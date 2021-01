PIPPITEL! LO SPECIALE TG1 SUL VOTO AL SENATO INCOLLA DAVANTI ALLO SCHERMO IL 14.5% DEGLI SPETTATORI. FLORIS SU LA7 CON BERSANI E POLVERINI AL 7.1%, #CARTABIANCA SU RAI3 AL 6.9%. ROMA-SPEZIA SU RAI2 AL 9.3%. MALE “VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA” SU CANALE5 CHE, IN ATTESA DI NUOVA COLLOCAZIONE, CHIUDE ALL’8% - “STRISCIA” (17.1%), GRUBER (8.5%), PALOMBA (5%) - IN SECONDA SERATA RENZI SPINGE “PORTA A PORTA” ALL’11%. DIACO DEBUTTA SU RAI2 CON “TI SENTO” AL 3.8%

Stefania Stefanelli per "www.davidemaggio.it"

speciale tg1 voto al senato

Nella serata di ieri, martedì 19 gennaio 2021, su Rai1 lo Speciale TG1 - Il Voto del Senato, in onda dalle 20.34 alle 22.39, è stato seguito da 3.969.000 spettatori con il 14.5% di share. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza, in onda dalle 21.43 alle 24.18, ha raccolto davanti al video 1.665.000 spettatori pari all’8% di share (i minuti finali 612.000 – 6.8%). Su Rai2 il match di Coppa Italia Roma-Spezia ha interessato 2.157.000 spettatori pari al 9.3% di share.

bersani a di martedi'

Su Italia 1 Rampage – Furia Animale ha catturato l’attenzione di 1.573.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 #Cartabianca, in onda dalle 22.01 alle 24.13, ha raccolto davanti al video 1.395.000 spettatori pari ad uno share del 6.9% (presentazione 1.314.000 – 4.8%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.169.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.614.000 spettatori con uno share del 7.1% (DiMartedì Più 527.000 – 5.8%). Su TV8 Come Neve a Natale ha segnato l’1.3% con 339.000 spettatori mentre sul Nove Ex ha catturato l’attenzione di 581.000 spettatori (2.4%).

giuseppe conte lEllo ciampolillo

Ascolti TV Access Prime Time

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.789.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.221.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Rai Parlamento Speciale, in onda dalle 19.55 alle 21.54, ha convinto 2.431.000 spettatori pari all’8.9%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.382.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 1.352.000 (4.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.377.000 spettatori (8.5%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 711.000 spettatori con il 2.6% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 589.000 spettatori con il 2.1%.

roma spezia

Preserale

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.709.000 spettatori con il 14.7% di share e Caduta Libera 4.049.000 con il 18.5% di share. Su Rai2 NCIS ha raccolto 1.037.000 spettatori (5%) nel primo episodio e 1.551.000 (6.2%) nel secondo. Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il 2.9% con 594.000 spettatori e CSI Miami segna il 2.8% con 685.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.416.000 spettatori con il 14.8% di share. Su Rete 4 Stasera Italia Speciale sigla il 3% con 767.000 spettatori. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 411.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 381.000 spettatori (1.7%).

renzi a porta a porta

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 607.000 telespettatori con il 13.8% di share e Uno Mattina informa 1.135.000 spettatori (17.4%); Rai Parlamento Speciale è stato seguito da 1.033.000 spettatori con il 15.8% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.261.000 spettatori (19.2%) nella prima parte, 833.000 (12.8%) nella seconda e .000 (%) nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4% con 265.000 spettatori.

viaggio nella grande bellezza 4

Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 175.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Agorà convince 508.000 spettatori pari al 7.9% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6% con 391.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 167.000 spettatori con share del 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 123.000 spettatori con il 3.2% nelle News e il TGLa7 Speciale informa 340.000 spettatori (5.3%). Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 95.000 spettatori (1.4%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Storie Italiane fa compagnia a 952.000 spettatori (12.3%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 15% con 1.935.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.578.000 telespettatori con il 16.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 657.000 spettatori con il 7.1% e Rai Parlamento Speciale, che ha fermato il programma dalle 11.58 alle 12.39, ha informato 987.000 spettatori (8.9%). Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 265.000 spettatori con il 3.3% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 5.2% di share con 788.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.026.000 spettatori con il 6.1%.

renzi a porta a porta 1

Su Rai3 Rai Parlamento Speciale è seguito da 696.000 spettatori (9%), Quante Storie si porta al 5.2% con 759.000 spettatori. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 167.000 spettatori con l’1.3% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 750.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 516.000 spettatori con share del 6.7% nella prima parte e 724.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.6% con 90.000 spettatori.

cartabianca

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.896.000 spettatori (12.8%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.055.000 spettatori (15.9%). La Vita in Diretta Short informa 1.934.000 spettatori con il 14.3%, Rai Parlamento Speciale, in onda dalle 17.28 alle 19.56, tiene aggiornati 2.636.000 spettatori con il 14.4%. Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.768.000 spettatori (16.5%), Una Vita ha convinto 2.666.000 spettatori con il 16.9% di share mentre Uomini e Donne si porta al 21.4% con 3.047.000 spettatori (finale 2.610.000 – 19.6%); Amici di Maria De Filippi interessa a 2.298.000 spettatori (17.9%), il Grande Fratello Vip sigla il 17.2% di share con 2.167.000 spettatori e Il Segreto il 14.8% con 1.915.000 spettatori.

speciale tg1 voto al senato

Pomeriggio Cinque si porta al 13.7% con 1.956.000 spettatori nella prima parte, al 14.1% con 2.318.000 spettatori nella seconda e al 12.3% con 2.149.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Rai Parlamento Speciale informa 756.000 spettatori (5.1%), Detto Fatto ha convinto 625.000 spettatori con il 4.8% di share, NCIS Los Angeles 530.000 (3.5%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 789.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio, 769.000 (5%) nel secondo e 605.000 (4.1%) nel terzo. Due Uomini e Mezzo è la scelta di 366.000 spettatori (2.9%) e Friends diverte 344.000 spettatori (2.4%), mentre il Grande Fratello Vip sigla l’1.9% di share con 301.000 spettatori.

dimartedi'

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 3.016.000 spettatori (18.3%), il Tg3 Speciale sigla il 7.1% con 934.000 spettatori e Geo convince 1.664.000 spettatori con il 10.3% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.013.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 613.000 spettatori con il 4.4%, Tagadà #Focus convince 673.000 spettatori (5.3%) mentre il TGLa7 Speciale, in onda dalle 17.05 alle 19.50, informa 947.000 spettatori con il 5.4%. Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 217.000 spettatori (1.4%).

Seconda Serata

pierluigi diaco e roberto mancini 5

Su Rai1 Porta a Porta convince 1.734.000 spettatori con l’11% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 357.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rai2 Ti Sento segna 341.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 6.2% con 469.000 spettatori. Su Italia1 Last Vegas viene visto da una media di 487.000 ascoltatori con il 5.5% di share. Su Rete4 Concorrenza Sleale ha segnato il 4.4% con 195.000 spettatori.

pierluigi diaco e roberto mancini 3 pierluigi diaco e roberto mancini 4 pierluigi diaco e roberto mancini pierluigi diaco e roberto mancini 2

fuori dal coro

senatori mascherine viaggio nella grande bellezza 3 giuseppe conte