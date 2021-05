PIPPITEL! IL TRASLOCO DI "BUONGIORNO MAMMA" AL MARTEDÌ DI CANALE 5 FA CALARE LA FICTION CON RAUL BOVA AL 15.7% - LA CERIMONIA DEI “DAVID DI DONATELLO” NON VA OLTRE L’11.6% - STABILE BRIGNANO SU RAI 2 AL 6.9%, CALANO “LE IENE” AL 9.3% - “FUORI DAL CORO” SU RETE 4 (5.6%), “CARTABIANCA” SU RAI 3 AL 4.3%, FLORIS SU LA7 (5.2%) – AMADEUS (18.6%) “STRISCIA” (15.2%) - GRUBER (8.1%) E PALOMBA (4.8%)

Nella serata di ieri, martedì 11 maggio 2021, su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.51 – la cerimonia dei David di Donatello ha appassionato 2.525.000 spettatori pari all’11.6% (qui i dati degli ultimi anni). Su Canale 5 Buongiorno, Mamma! ha raccolto davanti al video 3.255.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.735.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.582.000 spettatori con il 9.3% (presentazione dalle 21.17 alle 21.40: 1.290.000 – 4.9%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 931.000 spettatori pari ad uno share del 4.3% (presentazione di 11 minuti: 780.000 – 3%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 997.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.115.000 spettatori con uno share del 5.2% (diMartedì Più da 0.05 alle 0.58: 335.000 – 4.2%).

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 398.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Redemption – Identità Nascoste ha raccolto 504 .000 spettatori con il 2.2%. Sul 20 La Fredda Luce del Giorno raccoglie 507.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 Pelhan 1 2 3 – Ostaggi in Metropolitana registra 438.000 spettatori con l’1.8%. Su Iris Il Pistolero di Dio ottiene 500.000 spettatori con il 2%. Su La5 la replica de L’Isola dei Famosi ha ottenuto 160.000 spettatori con lo 0.9%. Su La7D Downton Abbey raccoglie 186.000 spettatori e lo 0.9%. Sui canali Sky Napoli-Udinese raccoglie 773.000 spettatori con il 3%.

Ascolti TV Access Prime Time

Nuovi Eroi in calo al 4.9%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.804.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.948.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.043.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.092.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.173.000 spettatori con il 4.9%. Un Posto al Sole raccoglie 1.729.000 spettatori con il 6.7%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.207.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 1.192.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.099.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 476.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 458.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time Cortesie in Famiglia ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Preserale

Insinna allunga le distanze su Bonolis.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.241.000 spettatori (21.4%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.581.000 spettatori (24.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.121.000 spettatori (15%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.289.000 spettatori (18.1%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 714.000 spettatori (4.2%), NCIS Los Angeles segna 1.087.000 spettatori (5%).

Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 661.000 spettatori con il 4%. CSI ha ottenuto 540.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.099.000 spettatori con il 15.6%. Blob segna 1.188.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 755.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 142.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 253.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Mattina

Bene Radio 2 Social Club.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 582.000 telespettatori con il 12% mentre Uno Mattina raccoglie 1.085.000 spettatori con il 19.1%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.003.000 spettatori (18.7%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 952.000 spettatori (17%), nella prima parte, 1.032.000 spettatori nella seconda parte (19.6%) e 861.000 spettatori (15.8%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 310.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia 1 Kiss Me Licia raccoglie 166.000 spettatori con il 2.8%.

CSI Miami ottiene un ascolto di 134.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Agorà convince 471.000 spettatori pari all’8.4% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 291.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete 4 The Mysteries of Laura registra una media di 118.000 spettatori (2.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 143.000 spettatori con il 3.1% nelle News e 153.000 spettatori con il 2.7% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 176.000 spettatori pari al 3.3%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 41.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Mezzogiorno

In 851.000 per la Cucciari al cospetto di Mattarella.

Su Rai1 TG1 – Cerimonia di Presentazione dei Candidati ai David di Donatello al Quirinale ha ottenuto 851.000 spettatori con l’11.4%. Dalle 12.21 alle 13.23 E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.841.000 spettatori con il 14.1% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.577.000 telespettatori con il 17.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 559.000 spettatori con il 7.7%, nella prima parte, e 952.000 spettatori con l’8.5%, nella seconda parte.

Su Italia 1 CSI Miami ha ottenuto 204.000 spettatori con il 2.8%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 328.000 spettatori con il 3.3%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 975.000 spettatori con il 7%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.014.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Elisir ha interessato 502.000 spettatori con il 7.3%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.012.000 spettatori (10.3%). Quante Storie ha raccolto 927.000 spettatori (6.7%).

Passato e Presente segna 880.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 161.000 spettatori con l’1.3%. La Signora in Giallo ha ottenuto 643.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 392.000 spettatori con share del 5.8% nella prima parte, e 468.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 74.000 spettatori con lo 0.7%. Su Rai Sport Giro d’Italia: Prima Diretta ha raccolto 313.000 spettatori e il 2.2%.

Daytime Pomeriggio

Nessun exploit per Pomeriggio Cinque con l’esclusiva sulla presunta Denise Pipitone.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.894.000 spettatori pari al 13.2% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.134.000 spettatori con il 17.5%. Il TG1 ha informato 1.675.000 spettatori con il 14.1%. La Vita Diretta ha raccolto 2.225.000 spettatori con il 17.8% (presentazione: 1.932.000 – 15.7%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.676.000 spettatori con il 16.6%. Una Vita ha convinto 2.671.000 spettatori con il 17.1% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.006.000 spettatori con il 22.2% (finale: 2.322.000 – 19%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.140.000 spettatori (17.6%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.073.000 spettatori con il 17.4%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.950.000 spettatori pari al 16.1% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.853.000 spettatori con il 15.3%, nella prima parte in onda dalle 17.24 alle 17.51, a 1.887.000 spettatori con il 15% nella seconda parte (Social: 1.681.000 spettatori – 12.5%). Su Rai2 Il Giro di Italia ha raccolto 1.364.000 spettatori con il 10.2% (prima parte: 1.056.000 – 7.5%, Giro all’Arrivo dalle 16.06 alle 17.27: 1.820.000 – 15%).

Processo alla Tappa ha ottenuto 972.000 spettatori con l’8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 815.000 spettatori (5.1%), nel primo episodio, 789.000 spettatori (5.1%), nel secondo episodio e 618.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 442.000 spettatori (3.5%). Friends ha appassionato 324.000 spettatori con il 2.6%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 312.000 spettatori con il 2.5%. Il Punto Z ha ottenuto 273.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.060.000 spettatori con il 19.1%. #Maestri ha coinvolto 393.000 spettatori pari al 3.2%.

Aspettando… Geo ha registrato 671.000 spettatori con il 5.5%. Geo ha raccolto 1.247.000 spettatori e il 9.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 903.000 spettatori con il 6.1%. Su La7 Tagadà ha interessato 337.000 spettatori (share del 2.5%). Tagadoc ottiene 157.000 spettatori con l’1.3%. Su TV8 L’Anello Perfetto ha interessato 230.000 spettatori con l’1.9%. Vite da Copertina ha raccolto 146.000 spettatori con l’1.2%. Su Tv2000 il Rosario in Diretta da Lourdes ottiene 619.000 spettatori con il 4.9%.

Seconda Serata

Vespa non va oltre il 7.8% (tra gli ospiti Giorgia Meloni).

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 590.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 677.000 spettatori pari ad uno share del 7.3%. Su Rai2 Fuori Tema segna 693.000 spettatori con il 3.7%. Una Pezza di Lundini ha raccolto 299.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 485.000 spettatori con il 6%.

Su Italia1 APB è visto da 487.000 spettatori (10.9%), nel primo episodio, e 348.000 spettatori (10.4%), nel secondo episodio. Su Rete 4 il film Una Figlia in Vendita è stato scelto da 167.000 spettatori con il 4.1% di share. Su Tv8 Mappe Criminali segna 168.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 Wonderland segna 127.000 spettatori con lo 0.8%

