PIPPITEL! LO SPEZZATINO DELLA PRIMA SERATA BY FABIOLO FAZIO PORTA “CHE TEMPO CHE FA” AL 10.1% - PRIME TIME LOFFIO PER LE AMMIRAGLIE: SU RAI1 LA FICTION “SEMPRE AL TUO FIANCO” CROLLA AL 13.6% DI SHARE E VIENE BATTUTO DA “LA ROSA DELLA VENDETTA” AL 14.4% - SU ITALIA1 “LE IENE” AL 9.6% - SU RAI3 “PRESADIRETTA” FA IL 6.1% E SUPERA SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 5.5% - DE MARTINO (26.3%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.5%), BARRA-POLETTI (4.7%), GRAMELLINI (4.8%) – NEL POMERIGGIO “GLI AMICI DI MARIA DE FILIPPI” SU CANALE5 VOLANO AL 23.4% CONTRO IL 17% DI MARA VENIER…

Su Rai1 la fiction Sempre al tuo fianco raccoglie 2.475.000 spettatori con il 13.05%, nel primo episodio, e 2.131.000 spettatori con il 14.18%, nel secondo episodio. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.567.000 spettatori con uno share del 14.39%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 771.000 spettatori (3.85%) e 9-1-1: Lone Star 725.000 spettatori (3.89%). FBI International raccoglie 448.000 spettatori con il 2.82%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.300.000 spettatori con il 9.64% (presentazione: 839.000 – 4.14%, Le Iene Cosa Vi SIete Persi: 479.000 – 11.82%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 52 minuti (764.000 – 3.81%), Presadiretta segna 1.151.000 spettatori pari al 6.12% (Più: 932.000 – 5.78%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 754.000 spettatori (5.55%). Su La7 Vajont raggiunge 639.000 spettatori e il 3.72%. Su Tv8 Chase ottiene 343.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove dopo una presentazione (991.000 – 5.3%), Che Tempo Che Fa raduna 1.986.000 spettatori, con il 10.1%, mentre – dalle 22:24 alle 0:37 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 1.011.000 con l’8.4% (L’importante è finire: .000 – %). Sul 20 The Bourne Supremacy fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Run è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Lion: La strada verso casa è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Mother’s Day sigla .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 5.306.000 spettatori (26.39%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.727.000 spettatori pari al 13.54%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.418.000 spettatori (7.14%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 928.000 spettatori e il 4.72% nella prima parte e 920.000 spettatori e il 4.54% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 970.000 spettatori (4.82%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 671.000 spettatori pari al 3.4%.

Preserale

La Promessa al di sotto del 4%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.427.000 spettatori pari al 18.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.319.000 spettatori pari al 20.76%. Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.383.000 spettatori (18.84%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.218.000 spettatori (20.93%). Su Rai2 Tennis and Friends segna 315.000 spettatori e il 2.13%. S.W.A.T. totalizza 414.000 spettatori con il 2.28%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 534.000 spettatori (3.88%) e CSI: Scena del Crimine raccoglie 576.000 spettatori (3.34%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.587.000 spettatori (15.48%). A seguire Blob segna 703.000 spettatori (3.72%). Su Rete4 La Promessa interessa 707.000 spettatori (3.92%). Su La7 Churchill raggiunge 235.000 spettatori e l’1.91%. Famiglie d’Italia in Pillole segna 223.000 spettatori e l’1.34%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 312.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Little Big Italy è scelto da 226.000 spettatori con l’1.9%. Che Tempo Che Farà ha interessato 442.000 spettatori con il 2.7%.

Daytime Mattina

Il trionfo di Sinner al 10.3%.

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 154.000 spettatori con il 9.09% e, dopo il TG1 delle 7 di breve durata (366.000 – 16.57%), Unomattina in Famiglia intrattiene 544.000 spettatori con il 17.74% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 (885.000 – 19.79%), 1.276.000 spettatori con il 21.94% nella seconda parte. A seguire Check Up è visto da 1.284.000 spettatori con il 21.02%, mentre A Sua Immagine raduna 1.345.000 spettatori con il 18.29%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 318.000 spettatori con il 14.71% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.189.000 spettatori con il 24.39%. A seguire Terra Santa Misteriosa raccoglie 708.000 spettatori con l’11.71%, mentre la Santa Messa raduna 910.000 spettatori con il 14.34%.

Su Rai2 Radio2 Social Club raduna 157.000 spettatori (2.63%). A seguire la presentazione di Citofonare Rai2 della durata di 42 minuti raccoglie 282.000 spettatori (4.33%). Su Italia1 Young Sheldon è seguito da 173.000 spettatori (2.85%) mentre Big Bang Theory sigla 171.000 spettatori (2.79%) nel primo episodio e 174.000 spettatori (2.66%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 178.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio. Su Rai3 Protestantesimo intrattiene 23.000 spettatori (0.93%) e Sulla Via di Damasco 55.000 spettatori (1.61%), mentre Agorà Weekend totalizza 181.000 spettatori (3.3%) e Mi Manda Raitre 259.000 spettatori con il 4.24% (Pillole: 247.000 – 4.05%).

A seguire O Anche No arriva a 166.000 spettatori (2.64%) e Timeline è visto da 130.000 spettatori (1.89%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto .000 spettatori (%) e Terra Amara .000 spettatori (%), mentre Dalla Parte degli Animali è seguito da .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori (%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (.000 – %), .000 spettatori nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla .000 spettatori (%) e Uozzap! arriva a .000 spettatori (%). Su Sky Sport la finale del Torneo di Tennis di Shangai Sinner-Djovich segna 856.000 spettatori in total audience con il 10.3%.

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde al 24.81.

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.471.000 spettatori (20.85%) e l’Angelus 1.855.000 spettatori (21.33%). A seguire Linea Verde interessa 2.886.000 spettatori con il 24.81% (presentazione: 2.053.000 – 20.41%). Su Canale5 la nuova stagione de Le Storie di Melaverde totalizza 726.000 spettatori con il 10.59% nella prima parte e 954.000 spettatori con il 12.92% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 1.671.000 spettatori con il 17.3%. Su Rai2, dopo, TGSport Giorno (266.000 – 3.89%), la seconda parte di Citofonare Rai2 raduna 345.000 spettatori (4.8%), nella prima parte, e 479.000 (5.03%), nella seconda parte.

Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 211.000 spettatori (2.93%). Drive Up segna 195.000 spettatori (2.28%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 681.000 spettatori (5.37%). Su Rai3 TGR RegionEiropa ottiene 168.000 spettatori (2.24%) e il TG3 delle 12 informa 377.000 spettatori (4.29%). ll Cacciatore di Sogni conquista 186.000 spettatori (1.46%). Su Rete4, dopo il TG, Colombo raduna .000 spettatori pari al %. Su La7 Miss Marple interessa .000 spettatori con il %, mentre Gigawatt – Tutto è eergia cattura l’attenzione di .000 spettatori con il %.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In colleziona 1.971.000 spettatori con il 15.81%, nella presentazione dalle 14:02 alle 14:30, 1.992.000 spettatori con il 17.01% nella prima parte, 1.512.000 spettatori con il 15.07% nella seconda parte e 1.334.000 spettatori con il 13.85% ne I Saluti di Mara dalle 16:54 alle 17:15. A seguire, dopo il TG1 (1.286.000 – 13.38%), Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.501.000 spettatori con il 14.39%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.125.000 – 16.5%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 2.730.000 spettatori pari al 23.42%. A seguire Verissimo intrattiene 2.244.000 spettatori pari al 23.07% nella prima parte e 2.131.000 spettatori pari al 21.38% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 1.900.000 spettatori pari al 17.21 ne I Saluti di Verissimo in onda dalle 18:19 alle 18.37 Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 442.000 spettatori pari al 3.61%.

A seguire Juventus-Roma di Serie A femminile incolla davanti al video 432.000 spettatori pari al 4.32%. Regata Antiche Repubbliche Marinare segna 400.000 spettatori con il 3.85%. Su Italia1 la finale di America’s Cup 2024 raccolgono 451.000 spettatori (3.79%). A seguire, dopo E-Planet (230.000 – 2.2%), Person of Interest è scelto da 240.000 spettatori (2.48%) e da 336.000 spettatori (3.46%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.067.000 spettatori (16.43%) e In Mezz’Ora è visto da 1.039.000 spettatori (8.72%). Il Mondo di In Mezz’Ora segna 688.000 spettatori (6.46%). Dopo una presentazione (470.000 – 4.93%), Rebus segna 555.000 spettatori (5.74%).

Dopo una presentazione di 19 minuti (585.000 – 6.02%), Kilimangiaro on the road conquista 1.008.000 spettatori (9.21%). Su Rete4 Gli Uccelli ha convinto 416.000 spettatori con il 3.77%. Su La7 Una giornata particolare è visto da 418.000 spettatori pari al 3.72%. Su Tv8 la Superbike coinvolge 449.000 spettatori (3.6%) e 380.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Femmine contro maschi è visto da 240.000 spettatori (2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 429.000 spettatori con il 6.33%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 922.000 spettatori (8.8%). Su Rai2 La Domenica Sportiva al 90esimo raccoglie 294.000 spettatori pari al 3.89%. Su Italia1 Chucky segna 217.000 spettatori con il 7.57%. Su Rai3 Detective: Casi risolti e irrisolti interessa 597.000 spettatori (5.03%). A seguire TG3 Mondo informa 379.000 spettatori (5%). Su Rete4 The Dressmaker: Il diavolo è tornato è la scelta di 142.000 spettatori (4.59%). Su La7 Vajont – Una tragedia italiana è visto da 314.000 spettatori (4.67%). Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone sigla 75.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene 190.000 spettatori pari al 5.9%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.699.000 (28.87%) – h.13:30

Libri 3.236.000 (25.97%) 4.402.000 (23.66%) – h.20

TG2 1.252.000 (10.09%) – h.13 900.000 (4.54%) – h.20:30

TG3 1.464.000 (11.82%) – h.14:15 1.969.000 (13.62%) – h.19

TG5 2.516.000 (20.33%) – h.13 3.854.000 (20.51%) – h.20

STUDIO APERTO 994.000 (9.25%) – h.12:25 646.000 (5.56%) – h.18:30

TG4 311.000 (3.54%) – h.11:55 611.000 (4.23%) – h.19

TGLA7 598.000 (4.7%) – h.13:30 1.130.000 (6%) – h.20

