PIPPITEL! IL TRASH ESAGERATO DI PIO E AMEDEO CONQUISTA E FA VOLARE LA PRIMA SERATA DI CANALE 5: L’ESORDIO DI “FELICISSIMA SERA” FA IL 20.1% DI SHARE CON OLTRE 4 MILIONI DI SPETTATORI - SU RAI1“CANZONE SEGRETA” INCHIODA AL 15.7% - ITALIA 1 SVUOTATA CON “GLI ALBUM DI FREEDOM” AL 3.6% - SU RETE4 "QUARTO GRADO" (7.1%), SU LA7 "PROPAGANDA LIVE" (5.7%) – SUL NOVE “FRATELLI DI CROZZA” AL 5% - AMADEUS (19%) "STRISCIA" (18%), PALOMBA (4.7%), GRUBER ALL’8%

Nella serata di ieri, venerdì 16 aprile 2021, su Rai1 – dalle 21.37 alle 23.56 – la quinta e ultima puntata di Canzone Segreta ha appassionato 3.644.000 spettatori pari al 15.7%. Su Canale 5 – dalle 21.46 alle 0.39 – la prima puntata di Felicissima Sera, con Pio e Amedeo, ha raccolto davanti al video 4.070.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.472.000 spettatori pari al 5.4% di share. A seguire Clarice segna 847.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia 1 Gli Album di Freedom ha intrattenuto 790.000 spettatori (3.6%).

Su Rai3 Gomorra – New Edition ha raccolto davanti al video 1.051.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.434.000 spettatori con il 7.1% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.085.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su Tv8 Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate segna 290.000 spettatori con l’1.4%.

Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 1.316.000 spettatori con il 5%. Sul 20 Viaggio nell’Isola Misteriosa segna 610.000 spettatori pari al 2.3%. Su Iris Programmato per Uccidere raccoglie 589.000 spettatori pari al 2.2%. Su Rai Premium Leonardo registra 234.000 spettatori con lo 0.9%. Su La5 L’Isola dei Famosi segna 157.000 spettatori pari allo 0.8%. Su Real Time Cake Star ha ottenuto 456.000 spettatori con l’1.7%.

Ascolti TV Access Prime Time

Nella serata di Pio e Amedeo, Striscia si avvicina ai Soliti Ignoti.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.075.000 spettatori con il 19%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.852.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.073.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.322.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.492.000 spettatori con il 6%.

Un Posto al Sole raccoglie 1.849.000 spettatori con il 7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.198.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.156.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.124.000 spettatori (8%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 508.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 466.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

Blob al 5.4%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.059.000 spettatori (17%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.586.000 spettatori (23%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.422.000 spettatori (15.6%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.603.000 spettatori (18.6%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 535.000 spettatori (3%), NCIS segna 1.067.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 653.000 spettatori con il 3.6%.

CSI Miami ha ottenuto 643.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.284.000 spettatori con il 15.7%. Blob segna 1.253.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 936.000 individui all’ascolto (4.2%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 127.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 301.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mattina

Chicago PD saluta il mattino di Italia1, dopo aver ottenuto uno dei migliori risultati degli ultimi anni (da lunedì CSI Miami).

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 595.000 telespettatori con il 13% mentre Uno Mattina raccoglie 1.035.000 spettatori con il 16.9%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 943.000 spettatori (16.6%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.071.000 spettatori (17.5%), nella prima parte, 992.000 spettatori nella seconda parte (17.7%) e 908.000 spettatori (15.8%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 249.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene 237.000 spettatori pari al 3.9%. Il doppio episodio di Chicago PD ottiene un ascolto di 328.000 spettatori (5%).

Su Rai3 Buongiorno Italia segna 722.000 spettatori pari al 16%. Agorà convince 472.000 spettatori pari al 7.8% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 352.000 spettatori con il 6.2%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 133.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 229.000 spettatori con il 4%. A seguire Coffee Break ha informato 258.000 spettatori pari al 4.5%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 28.000 spettatori con lo 0.5.

Daytime Mezzogiorno

Bene TG3 e Quante Storie, oltre la media.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 995.000 spettatori con il 14.7%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.726.000 spettatori con il 14.4% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.586.000 telespettatori con il 17.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 510.000 spettatori con il 7%, nella prima parte, e 966.000 spettatori con l’8.7%, nella seconda parte. Su Italia 1 Cotto e Mangiato Menù raccoglie 459.000 spettatori con il 4.6%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 852.000 spettatori con il 6%. Sport Mediaset ha ottenuto 896.000 spettatori con il 5.6% (Extra: 738.000 – 4.6%). Su Rai3 Elisir ha interessato 454.000 spettatori con il 6.5%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.223.000 spettatori (12.7%). Quante Storie ha raccolto 1.115.000 spettatori (8%). Passato e Presente segna 854.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 161.000 spettatori con l’1.3%. La Signora in Giallo ha ottenuto 630.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 410.000 spettatori con share del 6% nella prima parte, e 544.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 77.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Pomeriggio

Oltre 2, 2 milioni di spettatori per Draghi su Rai1. Il Paradiso delle Signore, in una nuova collocazione last minute, non perde tanti spettatori ma viene battuto da Daydreamer.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.855.000 spettatori pari al 13% della platea. Dalle 15.42 alle 16.37 TG1 – Diretta, con la conferenza del Premier Draghi, ha ottenuto 2.216.000 spettatori pari al 18.1%. TG1 Economia ha informato 2.085.000 spettatori pari al 17.6%. Dalle 16.48 alle 17.32, nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.936.000 spettatori con il 16.3%. La Vita Diretta ha raccolto 2.050.000 spettatori con il 15.7%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.787.000 spettatori con il 17.4%.

Una Vita ha convinto 2.617.000 spettatori con il 17.4% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.927.000 spettatori con il 21.8% (finale: 2.473.000 – 19.9%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.385.000 spettatori (20%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.267.000 spettatori con il 19.1%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.007.000 spettatori pari al 17% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.118.000 spettatori con il 17.4%, nella prima parte, a 2.223.000 spettatori nella seconda parte con il 16.6% (Social: 1.973.000 spettatori – 13.7%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 659.000 spettatori con il 4.5%. Detto Fatto ha ottenuto 490.000 spettatori con il 4%.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 902.000 spettatori (5.8%), nel primo episodio, 927.000 spettatori (6.3%), nel secondo episodio e 697.000 spettatori (5%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 467.000 spettatori (3.7%). Friends ha appassionato 319.000 spettatori con il 2.6%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 316.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.229.000 spettatori con il 20.4%. #Maestri ha coinvolto 458.000 spettatori pari al 3.6%. Aspettando… Geo ha registrato 772.000 spettatori con il 6.5%. Geo ha raccolto 1.427.000 spettatori e l’11%. Su Rete4 Hamburg Distretto 21 ha ottenuto 462.000 spettatori pari al 3%.

Dalle 14.55 alle 16.54, TG4 Speciale, con la conferenza di Draghi, ha informato 369.000 spettatori con il 2.9%. Lo Sportello di Forum è stato seguito da 360.000 spettatori con il 3%, nella prima parte, e 482.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte in onda dalle 17.53 alle 18.30. Hamburg Distretto 21 segna 365.000 spettatori pari al 2.5%. Su La7 Tagadà ha interessato 513.000 spettatori (share del 3.9%). Tagadoc ottiene 241.000 spettatori con l’1.9%. Su TV8 L’Ingrediente Segreto raccoglie 247.000 spettatori pari al 2.1%. Vite da Copertina ha raccolto 150.000 spettatori con l’1.2%.

Seconda Serata

Motive, col traino di Quarto Grado, tocca il 6.2%.

Su Rai1 TV7 è stato seguito da 596.000 spettatori con il 6.7% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 821.000 spettatori pari ad uno share del 13.1%. Su Rai2 Instinct segna 626.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 Quante Storie segna 358.000 spettatori e il 2.1%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 333.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 Arac-Attack Mostri a Otto Zampe è visto da 301000 spettatori (4.6%). Su Rete 4 Motive è stato scelto da 337.000 spettatori con il 6.2% di share. Sul Nove La Confessione segna 361.000 spettatori pari al 2.1%.

