PIPPITEL! - SABATO SERA TELEVISIVO DOMINATO DAL FILM DI RAI1 “SULLE ALI DELLA MUSICA” SE TRAVOLGE LA REPLICA DELLO “SHOW DEI RECORD” SU CANALE5 - OTTIMO RISULTATO SU ITALIA1 PER “INDIANA JONES E L'ULTIMA CROCIATA” (9.7%) - IN ACCESS PRIME TIME, TECHETECHETÈ HA DIVERTITO 2.856.000 SPETTATORI CON IL 20.6%, DAVANTI A PAPERISSIMA SPRINT ESTATE SU CANALE 5 (16.1%) - “CONTROCORRENTE ESTATE” (5%) - IL TOUR DE FRANCE ALL'ARRIVO SU RAI2 HA OTTENUTO IL 10.2% DI SHARE…

Marco Zonetti per Dagospia

Sabato sera televisivo, quello di ieri 1 luglio 2023, dominato dal film di Rai1 Sulle ali della musica, incentrato sulla storia di Antonia Brico (1902-1989), prima donna a essere riconosciuta direttrice d'orchestra a livello internazionale. La biografia ha totalizzato 2.287.000 spettatori con il 17.9%, staccando ampiamente la replica dello Show dei Record condotto da Gerry Scotti su Canale5, con i suoi 1.270.000 affezionati e l'11.6%.

Ottimo risultato su Italia1 per Indiana Jones e l'ultima crociata con Harrison Ford, Sean Connery e Alison Doody, che ha emozionato 1.199.000 appassionati dell'archeologo avventuriero, pari al 9.7% di share. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Sulle ali della musica (Rai1) - 2.287.000 Lo Show dei Record (Canale5) - 1.270.000 Indiana Jones e l'ultima Crociata (Italia1) - 1.199.000 Twisted Twin - Il lato oscuro della mia gemella (Rai2) - 845.000 Dynasties - L'avventura della vita (Rete4) - 512.000 L'amica geniale (Rai3) - 461.000 Eden - Un pianeta da salvare (La7) - 411.000 4 Ristoranti (Tv8) - 394.000 Scomparsa - Il caso Ragusa (Nove) - 309.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 dedicato al Cantagiro ha divertito 2.856.000 spettatori con il 20.6% mentre Paperissima Sprint Estate su Canale5 ha calamitato 2.225.000 individui all'ascolto con il 16.1%. Per l'approfondimento, Controcorrente Estate su Rete4 ha raccolto il 5% e il 6.7% mentre Tg2 Post Estate il 4.9%. Su La7, lo Speciale Palio di Siena 2023 - L'Attesa ha totalizzato il 3.9%. In seconda serata, su Rai1, i Diversity Media Awards hanno siglato il 9.9% con 608.000 spettatori, mentre al pomeriggio il Tour de France all'arrivo su Rai2 ha ottenuto il 10.2% di share. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Sulle ali della musica 2.287.000 (17.9%). Canale5: Lo Show dei Record (11.6%). Rai2: Twisted Twin – Il lato oscuro della mia gemella 845.000 (6.4%). Italia1: Indiana Jones e l’ultima crociata 1.199.000 (9.7%). Rai3: L’Amica Geniale 461.000 (3.5%). Rete4: Dynasties – L’avventura della vita 512.000 (4%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 411.000 (3.5%). Tv8: 4 Ristoranti 394.000 (3.3%). Nove: Scomparsa – Il caso Ragusa 309.000 (2.3%). 20: From Paris With Love 382.000 (2.8%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.856.000 (20.6%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.225.000 (16.1%). Rai2: Tg2 Post Estate 674.000 (4.9%). Italia1: N.C.I.S. 931.000 (6.8%). Rai3: Generazione Bellezza525.000 (3.8%). Rete4: Controcorrente Estate 678.000 (5%) nella prima parte, 932.000 (6.7%) nella seconda. La7: Speciale Palio 2023 – L’Attesa 545.000 (3.9%), presentazione 553.000 (4.1%). Tv8: 4 Hotel 366.000 (2.7%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 180.000 (1.3%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.047.000 (21.4%), Reazione a Catena 2.921.000 (25.7%). Canale5: Caduta Libera! Inizia la Sfida 1.099.000 (12.2%), Caduta Libera! 1.589.000 (14.5%). Rai2: Italia-Marocco (calcio femminile) 396.000 (3.8%). Italia1: Studio Aperto Mag343.000 (3.4%), C.S.I. 390.000 (3.2%). Rai3: Tg Regione 1.544.000 (13.1%), Blob 547.000 (4.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 604.000 (4.6%). Tv8: Formula 1 – Sprint 479.000 (4.3%). Nove: Little Big Italy 140.000 (1.3%).

Seconda Serata

Rai1: Diversity Media Awards 608.000 (9.9%). Canale5: Tg5 Notte 485.000 (11.5%). Rai2: Tg2 Dossier 423.000 (4.2%), Tg2 Storie 267.000 (4.3%). Italia1: Blu profondo 3 324.000 (6.3%). Rai3: Futura 128.000 (2.2%). Rete4: No problem 158.000 (2.8%). La7: TgLa7 Notte 121.000 (2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 149.000 (8.4%), Tg1 Ore 8.00 792.000 (18.9%), Tg1 Dialogo 855.000 (19.3%), Weekly 763.000 (17.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 456.000 (19.2%), Tg5 Mattina 1.114.000 (25.7%). X-Style 566.000 (12.7%), Victoria Falls – Africa’s Garden of Eden 493.000 (11.8%). Rai2: Radio2 Happy Family 212.000 (4.8%), Underdog – Ho Scommesso su di Me 217.000 (5.4%). Italia1: The Middle 103.000 (2.2%) nel primo episodio, 141.000 (3.2%) nel secondo, 158.000 (3.7%) nel terzo, The Goldbergs 151.000 (3.7%) nel primo episodio, 122.000 (3.1%) nel secondo. Rai3: Matrimonio all’italiana 178.000 (4%), Scialla Italia 106.000 (2.5%), Rai Parlamento Punto Europa 78.000 (2%). Rete4: I Cesaroni 44.000 (1.2%) nel primo episodio, 74.000 (1.6%) nel secondo, Noi donne siamo fatte così 80.000 (1.8%). La7: Omnibus 174.000 (4.4%), Coffee Break Sabato 100.000 (2.4%).

Mezzogiorno

Rai1: Tg1 – Partenza della Nave Scuola Amerigo Vespucci 894.000 (17.6%), Linea Verde Explora 1.231.000 (16.1%), Linea Verde Sentieri 1.920.000 (17.7%). Canale5: Forum 1.099.000 (16%). Rai2: Tg Sport 219.000 (5.1%), I Mestieri di Mirko 242.000 (4.9%) nel primo episodio, 303.000 (5.1%) nel secondo, Fatto da Mamma e da Papà 410.000 (4.8%). Italia1: Mom 145.000 (3.2%) nel primo episodio, 170.000 (3.2%) nel secondo, 197.000 (2.8%) nel terzo, Sport Mediaset 768.000 (6.1%). Rai3: Storia delle nostre città 134.000 (2.7%), Tg3 Ore 12.00 606.000 (8.4%), Nati stanchi 347.000 (3%). Rete4: Il Segreto 152.000 (1.6%), La Signora in Giallo 469.000 (3.8%). La7: The Royal Collection – La principessa Margareth 56.000 (1.1%), L’Aria che Tira Estate – Il Diario 110.000 (1.3%), Like – Tutto ciò che Piace 111.000 (1%).

Pomeriggio

Rai1: Linea Blu 1.774.000 (15.7%), Passaggio a Nord Ovest 1.082.000 (11.5%), A Sua Immagine 906.000 (10.5%) nella prima parte, 818.000 (9.6%) nella seconda, Tg1 848.000 (10.1%), Italia Sì! Bis 1.316.000 (15.9%) nella prima parte, 1.487.000 (17.6%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.218.000 (17.7%), Scene da un Matrimonio 1.681.000 (16%), Un Altro Domani957.000 (11.3%). Rai2: Giro d’Italia Femminile 384.000 (3.3%), Tour de France 701.000 (7.8%), Tour Diretta 637.000(6.9%), Tour all’Arrivo 863.000 (10.2%). Italia1: Big Bang Theory 350.000 (3.1%) nel primo episodio, 307.000 (2.9%) nel secondo, Lucifer 187.000 (2%) nel primo episodio, 246.000 (2.9%) nel secondo, 279.000 (3.4%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 2.161.000 (17.6%), Eroi di strada 443.000 (4.7%), Hudson e Rex 325.000 (3.8%), Report 448.000 (5.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 559.000 (5.1%), Dynasties II – I diari 309.000 (3.4%), Cuori ribelli 351.000 (4.2%). La7: Giochi di potere 228.000 (2.3%), La7 Doc – Drain Alcatraz 141.000 (1.7%), L’onore degli uomini 201.000 (2.2%). Tv8: Prove di Formula 1 398.000 (4.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.444.000 (27%)

20.00 - 3.438.000 (26.3%)

TG2

13.00 - 1.281.000 (10.9%)

20.30 - 919.000 (6.7%)

TG3

14.25 - 1.488.000 (13.1%)

19.00 - 1.152.000 (11%)

TG4

11.55 - 283.000 (4%)

18.55 - 429.000 (4%)

TG5

13.00 - 2.880.000 (23.9%)

20.00 - 2.578.000 (19.5%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.116.000 (11.7%)

18.30 - 390.000 (4.5%)

TGLA7

13.30 - 443.000 (3.5%)

20.00 - 656.000 (5%)

