Nella serata di ieri, domenica 25 agosto 2024, su Rai1 Brave ragazze ha interessato 1.362.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale5 Segreti di Famiglia ha conquistato 1.746.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 CSI: Vegas intrattiene 491.000 spettatori (3.8%).

Su Italia1 Tilt – Tieni il Tempo incolla davanti al video 606.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 FarWest – Il Racconto segna 544.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Stasera Italia – L’Attacco totalizza un a.m. di 450.000 spettatori (3.6%). Su La7 Diana – La Storia Segreta di Lady D raggiunge 289.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ottiene 337.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Little Big Italy raduna 415.000 spettatori (3.4%). […]

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.475.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.158.000 spettatori pari al 15.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.025.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta è visto da 565.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha raggiunto 585.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 681.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 830.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 490.000 spettatori pari al 3.6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 347.000 spettatori (2.6%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.873.000 spettatori pari al 18.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.740.000 spettatori pari al 23.3%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.181.000 spettatori (12%), mentre The Wall ha convinto 1.571.000 spettatori (13.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (298.000 – 3.1%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 295.000 spettatori con il 2.6% e S.W.A.T. raduna 450.000 spettatori con il 3.6%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 452.000 spettatori (4.3%) e Camera Cafè segna 381.000 spettatori (3.3%), mentre FBI: Most Wanted raccoglie 479.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.908.000 spettatori (15.8%). A seguire Blob segna 615.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 Terra Amara interessa 394.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 197.000 spettatori con l’1.7%.

Daytime Mattina

Su Rai1 il meglio di Check Up interessa 299.000 spettatori con il 10.9%, il TG1 delle 8 arriva a 655.000 spettatori con il 17.5% e Unomattina Weekly intrattiene 757.000 spettatori con il 17.1%. A seguire, dopo il TG1 delle 9 di breve durata (771.000 – 16.9%), Vista Mare è visto da 915.000 spettatori con il 18.9%, mentre A Sua Immagine raduna 1.122.000 spettatori con il 17.8%.

Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 334.000 spettatori con il 16.9% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 988.000 spettatori con il 24.8%. A seguire TG5 – Edizione Straordinaria raccoglie 670.000 spettatori con il 14.6%, mentre la Santa Messa raduna 773.000 spettatori con il 15.2%. Su Rai2 TG2 Storie dà il buongiorno a 42.000 spettatori (1.7%), TG2 Mizar è seguito da 97.000 spettatori (2.4%) e Rai News interessa 187.000 spettatori (4%).

A seguire I Mestieri di Mirko raduna 144.000 spettatori (2.9%) nella prima parte e 227.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su Italia1 The Goldbergs è seguito da 47.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio, 65.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio e 66.000 spettatori (1.4%) nel terzo episodio, mentre The Middle sigla 103.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 148.000 spettatori (3%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 166.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio.

Su Rai3 Sorgente di Vita intrattiene 131.000 spettatori (3.3%) e Sulla Via di Damasco 97.000 spettatori (2.2%), mentre Tiotò, lascia o raddoppia? totalizza 203.000 spettatori (4.2%) e Geo di pochi minuti è seguito da 185.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 130.000 spettatori (2.9%), mentre TG4 – Edizione Speciale è seguito da 185.000 spettatori (3.2%). Su La7, dopo il TGLa7 delle 7:35 (194.000 – 6.5%), Camera con Vista realizza un a.m. di 104.000 spettatori (2.7%), In Onda interessa 152.000 spettatori (3.4%), Uozzap! Classic è seguito da 123.000 spettatori (2.7%) e Miss Marple sigla 89.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.298.000 spettatori (20.2%) e l’Angelus 1.722.000 spettatori (21.7%). A seguire Linea Verde Estate arriva a 2.363.000 spettatori (21.9%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 766.000 spettatori con il 12.3% nella prima parte e 1.130.000 spettatori con il 16.5% nella seconda parte, mentre Melaverde conquista 1.718.000 spettatori con il 18.7%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (276.000 – 4.5%), La nave dei sogni – Walfishbay raduna 397.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 232.000 spettatori (3.8%) e il terzo episodio 262.000 spettatori (4%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 946.000 spettatori (8.1%) e 684.000 spettatori (5.8%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 O Anche No Estate ottiene 183.000 spettatori (2.8%) e il TG3 delle 12 informa 430.000 spettatori (5.3%). A seguire Quante Storie conquista 309.000 spettatori (3.1%), mentre Play Books è seguito da 191.000 spettatori (1.6%) e Touch – Impronta Digitale da 202.000 spettatori (1.7%). Su Rete4, dopo il TG, Piper raduna 207.000 spettatori pari all’1.9%. Su La7 Padre Brown interessa 79.000 spettatori con l’1%, mentre Bell’Italia in Viaggio cattura l’attenzione di 95.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 il meglio di Domenica In ha collezionato 1.226.000 spettatori con l’11.7%. A seguire Un’Estate Italiana realizza un ascolto di 869.000 spettatori con il 9.2% e Techetechetè Extra è scelto da 1.181.000 spettatori con il 13.3%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.057.000 – 17.4%) e una presentazione di Segreti di Famiglia (1.858.000 – 16.2%), Beautiful raggiunge 1.728.000 spettatori pari al 15.7%, My Home My Destiny incolla davanti al video 1.604.000 spettatori pari al 15.7% e La Promessa segna 1.508.000 spettatori pari al 16%.

A seguire Windtsorm 3 – Ritorno alle origini intrattiene 822.000 spettatori pari al 9.3%. Su Rai2 Sorelle e Delitti totalizza 463.000 spettatori pari al 4.3% nel primo episodio e 437.000 spettatori pari al 4.6% nel secondo episodio, mentre Il Commissario Lanz segna 481.000 spettatori pari al 5.3%. A seguire Da Aosta ai 4mila raduna 265.000 spettatori pari al 3.1%.

Su Italia1 Ragazze nel pallone 4 ha raccolto 286.000 spettatori (2.9%) e Ragazze nel pallone – Lotta finale 323.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.006.000 spettatori (17.5%) e, dopo NewsRoom (426.000 – 4.4%), Atletica – Diamond League coinvolge 498.000 spettatori (5.7%). A seguire Kilimangiaro Collection conquista 646.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Hamburg Distretto 21 ha convinto 239.000 spettatori con il 2.4%, mentre TG4 – Diario del Giorno è scelto da 171.000 spettatori con l’1.8%.

A seguire Al lupo! Al lupo! sigla 209.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 298.000 spettatori pari al 3% (Missione Pianeta a 293.000 e il 3.4%), mentre Questo e quello arriva a 145.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8, dopo Dark Tide (292.000 – 2.8%) e Tv8 Sport (239.000 – 2.6%), Formula 1 – GP Olanda totalizza 1.180.000 spettatori (11.8%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (321.000 – 3%), Karate Kid III – La sfida finale interessa 303.000 spettatori (3.2%) e Karate Kid 4 299.000 spettatori (3.3%).

Seconda Serata

Su Rai1, dopo il TG1 (827.000 – 8.6%), Speciale TG1 è scelto da 533.000 spettatori con il 7.7%. Su Canale5 Pressing è visto da 440.000 spettatori (8.6%). Su Rai2, preceduta dalla presentazione La Domenica Sportiva al 90esimo (567.000 – 5%), La Domenica Sportiva raccoglie 619.000 spettatori pari al 9.5%. Su Italia1 Box Office 3D – Il film dei film segna 188.000 spettatori con il 5.9%.

Su Rai3, dopo il TG3 (304.000 – 4.5%), Il paradiso del pavone interessa 102.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 The Rock è la scelta di 255.000 spettatori (4.5%). Su La7 The Queen – La regina è visto da 195.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 Il matrimonio che vorrei sigla 106.000 spettatori (2%). Sul Nove Little Big Italy intrattiene 263.000 spettatori pari al 3.5%.