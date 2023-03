PIPPITEL! LA SECONDA PUNTATA DI “MICHELLE IMPOSSIBILE & FRIENDS” SU CANALE5 FA IL 17.3% DI SHARE E 2.2 MILIONI DI SPETTATORI. “BOHEMIAN RHAPSODY” SU RAI1 CONQUISTA IL 14.6% DI SHARE, MA CON 2.4 MILIONI DI PERSONE INCOLLATE ALLA TV – SU RAI2 BENE “MARE FUORI” (8%), SU RAI3 “CHI L'HA VISTO?” SU RAI3 VOLA AL 12.2% - GENTILI SU RETE4 (4%), PURGATORI SU LA7 IL (3.4%) – I “CINQUE MINUTI” DI VESPA AL 23%. AMADEUS CON IL 22.2% BATTE “STRISCIA” (17.6%) – DAMILANO (7%), GRUBER (7.8%), PALOMBA (4.1%)

Marco Zonetti per Dagospia

bohemian rhapsody

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 1 marzo 2023 vedono, in prima serata, la seconda puntata di Michelle Impossibile & Friends su Canale5 conquistare il 17.3% di share, in calo di 4 punti rispetto all'esordio ma battendo comunque i film di Rai1 Bohemian Rhapsody, che in seconda visione totalizza il 14.6%.

Sempre bene su Rai3 Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli che segna il 12.2%, mentre si assesta all'8% la fiction Mare Fuori su Rai2. Veronica Gentili con Controcorrente Prima Serata su Rete4 racimola il 4% di share, e Andrea Purgatori su La7 con Atlantide raccoglie il 3.4%.

michelle impossibile & friends 7

In access prime time su Rai1, Bruno Vespa con Cinque Minuti conquista il 23.0%, e Amadeus con I soliti Ignoti il 22.2%, mentre Striscia la Notizia su Canale 5 ottiene il 17.6%. Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 conquista il 7%, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 vola al 7.8%, Barbara Palombelli su Rete4 con Stasera Italia raccoglie una media complessiva del 4.1%, pari e patta con il Tg2 Post. Al mattino, è invece record su Rai1 per Massimiliano Ossini e il suo Uno Mattina che raggiunge il 22.5% con picchi del 25.39%, superando Mattino Cinque su Canale5.

Prima serata

bohemian rhapsody 8

Rai1: Bohemian Rhapsody 2.452.000 spettatori (14.6%). Canale 5: Michelle Impossible and Friends (seconda puntata) 2.288.000 spettatori (17.3%). Rai2: Mare Fuori 1.345.000 spettatori (8%). Italia 1: La Mummia 1.142.000 spettatori (6.1%). Rai3: Chi l’ha Visto? 2.016.000 spettatori (12.2%). Rete4: Controcorrente 572.000 spettatori (4%). La7: Atlantide 470.000 spettatori (3.4%). Tv8: Name That Tune – Indovina la Canzone 361.000 spettatori (2.2%). Nove: S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine 233.000 spettatori (1.3%).

mare fuori 5

Access prime time

Rai1: Cinque Minuti 4.815.000 spettatori (23%), Soliti Ignoti 4.804.000 spettatori (22.2%). Canale 5: Striscia la Notizia 3.778.000 spettatori (17.6%). Rai2: TG2 Post 885.000 spettatori (4.1%). Italia1: NCIS 1.275.000 spettatori (5.9%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.499.000 spettatori (7%), Un Posto al Sole: 1.905.000 spettatori (8.8%). Rete4: Stasera Italia 1.008.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte, 818.000 spettatori (3.8%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.703.000 spettatori (7.8%). Tv8: 100% Italia 421.000 spettatori (2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 587.000 spettatori (2.7%).

Preserale

bohemian rhapsody 7

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.292.000 spettatori (22.8%), L’Eredità 4.716.000 spettatori (26.6%). Canale 5: Avanti il Primo 2.580.000 spettatori (18.5%), Avanti un Altro 3.815.000 spettatori (22.1%). Rai2: Hawaii Five O 512.000 spettatori (3.1%), The Rookie 730.000 spettatori (3.7%). Italia1: Studio Aperto Mag 442.000 spettatori (2.8%), CSI 611.000 spettatori (3.2%). Rai3: TGR 2.653.000 spettatori (14.2%), Blob 1.160.000 spettatori (5.8%), Caro Marziano 1.120.000 spettatori (5.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 799.000 spettatori (3.9%). La7: Lingo – La Prima Sfida 163.000 spettatori (1.2%), Lingo – Parole in Gioco 303.000 spettatori (1.8%). Tv8: Home Restaurant 240.000 (1.3%). Nove: Cash or Trash 523.000 (2.7%).

michelle impossibile & friends 6

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 562.000 spettatori (8.8%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 223.000 spettatori (7.1%). Canale 5: TG5 Notte 458.000 spettatori (13.1%). Rai2: Stasera C’è Cattelan su Rai2 469.000 (6.3%), Ancora 5 Minuti su Rai2 323.000 (6.2%). Rai 3: Tg3 Linea Notte 582.000 (8.6%). Italia1: Il Re Scorpione 491.000 (5.4%). Rete 4: In a Valley of Violence – Nella Valle della Violenza (prima parte) 178.000 spettatori (4.9%)

Daytime

Mattina

BOHEMIAN RHAPSODY 2

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 283.000 spettatori (11.1%). TG1 Ore 7.00 391.000 (9.1%), TgUnoMattina 653.000 spettatori (12.1%), TG1 Ore 8.00 1.077.000 (20.3%), Uno Mattina 1.049.000 (22.5%), Storie Italiane (prima parte) 1.108.000 (24.3%). Canale5: Prima Pagina TG5 610.000 spettatori (17.8%), TG5 Mattina 1.096.000 spettatori (20.6%), Mattino Cinque News 881.000 (18.2%) nella prima parte, 777.000 spettatori (17.1%) nella seconda. Rai 2: Viva Asiago 10! 116.000 spettatori (3.4%), Viva Rai2! Glass Cam 239.000 (6.1%), Viva Rai2! 861.000 (16.6%),

mare fuori 6

…E Viva il Videobox 248.000 spettatori (4.7%), Radio 2 Social Club 313.000 (6.6%). Italia 1: Chicago Fire 215.000 spettatori (4.6%), Chicago PD 229.000 (4.6%). Rai3: Buongiorno Italia 617.000 spettatori (12.4%), TGR Buongiorno Regione 664.000 (12.2%), Agorà (presentazione) 364.000 (6.9%), Agorà 350.000 (7%), Agorà Extra 222.000 (5%). Rete 4: Hazzard 76.000 spettatori (1.7%). La7: Omnibus News 123.000 spettatori (3%), Omnibus Dibattito 210.000 (4.1%), Coffee Break 206.000 (4.5%).

Mezzogiorno

RAMI MALEK NEI PANNI DI FREDDY MERCURY NEL BIOPIC BOHEMIAN RHAPSODY

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.101.000 spettatori (19.9%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.827.000 (17.7%). Canale 5: Forum 1.564.000 (20.1%). Rai2: I Fatti Vostri 591.000 spettatori (9.5%) nella prima parte, 917.000 9.2%) nella seconda. Italia 1: Chicago PD 293.000 spettatori (4.1%), Grande Fratello Vip 639.000 (5.3%), Sport Mediaset 674.000 (5.2%). Rai3: Elisir (presentazione) 219.000 spettatori (4.6%), Elisir 353.000 (6.2%). TG3 Ore 12.00 952.000 spettatori (11.3%), Quante Storie 738.000 (6.2%), Passato e Presente 596.000 (4.6%). Rete4: Monk 89.000 spettatori (1.6%), Il Segreto 150.000 (1.4%), La Signora in Giallo 585.000 (4.6%). La7: L’Aria che Tira 305.000 spettatori (5.2%) nella prima parte, 454.000 (4.2%) nel segmento intitolato "Oggi".

michelle impossibile & friends 8

Pomeriggio

Rai1: TG1 Economia 2.452.000 spettatori (19.0%), Oggi è un Altro Giorno 1.835.000 spettatori (17.3%), presentazione 1.730.000 (17.3%). Il Paradiso delle Signore 1.917.000 spettatori (20.3%). TG1 1.688.000 (18.1%), Vita in Diretta 2.285.000 spettatori (20.5%), presentazione 1.827.000 (18.9%). Canale5: Beautiful 2.659.000 (20.4%), Terra Amara 2.701.000 spettatori (21.7%), Rosamunde Pilcher – Un Amore Senza Tempo 1.723.000 (16.9%), Grande Fratello Vip 7 1.389.000 (14.7%), Un Altro Domani 1.155.000 spettatori (12.2%), Pomeriggio Cinque 1.472.000 spettatori (13.2%), Presentazione 1.195.000 (11.9%), Saluti 1.792.000 (14.1%).

BOHEMIAN RHAPSODY rami malek nei panni di freddie mercury

Rai2: Ore 14 696.000 spettatori (6.0%), Bella Ma’ 688.000 spettatori (7.2%), Nei Tuoi Panni 390.000 spettatori (3.9%). Italia1 I Simpson 519.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 610.000 (5.1%) nel secondo, 571.000 spettatori (5.2%) nel terzo, I Griffin 413.000 spettatori (4.1%), NCIS Los Angeles 379.000 (4%) nel primo episodio, 388.000 (4.1%) nel secondo, The Mentalist 433.000 spettatori (4%). Rai3: TGR 2.276.000 spettatori (12.5%), TGR Leonardo 1.057.000 (9.3%), Rai Parlamento Question Time 352.000 spettatori (3.5%), Aspettando… Geo 609.000 spettatori (6.5%), Geo 1.348.000 (11.9%), Rete4: Lo Sportello di Forum 939.000 spettatori, TG4 Diario del Giorno 427.000 (4.5%). La7 Tagadà (presentazione) 353.000 (2.9%), 424.000 spettatori (4.3%), Focus 358.000 (3.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.350.000 (25.6%)

20.00: 5.233.000 (25.7%)

TG2

13.00: 1.777.000 (14.3%)

BOHEMIAN RHAPSODY 1

20.30: 1.216.000 (5.7%)

TG3

14.25: 1.508.000 (12.5%)

19.00: 2.074.000 (12.8%)

TG4

11.55: 249.000 (3.1%)

18.55: 604.000 (3.6%)

TG5

13.00: 3.201.000 (25.5%)

20.00: 4.529.000 (22%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.131.000 (10.7%)

18.30: 620.000 (4.7%)

TGLA7

13.30: 511.000 (3.9%)

20.00: 1.218.000 (5.9%)

