PIPPITEL! IN SECONDA SERATA LO SPECIALONE DI VESPA SUL RISULTATO DELLE POLITICHE SI PAPPA MENTANA: “PORTA A PORTA” SU RAI1 CONQUISTA IL 18.7%, MENTRE LA MARATONA SU LA7 SI FERMA AL 12.3% - IN PRIMA SERATA “I SOLITI IGNOTI” SU RAI1 AL 22.4% DOPPIA “SCHERZI A PARTE” SU CANALE5 (11.2%) - SU RETE4 SPECIALE “QUARTA REPUBBLICA” AL 7.6%, SU LA7 “IN ONDA” AL 6.2% - “PAPERISSIMA SPRINT” (14.5%), GENTILI (6.3%), PARENZO – DE GREGORIO (6.6%)

Nella serata di ieri, domenica 25 settembre 2022, su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno, in onda dalle 20.45 alle 22.26, ha conquistato 4.393.000 spettatori pari al 22.4% di share (presentazione 3.919-000 – 20.3%, Saluti e Aspettando Mina Settembre 2, in onda dalle 22.33 alle 22.37, ha segnato il 13.1% con 2.410.000 spettatori. Su Canale 5 Scherzi a Parte, in onda dalle 21.45 alle 24.41, ha raccolto davanti al video 1.684.000 spettatori pari all’11.2% di share (presentazione 1.914.000 – 9.6%, Highlights 500.000 – 6.8%) . Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 907.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, di 923.000 (4.8%) nel secondo e di 734.000 (4.3%) nel terzo.

Su Italia 1 Skyscraper ha intrattenuto 1.251.000 spettatori con il 6.7% di share. Su Rai3 Il Colpo del Leone ha raccolto davanti al video 743.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Speciale Quarta Repubblica – Vincitori e Vinti, in onda dalle 21.29 alle 25.59, è stato visto da 945.000 spettatori con il 7.6% di share (presentazione 937.000 – 4.8%). Su La7 In Onda Prima Serata ha segnato il 6.2% con 1.219.000 spettatori. Su Tv8 Olanda-Belgio è la scelta di 568.000 spettatori (2.9%) mentre sul Nove Vuoti a Perdere segna il 2% con 356.000 spettatori. Su Rai4 Curve – Insidia Mortale si porta al 2.2% con 427.000 spettatori. Su Iris Fuga per la Vittoria registra uno share dell’1.9% con 344.000 spettatori e su Cine34 Fantozzi è la scelta di 331.000 spettatori (1.7%).

Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.863.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha totalizzato 1.055.000 spettatori (5.4%). Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 1.112.000 spettatori nella prima parte (5.8%) e a 1.235.000 (6.3%) nella seconda. Su Rai 3 Illuminate è la scelta di 709.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 In Onda sigla il 6.6% con 1.295.000 spettatori. Sul Nove Little Big Italy se convince 570.000 (2.9%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.728.000 spettatori (20.8%) e Reazione a Catena 3.918.000 spettatori (24.9%) nella seconda. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.839.000 spettatori con il 14.9% di share e Caduta Libera 2.417.000 (15.7%). Su Rai2 Squadra Speciale Istanbul interessa a 490.000 spettatori (3.7%) e NCIS New Orleans a 585.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 il TGR segna il 16.2% con 2.674.000 spettatori e Blob il 4.8% con 851.000 spettatori. Su Italia 1 NCIS ha totalizzato 617.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 749.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 L’Uomo dalla Cravatta di Cuoio si porta al 2% con 264.000 spettatori.

Daytime Mattina

Su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha raccolto 531.000 spettatori con il 16.6% di share nella prima parte e 1.164.000 (18.5%) nella seconda, nel mezzo il TG1 ha informato 354.000 spettatori (17.6%); la Santa Messa è stata seguita da 1.336.000 spettatori (19.9%) e A Sua Immagine da 1.310.000 (18.7%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.332.000 telespettatori con il 22.5% di share mentre la Santa Messa segna il 10.5% con 716.000 spettatori. Su Rai2 Radio 2 Happy Family The Best ha tenuto compagnia a 179.000 spettatori (2.6%).

Su Italia1 Una Mamma per Amica totalizza un ascolto di 193.000 spettatori con uno share del 2.8% nel primo episodio e 224.000 spettatori (3.2%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 210.000 spettatori con il 3.4% di share, Geo 398.000 (5.9%), O anche No 193.000 (2.8%) e Di là dal Fiume e tra gli Alberi 262.000 (3.6%). Su Rete 4 Crociera Vianello ha coinvolto 197.000 spettatori (2.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 100.000 spettatori con il 4.1% di share nelle News. Su TV8 la Moto3 sigla il 4.7% con 312.000 spettatori e la Moto2 il 5.6% con 383.000 spettatori.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde Start è stato seguito da 1.395.000 spettatori (17.8%) e Linea Verde ha intrattenuto 2.924.000 spettatori (22.6%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 809.000 spettatori (11.6%) nella prima parte e a 1.225.000 (16.4%) nella seconda, mentre Melaverde ha interessato 1.923.000 spettatori con il 18.2% di share. Su Rai2 Citofonare Rai 2 conquista 455.000 spettatori con uno share del 4.5% (presentazione 213.000 – 2.9%).

Su Italia1 Una Mamma per Amica sigla il 2.9% con 246.000 spettatori e Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 744.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 il Tg2 delle 12 registra 581.000 spettatori con uno share del 6.2% mentre Quante Storie ne registra 326.000 (2.7%) e 100 Opere Tornano a Casa 258.000 (1.8%). Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 437.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 119.000 spettatori con l’1.6% di share. Su TV8 la MotoGP sigla il 7.3% con 797.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.224.000 spettatori (16.5%) nella prima parte, di 2.018.000 spettatori (17.2%) nella seconda e di 1.739.000 (16.2%) nei Saluti di Mara, Da Noi… A Ruota Libera segna il 14.7% con 1.629.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.622.000 spettatori con il 17.7%, Amici 2.929.000 (23.5%), Verissimo 2.300.000 (21.5%) nella prima parte e 1.927.000 (17%) nella seconda chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Il Provinciale si porta al 4.3% di share con 571.000 spettatori, Vorrei Dirti Che ha convinto 399.000 spettatori (3.3%), Il Commissario Voss 232.000 (2.1%) e Squadra Speciale Stoccarda 373.000 (3.5%).

Su Italia1 Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello segna il 3.4% con 415.000 spettatori e TimeTrap – Avventura nell’Era Vichinga il 2.8% con 302.000 spettatori nel secondo. Su Rai3 il TgR è stato seguito da 2.458.000 spettatori (17.5%), Papillon da 819.000 spettatori (7%) e Kilimangiaro Collection interessa a 848.000 spettatori (7.6%). Su Rete 4 TG4 – Diario della Domenica ha registrato 259.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Golè ha appassionato 322.000 spettatori (share del 3%). Su TV8 la Superbike è la scelta di 366.000 spettatori con il 2.7% di share.

Seconda Serata

Su Rai 1 Porta a Porta in onda dalle 22.40 alle 25.59, ha conquistato un ascolto di 1.888.000 spettatori pari ad uno share del 18.7%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 361.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rai2 DirettAzzurra è stata vista da 259.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Una Spia e Mezzo segna un netto di 388.000 ascoltatori con il 4.3% di share. Su Rai 3 Tg3 Speciale è visto da 500.000 spettatori (5%). Su LA7 TGLA7 Speciale Elezioni, in onda dalle 22.02 alle 25.59, informa 1.417.000 spettatori (12.3%). Sul Nove Fratelli di Crozza sigla l’1.5% con 143.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.604.000 (31%)

Ore 20.00 5.190.000 (28.4%)

TG2

Ore 13.25 1.835.000 (13.2%)

Ore 20.30 1.773.000 (9.1%)

TG3

Ore 14.25 1.925.000 (14.1%)

Ore 19.00 2.207.000 (15.1%)

TG5

Ore 13.00 3.123.000 (22.3%)

Ore 20.00 3.548.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.122.000 (9.5%)

Ore 18.30 691.000 (5.8%)

TG4

Ore 12.00 351.000 (3.8%)

Ore 18.55 786.000 (5.3%)

TGLA7

Ore 13.30 519.000 (3.5%)

Ore 20.00 1.107.000 (6%)