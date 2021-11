PIPPITEL! LE SLINGUAZZATE NON BASTANO A “BALLANDO CON LE STELLE”: “TU SI QUE VALES” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 27.5% DI SHARE E OLTRE 4.6 MILIONI DI SPETTATORI E SCHIACCIA IL PROGRAMMA DI RAI 1 CHE NON FA IL 20.7% - SU RAI2 IL TORNEO ATP FINALS AL 4.2% - SENZA AMADEUS, “STRISCIA” SALE AL 18.6%. GRAMELLINI SU RAI 3 (6.9%), GENTILI (3.9%), PARENZO – DE GREGORIO (3.7%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, sabato 20 novembre 2021, su Rai1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.40 alle 24.55, ha conquistato 3.607.000 spettatori pari al 20.7% di share (il segmento iniziale Tutti in Pista, in onda dalle 20.41 alle 21.35, ha segnato il 20% con 4.491.000 spettatori). Su Canale 5 Tú sí Que Vales, in onda dalle 21.43 alle 24.59, ha raccolto davanti al video 4.676.000 spettatori pari al 27.5% di share. Su Rai2 il Torneo ATP Finals è stato seguito da 887.000 spettatori (4.2%). Su Italia 1 I Simpson hanno intrattenuto 515.000 spettatori (2.4%).

Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 999.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete4 Moonraker – Operazione Spazio totalizza un a.m. di 466.000 spettatori con il 2.4% di share. Su La7 Versailles ha registrato 272.000 spettatori con uno share dell’1.5%. Su Tv8 Tutti Insieme per Natale ha raccolto 251.000 spettatori con l’1.2%. Su Nove Una Famiglia Scomparsa – Il Caso Carretta ha raccolto 312.000 spettatori e l’1.5% di share. Su Rai4 American Assassin sigla il 2.1% con 450.000 spettatori. Su La5 la replica del GF Vip si porta allo 0.7% con 98.000 spettatori.

Access Prime Time

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.194.000 spettatori con uno share del 18.6%. Su Rai3 Le Parole interessa a 1.549.000 spettatori (6.9%). Su Italia 1 NCIS sigla il 5.4% con 1.197.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 846.000 telespettatori con il 3.9% nella prima parte e 841.000 (3.7%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 829.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 311.000 spettatori e l’1.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 394.000 spettatori e l’1.8%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.857.000 spettatori (17.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.039.000 spettatori (21.6%). Su Canale 5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida segna 2.396.000 spettatori con il 14.8% di share e Caduta Libera! Il Weekend ne segna 3.204.000 con il 17.5% di share. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 308.000 spettatori (1.8%) e FBI 578.000 (2.9%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 629.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 il TG Regione informa 2.475.000 spettatori (12.9%) e Blob segna 1.151.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 3.7% con 752.000 spettatori e su La7 Ghost Whisperer fa compagnia a 213.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e a 219.000 (1.2%) nel secondo. Su Tv8 Maitre Chocolatier – Talenti in Sfida segna 209.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie arriva a 188.000 spettatori (1.1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla l’8.2% con 161.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia convince 1.340.000 spettatori (21.5%) nella prima parte e 1.163.000 (20.9%) nella seconda, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 904.000 spettatori con il 16.5% di share e Passaggio a Nord Ovest 773.000 (11.5%). Su Canale5 il Tg delle 8 ha informato 1.188.000 spettatori (19.9%) e X Style segna il 10.9% con 669.000 spettatori. Su Rai 2 L’Isola di Katharina ha raccolto 179.000 spettatori con il 3.1%.

Su Italia 1 Hart of Dixie ottiene un ascolto di 93.000 spettatori pari all’1.7% di share nel primo episodio e uno di 125.000 (2.2%) nel secondo. Su Rai3 Agorà Weekend totalizza una media di 361.000 spettatori (5.9%) e Mi Manda Raitre una di 286.000 spettatori (5%). Su Rete4 Il Lungo, il Corto e il Gatto è la scelta di 128.000 spettatori (2.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 113.000 spettatori con il 3.3% nelle News e uno di 190.000 spettatori (3.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato ha informato 153.000 spettatori pari al 2.8%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde Tour è stato seguito da 1.350.000 spettatori (14.9%) e Linea Verde Life da 2.298.000 (17.8%). Su Canale5 Forum arriva a 1.295.000 telespettatori con il 15.3%. Su Rai 2 Check Up ha raccolto 175.000 spettatori con il 2.6% e Dolce Quiz 334.000 spettatori (3.3%). Su Italia 1 Hart of Dixie ottiene un ascolto di 215.000 spettatori pari al 2.8% di share mentre Sport Mediaset ha ottenuto 871.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 il TG3 delle 12 totalizza una media di 894.000 spettatori (9.9%). Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 211.000 spettatori con l’1.8% di share e La Signora in Giallo 495.000 (3.3%). Su La7 Like – Tutto ciò che piace realizza un a.m. di 179.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Dedicato ha raccolto 1.482.000 spettatori con il 10.6%, Ballando on the Road segna il 10.3% con 1.262.000 spettatori, A Sua Immagine segna l’8.3% con 973.000 spettatori nella prima parte e l’8.3% con 981.000 spettatori nella seconda, mentre Italia Sì sigla il 14.2% con 2.068.000 spettatori (presentazione 1.510.000 – 11.9%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.452.000 spettatori (15.8%), Scene da un Matrimonio 1.67.000 (12.4%), Love is in the Air interessa a 1.523.000 telespettatori con il 12.7% di share mentre Verissimo convince 2.133.000 spettatori con il 17.3% e Verissimo – Giri di Valzer 2.169.000 (14.8%)

Su Rai2 Mare Fuori ha raccolto 279.000 spettatori con l’1.9% nel primo episodio e il 2.6% con 324.000 spettatori nel secondo, Il Provinciale è la scelta di 374.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 The Matrix Revolutions ha raccolto 526.000 spettatori (4.6%) mentre Shooter 346.000 (2.7%) nel primo e 328.000 (2.3%) nel secondo. Su Rai3 il TG Regione ha fatto compagnia a 2.874.000 spettatori (18.7%), Tv Talk a 1.014.000 spettatori (8.3%), Frontiere a 784.000 (6.5%) e Report a 1.101.000 (7.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 713.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 Atlantide ha ottenuto 248.000 spettatori con l’1.9% nella prima parte e 245.000 con l’1.9% nella seconda. Su TV8 il Rugby è seguito da 277.000 spettatori con uno share del 2% mentre le Prove Gran Premio di Formula 1 del Qatar siglano il 3.3% con 510.000 spettatori.

Seconda Serata

Su Rai1 Un Professore è stato seguito da 560.000 spettatori con il 10.3% di share. Su Canale 5 Speciale Tg5 – Freddie Mercury ha totalizzato una media di 1.238.000 spettatori pari ad uno share del 23.7%. Su Rai2 Quelli che il Tennis segna 319.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai 3 Tg3 Mondo segna il 4.4% con 504.000 spettatori. Su Italia1 Lost in Space viene visto da una media di 254.000 ascoltatori con il 2.7% di share. Su Rete 4 Lo Straniero senza Nome è stato scelto da 107.000 spettatori con l’1.5% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.737.000 (24%)

Ore 20.00 4.974.000 (24.2%)

TG2

Ore 13.00 1.590.000 (11.1%)

Ore 20.30 1.092.000 (5%)

TG3

Ore 14.25 2.198.000 (15.5%)

Ore 19.00 1.946.000 (10.9%)

TG5

Ore 13.00 2.923.000 (20.1%)

Ore 20.00 3.974.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.314.000 (11.5%)

Ore 18.30 693.000 (4.4%)

TG4

Ore 12.00 287.000 (3.1%)

Ore 18.55 654.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 547.000 (3.5%)

Ore 20.00 870.000 (4.2%)

