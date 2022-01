PIPPITEL! GLI SCAZZI PESCIAROLI DEI VIPPONI DEL “GRANDE FRATELLO VIP” SU CANALE5 CONQUISTANO LA PRIMA SERATA CON IL 21.1% DI SHARE E 3.3 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI 1 “IL RITORNO DI MARY POPPINS” AL 18.1% - SU RAI3 “REPORT” FA IL 7.5%, SU ITALIA 1 LO STRAVISTO “TOP GUN” CONQUISTA IL 6.2% - AMADEUS (22%), “STRISCIA” (15.7%), PARENZO – DE GREGORIO CON IL 5.5% SUPERANO GENTILI (4.7%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

il ritorno di mary poppins

Nella serata di ieri, lunedì 3 gennaio 2022, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.47 – la prima tv del film Il Ritorno di Mary Poppins ha appassionato 3.856.000 spettatori pari al 18.1%. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.26 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.322.000 spettatori pari al 21.1% di share (GF Vip Night di 10 minuti: 1.584.000 – 32.1%, Live di 5 minuti: 718.000 – 17.4%). Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.382.000 spettatori pari al 6% di share.

Su Italia 1 Top Gun ha intrattenuto 1.376.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.676.000 spettatori pari ad uno share del 7.5% (presentazione di 12 minuti: 1.246.000 – 5.1%). Su Rete4 Il Marchese del Grillo totalizza un a.m. di 1.065.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Atantide Files – JFK Un Caso Ancora Aperto ha registrato 377.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo segna 337.000 spettatori con l’1.6%.

alex belli e alessandro basciano

Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 275.000 spettatori con l’1.2%, nel primo episodio inedito, e 183.000 spettatori con l’1.2%, nel secondo episodio in replica. Sul 20 Hunger Games: Il Canto Della Rivolta Parte II ha ottenuto 174.000 spettatori con lo 0.8%. Su Rai4 After Earth registra 260.000 spettatori con l’1.1%. Su Iris Blackkklansman totalizza un a.m. di 314.000 spettatori con l’1.5% di share. Su Rai Premium Arena 60 70 80 ha interessato 269.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

top gun

In Onda batte Controcorrente.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.428.000 spettatori con il 22%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.887.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 886.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.351.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Generazione Bellezza raccoglie 1.251.000 spettatori (5.2%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.651.000 spettatori (6.7%).

Su Rete4 Controcorrente ha radunato 1.145.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.063.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.353.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 4 Ristoranti ha divertito 464.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 350.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

L’Eredità sfiora i 5 milioni.

alessandro basciano ed eva grimaldi

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.645.000 spettatori (20.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.985.000 spettatori (24%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.167.000 spettatori (12.5%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.257.000 spettatori (16.1%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 674.000 spettatori (3.5%) mentre 9-1-1 ha raccolto 803.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 642.000 spettatori con il 3.4%. CSI Miami ha ottenuto 718.000 spettatori (3.2%).

il ritorno di mary poppins 6

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.143.000 spettatori con il 14.6%. Blob segna 1.216.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 829.000 individui all’ascolto (3.6%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 177.000 spettatori (share dell’1.1%), nel primo episodio, e 262.000 spettatori (share dell’1.3%), nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel raccoglie 300.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 241.000 spettatori con l’1.1%.

delitti in paradiso

Daytime Mattina

Partenza in salita per Chicago Fire.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 466.000 telespettatori con il 12.5%, nella lunga presentazione, e a 1.098.000 spettatori con il 17.5%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.064.000 spettatori (16.3%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.148.000 spettatori con il 18%, nella prima parte, e 1.120.000 spettatori con il 17.2% nella seconda parte (I Saluti: 862.000 – 13.2%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 248.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 73.000 spettatori (1.2%), nel primo episodio, 127.000 spettatori (2%), nel secondo episodio, e 197.000 spettatori (3%), nel terzo episodio.

il ritorno di mary poppins 5

Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha informato 690.000 spettatori con il 16%. Agorà convince 396.000 spettatori pari al 6.6% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 378.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete 4 Poirot registra una media di 103.000 spettatori (1.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 70.000 spettatori con il 2.2%, nelle News, e 170.000 spettatori con il 2.9%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 188.000 spettatori pari al 2.9%.

Daytime Mezzogiorno

Il TG3 all’11.7%.

grande fratello vip 5

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.068.000 spettatori con il 14.4%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.882.000 spettatori con il 15%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.490.000 telespettatori con il 15.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 713.000 spettatori (8.4%), nella prima parte, e 990.000 spettatori (8.1%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago Justice ha ottenuto 228.000 spettatori con il 2.9%. Dopo Cotto e Mangiato Menù (357.000 – 3.4%) e Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 706.000 spettatori con il 4.7%.

il ritorno di mary poppins 4

Sport Mediaset ha ottenuto 814.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Elisir segna 472.000 spettatori con il 6.3% (presentazione: 327.000 – 5%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.194.000 spettatori (11.7%). TG3 Fuori TG ha raccolto 928.000 spettatori (7.6%). Le storie di Passato e Presente ha interessato 670.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 208.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 774.000 (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 304 .000 spettatori con share del 4% nella prima parte, e 427.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

grande fratello vip

Italia1 al 4.4% con le 4 ore de Il Signore degli Anelli.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 2.047.000 spettatori pari al 14.7% della platea (presentazione dalle 14.03 alle 14.13: 1.854.000 – 11.8%). La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.095.000 spettatori con il 16.7%. Dopo il TG1 Economia (1.619.000 – 12.6%), Vita in Diretta ha raccolto 1.980.000 spettatori (14.7%), nella presentazione, e 2.537.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.545.000 spettatori con il 15.7%. Una Vita ha convinto 2.354.000 spettatori con il 15.3% di share. A seguire Seguendo una Stella ha ottenuto 1.820.000 spettatori con il 13.9%.

il ritorno di mary poppins 3

La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.804.000 spettatori con il 14.4%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.727.000 spettatori pari al 13% di share. Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.640.000 spettatori con l’11.6%, nella presentazione in onda dalle 17.26 alle 17.49, e 1.945.000 spettatori con il 12.6% (Saluti: 1.714.000 – 10.6%). Su Rai2 Il Trono di Cuori ha raccolto 475.000 spettatori con il 3.3%. Principessa per Sempre ha ottenuto 569.000 spettatori con il 4.5%. Good Witch ha interessato 366.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 667.000 spettatori (4.2%). Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re segna 604.000 spettatori (4.4%).

grande fratello vip 4

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.070.000 spettatori con il 19.5%. Il Commissario Rex ha coinvolto 626.000 spettatori pari al 5%. Aspettando Geo… ha raccolto 965.000 spettatori con il 7.6%. Geo ha registrato 1.681.000 spettatori con l’11.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 792.000 spettatori con il 5.4%. Su La7 Tagadà interessato 410.000 spettatori con il 3.1% (presentazione: 382.000 – 2.5%). Tagadoc ha raccolto 304.000 spettatori con il 2.3%. Su TV8 il film Babbo Natale Cercasi ha raccolto 294.000 spettatori con il 2.3%.

eva grimaldi

Seconda Serata

Rai1 deve accontentarsi del 7.5%.

Su Rai1 Cuccioli in Festa è stato seguito da 715.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Rai2 Sex and the City – The Movie segna 452.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai 3 La Versione di Fiorella segna 649.000 spettatori con il 4.1%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 491.000 spettatori con il 5.1%. Su Italia1 Eyes da Wide Shut è visto da 300.000 spettatori (3.5%). Su Rete 4 Febbre da Cavallo – La Mandrakkata è stato scelto da 200.000 spettatori con il 2.9% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.740.000 (23%)

Ore 20.00 5.968.000 (25.8%)

top gun 2

TG2

Ore 13.00 2.165.000 (14.2%)

Ore 20.30 1.498.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 2.093.000 (13.8%)

Ore 19.00 2.551.000 (13.2%)

TG5

Ore 13.00 3.048.000 (19.8%)

Ore 20.00 4.422.000 (18.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.353.000 (10.8%)

Ore 18.30 803.000 (4.8%)

TG4

Ore 12.00 268.000 (2.7%)

Ore 18.55 777.000 (4%)

grande fratello vip 3

TGLA7

Ore 13.30 554.000 (3.4%)

Ore 20.00 1.117.000 (4.8%)

