PIPPITEL! SU SKY UNO LA FINALE DI “MASTERCHEF” 10 SFIDA LA TERZA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO E VOLA CON IL 4.4% E 1 MILIONE 40MILA SPETTATORI MEDI – SU CANALE 5 IL FILM “UN BOSS IN SALOTTO” RACIMOLA IL 7.5%, SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO E OLTRE” (4.25%), SU LA7 FORMIGLI AL 4.5%. SUI SKY SPORT PARMA-INTER FA IL 3.7% CON 1.061.000 SPETTATORI – “PRIMA FESTIVAL” (25.6%), “STRISCIA” (11.8%) - GENTILI (4.6%), GRUBER (6.6%) - VIDEO

Nella serata di ieri, giovedì 4 marzo 2021, su Rai1 – dalle 20.53 alle 21.27 – Sanremo Start ha ottenuto 10.387.000 spettatori (35.55%). La terza serata del Festival di Sanremo 2021 ha appassionato 7.653.000 spettatori pari al 44.3%. Nel dettaglio la prima parte – dalle 21.31 alle 23.49 – ha ottenuto 10.596.000 spettatori (42.4%), la seconda parte – dalle 23.53 all’1.59 – ha ottenuto 4.369.000 spettatori (50.56%). All’interno il TG1 60 Secondi ha raccolto 5.433.000 spettatori con il 47.5%.

Su Canale 5 Un Boss in Salotto ha raccolto davanti al video 1.916.000 spettatori pari al 7.59% di share. Su Rai2 Soldado ha interessato 837.000 spettatori pari al 3.17% di share. Su Italia 1 Scream ha intrattenuto 700.000 spettatori (2.61%). Su Rai3 La Regola del Silenzio ha raccolto davanti al video 875.000 spettatori pari ad uno share del 3.29%. Su Rete4 Dritto e Rovescio e oltre totalizza un a.m. di 867.000 e il 4.25% (presentazione di 19 minuti: 1.125.000 spettatori con il 3.82% di share). Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.127.000 spettatori con uno share del 4.54% (Piazza Pulita 00: 297.000 – 2.68%). Su Tv8 La Torre Nera segna 251.000 spettatori con lo 0.91%.

Sul Nove Robin Hood – Principe dei Ladri ha raccolto 284.000 spettatori con l’1.26%. Su Sky Uno la finale di Masterchef 10 registra 976.000 spettatori con il 3.4% e 964.000 spettatori con il 4.43% (qui i dati della finale della nona edizione). Sul 20 The Island segna 283.000 spettatori con l’1.1%. Su Iris Cellular segna 285.000 spettatori con l’1.01%. Sui canali Sky Sport Parma-Inter ha ottenuto 1.061.000 spettatori con il 3.7%.

Ascolti TV Access Prime Time

Gruber perde poco col Festival.

Su Rai1 Prima Festival ottiene 7.094.000 spettatori con il 25.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.447.000 spettatori con uno share dell’11.85%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 833.000 spettatori con il 2.83%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.134.000 spettatori con il 3.99%. Su Rai3 Che Succ3de? ribattezzato Che 2 Sanr3mo raccoglie 1.545.000 spettatori con il 5.72%. Un Posto al Sole raccoglie 1.684.000 spettatori con il 5.79%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato. 1.1289.000 individui all’ascolto (4.68%), nella prima parte, e 1.032.000 spettatori (3.52%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.899.000 spettatori (6.65%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 403.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 443.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

Amici al 4.35%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.413.000 spettatori (19.98%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.976.000 spettatori (23.39%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.394.000 spettatori (14.63%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.661.000 spettatori (17.81%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 659.000 spettatori (3.38%), NCIS segna 1.013.000 spettatori (4.16%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 820.000 spettatori con il 4.35%. CSI Miami ha ottenuto 836.000 spettatori (3.55%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.482.000 spettatori con il 15.61%. Blob segna 1.235.000 spettatori con il 4.98%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 886.000 individui all’ascolto (3.71%). Su La7 TGLA7 Speciale ha raccolto 303.000 spettatori (share dell’1.72%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 304.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Mattina

Daniele tocca il 23.12%.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 738.000 telespettatori con il 15.27% mentre Uno Mattina Speciale Sanremo raccoglie 1.412.000 spettatori con il 23.05%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.231.000 spettatori (23.12%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 969.000 spettatori (15.92%), nella prima parte, 908.000 spettatori nella seconda parte (16.96%) e 729.000 spettatori (13.82%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 194.000 spettatori con il 3.24%. Su Italia 1 Chicago PD ottiene un ascolto di 220.000 spettatori (3.87%).

Su Rai3 TGR-Buongiorno Regione ha informato 956.000 spettatori con il 15.43%. Agorà convince 450.000 spettatori pari al 7.31% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 266.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 112.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 230.000 spettatori con il 3.88%. A seguire Coffee Break ha informato 217.000 spettatori pari al 4.03%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 36.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Mezzogiorno

Sulla scia di Storie Italiane, la Clerici arriva al 16.35%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.359.000 spettatori con il 20.92%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.977.000 spettatori con il 16.35% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.526.000 telespettatori con il 17.28%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 387.000 spettatori con il 5.44%, nella prima parte, e 1.023.000 spettatori con il 9.08%, nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD raccoglie 332.000 spettatori con il 4.05%. Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Su Rai3 Elisir ha interessato 456.000 spettatori con il 6.78%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.127.000 spettatori (11.79%). Geo ha raccolto 685.000 spettatori (4.82%). Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 178.000 spettatori con l’1.43%. La Signora in Giallo ha ottenuto 678.000 (4.29%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 335.000 spettatori con share del 5.09% nella prima parte, e 581.000 spettatori con il 4.69% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 98.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne non scalfito dalla crescita della Bortone.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 2.147.000 spettatori pari al 15.9% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.079.000 spettatori con il 18.64%. Il TG1 ha informato 1.716.000 spettatori con il 15.92%. La Vita Diretta ha raccolto 2.228.000 spettatori con il 17% (presentazione: 1.764.000 – 16.01%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.720.000 spettatori con il 16.92%. Una Vita ha convinto 2.614.000 spettatori con il 17.66% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.934.000 spettatori con il 23.29% (finale: 2.344.000 – 20.8%).

Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.211.000 spettatori (19.96%). Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.994.000 spettatori pari al 18.26% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.936.000 spettatori con il 16.38%, nella prima parte, a 2.302.000 spettatori nella seconda parte con il 16.51% (Social: 2.020.000 spettatori – 13.18%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 469.000 spettatori con il 3.26%. Detto Fatto ha ottenuto 592.000 spettatori con il 5.23%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 661.000 spettatori (4.1%), nel primo episodio, 812.000 spettatori (5.35%), nel secondo episodio e 749.000 spettatori (5.28%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 425.000 spettatori (3.45%). Friends ha appassionato 299.000 spettatori con il 2.47%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.052.000 spettatori con il 19.57%. Question Time ha coinvolto 399.000 spettatori pari al 3.25%. Aspettando… Geo ha registrato 875.000 spettatori con il 7.97%. Geo ha raccolto 1.611.000 spettatori e l’11.85%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 773.000 spettatori con il 5.5%. Su La7 Tagadà ha interessato 470.000 spettatori (share del 3.84%). Tagadoc ottiene 251.000 spettatori con il 2.19%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 118.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai Premium la replica di Prima Festival ha ottenuto 120.000 spettatori (0.74%). La replica di Sanremo Start ha ottenuto 159.000 spettatori con l’1.05%. A seguire la seconda serata del 71 esimo Festival di Sanremo ha ottenuto 245 .000 spettatori (2.05%), la seconda parte ha ottenuto 331.000 spettatori (2.57%).

