILA SPETTATORI (1.6%)

ITALIA BELGIO - LUKAKU ZITTISCE DONNARUMMA DOPO AVER SEGNATO IL RIGORE

Nella serata di ieri, venerdì 2 luglio 2021, su Rai1 la partita di Euro 2020 Belgio-Italia ha conquistato 15.483.000 spettatori pari al 65.2% di share (primo tempo a 15.024.000 e il 64%, secondo tempo a 15.901.000 e il 66.3%), mentre pre e post partita interessano 11.518.000 spettatori (54.2%). Su Canale5 Adaline – L’eterna giovinezza ha incollato davanti al video 769.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Rai2 Fascino e morte a Hollywood ha interessato 369.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 Una ragazza e il suo sogno ha raccolto 514.000 spettatori pari al 2.3%. Su Rai3 Beata ignoranza è seguito da 250.000 spettatori con l’1.1%.

Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 916.000 spettatori (5.2%). Su La7 Joséphine, Ange Gardien ha registrato 244.000 spettatori con l’1.3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 176.000 spettatori (0.8%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 123.000 spettatori con lo 0.5%. Su Iris Il sesto senso arriva a 138.000 spettatori (0.6%). Su RaiPremium Il Giovane Montalbano raccoglie 318.000 spettatori (1.4%). Su SkySport Belgio-Italia è vista da 1.956.000 spettatori (8.2%).

I MESSAGGI DI SOLIDARIETA PER LEONARDO SPINAZZOLA DOPO L INFORTUNIO IN BELGIO ITALIA

Access Prime Time

Paperissima deve accontentarsi del 5.9% contro i primi minuti della partita.

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 1.266.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 316.000 spettatori (1.4%). Su Italia1 C.S.I. conquista 509.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai3 Nuovi Eroi è visto da 573.000 spettatori (2.9%) e Un Posto al Sole da 908.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 498.000 individui all’ascolto (2.5%) nella prima parte e 434.000 (1.9%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 448.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 4 Hotel è visto da 178.000 spettatori pari allo 0.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 107.000 spettatori (0.5%).

Preserale

Caduta Libera al 12.6% conto la partita.

ITALIA BELGIO - CHIELLINI E LUKAKU

Su Rai1 la partita di Euro 2020 Svizzera-Spagna ha ottenuto un ascolto medio di 4.891.000 spettatori pari al 34.7% (primo tempo a 2.891.000 e il 27%, secondo tempo a 4.474.000 e il 31.8%, supplementari a 7.065.000 e il 40.3%, rigori a 10.309.000 e il 51.6%), mentre pre e post partita interessano 3.144.000 spettatori (27.2%). Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.131.000 spettatori (9.9%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.787.000 spettatori (12.6%). Su Rai2 S.W.A.T. ha raccolto 509.000 spettatori (3.8%) e N.C.I.S. Los Angeles 700.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 C.S.I. è visto da 358.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.672.000 spettatori pari al 10.8%, mentre Blob segna 621.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 682.000 spettatori (3.9%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 121.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 118.000 spettatori (0.9%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 185.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore sigla 76.000 spettatori pari allo 0.5%.

Daytime Mattina

In calo Dedicato.

ITALIA BELGIO - CHIELLINI E LUKAKU

Su Rai1 Unomattina Estate dà il buongiorno a 778.000 spettatori (17.1%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Dedicato è seguito da 665.000 spettatori (14.4%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 554.000 spettatori con il 17.3% e Tg5 Mattina 910.000 spettatori con il 18.1%; Planet ha raccolto 393.000 spettatori pari all’8.7%. Su Rai2 Desperate Housewives è visto da 109.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 115.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio, mentre Tg2 Italia convince 111.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 Bones ottiene un ascolto di 116.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Agorà Estate convince 342.000 spettatori pari al 7.4% (presentazione a 323.000 e il 6.4%). A seguire Elisir d’Estate segna 228.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Distretto di Polizia 6 ha raccolto 155.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 167.000 spettatori (3.6%) e Coffee Break di 162.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 Perfect Wedding è scelto da 78.000 spettatori (1.7%).

Daytime Mezzogiorno

Bene Forum.

ITALIA BELGIO - IL CONTATTO TRA DI LORENZO E DOKU

Su Rai1 le repliche di Don Matteo 5 raccolgono 924.000 spettatori (12.8%) nel primo episodio e 1.453.000 spettatori (12.1%) nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica arriva a 1.162.000 spettatori con il 15.1%. Su Rai2 Un Ciclone in Convento segna 334.000 spettatori (3.4%). Su Italia 1 Bones è seguito da 206.000 spettatori (3.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 1.083.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Doc Martin è seguito da 347.000 spettatori (5.9%); il Tg3 delle 12:00 informa 970.000 spettatori (11.7%); Quante Storie conquista 731.000 spettatori (6.7%); Passato e Presente arriva a 518.000 spettatori (3.7%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 208.000 spettatori con l’1.9%. A seguire La Signora in Giallo è scelto da 614.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 272.000 spettatori con il 4.8% nella prima parte e 325.000 spettatori con il 3% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 136.000 spettatori (1.8%) e 4 Hotel da 207.000 spettatori (1.6%).

ITALIA BELGIO - CIRO IMMOBILE SI RIALZA DOPO IL GOL DI BARELLA

Daytime Pomeriggio

Tour all’arrivo cresce fino al 13.4%.

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha fatto compagnia a 1.490.000 spettatori (11.4%); la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.062.000 spettatori (9.4%). A seguire Estate in Diretta intrattiene 1.040.000 spettatori con il 10.2% nella prima parte e, dopo gli appuntamenti con il tg, 1.531.000 spettatori con il 17.4% nella seconda parte in onda dalle 17:05 alle 17:29. Su Canale5 Beautiful conquista 2.417.000 spettatori (17.5%), Una Vita 2.354.000 spettatori (18.2%); Mr. Wrong – Lezioni d’Amore 1.876.000 spettatori (16.3%) e Love Is In The Air 1.650.000 spettatori (16.2%). A seguire Marie is on Fire – Un amore in fiamme ha fatto compagnia a 880.000 spettatori pari al 9.2%. Su Rai2 Dribbling Europei ha conquistato 742.000 spettatori con il 5.3%. A seguire il Tour de France ha intrattenuto 1.003.000 spettatori con il 9% (Tour in Diretta a 795.000 e il 6.8%, Tour all’Arrivo a 1.347.000 e il 13.4%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 604.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio e 559.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio. A seguire American Dad! ha conquistato 482.000 spettatori (4.2%) e Big Bang Theory 382.000 spettatori (3.5%), mentre The Goldbergs arriva a 250.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.255.000 spettatori (16.7%); Il Maresciallo Rocca è seguito da 428.000 spettatori (4.4%); Geo Magazine sigla 652.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 701.000 spettatori con il 5.6%. A seguire Venere imperiale è visto da 294.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 208.000 spettatori (1.9%) e Meraviglie senza Tempo da 128.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Uno studente quasi perfetto è scelto da 253.000 spettatori (2%) e Innamorarsi a Mountain da 242.000 spettatori (2.5%).

ITALIA BELGIO - IL SALVATAGGIO DI SPINAZZOLA

Seconda Serata

Belve, con Perego e Schisano, al 3.2%.

Su Rai1 Notti Europee è stato seguito da 2.664.000 spettatori con uno share del 28%. Su Canale5 Best of Me – Il meglio di me ha totalizzato una media di 471.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rai2 Belve segna 488.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Arturo è visto da 304.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Dove Danzeremo Domani? interessa 341.000 spettatori con il 2.3%. Su Rete4 Criminal Intent è stato scelto da 226.000 spettatori (5%). Su La7 TgLa7 informa 149.000 spettatori (2.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.860.000 (20.3%)

Ore 20.00 9.615.000 (48%) – Edizione di appena 3 minuti, dalle 20.43 alle 20.46, causa Svizzera-Spagna finita ai calci di rigore.

TG2

Ore 13.00 1.509.000 (11.4%)

Ore 20.30 700.000 (3.4%)

TG3

Ore 14.25 1.609.000 (12.5%)

Ore 19.00 1.273.000 (9.6%)

belgio italia

TG5

Ore 13.00 2.714.000 (20.3%)

Ore 20.00 2.265.000 (12.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.461.000 (13.4%)

Ore 18.30 452.000 (4%)

TG4

Ore 12.00 301.000 (3.6%)

Ore 18.55 393.000 (2.9%)

TGLA7

Ore 13.30 515.000 (3.7%)

Ore 20.00 596.000 (3.3%)